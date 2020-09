Corona-Risikogebiete: Diese Länder und Regionen gehören dazu

In den USA hat die Zahl der Corona-Todesfälle die symbolische Schwelle von 200.000 überstiegen. Die USA stehen damit für rund jeden fünften Corona-Todesfall weltweit. - COMPLETE VIDI8QH44_FR

200.000 Corona-Tote in den USA: "Wir haben Besseres verdient"

Berlin. Die Liste der Corona-Riskogebiete wird wieder länger. Wir erklären, welche Länder und Regionen drauf stehen – und was das bedeutet.

In vielen Ländern und Regionen der Welt breitet sich das Coronavirus wieder schneller aus als noch vor ein paar Wochen. Damit ist auch die Liste der Corona-Risikogebiete wieder angewachsen. Auch in vielen bei Deutschen beliebten Urlaubsländern und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik gibt es Risikogebiete.

Ob eine Region oder ein Land als Risikogebiet eingestuft wird, entscheiden das Auswärtige Amt, das Innen- und das Gesundheitsministerium. Grundlage der Einstufung sind zum einen die aktuellen Fallzahlen, zum anderen werden aber auch qualitative Kriterien herangezogen – zum Beispiel, ob die in der betreffenden Region getroffenen Maßnahmen das Infektionsrisiko wirksam mindern können.

Corona-Risikogebiete: Für die meisten Länder und Regionen gelten auch Reisewarnungen

In Deutschland müssen sich Rückkehrer und Einreisende aus Risikogebieten auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können. Je nach Bundesland kann auch die Pflicht zu einer 14-tägigen Quarantäne bestehen. Wo was gilt: Die Corona-Regeln der Bundesländer

In den meisten Fällen reagiert das Auswärtige Amt auf die Einstufung einer Region als Risikogebiet mit einer Reisewarnung für das betreffende Land. Reisewarnungen sind kein Verbot, vielmehr rät das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die betroffenen Regionen ab. Sie bedeuten, dass Touristen Pauschalreisen kostenlos stornieren können, wie Verbraucherzentralen betonen. Auch die Kosten für Flüge, Hotels oder Ferienhäuser können erstattet werden, wenn sie nach deutschem Recht gebucht waren.

Diese Regionen und Länder gelten als Corona-Risikogebiete (zuerst listen wir alphabetisch die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen und Nachbarländer auf):

Belgien: Dort gilt derzeit die Region Brüssel als Risikogebiet (seit 21. August)

Dänemark: Die Region Hovedstaden gilt als Risikogebiet (seit 23. September)

Frankreich: Folgende Überseegebiete/Regionen gelten als Risikogebiete:

Auvergne-Rhone-Alpes (seit 9. September)

Bretagne (seit 23. September)

Centre-Val de Loire (seit 23. September)

Hauts-de-France (seit 16. September)

Île-de-France (seit 24. August)

Korsika (seit 9. September)

Normandie (seit 23. September)

Nouvelle-Aquitaine (seit 9. September)

Occitanie (seit 9. September)

Provence-Alpes-Côte d’Azur (seit 24. August)

Überseegebiet: Französisch-Guyana (seit 21. August)

Überseegebiet: Guadeloupe (seit 26. August)

Überseegebiet: St. Martin (seit 26. August)

Überseegebiet: La Réunion (seit 16. September)

Spanien - ganz Spanien, einschl. Kanarische Inseln (seit 2. September)

Kroatien: Die folgenden Gespanschaften gelten als Risikogebiete:

Brod-Posavina (seit 16. September)

Dubrovnik-Neretva (seit 9. September)

Lika-Senj (seit 23. September)

Požega-Slawonien (seit 9. September)

Šibenik-Knin (seit 20. August)

Split-Dalmatien (seit 20. August)

Virovitica-Podravina (seit 16. September)

Zadar (seit 2. September)

Niederlande: Drei Provinzen, bzw. autonome Länder gelten als Risikogebiete:

Nordholland (Noord-Holland) (seit 16. September)

Südholland (Zuid-Holland) (seit 16. September)

Utrecht (seit 23. September)

Österreich: Zwei Bundesländer gelten als Risikogebiete:

Bundesland Wien (seit 16. September)

Bundesland Vorarlberg (seit 23. September)

Portugal: Hier gilt der Großraum Lissabon als Risikogebiet (seit 23. September)

Schweiz: Drei Kantone gelten als Risikogebiete:

Freiburg (Fribourg) (seit 16. September)

Genf (seit 9. September)

Waadt (Vaud) (seit 9. September)

Spanien: Das gesamte Land inklusive Balearen und Kanaren gilt als Risikogebiet (seit 2. September)

Tschechien: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet mit Ausnahme der Regionen Aussiger Region (Ústecký) und der Mährisch-Schlesischen Region (Moravskloslezský) (seit 23. September)

Türkei: Das gesamte Land gilt als Risikogebiet (seit 15. Juni)

Weitere Corona-Risikogebiete:

Afghanistan (seit 15. Juni)

Ägypten (seit 15. Juni)

Albanien (seit 15. Juni)

Algerien (seit 15. Juni)

Andorra (seit 26. August)

Angola (seit 15. Juni)

Äquatorialguinea (seit 15. Juni)

Argentinien (seit 15. Juni)

Armenien (seit 15. Juni)

Aserbaidschan (seit 15. Juni)

Äthiopien (seit 15. Juni)

Bahamas (seit 15. Juni)

Bahrain (seit 15. Juni)

