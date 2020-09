Corona: Virologe Streeck für Strategiewechsel - Bürger trauen Söder Kanzleramt zu

Gegner der staatlichen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie sind in München auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Protestgruppe "Querdenken" versammelten sich 500 Menschen am Mittag zu einem Protestzug zur Theresienwiese. Mehr Demonstranten waren nicht zugelassen.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck plädiert für Strategiewechsel in Corona-Politik

Bei der Demo gegen Corona-Maßnahmen in München gab es mehrere Festnahmen

Die meisten positiv Getesteten am Frankfurter Flughafen stammen aus dem Kosovo Trotz Corona-Pannen trauen die meisten Bürger laut einer neuen Umfrage Markus Söder das Kanzleramt zu

Eine US-Touristin sorgte dafür, dass Garmisch-Partenkirchen zum Hotspot wurde

Die Wirtschaft warnt vor den Folgen eines erneuten Corona-Lockdowns

Sardinien verschärft die Einreisebedingungen – ab sofort ist die Einreise nur noch mit negativem Test möglich

Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag mehr als 1600 Corona-Neuinfektionen

Ein Zukunftsforscher glaubt, dass Corona die Ehe wiederbeleben und attraktiver machen könnte

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 260.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9350 Todesfälle

Weltweit wurden über 28,7 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 920.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

In zahlreichen Ländern steigen die Corona-Zahlen wieder an. In Deutschland liegen sie am Wochenende auch deutlich höher als noch vor einigen Wochen. Mittelstandspräsident Mario Ohoven warnt gegenüber unserer Redaktion deshalb vor einem zweiten Lockdown.

„Die Maßnahmen gegen Corona dürfen nicht gefährlicher sein als das Virus selbst. Ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft wäre wie ein zweiter Herzinfarkt: deutlich gefährlicher als der erste“, sagte Ohoven.

In Frankreich hat sich die Regierung unterdessen gegen einen zweiten Lockdown entschieden. In Österreich sind die Corona-Maßnahmen derweil wieder verschärft worden. Lesen Sie hier: Wird Corona wirklich schwächer? Diese Fakten sollten Sie kennen.

Corona-News-Ticker: 948 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in Deutschland innerhalb eines Tages 948 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das RKI am Sonntag auf seiner Homepage bekannt. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Sonntag, 13. September: Mehrere Festnahmen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in München

10.25 Uhr: Bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in München sind mehrere Menschen festgenommen worden. „Die Zahl der Festnahmen lag im unteren zweistelligen Bereich“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntag. Ob es sich dabei um Teilnehmer der rund 10 000 Menschen zählenden Kundgebung auf der Theresienwiese oder des vorhergehenden Demonstrationszuges handelte - oder um Gegendemonstranten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Mehr als 120 Anzeigen nahm die Polizei zudem auf. In rund 100 Fällen sei es dabei um Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen gegangen, weil Menschen keinen Abstand hielten oder sich weigerten, Mund und Nase zu bedecken. Mehr als 20 weitere Menschen wurden wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. „In den meisten Fällen konnten die betroffenen Personen nach der Anzeigenbearbeitung wieder entlassen werden“, teilte die Polizei mit.

Virologe Streeck plädiert für Strategiewechsel in Corona-Politik

8.21 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat im Umgang mit dem Coronavirus für einen Strategiewechsel geworben. „Wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen beschränken“, sagte Streeck der „Welt am Sonntag“. Zwar steige die Zahl der positiv getesteten Menschen in Deutschland und Europa signifikant an. „Gleichzeitig sehen wir aber kaum einen Anstieg der Todeszahlen.“

Grundsätzlich sollten laut Streeck Infektionen zwar verhindert werden. Die Zahlen könnten jedoch anders interpretiert werden: „Gesellschaftlich betrachtet sind Infektionen mit keinen Symptomen nicht zwangsweise schlimm. Je mehr Menschen sich infizieren und keine Symptome entwickeln, umso mehr sind – zumindest für eine kurzen Zeitraum – immun. Sie können zum pandemischen Geschehen nicht mehr beitragen“, sagte Streeck.

Es sei zudem wichtig darauf hinzuweisen, dass niemand – kein Politiker, kein Virologie, kein Epidemiologe – den einen, richtigen Weg im Umgang mit der Pandemie kennt, betonte der Direktor des Institutes für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn. Dennoch könnten wir das das Leben nicht pausieren lassen. „Wir können nur ausprobieren – und wir müssen auch Fehler machen dürfen.“

Corona-Tests am Frankfurter Flughafen: Meiste Positive aus dem Kosovo

4.16 Uhr: Die meisten am Frankfurter Flughafen positiv auf das Coronavirus getesteten Reiserückkehrer sind aus dem Kosovo eingereist. Das geht aus einer Statistik des Unternehmens Centogene hervor, das am Frankfurter Flughafen Corona-Tests anbietet.

Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen 15. Juli und 8. September. Aus allen Ländern, die in die Auswertung einflossen, wurden mindestens 350 Personen getestet. Insgesamt waren von 104 177 Getesteten 0,85 Prozent positiv.

Die sogenannte Positivitätsrate war beim Einreiseland Kosovo mit 6,38 Prozent am höchsten. Danach folgen Malta (4,71), Bosnien-Herzegowina (3,17), Ungarn (2,57), Kroatien (2,31) und Albanien (2,14). Am Ende der Liste stehen Spanien mit 0,30 Prozent, gefolgt von den USA (0,28), Großbritannien (0,21), Israel (0,16) und Portugal (0,09). Einreisende aus Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten waren alle negativ.

Trotz Corona-Pannen trauen die meisten Bürger Söder das Kanzleramt zu

2.05 Uhr: Trotz der Pannen bei den Corona-Tests in Bayern halten die meisten Bürger den CSU-Vorsitzenden Markus Söder für die beste Option für das Kanzleramt. 31 Prozent trauen Söder den Posten zu, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die „Bild am Sonntag“ ergab. Hingegen halten nur acht Prozent der Befragten – und sogar nur sechs Prozent der Unionsanhänger – NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für kanzlertauglich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) landete mit 14 Prozent auf Platz zwei, dicht gefolgt von Friedrich Merz (CDU) mit 13 Prozent. Laschet folgt abgeschlagen auf Rang vier.19 Prozent der Befragten hielten keinen der vier Unionsspitzenpolitiker für geeignet, die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) anzutreten. 16 Prozent machten keine Angabe.

