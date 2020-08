Präsidentschaftswahl in Belarus: Deutschland bestellt belarussischen Botschafter ein

Seit Sonntag gehen in Belarus täglich Tausende Demonstranten auf die Straße, um gegen den angeblichen Sieg Lukaschenkos bei der Präsidentenwahl und das brutale Vorgehen der Polizei zu protestieren. Nun hat die Bundesregierung reagiert: Nach Angaben der „Bild“ wurde der belarussische Botschafter in das Auswärtige Amt einbestellt.

Ihm soll am Nachmittag die deutsche Position zu den Vorgängen bei der Präsidentschaftswahl mitgeteilt worden sein, wie das Blatt berichtet.

Am Freitag wollen die EU-Außenminister in Brüssel über mögliche Sanktionen gegen das osteuropäische Land beraten. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sprach sich für mehr „Druck auf die Machthaber“ in Belarus aus. Das „brutale Vorgehen“ und die Inhaftierung friedlich Demonstrierender sei „im Europa des 21. Jahrhunderts nicht akzeptabel“, sagte Maas am Donnerstag in Berlin.

Seit der Wahl am vergangenen Sonntag gibt es täglich Proteste in Minsk und anderen Städten des Landes. Bei den Demonstrationen wurden nach Angaben des Innenministeriums bislang mindestens 6700 Menschen festgenommen. Zwei Demonstranten wurden getötet, Dutzende verletzt. Die Polizei gestand, in der Stadt Brest nahe der Grenze zu Polen am Dienstag mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen zu haben. Dabei wurde mindestens ein Mensch verletzt.

Minsk: Demonstranten in weißer Kleidung bilden Menschenketten

Die Opposition spricht von massivem Wahlbetrug, die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja musste nach Litauen fliehen. Am Donnerstag kamen tausende Menschen, unter ihnen zahlreiche Frauen, im Zentrum von Minsk zusammen und bildeten Menschenketten, wie AFP-Reporter berichteten. Viele waren in Weiß gekleidet – der Farbe der Opposition – und hatten Blumen dabei. Anders als bei den abendlichen Demonstrationen ging die Polizei zunächst nicht gegen die Demonstranten vor.

Weitere aktuelle Nachrichten:

Dem amtlichen Wahlergebnis zufolge hatte Lukaschenko am vergangenen Sonntag mehr als 80 Prozent der Stimmen geholt. Tichanowskaja, zu deren Wahlkampf-Auftritten tausende Menschen gekommen waren, soll demnach nur auf rund zehn Prozent gekommen sein.

An dem offiziellen Wahlergebnis gibt es auch im Ausland erhebliche Zweifel. Die EU nannte die Wahl „weder frei noch fair“. (afp/raer)