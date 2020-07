Bei einem Brand in NRW starben in der Nacht zu Freitag mehrere Pferde (Symbolbild).

Berlin. Beim Brand auf einem Reiterhof in Bad Oeynhausen starben in der Nacht zu Freitag sieben Pferde. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Mindestens sieben Pferde sterben bei Stallbrand in NRW

Bei einem Brand auf einem Reiterhof in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) sind in der Nacht zu Freitag mehrere Pferde gestorben. Der Großeinsatz dauerte mehrere Stunden, auch am Morgen sei die Feuerwehr noch vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher.

Mindestens sieben Pferde sollen nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Brand ums Leben gekommen sein. Menschen seien dem Feuerwehrsprecher zufolge nicht verletzt worden. Weitere Details waren am Freitagmorgen zunächst nicht bekannt.

(dpa/reb)