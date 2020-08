"Die Bachelorette" 2020: Das ist Melissa Damilia

Berlin. RTL hat jetzt verkündet, wer in diesem Jahr als „Bachelorette“ auf Männersuche geht. Für Kuppelshow-Fans ist sie keine Unbekannte.

Nun soll es wirklich klappen, sie will die große Liebe im TV finden: Melissa Damilia ist die neue „Bachelorette“ und wird in diesem Jahr die Rosen verteilen. Das verkündete RTL am Mittwoch. Die 24-Jährige ist im Trash-TV keine Unbekannte – und suchte schon bereits im Fernsehen nach ihrem Traummann.

2019 nahm sie an „Love Island“ teil und verguckte sich direkt in Kandidat Danilo. Doch nach einigen Auf und Abs – wie sollte es in einer Kuppelshow auch anders sein? – verließ sie die RTL2-Sendung freiwillig. Es folgte eine Turtelei mit Pietro Lombardi, der aktuell Schlagzeilen macht, weil er aus der DSDS-Jury geflogen ist. Doch auch aus dieser potenziellen Traumpaar-Paarung wurde nichts.

„Die Bachelorette“ 2020: Melissa Damilia folgt auf Gerda Lewis

Bereits in „Love Island“ war Melissa Damilia auf Männersuche. Foto: RTL / TVNOW / Arya Shirazi

Nach Gerda Lewis versucht es also nun Melissa Damilia als Rosenkavalierin in der siebten „Bachelorette“-Staffel. „Ich freue mich auf die Zeit, auf die Männer, wer wird da so sein? Ich freue mich auf die Momente, auf die Dates!“, sagte sie RTL. Aus 20 Männern wird die gelernte Drogistin und Haar-und Make-up-Stylistin wählen können.

Doch, dass unter den Kerlen wirklich der Partner fürs Leben ist, kann bezweifelt werden. Die vergangenen „Bachelorette“-Beziehungen waren meist von kurzer Dauer. So trennten sich nur wenige Wochen nach Show-Ende Gerda Lewis und ihr Auserwählter Keno Rüst wieder.

Einen Starttermin für die neue Staffel „Die Bachelorette“ gab der Kölner Sender noch nicht bekannt. Derzeit steht Melissa Damilia noch im RTL2-Format „Kampf der Realitystars“, das Cathy Hummels moderiert, vor der Kamera.

(jha)