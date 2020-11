Corona: Über 22.000 Neuinfektionen - Merkel warnt vor "harten Monaten"

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt Deutschland in ihrem Podcast auf harte Wintermonate ein

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor einer Fortführung des bisherigen Schulbetriebs

Lauterbach spricht sich für eine Verlängerung des Wellenbrecher-Shutdowns aus

In den USA sind an einem Tag mehr als 180.000 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden – ein neuer Rekordwert

Der Impfstoff von Biontech steht laut Präsident Donald Trump in den USA kurz vor der Zulassung

Forscher haben Hinweise auf Immunität gegen das Coronavirus nach überstandener Infektion entdeckt

Bundeskanzlerin Angela Merkel will keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 785.000 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 12.400 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Mehrere deutsche Politiker stellen Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Pandemie auf weitere harte Wochen ein. Vor dem Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Montag sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im Gespräch mit unserer Redaktion: „Ich gehe davon aus, dass wir den Wellenbrecher-Shutdown verlängern müssen, weil die Wirkung schwächer ausfällt als berechnet.“

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus schrieb in einem Brief an die Abgeordneten von CDU und CSU: „Der Trend bei Corona ist leider noch nicht durchbrochen“ und stellte Bürgerinnen und Bürger auf weitere harte Wochen ein. Ziel sei es, „von den hohen Zahlen runterzukommen – nicht nur, die Dynamik des Anstiegs abzuschwächen“.

Die Bundesregierung sieht keinen Grund, die Corona-Maßnahmen nach gut der Hälfte des teilweisen Lockdowns im November wieder zu lockern. Entsprechende Beschlüsse seien für den anstehenden Corona-Gipfel am Montag nicht geplant, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Corona-News: RKI meldet über 22.400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf einem hohen Niveau . Nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 23.542 Fällen binnen 24 Stunden einen neuen Höchststand gemeldet hatte, gab es am Samstag 22.461 neu registrierte Corona-Infektionen in Deutschland – 1081 weniger als am Freitag. Auch im Vergleich zum Samstag vergangener Woche ist der Wert etwas niedriger. Zu dem Zeitpunkt hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 23.399 gelegen. Lesen Sie hier: Das sind die aktuellen RKI-Corona-Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl.

Samstag, 14. November: Merkel: Corona-Winter wird uns allen noch viel abverlangen

Da in der #Corona-Pandemie direkte Kontakte seltener sind, freut sich Kanzlerin #Merkel auf den virtuellen Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Dialogreihe „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“. Hier im Podcast geht es um das kommende Gespräch zur #Pflege. Ein Thema: #Impfen pic.twitter.com/tzgDF44Tt9 — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 14, 2020

Neuer Höchststand bei Corona-Toten in Polen

13.25 Uhr: Polen hat am Samstag so viele Corona-Tote gemeldet wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr. Innerhalb von 24 Stunden seien 548 Menschen mit dem Virus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Warschau mit. Damit gibt es in Polen inzwischen mehr als 10.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Innerhalb eines Tages kamen zudem fast 25.600 Neuinfektionen hinzu. Damit sei die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle in den vergangenen Monaten auf mehr als 691.000 gestiegen.

Scholz und Altmaier: 22 Milliarden Euro plus für Überbrückungshilfe

12.55 Uhr: Unternehmen und Solo-Selbstständige können mit einem weiteren Corona-Hilfspaket im Umfang von 22 Milliarden Euro bis Ende Juni 2021 rechnen. Bei der Zahl handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vom Samstag um das geschätzte Programmvolumen für die von Januar bis Ende Juni 2021 geplante „Überbrückungshilfe III“, auf die sich Wirtschafts- und Finanzministerium geeinigt haben. Zuerst hatten das Nachrichtenportal „The Pioneer“ und der Deutschlandfunk über das Volumen berichtet.

11.05 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Bürgerinnen und Bürger vor der am Montag geplanten Zwischenbilanz des Teil-Lockdowns erneut auf schwierige Monate wegen der Corona-Krise eingestimmt. „Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen“, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

„Das Virus wird noch eine ganze Weile unser Leben bestimmen . Das bedeutet auch, dass wir uns nicht unbeschwert direkt begegnen können“, mahnte die Kanzlerin. Zwar könnten hier die Möglichkeiten neuer Kommunikationsmittel helfen, sie seien „aber natürlich kein Ersatz für persönliche Begegnungen“.