Unter den Unionsanhängern schnitt Söder mit 46 Prozent noch besser ab. Bei den CDU/CSU-Wählern ist Friedrich Merz mit 18 Prozent der zweitbeliebteste Kanzlerfavorit. Jens Spahn halten 14 Prozent für am ehesten kanzlertauglich. Nur sechs Prozent der Unionsanhänger sprechen Laschet, der für den CDU-Vorsitz kandidiert, die Fähigkeit zu. Sieben Prozent der Unionsanhänger hielten keinen der vier CDU/CSU-Politiker für geeignet.

Das Meinungsforschungsinstitut Kantar befragte vom 9. bis 10. September 2020 1.013 Menschen.

Samstag, 12. September: Corona-Demos in München und Hannover

21.20 Uhr: Weil die Zahl von Corona-Demonstrierenden in München so deutlich überschritten wurde und viele Teilnehmer keine Maske trugen, hatte die Polizei einen Demonstrationszug zunächst gestoppt. Demonstrationen in mehreren Städten gegen Corona-Regeln

19.13 Uhr: Tausende Menschen haben in mehreren deutschen Städten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Allein an einer Kundgebung in München nahmen nach Schätzungen der Polizei rund 10 000 Menschen teil - doppelt so viele wie angemeldet waren.

Auch in Hannover und Wiesbaden gingen Hunderte Menschen auf die Straße. Sie beklagten unangemessene Eingriffe in die Grundrechte und staatliche Willkür. Die Demonstrationen verliefen zunächst friedlich. Doch die Polizei war vorbereitet.

19.11 Uhr: Spanien leidet massiv unter Corona. Ärzte und Pflegekräfte fühlen sich allein gelassen. Zuletzt wurden 70 Todesopfer pro Tag gemeldet. Lesen Sie hier unseren Korrespondenten-Bericht: Spanien: Coronavirus-Rekordanstieg – Ärzte beklagen Chaos

16.50 Uhr: Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag in Hannover gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Sie beklagten unangemessene Eingriffe in die Grundrechte und staatliche Willkür. An dem Protestzug durch die Innenstadt beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 1100 Teilnehmer. Viele von ihnen hielten sich nicht an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, so dass die Polizei die Demonstration mehrmals unterbrach und an die Maskenpflicht erinnerte, die gerichtlich bestätigt worden war.

14.15 Uhr: Das komplette deutsche Nationalteam der Amateurboxer hat sich im Trainingslager im österreichischen Längenfeld mit dem Coronavirus infiziert. Das betrifft 18 Sportler sowie sieben Trainer und Betreuer. „Glücklicherweise gibt es keinen ernsten Fall. Einige hatten leichte Symptome wie Halsschmerzen, andere gar nichts“, sagte Sportdirektor Michael Müller der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

13.33 Uhr: Antigen-Tests liefern ein Ergebnis in wenigen Minuten. Jetzt sind sie in Deutschland erhältlich. Doch ihr Einsatz hat noch Grenzen. Lesen Sie hier:Was bringt der Corona-Schnelltest?

Corona-Demos: Linke Gruppen wollen parallel demonstrieren

13.23 Uhr: Gegner der staatlichen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie haben am Samstag in München und Hannover erneut Kundgebungen organisiert. In München versammelten sich nach Angaben der Protestgruppe „Querdenken“ 500 Menschen am Mittag zu einem Protestzug zur Theresienwiese. Diese Zahl war in der Nacht zuvor vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof als Höchstwert für zulässig erklärt worden.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 1400 Beamtinnen und Beamten im Einsatz. In der Woche zuvor hatte es bei einer ähnlichen Kundgebung in Berlin Ausschreitungen gegeben. Um die Demonstration in München gab es im Vorfeld ein juristisches Tauziehen.

Die Behörden und auch das Verwaltungsgericht München hatten den Protestzug zunächst verboten, was dann aber von der höheren Instanz wieder gekippt wurde. Allerdings gelten strenge Auflagen zur Abstandspflicht und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Aufrufe zu Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gab es auch in Hannover. Parallel wollen linke Gruppen gegen die Verbreitung von Verschwörungsmythen demonstrieren. In Hannover war ebenfalls ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz.

Starker Zahlen-Anstieg in Österreich

12.35 Uhr: In Österreich hat es erneut einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionen gegeben. Innerhalb von 24 Stunden seien 869 neue Fälle registriert worden, teilte die Regierung am Samstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur APA mit. Mehr als die Hälfte der Fälle - 444 - traten in der Hauptstadt Wien auf.

Die 444 neuen Fälle in Wien bedeuten einen neuen Rekordwert, insgesamt sind in der österreichischen Hauptstadt damit 10.655 Infektionen registriert worden. In ganz Österreich infizierten sich 32.696 Menschen mit dem Coronavirus, 754 starben.

11.51 Uhr: Mit einer überall in der Millionenmetropole verbreiteten Botschaft hat sich eine New Yorker Künstlerin in der Corona-Pandemie bei den Mitarbeitern der Müllabfuhr bedankt. „Dear Service Worker, „Thank you for keeping NYC alive!“ For ... forever”(auf Deutsch etwa: Lieber Service-Angestellter. Danke dafür, dass du New York am Leben hältst. Für ... immer), steht seit kurzem auf der Fassade des Queens Museums. Außerdem taucht die Botschaft auch auf Leinwänden am Times Square in Manhattan und in der U-Bahn auf.

Der Dank von Künstlerin Mierle Laderman Ukeles richtet sich dem Museum zufolge an alle öffentlichen Angestellten der Stadt, aber ganz besonders an die der Müllabfuhr. Dort ist die 80-Jährige seit Jahrzehnten als „Artist-in-Residence“ angestellt. Bekannt wurde sie Ende der 70er Jahre mit einer Aktion, für die sie jedem der rund 8500 Mitarbeiter der New Yorker Müllabfuhr die Hand schüttelte und sagte: „Thank you for keeping New York City alive!“

Eine Künstlerin hat sich mit einem besonderem Dankesgruß in New York verewigt. Foto: Christina Horsten / dpa

11.49 Uhr: Auch im bayerischen Garmisch-Partenkirchen steigen die Corona-Zahlen an. Grund dafür ist das Verhalten einer US-Touristin, die mit Symptomen in Bars ging.

Corona-Zahlen in Tschechien steigen stark an

11.01 Uhr: Der Trend zunehmender Corona-Infektionszahlen in Tschechien hält ungebrochen an. Am Freitag kamen 1447 bestätigte Fälle hinzu, mehr als je zuvor an einem Tag. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Samstag bekannt. Es gab mehr als 12 200 aktive Fälle. Seit Beginn der Pandemie starben 450 Menschen in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Prags Oberbürgermeister Zdenek Hrib übte im tschechischen Fernsehen CT scharfe Kritik an der Krisenpolitik der Regierung. Sie habe verschlafen, dass es mit dem Schulbeginn nach den Sommerferien zu einer Infektionswelle kommen werde, sagte der studierte Mediziner. Die Schulen seien zu „Covid-Tauschbörsen“ geworden. In Tschechien gilt landesweit in fast allen Innenräumen eine Maskenpflicht, nicht aber in den Klassenzimmern der Schulen.