Bangladesch (seit 15. Juni)

Belarus (seit 15. Juni)

Belize (seit 15. Juni)

Benin (seit 15. Juni)

Bhutan (seit 15. Juni)

Bolivien (seit 15. Juni)

Bosnia und Herzegowina (seit 15. Juni)

Brasilien (seit 15. Juni)

Bulgarien: der Verwaltungsbezirk Blagoevgrad gilt als Risikogbiet (seit 7. August):

Burkina Faso (seit 15. Juni)

Burundi (seit 15. Juni)

Cabo Verde (seit 3. Juli)

Chile (seit 15. Juni)

Costa Rica (seit 15. Juni)

Côte d’Ivoire (seit 15. Juni)

Dominikanische Republik (seit 15. Juni)

Dschibuti (seit 15. Juni)

Ecuador (seit 15. Juni)

El Salvador (seit 15. Juni)

Eritrea (seit 15. Juni)

Eswatini (seit 15. Juni)

Gabun (seit 15. Juni)

Gambia (seit 15. Juni)

Ghana (seit 15. Juni)

Gibraltar (seit 26. August)

Guatemala (seit 15. Juni)

Guinea (seit 15. Juni)

Guinea Bissau (seit 15. Juni)

Guyana (seit 15. Juni)

Haiti (seit 15. Juni)

Honduras (seit 15. Juni)

Indien (seit 15. Juni)

Indonesien (seit 15. Juni)

Irak (seit 15. Juni)

Irland: Die Region Dublin gilt als Risikogebiet (seit 23. September)

Iran (seit 15. Juni)

Israel (seit 3. Juli)

Jamaika (seit 15. Juni)

Jemen (seit 15. Juni)

Kamerun (seit 15. Juni)

Kasachstan (seit 15. Juni)

Katar (seit 15. Juni)

Kenia (seit 15. Juni)

Kirgisistan (seit 15. Juni)

Kolumbien (seit 15. Juni)

Komoren (seit 15. Juni)

Kongo DR (seit 15. Juni)

Kongo Rep (seit 15. Juni)

Korea (Volksrepublik) (seit 15. Juni)

Kosovo (seit 15. Juni)

Kuwait (seit 15. Juni)

Lesotho (seit 15. Juni)

Libanon (seit 15. Juni)

Liberia (seit 15. Juni)

Libyen (seit 15. Juni)

Madagaskar (seit 15. Juni)

Malawi (seit 15. Juni)

Malediven (seit 17. Juli)

Mali (seit 15. Juni)

Marokko (seit 15. Juni)

Mauretanien (seit 15. Juni)

Mexiko (seit 15. Juni)

Mongolei (seit 15. Juni)

Montenegro (15. – 19. Juni und seit 17. Juli)

Mosambik (seit 15. Juni)

Namibia (seit 15. Juni)

Nepal (seit 15. Juni)

Nicaragua (seit 15. Juni)

Aruba (seit 26. August)

St. Maarten (seit 26. August)

Niger (seit 15. Juni)

Nigeria (seit 15. Juni)

Nordmazedonien (seit 15. Juni)

Oman (seit 15. Juni)

Pakistan (seit 15. Juni)

Palästinensische Gebiete (seit 3. Juli)

Panama (seit 15. Juni)

Papua-Neuguinea (seit 17. Juni)

Paraguay (seit 15. Juni)

Peru (seit 15. Juni)

Philippinen (seit 15. Juni)

Republik Moldau (seit 15. Juni)

Rumänien: Folgende Gebiete („Kreise“) gelten derzeit als Risikogebiete:

Bacău (seit 12. August)

Bihor (seit 7. August)

Brăila (seit 12. August)

Brașov (seit 12. August)

București (seit 12. August)

Caras Severin (seit 16. September)

Covasna (seit 23. September)

Iasi (seit 9. September)

Ilfov (seit 12. August)

Neamt (seit 16. September)

Prahova (seit 12. August)

Vâlcea (seit 20. August)

Vaslui (seit 12. August)

Russische Föderation (seit 15. Juni)

Sambia (seit 15. Juni)

São Tomé und Príncipe (seit 16. Juni)

Saudi Arabien (seit 15. Juni)

Senegal (seit 15. Juni)

Serbien (seit 15. Juni)

Sierra Leone (seit 15. Juni)

Simbabwe (seit 15. Juni)

Slowenien: Die Region Primorsko-notranjska (Küstenland-Innerkrain ) gilt als Risikogebiet (seit 23. September)

Somalia (seit 15. Juni)

Südafrika (seit 15. Juni)

Sudan (seit 15. Juni)

Südsudan (seit 15. Juni)

Surinam (seit 15. Juni)

Syrische Arabische Republik (seit 15. Juni)

Tadschikistan (seit 15. Juni)

Tansania (seit 15. Juni)

Timor Leste (Osttimor) (seit 17. Juni)

Togo (seit 15. Juni)

Trinidad Tobago (seit 15. Juni)

Tschad (seit 15. Juni)

Turkmenistan (seit 17. Juni)

Ukraine (seit 15. Juni)

Ungarn: Zwei Regionen gelten als Risikogebiete:

Budapest (seit 16. September)

Die Region Györ-Moson-Sopron (seit 23. September)

USA (seit 3. Juli)

Usbekistan (seit 15. Juni)

Venezuela (seit 15. Juni)

Vereinigte Arabische Emirate (seit 23. September)

Zentralafrikanische Republik (seit 15. Juni)