Merkel äußerte sich damit ähnlich wie schon verschiedene andere Politiker, die vor der Konferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Montag Erwartungen dämpften, die Lockdown-Regeln könnten gelockert werden.

Neuer Rekord: Mehr als 184 500 Neuinfektionen an einem Tag in USA

10.48 Uhr: Die USA verzeichnen derzeit täglich immer neue Höchstwerte der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Anzahl der registrierten Fälle binnen 24 Stunden erreichte am Freitag 184.514, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstagmorgen hervorgeht. Das ist der bisher höchste Tageswert der Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt wurden nach jüngsten JHU-Angaben in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie rund 10,7 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Mehr als 244.300 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus – mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Zahl der Selbstständigen mit Grundsicherungsbezug um 1000 Prozent gestiegen

10.22 Uhr: Die Zahl der Selbstständigen , die wegen der Corona-Beschränkungen zwischenzeitlich Grundsicherung beziehen mussten, ist seit dem Frühjahr massiv in die Höhe geschossen. Von April bis September meldeten sich 81.100 Selbstständige neu Arbeit suchend und bezogen zumindest vorübergehend Grundsicherung – das waren 73.104 mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus von der Links-Fraktion angefragten Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht, über die am Samstag die „Neue Osnabrücker Zeitung“ berichtete.

Das ist ein Anstieg von 1014 Prozent. Die meisten der betroffenen Selbstständigen arbeiten den Daten zufolge in Lebensmittel- und Gastgewerbeberufen, sozialen und kulturellen Dienstleistungsberufen (jeweils rund ein Fünftel) sowie in Gesundheitsberufen (rund 16 Prozent).

Unionsfraktionschef Brinkhaus stellt Bürger auf weitere harte Wochen ein

7.45 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat Bürgerinnen und Bürger kurz vor der für Montag geplanten Zwischenbilanz von Bund und Ländern zum Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie auf weitere harte Wochen eingestellt.

Damit nicht wie bei europäischen Nachbarn deutliche schärfere Mittel wie Ausgangssperren, Schließungen von Geschäften und Massentests nötig seien, „müssen wir (...) in den nächsten Wochen erhebliche Anstrengungen unternehmen“, schrieb der CDU-Politiker in einem Brief an die Mitglieder der Unionsfraktion, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Brinkhaus schrieb an die Abgeordneten von CDU und CSU, nach zwei Wochen Teil-Lockdown stelle man fest: „Der Trend bei Corona ist leider noch nicht durchbrochen.“ Ziel sei es, „von den hohen Zahlen runterzukommen – nicht nur, die Dynamik des Anstiegs abzuschwächen“.

Ärzte fordern OP-Stopp wegen Corona – „Die Zeit drängt“

5.41 Uhr: Deutschlands Klinikärzte fordern die Bundesländer mit vielen Corona-Fällen zu einem Stopp verschiebbarer Eingriffe in den Krankenhäusern auf. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erklärung kritisieren die Ärzteorganisation Marburger Bund und die intensivmedizinischen Fachgesellschaften, dass Krankenhäuser aus Umsatzgründen ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten konzentrierten. Ändere sich dies nicht, dann werde die Belastungsgrenze insbesondere auf vielen Intensivstationen schon bald überschritten.

Immer mehr Covid-Patienten auf Intensiv-Stationen: Klinikärzte fordern das Verschieben von Eingriffen, die nicht dringend sind. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Freitag, 13. November: Trump: Biontech-Impfstoff steht angeblich kurz vor der Zulassung

22.58 Uhr: Der von Pfizer und Biontech entwickelte Corona-Impfstoff soll nach Worten des amtierenden Präsidenten Donald Trump in den USA „sehr, sehr schnell“ zugelassen werden. Die jüngst von den Herstellern berichtete Wirksamkeit des Impfstoffs „übertrifft bei Weitem alle Erwartungen“, sagte Trump am im Rosengarten des Weißen Hauses. Die US-Regierung habe sich vertraglich bereits für einen Preis von 1,95 Milliarden Dollar die Lieferung von 100 Millionen Impfdosen gesichert und habe die Option, schnell Millionen weitere Dosen zu bekommen, sagte Trump.

