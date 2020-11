Mi, 04.11.2020, 12.29 Uhr

Der World Health Summit hat am Sonntag in Berlin begonnen. Die Konferenz für globale Gesundheit findet wegen der Pandemie in diesem Jahr digital statt. In einer Videobotschaft appelliert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die internationale Staatengemeinschaft, besser zusammenzuarbeiten.