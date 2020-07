Corona-News: Neuer Hotspot in Bayern - Behörden wollen Ausbreitung verhindern

Berlin. In Franken gibt es einen neuen Corona-Hotspot. Mit Massentests will die Stadt den Ausbruch eindämmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Der US-Präsident Donald Trump nimmt das Coronavirus nun plötzlich doch ernst – und ermuntert zum Maske-Tragen

In Franken gibt es einen neuen Corona-Hotspot

Thailand will den Corona-Notstand erneut verlängern

In Deutschland gab es unseren Recherchen zufolge bislang rund 204.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9100 Todesfälle

Weltweit sind fast 15 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 616.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19 – davon allein mehr als 141.000 in den USA

Monatelang hatte der US-Präsident die tödlichen Folgen der Corona-Pandemie geleugnet, sie als „harmlose Grippe“ kleingeredet, die Warner als Weicheier beschimpft. Nun hat Donald Trump plötzlich die Amerikaner zum Tragen von Schutzmasken ermuntert.

Ob Sie die Masken mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung, sie werden einen Effekt haben und wir brauchen alles, was wir kriegen können“, sagte er bei einer Pressekonferenz. Nach mehr als 140.000 Todesfällen in fünf Monaten steht Trump auch wegen seines Corona-Managements sehr unter Druck und will doch wiedergewählt werden. Mehr dazu: USA: Trumps 180-Grad-Wende für die Präsidentschaftswahl

Seit der Corona-Pandemie lassen sich mehr Menschen in Deutschland Essen ins Haus liefern. Das ergab eine Umfrage des Higtechbranchenverbands Bitkom. Demnach stieg der Anteil derjenigen, die sich per Internet Essen bei Restaurants oder Lieferdiensten bestellten, im Juni auf 53 Prozent. Vor der Corona-Krise seien es 40 Prozent gewesen.

Mittwoch, 22. Juli: Neuer Corona-Hotspot in Franken

13.29 Uhr: Neuer Corona-Hotspot in Franken: Mit Massentests und geschlossenen Schulklassen will Rehau einen Corona-Ausbruch eindämmen. In der Kleinstadt im Landkreis Hof waren nach mehr als einem Monat ohne neue Infektionen innerhalb weniger Tage 15 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Der erste Covid-19-Fall sei ein Familienvater gewesen, sagte Landrat Oliver Bär (CSU) am Mittwoch. Bei zwei seiner Kinder sei das Virus ebenfalls nachgewiesen worden. Deshalb stehen auch zwei Schulklassen in Rehau unter Quarantäne.

„Bislang gibt es mit Ausnahme der Kinder des Familienvaters keine positiv Getesteten in der Schule“, sagte Bär. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, können sich alle der knapp 10.000 Einwohner seit Mittwoch kostenlos an einer mobilen Teststation auf das neuartige Virus testen lassen. An drei Nachmittagen werden dort Abstrich gemacht. Zudem soll es Tests in den Seniorenheimen geben.

Die Behörden versuchen nun zu klären, ob der Vater tatsächlich der erste Infizierte in Rehau war und wo er sich angesteckt hat. „Wir ermitteln die Ansteckungswege. Abschließende Aussagen lassen sich dazu noch nicht treffen“, sagte Bär.

12.21 Uhr: Kinderarmut betrifft laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung 2,8 Millionen unter 18-Jährige. Die Corona-Krise könnte sie noch verschlimmern. Mehr dazu hier: Kinderarmut: Wo sie in Deutschland am schlimmsten ist

Corona: Busfahrer nach Hinweis auf Maskenpflicht verprügelt

12.13 Uhr: Weil er sie mehrmals auf die Maskenpflicht hinwies, verprügelten zwei Männer einen Busfahrer in Oldenburg. Die Täter flohen unerkannt. Lesen Sie hier: Busfahrer nach Hinweis auf Maskenpflicht verprügelt

11.29 Uhr: Die thailändische Regierung will den Corona-Notstand noch einmal um einen Monat bis Ende August verlängern. Die Maßnahme sei weiter notwendig, um die Krise zu bewältigen und die 14-tägige Quarantäne-Pflicht für einreisende Ausländer durchzusetzen, sagte der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrates (NSC). Jedoch gibt es viele Gegner des Dekrets. Sie werfen der Führung in Bangkok vor, mit dem Notstand Proteste politischer Gegner unterdrücken zu wollen.

