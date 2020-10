Nizza: Tote nach Messerangriff - Terroranschlag vermutet

Nizza am Donnerstagvormittag: Französische Gerichtsmediziner treffen am Ort des Messerangriffs ein.

Nizza. In Nizza sind bei einem Messerangriff zwei Menschen getötet worden. Der Bürgermeister hält einen Terroranschlag für wahrscheinlich.

Terrorverdacht: Zwei Tote nach Messerangriff in Nizza

Bei einem Messerangriff in Nizza sind nach Angaben aus Regierungskreisen zwei Menschen getötet worden. Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, schrieb am Donnerstag auf Twitter: „Alles deutet auf einen Terroranschlag im Umfeld der Basilika Notre-Dame von Nizza hin.“ Die Polizei hatte zuvor in einer ersten Bilanz von einem Toten und mehreren Verletzten gesprochen und geraten, den Bereich rund um den Tatort zu meiden.

Der mutmaßliche Täter wurde nach Angaben des Bürgermeisters und der Polizei festgenommen. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin kündigte auf Twitter eine Krisensitzung des Kabinetts an, Regierungschef Jean Castex verließ dafür die laufende Parlamentsdebatte über den neuen Lockdown.

Darmanin hatte mehrfach von einer hohen Terrorgefahr im Land gewarnt. Erst vor zwei Wochen war ein Lehrer in einem Vorort von Paris enthauptet worden. Das Verbrechen hatte im ganzen Land Entsetzen ausgelöst. Es waren Zehntausende auf die Straße gegangen, um sich solidarisch zu zeigen.

(afp/dpa)