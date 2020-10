Entsetzen und Wut über Mord an Lehrer bei Paris

So, 18.10.2020, 16.04 Uhr

Nach dem Mord an einem Lehrer in Conflans-Saint-Honorine vor den Toren von Paris versammeln sich zahlreiche Menschen vor der Schule. Ein 18-jähriger Russe enthauptete den Lehrer am Freitag, nachdem dieser im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.