Sardinien lässt nur noch negativ Getestete rein

10.17 Uhr: Die italienische Ferieninsel Sardinien verschärft wegen der Ausbreitung des Coronavirus ab Montag ihre Einreisebestimmungen. Ankommende Passagiere sind „aufgerufen“, einen negativen Corona-Test vorzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das geht aus einer neuen Verordnung hervor, die der Präsident der Region, Christian Solinas, am Freitagabend unterzeichnete. Alternativ können Einreisende auch online erklären, selbst einen Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis durchgeführt zu haben.

Wer ohne negatives Testergebnis anreist, kann sich übergangsweise innerhalb von 48 Stunden auf der Insel testen lassen, muss aber bis zum Ergebnis in häuslicher Quarantäne bleiben.

Es gibt einige Ausnahmen, etwa für das Personal in Flugzeugen.

Darüber hinaus müssen Einreisende vor ihrer Ankunft online ein Formular ausfüllen und übermitteln.

Zudem gilt ab Montag auch im Freien eine Maskenpflicht, wenn der Abstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann.

Hunziker berichtet von Alptraum im März in Italien

09.38 Uhr: Die Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker (43) hat den Lockdown während der Corona-Pandemie in Italien als „sehr schwere Zeit“ erlebt. „Uns hat es wirklich schwer erwischt. Auch Bergamo, die ganze Lombardei, war ein ganz schrecklicher Horrorfilm“, sagte die in der Schweiz geborene Hunziker im Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND).

Das Ex-Model ist mit dem Modeunternehmer Tomaso Trussardi verheiratet und lebt mit ihm in Mailand. „Diese Zeit werde ich so schnell nicht vergessen“, sagte Hunziker über die Pandemie, von der die Gegend um Mailand besonders stark betroffen war. Die 43-Jährige ist in Italien ein TV-Star, war früher auch „Wetten, dass..?“-Co-Moderatorin und ist seit Samstag in der neuen RTL-Musikrateshow „Big Performance“ zu sehen.

Michelle Hunziker. Foto: Tobias Hase / dpa

RKI meldet mehr als 1500 Corona-Fälle

09.16 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1630 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 258.480 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag auf seiner Homepage bekannt gab (Datenstand 12.9., 0.00 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9347. Das sind fünf mehr als noch am Vortag. Bis Samstagmorgen hatten etwa 231.400 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

70.000 Corona-Tote in Mexiko

08.26 Uhr: Mexiko hat am Freitag die Marke von 70.000 Corona-Toten überschritten. Allein in den vergangenen 24 Stunden starben 534 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 70.183 stieg, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Damit wurden auch die pessimistischsten Prognosen übertroffen: Die Behörde hatte die Zahl der durch die Pandemie verursachten Todesfälle anfangs auf 8000 geschätzt, bevor sie in einem „Katastrophen“-Szenario von bis zu 60.000 Toten ausgegangen war.

Mexiko ist nach Zählungen der Nachrichtenagentur AFP das Land mit der vierthöchsten Todeszahl weltweit - nach den USA, Brasilien und Indien. Infiziert haben sich in dem lateinamerikanischen Land bislang insgesamt mehr als 658.000 Menschen.

Seit Ende März herrschen Corona-Beschränkungen in Mexiko. Einige Wirtschaftsbereiche wurden seit Juni langsam wieder geöffnet, Schulen sind jedoch immer noch geschlossen.

In Mexiko steigen die Corona-Todeszahlen. Foto: Claudio Cruz / AFP

Belebt Corona-Krise die Ehe wieder?

08.13 Uhr: Die Corona-Krise bewirkt nach Ansicht des Zukunftsforschers Horst W. Opaschowski eine Rückbesinnung auf Ehe und Familie. „Von einem Niedergang der Familie als Lebensform kann in Corona-Zeiten keine Rede mehr sein“, sagte Opaschowski (79) der Deutschen Presse-Agentur.

Es deute sich eine Trendwende an. In repräsentativen Umfragen sei der Anteil der Befragten, die sich nach der „Ehe mit Trauschein und Kindern“ sehnten, seit 2013 Jahr für Jahr gesunken, und zwar von 75 auf 63 Prozent Anfang 2019. Im März 2020 seien es wider Erwarten 64 Prozent gewesen.

In Deutschland leben nach Angaben von Opaschowski 18 Millionen Menschen in Ein-Personen-Haushalten, gewollt oder ungewollt.

1991 seien es erst zwölf Millionen gewesen. In Krisenzeiten fühlten sich Singles in ihren eigenen vier Wänden alleingelassen.

Das sogenannte Social Distancing (räumliche Abstandhalten) in der Öffentlichkeit verstärke dieses Gefühl.

Familienleben biete dagegen nicht nur Beziehungsreichtum, sondern auch gegenseitige Hilfe.

Mittelstandspräsident warnt vor zweitem Lockdown

02.01 Uhr: Mittelstandspräsident Mario Ohoven warnt vor einem zweiten Lockdown. „Die Maßnahmen gegen Corona dürfen nicht gefährlicher sein als das Virus selbst. Ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft wäre wie ein zweiter Herzinfarkt: deutlich gefährlicher als der erste“, sagte Ohoven unserer Redaktion.

Bereits jetzt sehe jedes fünfte Unternehmen die eigene Existenz durch Corona als gefährdet an. Der Mittelstand hat daher eine Online-Petition gestartet. Ziel sei es, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen zweiten Lockdown verbindlich ausschließt.

„Dieses Instrument konnten wir bereits 2012 erfolgreich nutzen: In kurzer Zeit kamen über 50.000 Unterstützer unserer Forderung nach bezahlbarem Strom zusammen. Vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages habe ich dann dieses dringende Anliegen des Mittelstand s vertreten“, begründete Ohoven die Entscheidung zur Online-Petition.

