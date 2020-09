Feuerwehr in Kalifornien entdeckt abgebrannte Feuerwache

Fr, 18.09.2020, 11.39 Uhr

Reed Rankin hat 28 Jahre in der Feuerwehrstation im kalifornischen Berry Creek ehrenamtlich gearbeitet. Sie war Teil seines Lebens. Wegen der Waldbrände liegt sie jetzt in Schutt und Asche, doch Rankin will bleiben und die zerstörte Stadt wieder aufbauen.