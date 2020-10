Corona-Krise trifft Vereine hart - droht großes Vereinssterben?

Für 32 Millionen Menschen in Deutschland sind die rund 600.000 eingetragenen Vereine eine „zweite Familie“. Hinzu kommen noch etwa 15 Millionen Bürger, die sich in den 1,2 Millionen nicht eingetragenen und organisierten Vereinen engagieren. Die Bandbreite reicht dabei von den klassischen Sportgemeinschaften für Fußbal l und Handball über soziokulturelle Zentren, Chöre und Selbsthilfegruppen bis hin zum abendlichen Bridge-Club. Egal in welchem Metier: Vereine haben schon länger Probleme, Nachwuchs anzuziehen, finanziell am Leben zu bleiben. Und jetzt könnte Corona alles noch viel schlimmer machen.

Kinder- und Jugendabteilungen bekommen die Corona-Pandemie besonders zu spüren

Ines Seidler bekommt das bereits zu spüren. Sie ist Trainerin der Handball-Männer des USV Halle. Ohne Zuschauer, fürchtet sie, werden es gerade die regionalen Vereine nicht schaffen. „Nicht nur finanziell“, sagt sie, „sondern auch menschlich gesehen. Wir sind nicht die Bundesliga, aber wir haben trotzdem eine immense Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern.“

Sichtbar sind die Folgen vor allem in den Kinder- und Jugendabteilungen. Coronabedingt habe es schon einige Austritte gegeben: „Logisch, wenn Eltern ihrem Nachwuchs nicht zuschauen dürfen.“ Den erwachsenen Vereinsmitgliedern würde zudem der Austausch untereinander fehlen, meint Seidler: „Das soziale Miteinander, ihre zweite Familie.“

Corona beschleunigt negative Trends des Vereinswesens

Ein allgemeines Vereinssterben sei in Deutschland zwar nicht zu beobachten, aber es gibt „negative Tendenzen“, die durch die Corona-Krise beschleunigt werden, sagt Andreas Silbersack, Vizepräsident Breitensport und Sportentwicklung im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). „Das ist gerade nur eine scheinbare Glückseligkeit“, so Silbersack, „vieles wird durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht auch nach hinten geschoben. Wenn wir jetzt nicht die momentanen Krankheitssymptome im Vereinswesen anpacken, erwartet uns 2021 jedenfalls ein großer Strauß an Problemen.“

So befürchte er ohne grundlegende Behandlung im Sportbereich ab nächstem Jahr einen Mitgliederrückgang von bis zu zehn Prozent. Bei den 27 Millionen in Sportvereinen Engagierten wären das immerhin fast drei Millionen Menschen.

Die Gründe für diese Prognose sind vielfältig. So gibt es schon jetzt weniger Eintritte als Austritte sowie einen deutlichen Aderlass bei Ehrenamtlichen, Trainern und Jugendlichen. „Corona hat durch den Vereins-Lockdown den Trend zur Individualisierung und zum Individualsport gerade unter den Jüngeren noch einmal verstärkt“, so Silbersack.

Finanzielle Sporthilfe vom Bund gefordert

Auch die finanziellen Herausforderungen seien nicht zu unterschätzen. „Die Corona- Soforthilfe für Vereine war von staatlicher Seite sicher gut gemeint“, sagt Silbersack, „aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hoch und vor allem unterschiedlich streng in den Voraussetzungen. In einigen Ländern gab es sogar gar nichts.“

Viele Hilfen wurden zudem nur gewährt, wenn eine wirkliche finanzielle Notlage zu erkennen war. Das bedeutete meist: Die Rücklagen mussten komplett aufgebraucht sein. Da verzichteten viele Vereine lieber auf einige Angebote für ihre Mitglieder, statt gleich ganz an ihre Fettreserven zu gehen.

So heißt es etwa aus der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, dass von 10 Millionen Euro bereitgestelltem Budget für Sportvereine bis Mitte September lediglich 824 Soforthilfen im Umfang von 5,4 Millionen Euro ausgezahlt worden sind.

„Damit stehen weiterhin fast 4,6 Mio. Euro als Soforthilfe für existenzgefährdete und notleidende Sportvereine in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung“, teilt ein Sprecher mit, „das Land ist dankbar dafür, dass bisher aufgrund der treuen Mitglieder weniger Vereine von Insolvenz betroffen sind, als dies zu befürchten war. Es stehen weiterhin finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um vielen Vereinen helfen zu können, wenn es nötig werden sollte.“

In Hessen haben mehr als 500 Vereine einen Antrag gestellt. „Mehr als 250 von ihnen konnten vom Hessischen Innenministerium finanzielle Unterstützung erhalten“, sagt ein Sprecher, „das ausgezahlte Gesamtvolumen beläuft sich bis jetzt auf über 1,2 Millionen Euro von bereit gestellten sieben Millionen. Pro geförderten Verein wurden im Schnitt demzufolge knapp 4.800 Euro an Vereinshilfe ausgezahlt.“ Aktuell befänden sich noch rund 50 Anträge in der Bearbeitung, über 100 wurden zwischenzeitlich aber wieder zurückgezogen.

