Fr, 06.11.2020, 19.44 Uhr

Hollywoodstar Johnny Depp will nach eigenen Angaben Berufung einlegen im Verleumdungsprozess gegen die britische Zeitung "The Sun". Ein Artikel von 2018, in dem Depp als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet worden war, sei im Wesentlichen wahr gewesen, hatte ein Richter entschieden.