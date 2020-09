Rekordfläche durch Waldbrände in Kalifornien zerstört

Mi, 09.09.2020, 10.39 Uhr

Durch die Brände in Kalifornien sind inzwischen mehr als 8000 Quadratkilometer Wald vernichtet worden, das ist mehr als dreimal so viel wie die Fläche des Saarlandes. Zehntausende Menschen sind ohne Strom. Der US-Bundesstaat erlebt in diesem Jahr eine Rekordhitze.