Tim Bendzko tritt in Leipzig auf – Forscher suchen Freiwillige

Ein Konzert mit Tausenden Besuchern in einer großen Halle – mitten in der Corona-Pandemie. Darauf können sich Fans des Berliner Musikers Tim Bendzko („Keine Maschine“) freuen. Ganz so unbeschwert wie in Vor-Corona-Zeiten wird der für 22. August in Leipzig geplante Auftritt freilich nicht ablaufen.

Forscher der Uniklinik Halle wollen mit dem Konzert mehr über Großveranstaltungen in Corona-Zeiten herausfinden. Derzeit werden 4000 gesunde Freiwillige zwischen 18 und 50 Jahren gesucht, die das Konzert besuchen wollen, wie die Projektverantwortlichen in Halle mitteilten. Erste Ergebnisse der Studie sollen vier bis sechs Wochen später vorliegen.

Tim Bendzko gibt Konzert in Leipzig unter strengen Hygieneauflagen

Während des Projekts gelten strenge Hygieneregeln. Die Probanden sind etwa verpflichtet, sogenannte FFP2-Masken zu tragen. Hauptziel der Forscher ist es, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann. Bis Anfang kommenden Jahres wird es wohl keine Partys und Großveranstaltungen geben.

Zudem wollen die Forscher herausfinden, mit wie vielen anderen Menschen ein Konzertbesucher auch bei der Anreise in Kontakt kommt. „Die größte Herausforderung – glaube ich – wird die Datenauswertung“, sagt Projektleiter Stefan Moritz. „Denn wir werden über einen ganzen Tag hinweg alle fünf Sekunden die Kontakte zu allen anderen Probanden im Umkreis von 30 Metern messen.“

Studie zu Großveranstaltungen in Leipzig spielt drei Szenarien durch

Laut den Projektbeteiligten ist es die erste Studie dieser Art in Deutschland. Konkret sollen bei dem Konzert drei Szenarien durchgespielt werden. Es soll einen Ablauf geben, wie er vor Corona stattgefunden hätte: mit zwei Eingängen in die Arena Leipzig, ohne Abstandsregeln und ähnliches. Danach wird ein Szenario mit einem strengeren Hygienekonzept, mehr Eingängen und deutlich größeren Abständen durchgespielt.

„In Szenario 3 wird auf den Zuschauertribünen ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten. Hier sind nur noch knapp 2000 Probanden beteiligt“, heißt es. Finanziert wird das knapp eine Million Euro teure Projekt zum Großteil von den Ländern Sachsen-Anhalt und Sachsen. (küp/dpa)