Das deutsche Biotech-Unternehmen und der US-Pharmakonzern wollen dem Vernehmen nach noch im Lauf des Monats bei der Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für den Impfstoff beantragen.

Lauterbach: Schulbetrieb wird „zu einem hohen Risiko“

22.42 Uhr: Vor dem Hintergrund der verschärften Corona-Lage warnt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach vor einer Fortsetzung des bisherigen Schulbetriebs . „Wir kommen in eine Situation hinein, wo der Schulbetrieb für Kinder, Lehrer, Eltern und Großeltern zu einem hohen Risiko wird“, sagte der Mediziner unserer Redaktion. Er riet dringend dazu, die Schulklassen aufzuteilen. Eine Möglichkeit sei, Präsenzunterricht und Homeschooling im wöchentlichen Wechsel anzubieten.

Lauterbach forderte darüber hinaus, „im Winter durchgehend mit Maske“ zu unterrichten. Außerdem sollten mobile Luftfilteranlagen bereitgestellt werden, die viel wirksamer seien als das regelmäßige Lüften. „Die Anschaffung lohnt sich. Auch im Herbst 2021 werden wir sie noch brauchen“, sagte er. Lauterbach äußerte sich unzufrieden mit den Fortschritten der Pandemiebekämpfung. „Wir hatten jetzt acht Monate Zeit, die Teilung der Schulklassen und ein wirkungsvolles Homeschooling vorzubereiten. Daher ist es sehr schwer erklärbar, dass man immer noch darauf hofft, es mit Maskentragen und Lüften zu schaffen“, sagte er. „Einige Schulen setzen sogar allein auf das Lüften. Das kann nicht funktionieren.“

Dänemark lockert Beschränkungen für Nerz-Region

19.11 Uhr: Die dänische Regierung hat die Beschränkungen in der Nerz-Region Nordjütland wieder gelockert. Ab Montag dürfen die rund 280.000 Einwohner der sieben betroffenen Kommunen wieder über die kommunalen Grenzen fahren, nicht aber in andere Landesteile reisen. Zudem wird der öffentliche Nahverkehr zwischen den betroffenen Kommunen wieder aufgenommen, teilte Gesundheitsminister Magnus Heunicke mit.

Die Zahl der von den Nerzen ausgehenden Infektionen sei ebenso gesunken wie die Zahl der regulären Corona-Neuinfektionen. Von der als besorgniserregend eingestuften Cluster-5-Mutation des Coronavirus, die von den Nerzen auf den Menschen übertragen wurde, sei in den letzten beiden Wochen des Oktobers kein neuer Fall gefunden worden. Darüber hinaus werde damit gerechnet, dass der letzte Nerz in den Kommunen bereits an diesem Montag getötet werde.

Etwa 17 Millionen Nerze werden in Dänemark getötet, nachdem eine mutierte Form des neuartigen Coronavirus in Nerzfarmen gefunden wurde, welche sich auf Menschen übertragen kann. Foto: Mads Claus Rasmussen / dpa

Forscher finden große Mengen wirksamer Antikörper bei Kindern

17.42 Uhr: Forscher aus Großbritannien haben in einer Studie Hinweise darauf erhalten, warum Kinder nur selten schwere Krankheitsverläufe nach Corona-Infektionen durchmachen. Viel öfter als bei Erwachsenen fanden die Forscher bei Kindern eine bestimmte Art von Antikörpern, die gegen Sars-CoV-2 wirksam sind. Überraschend: Bei einigen untersuchten Kindern waren die Antikörper auch schon da, bevor die Pandemie ausbrach. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Sind Kinder wegen Erkältungen besser vor Covid-19 geschützt?

Solo-Selbstständige sollen weitere Corona-Hilfen erhalten

17.30 Uhr: Die Bundesregierung plant laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitere Finanzhilfen für Solo-Selbstständige. Demnach ist eine einmalige Betriebskosten-Pauschale in Höhe von 5000 Euro in Planung.

