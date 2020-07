Vermutlich Gasleck: Ein Toter bei Explosion in Japan

Fukushima In einem Restaurant in Japan ist es zu einer Explosion gekommen. Vermutlich ist ein Gasleck verantwortlich dafür. Mindestens eine Person ist dabei gestorben.

Bei einer Explosion in einem Wohngebiet in Japan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das berichteten lokale Medien. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Als Ursache für die Explosion in der Stadt Koriyama in der Präfektur Fukushima wird ein Gasleck in einem Restaurant vermutet. Von dem Gebäude sei nur noch das Gerüst stehengeblieben, hieß es. Es soll sich gerade im Umbau befunden haben, als es am Morgen zur Explosion kam.

Sie war so heftig, dass auch andere nahe Gebäude beschädigt wurden. Anwohner verglichen die Erschütterung in Folge der Explosion mit der bei einem Erdbeben. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

