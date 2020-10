Wendler als Werbestar: Michael und Laura von Kaufland veralbert

Im Hause Wendler wird junges Gemüse bevorzugt – und die Rede ist hierbei nicht nur von Michaels 20-jähriger Gattin. Wenige Monate nach ihrer Doku-Soap „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ steht das ungleiche Paar erneut gemeinsam vor der Kamera. Das Resultat: eine amüsante Kaufland-Werbung.

Kaufland-Werbespot mit Wendler und Laura

Michael Wendler als Kaufland-Werbegesicht: Einkaufswagen, Kamera, Action

„Schatzi, ich liebe dich“: Schon in den ersten Sekunden des Werbespots werden das Playboy-Model und der Schlagerstar in einem Video-Call aufs Korn genommen. Schließlich wird das Duo regelmäßig wegen seiner Kosenamen von der Öffentlichkeit belächelt. Weil sich Laura nach Tofu-Hack und Keksen sehnt, beschließt der 48-Jährige, seine in Florida lebende Frau mit deren liebsten Produkten aus Deutschland zu überraschen. Der Einkauf wird zum Musikevent, inklusive weiterer Witze auf Kosten des Paars.

Sonnenbrille auf, ran an den Einkaufswagen und schon beginnt der wohl spektakulärste Lebensmitteleinkauf überhaupt: „Regal, da finde ich das, was ich brauch und junges Gemüse gibt’s auch“, singt der Musiker eine Adaption seines Hits „Egal“. Dann hat auch besagtes Junggemüse seinen Auftritt: Laura. Auf einem Stapel Dosenmais sitzend, preist sie den „zart, süß und knackigen“ Inhalt der Büchsen an.

„Regal“ – wie kommt die neue Kaufland-Werbung mit Michael Wendler und Laura an?

Diesen Anblick nutzt Kaufland selbst wiederum in einem Facebook-Post als weitere Steilvorlage: Ein Bild von einer Mais-Konserve trägt die Unterschrift „Erntezeit beim Wendler.“ Das Marketing-Konzept kommt allerdings nicht bei allen Userinnen und Usern gut an. Vor allem die Kommentare unter dem YouTube-Upload des Videos fallen nicht positiv aus. „Tatsächlich hätte der Song besser zu Real gepasst“ und „Als Kaufland-Mitarbeiter möchte ich mich bei allen entschuldigen, die das sehen und hören mussten“, lauten nur zwei Meinungen. (day)