Deutsche müsse bei Einreise nach Tschechien Corona-Test vorlegen

16.59 Uhr: Tschechien stuft Deutschland ab Montag als Corona-Risikogebiet ein. Die Bundesrepublik wird dann auf der sogenannten „Reise-Ampel“ des EU-Mitgliedstaats rot markiert sein, teilte der tschechische Außenminister Tomas Petricek am Freitag bei Twitter mit. Dann müssen Einreisende oder Reiserückkehrer einen aktuellen Corona-Test vorlegen oder einen PCR-Test vor Ort machen. Zudem muss vor der Ankunft online ein Einreiseformular ausgefüllt werden. Ausgenommen sind unter anderem grenzüberschreitende Berufspendler und Transitreisende.

Tschechien stuft Deutschland als Risikogebiet ein und verlangt deswegen ab Montag von Einreisenden aus der Bundesrepublik einen Corona-Test. Foto: Soeren Stache / ZB

Neue Studie hält Immunität gegen Corona für möglich

16.36 Uhr: Forscher der Universitätsklinik Freiburg halten eine Immunität gegen das Coronavirus nach überstandener Covid-19-Erkrankung für möglich. Dies würden die Ergebnisse ihrer Studie nahelegen, sagte Dr. Christoph Neumann-Haefelin aus dem Forscherteam. „Ähnlich könnten auch Impfstoffe, die aktuell in Studien getestet werden, einen deutlichen Schutz gegen SARS-CoV-2 vermitteln.“

Für ihre Studie untersuchten die Forscher sogenannte Gedächtnis-T-Zellen von Infizierten. Diese Gedächtnis-T-Zellen würden nach einer SARS-CoV-2-Infektion Ähnlichkeit zu den Immunzellen nach einer Grippe aufweisen. Bei einer erneuten Infektion mit dem Coronavirus, könnten diese Zellen laut den Forscher möglicherweise erfolgreich bekämpfen.

„Deshalb sind wir zuversichtlich, dass bei der Mehrheit der Menschen nach überstandener SARS-CoV-2-Infektion ein gewisser Schutz vor einer erneuten Covid-19-Erkrankung besteht“, erklärte Dr. Hofmann, Wissenschaftlerin an der Klinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikums Freiburg.

Bundesregierung plant, Nebenwirkungen eines Corona-Impfstoffs mit einer App zu erfassen

15.59 Uhr: Die Bundesregierung plant, Nebenwirkungen eines möglichen Impfstoffs gegen Covid-19 mithilfe einer App zu erfassen. Die App werde Teil der veröffentlichten Nationalen Impfstrategie sein, erklärte eine Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) in Langen. Weitere Angaben könne sie derzeit nicht machen. Das PEI ist als Bundesbehörde unter anderem für die Zulassung von Impfstoffen und deren Sicherheit zuständig.

Nach Informationen des „Tagesspiegels“ handelt es sich dabei um eine Anwendung, in deren Rahmen bereits geimpfte Personen in Echtzeit mögliche Symptome an die zuständigen Behörden übermitteln können. „Die Anwendung soll uns dabei helfen, mögliche Probleme in einer Langzeitanalyse zentral zu erfassen und auszuwerten“, sagte Reinhold Schmidt, Leiter des wissenschaftlichen Beirats des PEI, der Zeitung.

Experten erwarten Anfang kommenden Jahres die vorläufige Zulassung eines ersten Impfstoffs gegen das Coronavirus in Europa und den USA, nachdem das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer von einem hohen Wirkungsgrad des von ihnen gemeinsam entwickelten Impfstoffes berichtet hatten. Mit der App sollen weitere Daten gewonnen werden, um festzustellen, wie verträglich der Impfstoff wirklich ist, wie lange seine Wirksamkeit anhält und ob es Langzeit-Nebenwirkungen gibt.

Die mit der App erhobenen Daten könnten dann in einem zweiten Schritt einer finalen Bewertung des PEI und der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugrunde gelegt werden, die darüber entscheidet, ob ein Präparat eine generelle Zulassung erhält, erklärte Schmidt weiter.