Bundesdatenschutzbeauftragter kritisiert Umgang mit Corona-Kontaktdaten in der Gastronomie

01.41 Uhr: Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat den Umgang mit Corona-Kontaktdaten in der Gastronomie scharf kritisiert. „In einigen Restaurants und Cafés werden die einfachsten Regeln für eine datenschutzkonforme Erhebung von Kontaktdaten missachtet“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. „Es gibt offene Listen an den Eingängen, alle Beschäftigten des Betriebes können Einblick nehmen, die Daten der Gäste werden viel zu lange aufbewahrt und es fehlen technische Sicherungsmaßnahmen.“

Kelber betonte: „Wer möchte, dass die Leute in diese Listen nicht Micky Maus reinschreiben und als Telefonnummer 123456, der sollte die Datenerhebung auf ihre Kernfunktion - den Infektionsschutz - zurückführen.“ Zum Beispiel könne Umschläge auf die Tische legen, die sofort verschlossen werden. „Und nach 14 Tagen werden die Daten gelöscht, indem die verschlossenen Umschläge in den Reißwolf kommen.“

IW-Studie: Online-Petitionen erleben durch Corona-Krise Aufschwung

01.01 Uhr: Online-Petitionen haben durch die Corona-Krise einen Aufschwung erlebt. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Die IW-Wissenschaftler Ruth Schüler und Armin Mertens haben für ihre Untersuchung zwischen November und Juni rund 1.800 Petitionen mit rund 29 Millionen Unterschriften der kommerziellen Beteiligungsplattform change.org, die mit über sechs Millionen Nutzern die größte gewerbliche Petitionsplattform in Deutschland ist, ausgewertet.Bevor das Virus im März von der Weltgesundheitsorganisation als Pandemie eingestuft wurde, seien im Schnitt pro Tag drei Petitionen eingestellt worden, schreiben die IW-Wissenschaftler Ruth Schüler und Armin Mertens. Mitte März sei die durchschnittliche Anzahl demnach um das Fünffache gestiegen, am höchsten Tageswert gar um das Fünfzehnfache.

Freitag, 11. September: Garmisch-Partenkirchen verschärft die Corona-Maßnahmen

22.03 Uhr: Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen verschärft die Corona-Maßnahmen. Am Freitag wurde die kritische Obergrenze der Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen für die Gemeinde gelten zunächst für sieben Tage. Nur noch maximal fünf Personen dürfen sich im öffentlichen Raum gemeinsam treffen – Gaststätten müssen um 22.00 Uhr schließen.

Am Dienstagabend sollen mehrere hochinfektiöse Personen Lokale besucht haben, die Nachverfolgung der Kontaktpersonen lasse sich aber nicht komplett nachvollziehen. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, werden deswegen Menschen, die am Dienstagabend bestimmte Bars besucht haben, aufgerufen, sich zu melden und testen zu lassen.

Spanien vermeldet alarmierende Infektionszahlen

21.00 Uhr: In Spanien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen am Freitag auf den Rekordwert von 12 183 geklettert. Es handele sich um den höchsten Anstieg binnen eines Tages seit Beginn der Pandemie, schrieb die Zeitung „El País“.

Das Gesundheitsministerium in Madrid teilte mit, es handele sich um 4708 positive Testergebnisse der vergangenen 24 Stunden sowie nachgemeldete Fälle. In den vergangenen 14 Tagen seien insgesamt 112 364 Neuinfektionen registriert worden, also durchschnittlich gut 8000 pro Tag. Das Robert Koch-Institut hat Spanien schon seit längerem als Corona-Risikogebiet eingestuft. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das beliebte Urlaubsland. Lesen Sie dazu: Mallorca: Wohnviertel in Palma wegen Corona abgeriegelt

Birmingham verbietet Besuche fremder Haushalte

20.12 Uhr: Die Bewohner des englischen Birmingham dürfen ab nächster Woche keine fremden Haushalte mehr besuchen. Die Regel in Englands zweitgrößter Stadt mit 1,1 Millionen Einwohnern soll ab nächsten Dienstag gelten. Der Vorsitzende des Stadtrates, Ian Ward, sagte am Freitag, es sei wichtig, „dass wir uns an diese Regeln halten und uns angesichts des plötzlichen Anstiegs der Infektionsrate gegenseitig schützen“.

Die Behörden der Stadt hatten in dieser Woche bereits die Corona-Regeln verschärft und Versammlungen von mehr als sechs Personen aus verschiedenen Haushalten verboten. Im August war die Infektionsrate in Birmingham innerhalb einer Woche von 30 auf 75 Fälle pro 100.000 Menschen angestiegen.

Über 80 Aktivisten sind ohne Maske in Zug unterwegs und attackieren Bundespolizei

19.35 Uhr: Über 80 Mitglieder einer kurdischen Jugendbewegung haben in einem Zug von Lüneburg Richtung Hamburg erst eine Zugbegleiterin heftig angepöbelt und danach die hinzugerufene Bundespolizei attackiert. Die Aktivisten waren am Donnerstag ohne Mund-Nasenschutz und gültige Fahrscheine unterwegs. Der Zug stoppe im Bahnhof in Bardowick, wo die Bundespolizei und weitere Einsatzkräfte der Landespolizei im Einsatz auf sie warteten.

Die Polizisten seien von den Reisenden unmittelbar „mit massiver körperlicher Gewalt angegriffen worden“, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Erst als 248 Bundespolizisten und 54 Beamte des Landes Niedersachsen vor Ort eingetroffen seien, habe die Situation beruhigt und die Identität der Angreifer festgestellt werden können. Angehörige der Gruppe hätten Polizeibeamte getreten und geschlagen, hieß es von der Polizei Lüneburg. Einige Beamte hätten leichte Verletzungen erlitten. Bei dem Einsatz sei zudem ein europäischer Haftbefehl vollstreckt worden.

Auf der Anreise zu einer Demonstration konnte eine größere Personengruppe u. a. keine gültigen Fahrscheine vorzeigen. Im Zuge dieser Kontrolle kam es zu Pöbelein und Anfeindungen gg. den Zugbegleitern.#bardowick #lueneburg #winsenhttps://t.co/E56qoQucAY — Polizei Lüneburg (@Polizei_LG) September 10, 2020

Bundespolizisten erinnern täglich 3000 bis 4000 Reisende an die Maskenpflicht

19.12 Uhr: Täglich ermahnen Bundespolizisten zwischen 3000 und 4000 Reisende zum Tragen einer Maske. Das gab Bundespolizei-Präsident Dieter Rohmann bekannt. „Die Bundespolizei unterstützt die zuständigen Gesundheitsämter seit Wochen in großem Umfang bei der Durchsetzung der Maskenpflicht auf Bahnhöfen und in Zügen.“ Die Deutsche Bahn kann Maskenverweigerer zum Verlassen ihrer Züge auffordern. Um ihr Hausrecht durchzusetzen, kann die Bundespolizei hinzugezogen werden.

Die Bundespolizei wies darauf hin, dass dieses Verfahren nicht nur in Fernzügen, sondern in allen Zügen der Deutschen Bahn Anwendung finde, sowie in Zügen anderer Verkehrsunternehmen, die auf den Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes verkehren. Notfalls könne auch mit gebührenpflichtigen Platzverweisen und der Übermittlung der Personalien an die Gesundheitsämter reagiert werden.

