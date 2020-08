Punkte in Flensburg: Modellle von Audi dominieren Top-Ten der Verkehrssünder

Die Corona-Krise hat viele Deutsche aufs Rad gebracht. Was sollten Radfahrer in der Stadt beachten? Wir geben im Video sieben Tipps für besseres radfahren.

Sind Audi-Fahrer die schlimmeren Raser? Sie haben laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox haben sie zumindest die meisten Einträge im Verkehrszentralregister in Flensburg. Unter den zehn Modellen mit den meisten Punkten seien fünf Audi-Modelle, teilte Verivox am Donnerstag mit.

Verivox habe dafür die Angaben der Autobesitzer zu den bestehenden Punkten in Flensburg ausgewertet, die beim Antrag für eine Kfz-Versicherung anzugeben sind. Für die 100 häufigsten Automodelle sei über einen Zeitraum von zwölf Monaten untersucht worden, wie oft die Fahrer Punkte in Flensburg haben.

Punkte in Flensburg: Audi Allroad Quattro am häufigsten vertreten

Der Anteil liege beim Audi Allroad Quattro am höchsten – rund 96 Prozent über dem Durchschnitt aller Modelle. Darauf folgten der Audi A5 mit 66 Prozent und der Skoda Superb mit 57 Prozent über dem Durchschnitt.

Auch die Audi-Modelle TT, A6 und Q5 landeten bei der Auswertung in den Top 10. Zweimal sei BMW mit den 3er- und 5er-Modellreihen in der Spitzengruppe zu finden. „Diese Modelle haben meist viele PS und einen hohen Männeranteil unter den Fahrern“, so Verivox.

SUV wie Honda CR-V, Mitsubishi ASX und Toyota RAV4 sowie Kleinwagen wie VW Lupo, Citroen C3 und Smart Fortwo gehörten laut Verivox zu den Automodellen mit dem geringsten Anteil an Punktesündern.

Die Top-Ten der Punktesammler

Platz 1: Audi Allroad Quattro

Audi Allroad Quattro Platz 2 : Audi A5

: Audi A5 Platz 3: Skoda Superb

Skoda Superb Platz 4: BMW 5er

BMW 5er Platz 5: Mercedes-Benz CLK-Klasse

Mercedes-Benz CLK-Klasse Platz 6: Audi TT

Audi TT Platz 7: Audi A6

Audi A6 Platz 8 : Volvo V70

: Volvo V70 Platz 9: BMW 3er

BMW 3er Platz 10: Audi Q5