Keine Aufhebung der Corona-Beschränkungen: Kritik von Alexander Gauland (AfD) und Christian Lindner (FDP)

15.44 Uhr: Die Bundesregierung hält eine zügige Aufhebung der aktuellen Corona-Beschränkungen angesichts der Infektionslage nicht für angezeigt. Daraufhin warf AfD-Fraktionschef Alexander Gauland der Regierung vor, sie wolle die Bürger „für dumm verkaufen“. Erst würden kurzzeitig befristete Maßnahmen verhängt, dann werde deren Aufhebung nicht garantiert und „seit neuestem soll an eine Aufhebung der Maßnahmen gar nicht mehr zu denken sein“.

Alexander Gauland kritisiert die jüngsten Beschlüsse der Regierung. Foto: Annette Riedl / dpa

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte im ARD-„Morgenmagazin“, dass Bereiche wie die Gastronomie geschlossen wurden, in denen auf Hygiene und Abstand geachtet werden könne und die „keinen größeren Effekt auf die Pandemie“ hätten „im Verhältnis zu dem Schaden, der entsteht“. Lindner schlug vor, zusätzliche Schutzmaßnahmen für ältere und vorerkrankte Menschen zu treffen.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte den Sendern RTL und n-tv, es sei „ein großer Erfolg“, dass das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen gestoppt wurde. Dies zeige zugleich, dass es ohne Teil-Lockdown „nicht gegangen wäre. Und dass es sehr schwer sein wird, diesen Shutdown zu beenden.“ Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es „keinerlei Anlass dafür, das zurückzunehmen, was wir beschlossen haben“, urteilte Lauterbach. „Wir müssen eher darüber nachdenken, ob wir damit hinkommen.“

Einsatz von infizierten Pflegekräften laut Spahn nur Ausnahme

14.16 Uhr: Jens Spahn bezieht Stellung zu seinem Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen: „Es gibt eine Empfehlung des Robert Koch-Instituts, weil wir in Heinsberg ganz zu Beginn der Pandemie schon im Februar die Erfahrung machen mussten, dass durch die Quarantäneregelung und Kontaktperson eins – das sind dann viele, in der Arztpraxis, beim Pflegedienst, im Krankenhaus – so viele in Quarantäne mussten, dass die Versorgung nicht mehr gesichert war.

Es hätte sich nicht mehr um die Patienten gekümmert werden können. Und damals schon hat das Robert Koch-Institut gesagt, ideal ist natürlich die Standardempfehlung: Quarantäne, Isolation. Wenn das aber in der konkreten Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht geht, können die, die in Quarantäne müssten, also die Kontaktpersonen, wenn sie Schutzmaske FFP2 tragen und jetzt mit neuen Testmöglichkeiten täglich getestet werden, Dienst machen.“

Dies sei eine Situation, die man natürlich vermeiden wolle, aber nicht ausschließen könne. Für Pflegekräfte sei die Botschaft an vielen Stellen keine neue gewesen, „weil es leider schon vereinzelt Situationen gegeben hat in Deutschland, wo sogar dann, wenn man symptomfrei positiv getestet worden war, mit FFP2- oder FFP3-Maske und unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen im Ausnahmefall dann auch Pflegekräfte mitgeholfen haben, mithelfen mussten, um Versorgung sicherzustellen.“

Spahn unterstreicht, dass ein solcher Fall nur eine Ausnahme sei, „und das Letzte, was es ist, ist die Aufforderung des Ministers an positiv Getestete arbeiten zu gehen.“

Weiterer Berater von Donald Trump mit Coronavirus infiziert

13.27 Uhr: US-Medien berichten, dass sich ein weiterer Berater von Präsident Donald Trump mit dem neuartigen Coronavirus infiziert habe. Corey Lewandowski gehört nach Informationen der Zeitung „New York Times“ zu einer Gruppe von fünf Menschen, die sich bei einer Wahlparty im Weißen Haus am 3. November angesteckt haben könnten.

Der 47-Jährige widersprach dieser Darstellung jedoch im Fernsehsender CNN und erklärte, er könne sich in Philadelphia angesteckt haben.

