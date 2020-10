Michael Wendler verkündet DSDS-Aus – und verbreitet Verschwörungstheorien

Michael Wendler hat in einem bizarren Video seinen Austritt aus der Jury der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ verkündet und der Bundesregierung Verstöße gegen das Grundgesetz vorgeworfen. „Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der DSDS-Show als Juror ausscheiden“, sagte der 48 Jahre alte Schlagersänger in einem in seiner Instagram-Story veröffentlichten Video.

Was das Aus bei DSDS angeht, habe der Sender keine Einwirkung auf die Entscheidung gehabt, Wendler selbst habe diese getroffen. Auf rtl.de heißt es dazu, der Sender habe den Rückzieher Wendlers bestätigt. Zuletzt hatte Wendler eine DSDS-Aufzeichnung verpasst, weil er mit seiner Partnerin Laura Müller (20) nicht rechtzeitig von einer USA-Reise zurückkehrte.

Wendler tritt als DSDS-Juror zurück – und kritisiert Merkel

Doch als wären der plötzliche Rückzug und die Art des Verkündens nicht schon merkwürdig genug, setzt Wendler – ansonsten eher bekannt für seichte Unterhaltung als für markante politische Statements – in seinem Video zu einer minutenlangen Anklage gegen Angela Merkel und ihr Kabinett an. Corona-Geschwurbel, wie man es auch schon vom halbwegs prominenten Vegan-Koch Attila Hildmann und Musiker Xavier Naidoo kennt.

„Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und der resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor. [...] Nahezu alle Fernsehsender inklusive RTL machen sich mitschuldig, sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert“, liest er offenbar von einem Zettel ab. Zuletzt verweist Wendler auf seinen angeblich neu erstellten Kanal beim Messenger-Dienst Telegram, weil dieser, anders als Instagram, Facebook und YouTube, nicht zensiert werde.

Wahnsinn. Der #Wendler ist ein so dermaßen schlechter Schauspieler, dass man ihm nicht einmal den #Telegram- Verschwörungsdulli abnimmt. — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) October 8, 2020

Nutzer in den sozialen Medien diskutieren bereits, ob die Aussagen Michael Wendlers ernst gemeint oder ein schlechter Scherz sind. Die Betrachtung des Videos lässt beide Alternativen möglich erscheinen. Moderator Micky Beisenherz schreibt: „Der Wendler ist ein so dermaßen schlechter Schauspieler, dass man ihm nicht einmal den Telegram-Verschwörungsdulli abnimmt.“

(ba/amw)