Laut einer neuen Studie der Charité zeigen die Corona-Maßnahmen in der Bahn Wirkung. Die Untersuchung ergab, dass dadurch die Gefahr einer Corona-Infektion in der Bahn gering sei.

Französische Regierung entscheidet sich gegen zweiten Lockdown

18.29 Uhr: Frankreichs Premierminister Jean Castex hat nach einer Krisensitzung bekannt gegeben, dass ein zweiter Lockdown in Frankreich mit allen Mitteln verhindert werden soll. Zuletzt waren die Corona-Infektionszahlen massivst gestiegen.

Es werde vorerst keine „allgemeine Ausgangsbeschränkung“ geben, sagte Castex. Stattdessen rief er die Behörden in besonders betroffenen Städten wie Marseille und Bordeaux sowie im Überseegebiet Gouadeloupe auf, bis Montag örtlich begrenzte Maßnahmen vorzuschlagen.

Frankreichs Premierminister Jean Castex hat heute die Entscheidung der Regierung gegen einen zweiten Lockdown verkündet. Foto: MEHDI FEDOUACH / AFP

Gericht bestätigt Einschränkungen für Corona-Demo in München

18.08 Uhr: Das Verwaltungsgericht München hat die Einschränkungen der Stadt für eine geplante Corona-Demo am Samstag bestätigt. Zwei Versammlungen der Initiative „Querdenken 089“ dürfen nun nur in dem von der Landeshauptstadt München festgelegten Umfang stattfinden. Ursprünglich war eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern geplant. Jetzt gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern und die Theresienwiese als fester Veranstaltungsort.

Frankreich fordert zur Bekämpfung von Corona-Schulden neue Steuer für Digitalkonzerne

17.06 Uhr: Die Finanzminister der EU-Staaten haben heute das schwierige Ringen um die Rückzahlung der Schulden aus dem milliardenschweren Corona-Hilfsfonds begonnen. Frankreich fordert als Maßnahme die schnelle Umsetzung einer Steuer für Digitalkonzerne wie Google und Amazon. Bundesfinanzminister Olaf Schulz (SPD) sprach beim Treffen der Minister in Berlin ebenfalls von der Einführung neuer EU-Steuern und Abgaben als Reaktion auf die „sehr hohen Schulden“.

Spahn warnt vor verfrühter Zulassung von Impfstoff

16.30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut vor einer übereilten Zulassung eines Corona-Impfstoffes gewarnt. Sicherheit müsse „oberste Priorität haben“, sagte Spahn gegenüber „Focus Online“. Die Impfstoffe seien für Millionen für Menschen gedacht und Schnellzulassungen daher „unverantwortlich“.

Dass der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca seine klinischen Tests wegen Erkrankung eines Probanden vorsorglich unterbrochen habe, „bestätigt mich, dass man vor der Zulassung von Impfstoffen Phase-3-Tests mit tausenden von freiwilligen Probanden abwarten muss“, sagte Spahn.

Baden-Württemberg: Gastwirt beantragt illegal 488.000 Euro Corona-Hilfen

16.21 Uhr: In Baden-Württemberg haben Ermittler einen Restaurantbetreiber festgenommen, der in betrügerischer Absicht fast eine halbe Million Euro Corona-Soforthilfe beantragte. Der 32-Jährige aus Rottweil habe sich unter wechselnden Identitäten 488.000 Euro zu Unrecht erschleichen wollen, wie die Staatsanwaltschaft in Rottweil und das Landeskriminalamt in Stuttgart am Freitag mitteilten. Er wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Demnach beantragte der Geschäftsmann zwischen März und Juli in 18 Fällen Notfallhilfen, wobei er wechselnde Namen, Firmendaten und Konten nutzte. Aufmerksame Mitarbeiter der für die Bewilligung zuständigen Behörden schöpften aber Verdacht und schlugen Alarm. So wurden auch nur Teile der beantragten Hilfsgelder ausgezahlt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechnet mit Impfstoffknappheit

ARCHIV - 19.06.2020, Baden-Württemberg, Tübingen: ILLUSTRATION - Ein Mann demonstriert im Institut für Tropenmedizin an der Uniklinik Tübingen, wie eine Frau geimpft wird. (zu dpa "Europa zuerst? Wie der erhoffte Corona-Impfstoff verteilt wird") Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Christoph Schmidt / dpa

15.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) glaubt nicht daran, dass in einer Anfangsphase genug Impfstoff für alle vorhanden sein wird. Sobald der fertige Corona-Impfstoff zum Einsatz kommt, werde deswegen wahrscheinlich eine Priorisierung der Empfänger nötig sein. Das sagte Spahn gegenüber „Focus Online“.

Die Impfkommission erarbeite zurzeit Vorschläge, bei denen einiges schon absehbar sei. „Zunächst werden diejenigen geimpft, die beruflich bedingt einem Risiko ausgesetzt sind – Pflegende, Ärztinnen und Ärzte. Und dann kommen Risikogruppen wie Hochbetagte oder Menschen mit Vorerkrankungen.“Er sei optimistisch, dass nach einigen Monaten genügend für alle vorhanden sein könnte - wenn es dann einen Impfstoff gebe. Spahn bekräftigte: „Es wird keine verpflichtende Impfung geben.“

Söder beklagt sich über Unvernunft in der Bevölkerung

14.41 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich über zu viel Unvernunft in der Bevölkerung im Umgang mit dem Coronavirus beklagt. „Meine Sorge ist, ehrlicherweise, dass wir zwar medizinisch besser gewappnet sind, aber dass wir uns im Moment tatsächlich mit mehr Unvernunft umgeben“, sagte Söder am Freitag beim Besuch des Nürnberger Südklinikums.

„Ich mache mir schon Sorgen“, fügte Söder hinzu. „Zu glauben, dass um uns herum die Zahlen explodieren und auch die Krankenhäuser langsam wieder volllaufen und zu glauben, das hätte mit uns nichts zu tun – das ist zumindest etwas blauäugig“, sagte der Ministerpräsident mit Blick auf drastisch gestiegene Infektionszahlen in Ländern wie Frankreich.

Entscheidend sei, dass eine exponentielle Kurve auf alle Fälle vermieden werden müsse, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Corona bleibe beherrschbar, solange das Infektionsgeschehen auf dem bisherigen Niveau bleibe und lokal eingedämmt werden könne. Frühes und schnelles Testen bleibe deshalb eine Chance, die Verbreitung der Infektion zu verhindern. „Wir brauchen für Corona einen langen Atem.“

Österreich verschärft landesweite Maßnahmen gegen Corona

12.55 Uhr: Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder. Von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie die Regierung in Wien mitteilte. Das gilt auch für Beschäftigte in Lokalen. Außerdem dürfen Speisen und Getränke in Innenbereichen nur noch an Sitzplätzen serviert werden.

