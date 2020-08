Mehr als 70 Tote durch Sturzfluten in Afghanistan

Mi, 26.08.2020, 15.08 Uhr

Bei Sturzfluten in Afghanistan sind mindestens 72 Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden. Mehr als 500 Häuser wurden nach Behördenangaben bei dem Unglück in der Stadt Scharikar in der Nacht zum Mittwoch zerstört.