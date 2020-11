Zwei Tote bei Geiselnahme

Ein Notarztfahrzeug und Polizeibeamte sind in Tegernsee im Einsatz. Ein Mann hat im oberbayerischen Tegernsee seine Ehefrau als Geisel genommen und sie getötet.

Ein Mann hat im oberbayerischen Tegernsee seine Frau als Geisel genommen und sie getötet. Nach Angaben eines Polizeisprechers wollten Beamte bei einem sogenannten Notzugriff das Leben der Frau retten - dabei sei der Mann durch die Polizei erschossen worden.

Dem Sprecher zufolge war der etwa 40 Jahre alte Mann zuvor mit einem Messer auf die Beamten losgegangen. Die Polizei war dem Sprecher zufolge am Abend zu einem Streit in dem Haus ausgerückt. Wieso der Mann seine Lebenspartnerin als Geisel nahm und warum die Situation dann eskalierte, blieb zunächst völlig unklar. Auch ein Spezialeinsatzkommando wurde an den Tatort gerufen.

Fest stand am Abend, dass der Mann seiner Frau schwere Verletzungen "zugefügt" hatte, an denen sie starb. Der Polizeisprecher ging von dem Messer als Tatwaffe aus, das Alter der Frau schätzte er auf Mitte 20.

Die Kriminalpolizei übernahm am Abend die Ermittlungen, die Spurensicherung war bis in die Nacht am Tatort beschäftigt. Das Landeskriminalamt untersuchte den Schusswaffengebrauch der Beamten. Diese wurden noch vor Ort von Seelsorge-Spezialisten betreut.

Tegernsee ist eine kleine Stadt mit rund 3660 Einwohnern am bekannten gleichnamigen See und liegt gut 50 Kilometer südlich von München entfernt.

Am Mittwoch wollten Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Informationen zu dem Fall veröffentlichen.

