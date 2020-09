Maddie McCann: Staatsanwalt bestätigt Beweise für ihren Tod

Maddie ist tot. Das zumindest lässt sich aus den Worten des Braunschweiger Staatsanwalts Hans Christian Wolters lesen, der im Fall der seit 2007 verschwundenen Britin Madeleine „Maddie“ McCann ermittelt. Wolters sagte in einem Interview mit dem portugiesischen öffentlich-rechtlichen Sender RTP auf die Frage, ob es materielle Beweise für den Tod des Mädchens gebe: „Ja.“

Mit der knappen Antwort wollte sich die Journalistin zunächst nicht zufrieden geben. „Entschuldigen Sie, aber ich muss darauf bestehen: Welche Beweise haben Sie dafür, dass Madeleine tot ist? Haben Sie irgendein Video, das Madeleine tot zeigt?“, will sie wissen. „Zu den Sachen, die wir haben, kann ich nichts sagen“, wiegelt Wolters ab, „deshalb kann ich das jetzt weder dementieren noch bestätigen.“

Fall Maddie: Keine neue Entwicklungen beim Stand der Ermittlungen

Allerdings: Von einem neuen Ermittlungsstand im Fall Maddie will der Staatsanwalt nicht sprechen, wie Wolters am Montag in Braunschweig sagte. Gegen den Beschuldigten Christian B. bestehe aber weiterhin ein „beweisgestützter Verdacht“ des Mordes.

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Vor 13 Jahren verschwand das britische Mädchen Madeleine „Maddie“ McCann während eines Portugal-Urlaubs spurlos. Foto: Handout / AFP

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Gemeinsam mit ihren jüngeren Zwillingsgeschwistern und ihren Eltern machte sie im Mai 2007 in dieser Ferienanlage im portugiesischen Ferienort Praia Da Luz, Urlaub. Direkt neben dem Pool liegt das Apartment 5A, aus dem das Mädchen verschwand. Foto: Steve Parsons / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Das Apartment gehört zu einer Ferienanlage namens „Ocean Club“. Foto: Steve Parsons / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Am Abend ihres Verschwindens, dem 3. Mai 2007, besuchten Maddies Eltern ein Restaurant auf der Anlage. In regelmäßigen Abständen sahen sie nach eigenen Angaben nach Maddie und ihren Geschwistern. Foto: Steve Parsons / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Seither läuft unter den Augen der Weltöffentlichkeit eine beispiellose Suche nach der Vermissten. Foto: Soeren Stache / dpa



Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf 13 Jahre lang gaben Maddies Eltern, das britische Ärztepaar Kate und Gerry McCann, die Hoffnung nicht auf, ihre Tochter lebend wiederzufinden. Immer wieder wandten sie sich an die Öffentlichkeit. Foto: John Stillwell / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Immer wieder gab es Hinweise zum Verbleib von Maddie. Immer wieder wollten Zeugen das Mädchen gesehen haben. Im Jahr 2014, sieben Jahre nach Maddies Verschwinden, durchsuchten Polizisten aus Großbritannien und Portugal das Buschland rund um den Ferienort Praia da Luz. Foto: Nick Ansell / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Maddie verschwand nur wenige Tage vor ihrem vierten Geburtstag. Heute wäre sie 17 Jahre alt. Foto: Uncredited / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Anfang Juni 2020 dann die überraschende Wende in dem Fall: Eine neue Spur führt nach Braunschweig. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen Deutschen, der mehrfach wegen Sexualstraftaten auch an Kindern vorbestraft sei. Hans Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft, informierte am 4. Juni die Öffentlichkeit über aktuelle Erkenntnisse. Foto: Ole Spata / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf In einem Fahndungsaufruf des BKA veröffentlichten die Ermittler mehrere Fotos von Autos, die der Verdächtige zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt genutzt haben könnte. Foto: -- / dpa



Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Dabei handelt es sich zum einen um einen Caravan vom Typ VW T3 Westfalia mit portugiesischer Zulassung. Foto: Uncredited / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Auch einen dunkelfarbenen Jaguar XJR 6 soll der Verdächtige zu dieser Zeit genutzt haben.

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Wer Angaben zu den beiden Fahrzeugen zum mutmaßlichen Tatzeitraum, also dem 3. Mai 2007 zwischen 21.10 und 22 Uhr, machen kann, wird gebeten, sich beim BKA zu melden. Foto: -- / dpa

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Zudem bittet das BKA nach Hinweisen zu diesem Haus.

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Auch ein Foto dieses Hauses veröffentlichte das BKA in seinem Fahndungsaufruf. Foto: Str / AFP



Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Wer Angaben zu den abgebildeten Gebäuden oder Innenräumen machen kann, soll sich ebenfalls beim BKA melden. Foto: Str / AFP

Maddie McCann- Ermittler geben nicht auf Für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt. Foto: Str / AFP

Der Fall um Madeleine „Maddie“ McCann sorgt bis heute weltweit für Aufsehen. Im Juni dieses Jahres hatte er eine spektakuläre Wendung genommen. 13 Jahre, nachdem die damals Dreijährige kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal verschwand, führte eine Spur ausgerechnet nach Deutschland.

Maddie McCann – Mehr zum Thema:

Laut Bundeskriminalamt (BKA) und der ermittelnden Braunschweiger Staatsanwaltschaft steht der Deutsche Christian B. unter Mordverdacht. Es handele sich dabei um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter. Ein Zeugenaufruf, zu dem ein Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ lief, löste Reaktionen und Hinweise in mehreren Ländern aus.

Maddie McCann: Suche läuft weiter

Noch immer läuft die Suche nach dem Mädchen. Zuletzt hatte es im Juli Durchsuchungen und Grabungen in einem Kleingarten in Hannover gegeben. Medienberichten zufolge suchte auch

Gegen den im Fall Maddie beschuldigten Deutschen haben Strafverfolger zudem weitere Ermittlungen aufgenommen. Ein mögliches Opfer habe sich nach dem Zeugenaufruf in mehreren Ländern bei britischen Medien gemeldet, sagte Hans Christian Wolters am Montag.

Christian B.: Neue Ermittlungen wegen Vergewaltigungs-Verdacht einer Irin

Es werde inzwischen wegen des Verdachts der Vergewaltigung einer jungen Irin im Jahr 2004 an der Algarve ermittelt, bestätigte er. Über das weitere Verfahren gegen den 43-Jährigen hatte die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet. Der Verdächtige sitzt derzeit in Kiel wegen Drogenhandels in Haft. (jkali/dpa)