Bundesregierung sieht zunächst keine Lockerung der Corona-Maßnahmen vor

13.15 Uhr: Nach der Halbzeit des Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland will die Bundesregierung an den Einschränkungen absehbar festhalten. „Für die Bundesregierung kann ich sagen, dass bei diesem Stand der Dinge für Montag jedenfalls keine Lockerungen von Einschränkungen zu erwarten sind“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. „Die kann es noch nicht geben.“

An diesem Montag beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über die seit Anfang vergangener Woche geltenden Einschränkungen. Bereits bislang war geplant, dass diese den ganzen November über aufrecht erhalten bleiben. Mit den Worten Seiberts bleibt nun zunächst weiter unklar, ob weitere Maßnahmen für nötig gehalten werden und wie es danach weitergeht.

Seibert wies darauf hin, dass sich weiter immer mehr Menschen mit dem Virus anstecken. „Der Anstieg der Zahlen hat sich abgeflacht, aber sie steigen eben immer noch an.“ Er sagte, es müsse abgewartet werden, wie die Maßnahmen wirken. „Jeder Tag zählt.“ Es sei zu früh für ein abschließendes Urteil. Mit Lockerungen würde das Land steigende Infektionszahlen riskieren, sagte Seibert.

Offen ist es nach seinen Worten, ob die Lage an den Schulen bei den Beratungen am Montag eine Rolle spielen werden. „Für die Bundesregierung war immer klar, wir wollen, so gut es möglich ist, die Schulen offen halten.“ Die Politik habe ein großes Interesse, dass die Kinder weiter in die Schulen gehen könnten. Digitales Homeschooling könne nicht alles ersetzen. Fragen etwa zur Maskenpflicht im Unterricht seien Ländersache. Lesen Sie auch: Corona-Gipfel am Montag – Wann tritt Merkel vor die Presse?

Laut Steffen Seibert werden die Corona-Beschränkungen zunächst nicht gelockert. Foto: Jens Büttner / dpa

Schweden und Kanada ab Sonntag als Risikogebiete eingestuft

12.52 Uhr: Wegen steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung ganz Schweden und ganz Kanada ab Sonntag als Corona-Risikogebiete eingestuft. Zudem wurden am Freitag Regionen in Griechenland, Großbritannien, Norwegen, Lettland, Estland und ein französisches Überseegebiet auf die vom Robert Koch-Institut geführte Risikoliste gesetzt. Eine Region in Finnland wurde dagegen wieder gestrichen. Das skandinavische Land ist damit das einzige in Europa ohne Risikogebiet.

Die Einstufung als Risikogebiet und die damit verbundenen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts bedeuten zwar kein Reiseverbot, sollen aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Urlauber können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen derzeit allerdings bis zu 10 Tage in Quarantäne, können sich aber durch einen negativen Test ab dem fünften Tag nach Einreise davon vorzeitig befreien lassen.

New York und Chicago: Corona-Maßnahmen wurden verschärft

12.41 Uhr: Angesicht drastisch steigender Infektionszahlen haben mehrere Städte und Regionen in den USA die Corona-Maßnahmen erneut verschärft: Unter anderem gilt seit Freitag in der für ihr Nachtleben berühmt-berüchtigten Ostküstenmetropole New York eine Sperrstunde für Bars und Restaurants.

In der drittgrößten Stadt Chicago rief Bürgermeisterin Lori Lightfoot die Menschen auf, das Haus nur noch in absolut notwendigen Fällen zu verlassen. „Es wird ausdrücklich dazu geraten, keine Gäste zu Hause zu empfangen, traditionelle Thanksgiving-Feierlichkeiten abzusagen und Reisen zu vermeiden.“

Im gesamten Bundesstaat New York müssen alle Einrichtungen, die eine Lizenz zum Verkauf von Alkohol haben, nun um 22.00 Uhr schließen, wie Gouverneur Andrew Cuomo verkündete. Zudem sind Zusammenkünfte mit mehr als zehn Menschen verboten.