Bei Veranstaltungen sind draußen nur noch 3000 Besucher statt derzeit bis zu 10.000 erlaubt. In Innenräumen sind nur noch 1500 statt 5000, ohne zugewiesene Plätze nur 50 Gäste zugelassen. Kinder müssen in der Schule außerhalb ihrer Klassenzimmer Maske tragen.

„Ich weiß, dass viele es noch nicht glauben, aber es wird wieder ernst. Die Zahlen sind in den letzten Wochen stetig angestiegen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. „Wir haben in anderen Ländern erlebt, wie schnell es gehen kann.“ Kurz kündigte an, die Maßnahmen bei Bedarf nachzuschärfen. Allein heute wurden in Österreich 580 neue Fälle gemeldet, gestern waren es 664. Vor zwei Wochen hatte die Zahl täglicher Neuinfektionen noch etwa halb so hoch gelegen.

Schulstart in Corona-Zeiten: Kinder und eine Lehrerin mit Mund-Nasen-Schutz gehen während des Beginns des neuen Schuljahres in einer Grundschule in Wien in ihre Klassenzimmer. Foto: Ronald Zak / dpa

Bildungsministerin: Ausbildungsmarkt in Corona-Krise geschrumpft

12.31 Uhr: Durch die Corona-Krise hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek weiter verschlechtert. „Der Ausbildungsmarkt ist geschrumpft: Acht Prozent weniger Ausbildungsplätze, aber eben auch acht Prozent weniger Bewerberinnen und Bewerber“, sagte die CDU-Politikerin bei der Debatte über den Berufsbildungsbericht im Bundestag.

Es stünden zwar auch in der Krise nach wie vor mehr Plätze zur Verfügung, als besetzt werden könnten. Weniger Auszubildende heute bedeuteten aber auch weniger Fachkräfte morgen. Die Situation auf dem Lehrstellenmarkt war schon vor Corona problematisch, wie der bereits Anfang Mai vom Bundeskabinett beschlossene Berufsbildungsbericht zeigt. Sowohl das Angebot an Lehrstellen, als auch die Zahl der Bewerber war 2019 weiter gesunken.

Westerfellhaus warnt vor weiterer Isolation von Pflegeheimbewohnern

11.35 Uhr: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat vor einer weiteren Isolation der Menschen in Alten- und Pflegeheimen gewarnt. Dass ein Teil der Einrichtungen wegen der Coronakrise immer noch vorrangig auf die Isolation der Bewohner setze, „kann sechs Monate nach Beginn der Pandemie einfach nicht mehr sein“, erklärte Westerfellhaus in Berlin.

Für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen stelle eine Infektion mit dem Coronavirus fraglos ein großes Risiko dar. Pauschale Besuchsverbote könnten aber „nur in Ausnahmefällen und vor allem nur für begrenzte Zeiträume eine Lösung sein“, mahnte Westerfellhaus. In den vergangenen Monaten hätten Besuchsverbote zu Situationen geführt, „die für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen kaum auszuhalten waren“.

Die Lage in den Pflegeheimen sei sehr unterschiedlich. Während sich einige Einrichtungen sehr gut auf möglicherweise wieder steigende Infektionszahlen im Herbst und Winter vorbereitet und kreative Lösungen entwickelt hätten, um Besuche, Spaziergänge und auch Einkäufe zu vernünftigen Bedingungen zu ermöglichen, setzten andere primär auf Isolation, betonte Westerfellhaus.

Immer mehr Corona-Neuinfektionen in Tschechien

10.40 Uhr: Tschechien hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage einen Rekord bei den Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Am Donnerstag wurden 1382 weitere Fälle verzeichnet, rund 220 mehr als am Vortag. Das gab das Gesundheitsministerium in Prag am Freitag bekannt. Die Zahl der aktuell Infizierten lag bei 11 178. Es hieß, dass die Infektion bei den meisten einen leichten Verlauf nehme. Im Krankenhaus wurden nur knapp 250 Patienten behandelt. Bisher wurden in Tschechien 448 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung registriert.

Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner. Das deutsche Auswärtige Amt hatte am Mittwoch eine Reisewarnung für die Hauptstadtregion Prag ausgesprochen. Seit Donnerstag gilt in ganz Tschechien wieder eine Maskenpflicht in fast allen Innenräumen sowie in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regierung kündigte an, dass alle Senioren ab 60 Jahren in den nächsten Tagen per Post fünf kostenlose Mundschutzmasken und eine partikelfiltrierende Atemschutzmaske erhalten sollen.

Menschen mit Mundschutz stehen an einer Sammelstelle in Prag Schlange, um sich auf Covid-19 testen zu lassen. In Tschechien breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Foto: VÌt äim·nek / dpa

Umfrage – Corona-Sonderrechte der Regierung sollen enden

10.17 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage dafür, dass der Bundestag bei der Corona-Bekämpfung wieder die volle Entscheidungshoheit zurückerhält. Knapp 58 Prozent der Befragten vertraten in einer repräsentativen Erhebung die Auffassung, dass die im März zugebilligten Sonderrechte der Bundesregierung im Kampf gegen die Pandemie enden sollen. Die Ergebnisse der Umfrage im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion liegen unserer Redaktion vor.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey hatte zwischen dem 8. und 9. September rund 3000 Bürger befragt. Der Bundestag hatte nach Beginn der Corona-Krise am 25. März eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ festgestellt und damit der Bundesregierung weitreichende Befugnisse zur Eindämmung der Pandemie zugebilligt.

Über alle Altersgruppen hinweg sprach sich eine absolute Mehrheit der Umfrageteilnehmer für eine Rückübertragung der Rechte an das Parlament aus. Rund 28 Prozent waren hingegen der Ansicht, dass die Befugnisse weiterhin bei der Regierung verbleiben sollen, knapp 14 Prozent äußerten sich unentschieden. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, sagte gegenüber unserer Redaktion, seine Partei sei schon länger der Auffassung, dass eine epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr vorliege.

