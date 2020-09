Corona: Schwere Vorwürfe gegen Trump - Zahlen in Österreich steigen

Der Inbegriff eines Superspreader-Events: 460.000 Motorradfahrer treffen sich Anfang August auf einem Biker-Treff in Sturgis. Das Event hat für eine erschreckende Zahl an Neuinfektionen in den USA gesorgt.

Corona: Biker-Festival in USA wird zum Superspreader-Event

US-Präsident Donald Trump soll die Gefahr, die von Corona ausgeht, bewusst heruntergespielt haben

In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert – der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März

Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit strengend Auflagen belegt

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 256.400 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9340 Todesfälle

Weltweit wurden über 27,7 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 902.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

In Österreich steigen die Corona-Zahlen wieder stark an. Am Donnerstag wurden 664 Neuinfektionen registriert – der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März.

In den USA wurde nun bekannt, dass Präsident Donald Trump eingeräumt hat, die Gefahren von Sars-CoV-2 bewusst kleingeredet zu haben. Trumps Wahlkampf-Konkurrent Joe Biden nannte diese Strategie „beinahe kriminell“.

Eine für Samstag in München geplante Corona-Demo wurde von der Stadt München mit strengen Auflagen belegt. Statt mit 5000 Teilnehmern auf dem Odeonsplatz darf die Demo der Vereinigung „Querdenken 089“ nun mit 1000 Teilnehmern auf der Theresienwiese stattfinden.

Corona-News-Ticker: 1892 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 1892 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Donnerstagmorgen auf seiner Homepage bekannt. Die aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Donnerstag, 10. September: München: Corona-Demo mit strengen Auflagen belegt

16.38 Uhr: Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern auf dem Odeonsplatz untersagt. Stattdessen dürfe sie unter strikten Auflagen auf der Theresienwiese stattfinden – allerdings aus Infektionsschutzgründen nur mit 1000 Teilnehmern, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstag mitteilte. Ein geplanter Demonstrationszug durch die Stadt wurde ebenfalls untersagt.

„Zwischen allen Teilnehmenden, Passanten und zu Pressevertretern muss zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt vermieden werden“, hieß es in der Mitteilung des KVR. Außerdem müssen alle Teilnehmer – bis auf die jeweiligen Redner – eine Maske tragen. Die Demonstration soll um 15 Uhr beginnen und muss nach KVR-Angaben bis spätestens 19.30 Uhr beendet sein. Schon die Zuwege sollen von der Polizei kontrolliert werden.

Die Vereinigung „Querdenken 089“ hatte für Samstag eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern in München angemeldet unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Gesundheit“. Nach Angaben eines Sprechers des Münchner Verwaltungsgerichtes wurden Eilanträge gegen die Auflagen angekündigt, die zunächst aber noch nicht bei Gericht eingegangen waren.

Trump soll Corona-Gefahr absichtlich heruntergespielt haben

16.29 Uhr: Schon früh soll der US-Präsident Donald Trump über die Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst haben. Dennoch soll er die Öffentlichkeit bewusst angelogen haben. Lesen Sie hier: Trump soll Corona-Gefahr ganz bewusst heruntergespielt haben

Österreich meldet stärksten Anstieg der Neuinfektionen seit März

16.21 Uhr: In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen wurde in der Bundeshauptstadt Wien gemeldet, teilte das Innenministerium mit.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus – Mehr Infos zur Pandemie