Bundesgesundheitsministerium bezieht Stellung zu möglichen infizierten Pflegebeschäftigten

12.13 Uhr: Für seinen Vorstoß, im Notfall auch Corona-infizierte Pflegekräfte arbeiten zu lassen, ist Gesundheitsminister Jens Spahn scharf kritisiert worden. Jetzt präzisierte Hanno Kautz, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, die Aussage seines Chefs: „Im äußersten Fall, im absoluten Ausnahmefall können auch positiv getestete Personen weiterarbeiten, aber nur bei Covid-Patienten. Wir sprechen von einem Fall, den wir absolut vermeiden wollen.“

Als Beispiel für einen äußersten Fall nennt Kautz die italienische Stadt Bergamo . Sie war einer der schlimmsten Hotspots in der ersten Welle der Pandemie. Dort wurden bisher insgesamt 293.957 Corona-Infektionen und 18.910 Todesfälle verzeichnet.

Rekordwert in den USA – 153.496 Corona-Neuinfektionen

11.13 Uhr: Die USA haben einen weiteren Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. 153.496 Fälle wurden registriert, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) hervorgeht. Das sind rund 10.000 mehr als noch am Vortag. Damit verzeichneten die USA die höchste Fallzahl für Ansteckungen mit dem Virus binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt wurden nach JHU-Angaben in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern seit Beginn der Pandemie rund 10,5 Millionen Coronavirus-Infektionen bestätigt. Etwa 242.400 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus - mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Eine Touristin mit Gesichtsmaske lässt sich neben Michael Jacksons Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles fotografieren. In Kalifornien ist die Schwelle von einer Million bekannten Corona-Infektionen überschritten worden. Foto: Jae C. Hong / dpa

Corona-Krise: Weiterhin wenige Insolvenzen bei Unternehmen

10.49 Uhr: In der Corona-Krise bleibt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland niedrig. Vor allem wegen der seit März ausgesetzten Antragspflicht meldeten sich auch im August weniger von der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung bedrohte Unternehmen bei den Amtsgerichten als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt berichtete.

1051 Insolvenzanträge bedeuteten im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang um 35,4 Prozent. Deutlich über dem Vorjahresniveau lagen aber die Forderungen der Gläubiger mit 17,4 Milliarden Euro. Bei den Verfahren vor einem Jahr waren es nur 1,6 Milliarden Euro. Laut Statistikamt erklärt sich die hohe Summe aus dem Umstand, dass ein Großunternehmen mit mehreren Tochterunternehmen Insolvenz anmelden musste. Nach dpa-Informationen geht es um den Finanzdienstleister Wirecard.

Kritik an Spahns Vorstoß zu infizierten Pflegebeschäftigten

10.27 Uhr: Unmittelbar vor der Präsentation aktueller Regierungspläne gegen den Pflegenotstand hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit Äußerungen zum Einsatz Corona-infizierter Pfleger Kritik auf sich gezogen. „Corona-Infizierte weiterarbeiten zu lassen, ist der politische Offenbarungseid. Der Geist der Konzertierten Aktion wäre tot“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz , Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Spahn, Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) wollen den Zwischenbericht zur Konzertierten Aktion Pflege an diesem Freitag in Berlin präsentieren.

Zum Abschluss des Deutschen Pflegetags hatte sich Spahn am Donnerstag zu möglichen Einsätzen von Beschäftigten des Gesundheitswesens in Kliniken oder Pflegeheimen geäußert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die „Rückfallrückfallposition“ sei, „die positiv Getesteten mit ganz besonderen Schutzvorkehrungen auch arbeiten zu lassen“. Nach Medienberichten kam dies bereits vereinzelt in Deutschland vor.

Brysch forderte einen Strategiewechsel weg von den standardmäßigen PCR-Corona-Tests und Quarantäneregeln in Kliniken und Heimen. „So werden die Krankenhäuser und Pflegeheime vor die Wand gefahren“, sagte er. „Wenn bei 38 positiv getesteten Klinikmitarbeitern zusätzlich 600 Mitarbeiter in Quarantäne geschickt werden müssen, ist die Personalnot vorprogrammiert.“ Brysch forderte „einen systematischen und täglichen Einsatz von Schnelltests bei allen Mitarbeitern in Krankenhäusern und Heimen“. Dann liege in 20 Minuten das Ergebnis zu einer Ansteckung vor. Ein PCR-Test müsse folgen.