Neues Update bringt Probleme mit der Corona-Warn-App

9.04 Uhr: Nutzer der Corona-Warn-App des Bundes bekommen auf iPhone-Modellen mit der neusten Betriebssystem-Version iOS 13.7 unter Umständen ein höheres Risiko angezeigt, als sie tatsächlich hatten. Darauf haben die Entwickler der App in einem Blogeintrag hingewiesen. „Unter der am 1. September von Apple veröffentlichten neuen iOS-Version kann es bei einer geringen Zahl von Nutzern zu irreführenden Risiko-Berechnungen kommen.“ Das Problem sei im Rahmen von regelmäßigen Tests der App durch die Entwickler entdeckt worden.

Nutzer der Anwendung auf Android-Geräten sowie auf iPhones mit einem älteren iOS (bis einschließlich Version 13.6.1) seien von diesem Fehler nicht betroffen. Die App, die vom Robert Koch-Institut (RKI) herausgeben wird, wurde mittlerweile über 18 Millionen Mal heruntergeladen. Seit der Veröffentlichung im Juni waren mehrfach Fehler entdeckt und wieder behoben worden. Wann Apple ein Update veröffentlichen wird, in dem der nun entdeckte Fehler beseitigt wird, stand am Freitag nicht fest.

Israels Corona-Zahlen steigen – Ausgangsbeschränkungen kommen

8.40 Uhr: Die Corona-Zahlen in Israel steigen immer weiter. Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, am Vortag seien 4038 neue Fälle registriert worden. Damit wurde den vierten Tag in Folge der jeweils höchste Ein-Tages-Wert im Land seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Am Donnerstagabend hatte das Corona-Kabinett angesichts des Anstiegs erneut striktere Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Der Drei-Phasen-Plan muss allerdings am Sonntag noch von der israelischen Regierung gebilligt werden.

Er sieht zunächst landesweite Ausgangsbeschränkungen vor. Die Menschen dürfen sich dann nicht weiter als 500 Meter von ihrem Zuhause entfernen. Schule und Kindergärten sollen geschlossen werden, ebenso wie Restaurants und Geschäfte. Gebete sollen nur im Freien erlaubt werden. Nach Medienberichten soll diese Phase zwei Wochen dauern und vor dem jüdischen Neujahrsfest am Freitag beginnen.

Eine israelische Grenzpolizistin errichtet in der ultra-orthodoxen jüdischen Stadt Bnei Brak vor einer nächtlichen Ausgangssperre auf einer Hauptstraße eine Absperrung. Foto: Oded Balilty / dpa

Fast 10.000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

6.53 Uhr: Vor Beratungen der französischen Regierung über eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen ist in dem Land die Rekordzahl von fast 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Wie das Gesundheitsministerium in Paris am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem Vortag 9843 neue Coronavirus-Ansteckungsfälle erfasst. Dies ist die höchste Zahl in Frankreich seit dem Beginn der Pandemie.

Zudem wurden weitere 19 Todesfälle als Folge der Coronavirus-Infektion gezählt, womit die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer im Land auf 30.813 stieg. Frankreich ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Insgesamt rund 390.000 Infektionsfälle wurden dort bislang verzeichnet. Zuletzt wurden die Tests auf das Virus deutlich ausgeweitet. Dabei wurden bei einer Million Tests innerhalb einer Woche 48.542 Ansteckungen festgestellt.

Der wissenschaftliche Beirat drängt die Regierung wegen der seit Wochen steigenden Infektionszahlen zum Handeln. Präsident Emmanuel Macron warnte vor der Sondersitzung der Regierung am Freitag jedoch vor „Panik“. Als schärfstes mögliches Mittel zur Eindämmung des Virus gelten Ausgangsbeschränkungen, wie sie in Frankreich bereits zwischen März und Mai gegolten hatten.

Donald Trump dementiert, die Amerikaner über Corona-Risiko belogen zu haben

6.37 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat dementiert, die Amerikaner über die Gefahr durch das Coronavirus belogen zu haben. „Ich habe nicht gelogen“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine entsprechende Frage eines Reporters. „Ich habe gesagt, wir müssen ruhig bleiben, wir dürfen nicht in Panik geraten.“ Die Frage sei „eine Schande“.

In Interviews des Investigativjournalisten Bob Woodward hatte er im März gesagt, er habe die Gefahr durch das Virus heruntergespielt. Die entsprechenden Passagen waren am Mittwoch in US-Medien veröffentlicht worden. Die Aussagen haben Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im November in Bedrängnis gebracht.

Wahlkampf in Corona-Zeiten: US-Präsident Donald Trump vor Anhängern am Flughafen in Michigan. Von Sicherheitsabstand ist nichts zu sehen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Das Vertrauen der Deutschen in Impfstoffe ist gewachsen

5.15 Uhr: Das Vertrauen in Impfstoffe ist in Deutschland einer Studie zufolge zwischen 2015 und 2019 gewachsen. Demnach hielten etwa 69 Prozent der Deutschen Impfungen für wichtig, wie aus einer Studie hervorgeht. 2015 waren es lediglich 66 Prozent. Zudem stuften 59 Prozent der Befragten im Jahr 2019 Impfungen als wirksam ein, gegenüber 53 Prozent im Jahr 2015. Etwas mehr als die Hälfte gab zudem an, dass sie Impfungen für sicher hielte, wohingegen es im 2015 nur knapp 43 Prozent waren.

Für die Studie, die das Forscherteam von der London School of Hygiene Tropical Medicine in der Fachzeitschrift „The Lancet“ vorstellte, wurden umfangreiche Daten aus 149 Ländern ausgewertet. Sie beruhten auf 290 Befragungen von über 284 000 Menschen. Insgesamt sei das Vertrauen in Impfstoffe in Europa geringer als in anderen Regionen, zum Teil sei es aber in den vergangenen Jahren gestiegen, wie es heißt.

Deutschland profitiert von neuem Schlüssel für Corona-Hilfen

4.36 Uhr: Deutschland wird nach einer Prognose der EU-Kommission ein Gewinner des neuen Verteilungssystems für die Milliardenbeträge aus dem europäischen Corona-Konjunkturprogramm sein. Nach den der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Zahlen könnte die Bundesrepublik 7,27 Prozent der Zuschüsse aus der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität bekommen. Dies entspricht rund 22,7 Milliarden der insgesamt 312,5 Milliarden Euro.

Nach dem ursprünglich geplanten Verteilungsschlüssel hätte Deutschland nach Zahlen der Kommission nur 6,95 Prozent der Mittel erhalten, also rund eine Milliarde Euro weniger. Auf das Konjunkturprogramm hatten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten im Juli bei einem Sondergipfel geeinigt. Es umfasst neben der Aufbau- und Resilienzfazilität noch weitere Gelder für Zuschüsse und Kredite. Insgesamt ist das Paket damit 750 Milliarden Euro schwer.

