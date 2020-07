Ryanair: Maschine muss nach Bombendrohung in Oslo notlanden

Ryanair-Maschinen am Flughafen Stansted: Dort wurden am Montagabend zwei Männer nach einer Bombendrohung festgenommen. (Symbolfoto)

Wieder eine Bombendrohung gegen Ryanair: Eine Maschine der Airline sei sicher auf dem internationalen Flughafen von Oslo gelandet, wie die norwegische Polizei auf Twitter mitteilte. Die Situation sei aber unklar, die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wie der norwegische Rundfunksender NRK unter Verweis auf den Flughafenbetreiber Avinor berichtete, war die Ryanair-Maschine aus London nach Norwegen gekommen. Alle Passagiere hätten den Flieger verlassen und seien auf dem Weg ins Terminal, so eine Sprecherin.

Bombendrohung gegen Ryanair – Notlandung in London

Erst am Montag musste eine Ryanair-Maschine in London-Stansted notlanden – ebenfalls nach einer Bombendrohung. In einer Bordtoilette des Passagierflugzeugs war eine Notiz gefunden worden, wonach sich Sprengstoff an Bord befinde. Daraufhin wurde das Flugzeug für eine Notlandung nach Großbritannien umgeleitet. Auch interessant: Tausende Verbraucher warten auf Flugticket-Erstattung

In Stansted nahm die britische Polizei zwei Männer im Alter von 26 und 47 Jahren fest. Sie stehen im Verdacht, die Bombendrohung hinterlassen zu haben. Bei der Durchsuchung des Flugzeugs sei jedoch nichts derartiges gefunden worden, so die Polizei. Die Ryanair-Maschine war auf ihrem Weg von Krakau nach Dublin.

Anfang musste ebenfalls eine Ryanair-Maschine notlanden: Nach einem Feueralarm im Cockpit machte das aus Berlin kommende Flugzeug mit mehr als 160 Menschen an Bord einen Zwischenstopp in Thessaloniki. Der Feueralarm stellte sich als Fehlalarm heraus. (küp/afp/dpa)