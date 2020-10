Fr, 09.10.2020, 07.18 Uhr

Genau ein Jahr ist es her, dass der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Das Nobelkomitee in Oslo würdigte ihn für seine friedensstiftende Vermittlerrolle in Afrika. Doch in Abiys eigenem Land kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen verschiedenen Volksgruppen.