Donnerstag, 10. September: Deutsche dürfen wieder ohne Quarantäne nach Finnland reisen

22.11 Uhr: Deutsche und Schweden dürfen bald wieder nach Finnland reisen. Die finnische Innenministerin Maria Ohislao gab bekannt, die coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise wieder zu lockern. „Ab Samstag nächster Woche ist es möglich, von Schweden und Deutschland nach Finnland zu reisen, ohne in Quarantäne zu müssen.“

Spanien: Ärzte in Madrid wollen wegen Corona-Überlastung streiken

21.19 Uhr: Die Ärzte in Madrid wollen wegen der durch die Corona-Pandemie verursachten Überlastung streiken. Die größte Mediziner-Gewerkschaft der Region um die spanische Hauptstadt hat zu einem „unbefristeten und kompletten“ Streik ab dem 28. September aufgerufen. Der Ausstand sei bereits für die Arbeiter des Bereichs der medizinischen Grundversorgung angemeldet worden, weitere Sektoren würden sich aber in den kommenden Wochen anschließen, hieß es.

Die Gewerkschaft beklagte den jahrelangen Mange l an personellen und wirtschaftlichen Ressourcen. „Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten aber zu einer für uns inakzeptablen Verschlimmerung der Lage geführt.“ Die Gewerkschafter hätten Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso mehrfach um ein Treffen gebeten, um die Probleme zu besprechen. Ayuso sei dieser Bitte aber nicht nachgekommen.

Frankreich berät über Verschärfung von Corona-Maßnahmen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte vor den Beratungen über die Corona-Maßnahmen vor „Panik“. Foto: Ludovic Marin / AFP

21.04 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Frankreich haben mehr als 8500 Neuinfektionen innerhalb der letzten 24 Stunden bestätigt. Das ist gut viermal so viel wie in Deutschland. Die französische Regierung will deshalb am Freitag über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten. Wegen der schnell steigenden Infektionszahlen drängt der wissenschaftliche Beirat die Regierung seit Wochen zum Handel. Präsident Emmanuel Macron warnte jedoch vor der Sitzung vor „Panik“.

Wegen Corona verfolgen Geschworene in Schottland Gerichtsprozesse aus dem Kinosaal

19.21 Uhr: Um auch unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln Gerichtsprozesse mit Geschworenen abhalten zu können, werden in Schottland künftig auch Kinosäle genutzt. Wie der Scottish Courts and Tribunals Service (SCTS) am Mittwoch mitteilte, sollen Geschworene am 28. September und 12. Oktober die Verhandlungen aus zwei Kinosälen in Edinburgh und Glasgow verfolgen.

Wegen der Corona-Pandemie waren zuletzt viele Strafverfahren in Großbritannien unterbrochen worden.Es handele sich um eine „Premiere im Vereinigten Königreich“, erklärte SCTS. Auch Ronnie Renucci, Präsident der schottischen Kriminalanwaltskammer, begrüßte die Entscheidung der Behörden. Renucci nannte die Initiative „eine innovative und einzigartige Lösung“, um weitere Verzögerungen zu verhindern.

RKI vermeldet für Würzburg das Überschreiten der Corona-Obergrenze doch die Stadt widerspricht

18.22 Uhr: Das Robert Koch Institut (RKI) vermeldet für Würzburg einen Wert von 52,4 bei der Sieben-Tage-Inzidenz. Theoretisch könnten die Behörden nach überschreiten der Obergrenze an Corona-Neuinfektionen in der Stadt ab sofort wieder neue Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verhängen. Doch die Stadt wollte die Zahl gegenüber dem Bayrischen Rundfunk (BR) nicht bestätigen. Zudem habe eine Sprecherin des Gesundheitsamtes für Stadt und Landkreis Würzburg auf eine bayernweite Panne bei der Übertragung der Daten an das RKI am Wochenende hingewiesen.

Das Gesundheitsamt verweist nun darauf, dass das Landesgesundheitsamt in Bayern morgen eine Korrektur der Werte veröffentlichen werde. Dort ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für die Stadt Würzburg aktuell sogar mit 57,87 angegeben. In der Stadt Landshut hatte es vor vier Tagen einen ähnlichen Fall gegeben. Dort widersprach Bürgermeister Alexander Putz dem RKI und wies daraufhin, dass der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz zu niedrig angegeben worden sei.

München: Corona-Demo mit strengen Auflagen belegt

Die Stadt München hat eine angekündigte Corona-Demonstration mit einer geringeren Teilnehmerzahl als vorgesehen auf die Theresienwiese verlegt. Foto: Sven Hoppe / dpa

16.38 Uhr: Die Stadt München hat eine für Samstag angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 angemeldeten Teilnehmern auf dem Odeonsplatz untersagt. Stattdessen dürfe sie unter strikten Auflagen auf der Theresienwiese stattfinden – allerdings aus Infektionsschutzgründen nur mit 1000 Teilnehmern, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) am Donnerstag mitteilte. Ein geplanter Demonstrationszug durch die Stadt wurde ebenfalls untersagt.

„Zwischen allen Teilnehmenden, Passanten und zu Pressevertretern muss zwingend ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt und jeder Körperkontakt vermieden werden“, hieß es in der Mitteilung des KVR. Außerdem müssen alle Teilnehmer – bis auf die jeweiligen Redner – eine Maske tragen. Die Demonstration soll um 15 Uhr beginnen und muss nach KVR-Angaben bis spätestens 19.30 Uhr beendet sein. Schon die Zuwege sollen von der Polizei kontrolliert werden.

Die Vereinigung „Querdenken 089“ hatte für Samstag eine Demonstration mit 5000 Teilnehmern in München angemeldet unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Gesundheit“. Nach Angaben eines Sprechers des Münchner Verwaltungsgerichtes wurden Eilanträge gegen die Auflagen angekündigt, die zunächst aber noch nicht bei Gericht eingegangen waren.

Trump soll Corona-Gefahr absichtlich heruntergespielt haben

US-Präsident Donald Trump soll die Gefahr, die von Corona ausgeht, bewusst heruntergespielt haben. Foto: MANDEL NGAN / AFP

16.29 Uhr: Schon früh soll der US-Präsident Donald Trump über die Gefährlichkeit des Coronavirus gewusst haben. Dennoch soll er die Öffentlichkeit bewusst angelogen haben. Lesen Sie hier: Trump soll Corona-Gefahr ganz bewusst heruntergespielt haben

Österreich meldet stärksten Anstieg der Neuinfektionen seit März

16.21 Uhr: In Österreich wurden am Donnerstag 664 Neuinfektionen registriert. Das ist der stärkste Anstieg innerhalb eines Tages seit März. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen wurde in der Bundeshauptstadt Wien gemeldet, teilte das Innenministerium mit.

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

