Regionalwahlen in Russland als Stimmungstest für Putin

So, 13.09.2020, 10.38 Uhr

In Russland finden am Sonntag Regionalwahlen statt, bei denen die Regierungspartei Geeintes Russland vielerorts mit Verlusten rechnen muss. Die Opposition hofft, dass unter anderem der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der inzwischen in Berlin behandelt wird, die Menschen wachgerüttelt hat.