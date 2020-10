Köln: Möglicher Sprengsatz in Regionalbahn gefunden - Polizei ermittelt

In einem am Betriebsbahnhof Deutzer Feld in Köln abgestellten Regionalzug hat eine Reinigungskraft am Freitagabend einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Es könnte sich um einen Sprengsatz handeln.

In einem Regionalzug im Kölner Betriebsbahnhof Deutzer Feld hat eine Reinigungskraft am Freitagabend einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Spezialisten der Bundespolizei haben den Gegenstand am frühen Samstagmorgen „entschärft“, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Von einer Bombe will die Polizei bislang nicht sprechen.

Der Gegenstand sei in einen gesicherten Bereich gebracht worden und werde derzeit von Spezialisten des Landeskriminalamts NRW untersucht. Der Betriebsbahnhof Deutzer Feld sei weiträumig abgesperrt worden. Auch alle anderen dort abgestellten Züge würden derzeit durchsucht, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Aktueller #Einsatz der Polizei: Verdächtiger Gegenstand im #Bahnhof Deutzer Feld gefunden - Am Abend des 2. Oktober (Freitag) hatte eine Reinigungskraft einen verdächtigen Gegenstand in einer auf dem Abstellgleis stehenden Bahn am Bhf. #DeutzerFeld in #Köln #Deutz gefunden.(1/3) pic.twitter.com/iSJMEUgASW — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) October 3, 2020

Über die Zusammensetzung und die Gefährlichkeit des Gegenstands will sich die Polizei auf Anfrage dieser Redaktion bislang nicht äußern. Auch einen Bericht der „Bild“, nach dem es sich um eine Sprengvorrichtung handelte, die aus Zündschnur, Feuerwerkskörpern, Schwarzpulverkugeln, Nägeln und Schrauben bestehe, bestätigte die Polizei Köln nicht. „Solange die Spezialisten die Untersuchung nicht abgeschlossen haben, können wir dazu nichts sagen“, sagte eine Polizeisprecherin dieser Redaktion. (jkali)