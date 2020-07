Sophia Thomalla spottet über Fitness-Trends bei Instagram

View this post on Instagram

Danke @hauptstadttrainer for kicking my tiny ass almost every day!!!! In einem 3/4 Jahr fast 10 Kilo plus. Alles ohne Hipster Açaí Bowls, Schnösel low carb Kochbücher, Nahrungsergänzungsmittel,geschmacklose green smoothies, überteuerte influencer Nussriegel und nervige selbstgebackene Bananenbrote. If you can’t see the difference, doesn’t matter- because I feel it! 🦾