So, 12.07.2020, 12.07 Uhr

Parolen wie "Mafia", "Mörder", "Gefängnis" oder "Rücktritt" ertönen in Bulgariens Hauptstadt Sofia. Demonstranten fordern den Rücktritt des konservativen Ministerpräsidenten Boiko Borissow, der für Razzien in Büros des Präsidenten am Donnerstag verantwortlich gemacht wird.