Corona-Pandemie löst auch bei Sponsoren Überlebenskampf aus

Fehlende Zuschauer und damit Einnahmen sowie das coronabedingte Schwächeln von Mäzenen und Sponsoren bahnen sich laut Silbersack derweil ebenso als aufgeschobene Probleme für das kommende Jahr an. „Wichtig wäre daher keine kurzfristige Hilfe, sondern eine wesentliche aus Landes- oder sogar Bundesmitteln, unabhängig von den Rücklagen“, so Silbersack, „ansonsten wird es vielen Vereinen mittel- und längerfristig durch den bevorstehenden Mitgliederschwund an den Kragen gehen.“

Ein Problem, dessen sich auch Trainerin Seidler aus Halle bewusst ist: „Unsere kleinen und großen Sponsoren kämpfen gerade selbst ums nackte Überleben.“

Ehrenamt wird durch Corona zusätzlich unbeliebter

Ebenso werden die ehrenamtlich geführten Vereine in Deutschland mit sich verschärfenden Problemen konfrontiert. Rene Hissler vom Bundesverband deutscher Vereine und Verbände (bdvv) fürchtet, dass es deswegen in spätestens zehn Jahren von ca. 15.000 in seinen Vereinen und Verbänden angeschlossenen ehrenamtlich und gemeinnützig tätigen Mitgliederorganisationen nur noch die Hälfte geben wird. Dass den zahlreichen motivierten Ehrenamtlichen im Land für ihre Tätigkeit Steine in den Weg gelegt werden, sei dabei leider ein längerfristiger Trend, der durch Corona noch beschleunigt werde.

„Die , die ehrenamtliche Vorstände zuletzt für Hygienepläne und Corona-Schutzverordnungen übernehmen mussten, war enorm“, so Hissler, „es herrscht viel Resignation, Ohnmächtigkeit und Frust unter den Betroffenen.“ Schon lange bestehende bürokratische Hürden und steuerliche Komplikationen lassen die ehrenamtliche Tätigkeit zunehmend unattraktiver werden.

Teilweise würden Vereine, hier Hisslers Meinung, härter reguliert als Unternehmen. „Da, wo sich der Staat zurückzieht, wird immer mehr von Ehrenamtlichen und Vereinen verlangt, ohne dass diese dabei wirklich belohnt und entlastet würden“, sagt Hissler, „gerade die ehrenamtliche Solidarität der Corona-Zeit sollte der Politik hier doch aber die Augen geöffnet haben.“

Vereinssport ist nach wie vor wichtiger Bestandteil vieler Gemeinden. Nun könnte die Corona-Pandemie den Trend zum Vereinssterben beschleunigen. Foto: Jacob Lund / Shutterstock/Jacob Lund

Unterschiedliche Vereine, gemeinsame Probleme

Experten wie Holger Krimmer von Zivilgesellschaft in Zahlen (Ziviz) heben das weltweit einzigartige Organisationswesen in Deutschland hervor, dass es allein schon aus demokratietheoretischen Gründen zu erhalten gelte. Ziviz ist so etwas wie ein Think Tank des Vereinswesens. „Vereine sind die wichtigsten Bausteine unserer Zivilgesellschaft“, sagt Krimmer, „sie haben eine immense und oft unterschätzte Bedeutung für die gesellschaftliche Integration und den politischen Dialog.“

Der Sportsoziologe Hans-Jürgen Schulke sieht diese Bedeutung zumindest kurzfristig noch nicht schwinden. Vereinssterben sei ein sehr großes Wort, das vor und während der Krise zu oft verwendet wurde. „Es gibt kein Vereinssterben durch Corona, das dem aufgeladenen Begriff an sich gerecht werden würde“, sagt Schulke, „von den 90.000 Sportvereinen in Deutschland ist noch keiner bekannt, der nur wegen Corona Insolvenz angemeldet hat.“

Gerade in kleineren und ländlichen Vereinen sei der Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement vielmehr nach wie vor immens, die gegenseitige Solidarität und Kreativität gerade in Corona-Zeiten beeindruckend. Für ihn sind vielmehr jene Großvereine tendenziell gefährdet, die über viele hauptamtliche Mitarbeiter und damit hohe Betriebskosten verfügen. Viele von ihnen sind im so genannten „Freiburger Kreis“ organisiert und könnten laut Schulke perspektivisch gesehen ebenfalls von einem Mitgliederschwund von bis zu zehn Prozent betroffen sein.

Für Andreas Silbersack vom DOSB schließen sich diese Problemlagen aber nicht grundsätzlich gegenseitig aus. „Zuschauerverbote, der zunehmende Rückzug von Ehrenamtlichen und das coronabedingte Nachwuchsproblem.

„Trotz der immensen Unterschiedlichkeit der deutschen Vereine ähneln sich unser aller Herausforderungen doch sehr“, meint er hierzu, „unser Vereinswesen ist jedenfalls ein absolut einzigartiges und hohes Gut, das wir daher auch alle gemeinsam um jeden Preis schützen sollten.“