9.55 Uhr: Bei Markus Lanz diskutierten die Gäste gestern Abend über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns. CSU-Chef Markus Söder schließt Lockerungen vorerst aus. Lesen Sie hier: Söder bei „Lanz“ – Keine Lockerung der Corona-Maßnahmen

Pfizer-Spitze profitiert nach Impfstoff-Ankündigung von Aktienverkäufen

9.15 Uhr: Die Aussicht auf einen erfolgversprechenden Impfstoff in der Corona-Pandemie hat der Unternehmensführung des US-Pharmakonzerns Pfizer lukrative Aktienverkäufe ermöglicht. Pfizer-Chef Albert Bourla verkaufte am Montag, dem Tag der Bekanntmachung der vorläufigen Studienergebnisse zur Wirksamkeit des Impfstoffs, Unternehmensanteile im Wert von knapp 5,6 Millionen Dollar (rund 4,7 Millionen Euro), wie aus an die US-Börsenaufsicht SEC übermittelten Dokumenten hervorgeht. Bourla veräußerte demnach mehr als 132.000 Pfizer-Aktien zum Stückpreis von 41,94 Dollar.

Vizechefin Sally Susman verkaufte knapp 44.000 Aktien für rund 1,8 Millionen Dollar. Beide profitierten dabei von einem deutlichen Kurssprung der Pfizer-Aktie, nachdem der Konzern gemeinsam mit dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech eine mehr als 90-prozentige Wirksamkeit des von Biontech entwickelten potenziellen Impfstoffs verkündet hatte. Biontech hat bereits seit 2018 eine Partnerschaft mit dem US-Konzern geschlossen.

Pfizer äußerte sich zu den Aktiengeschäften auf AFP-Anfrage zunächst nicht. Der US-Sender CNN zitierte einen Unternehmenssprecher, wonach bereits seit längerem vorgesehen gewesen sei, dass die Anteilsscheine bei Überschreiten eines bestimmten Schwellenwertes beim Aktienkurs abgestoßen werden. Solche vorab vereinbarten periodischen Veräußerungen sollen Führungskräfte vor Vorwürfen des Insiderhandels schützen.

9.05 Uhr: Die Runde bei „Maybrit Illner“ beschäftigte sich mit der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff. Nur bei einer Frage wurde es kontrovers. Lesen Sie dazu : Virologe fordert bei Illner Alternative zu Corona-Shutdown

In der ZDF-Sendung "maybrit illner" waren am Donnerstag neben der Moderatorin lediglich Malu Dreyer und Jonas Schmidt-Chanasit persönlich im Studio. Die anderen Gäste wurden live zugeschaltet. Foto: ZDF/Svea Pietschmann

8.59 Uhr: In acht Monaten hat Biontech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Firmenvorstand Sean Marett spricht im Interview über die Entstehung und Funktion des Mittels, das den Anfang des Endes der Pandemie bedeuten könnte. Lesen Sie hier: Warum der Corona-Impfstoff von Biontech so effektiv ist

Verband warnt – Innenstadt-Handel würde neue Corona-Schließung nicht überleben

8.29 Uhr: Viele Geschäfte in den Innenstädten würden eine erneute Schließung wegen der Corona-Pandemie nach Einschätzung des Branchenverbands HDE nicht überleben. Die Weihnachtszeit sei die mit Abstand umsatzstärkste Phase des Jahres, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. „Sollten jetzt erneut Läden geschlossen werden, ist das für die Innenstadthändler nicht mehr zu kompensieren.“ In der Folge drohten ganze Innenstädte „zu kippen“.

Mit Blick auf die anstehenden Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten forderte Genth die Bundesregierung auf, bei ihren Hilfen nachzubessern. Schon heute seien die finanziellen Rücklagen der Läden meist aufgebraucht. Ohne massive Hilfen könnten bis zum Ende der Krise nach Einschätzung des HDE 50 000 Geschäfte verloren gehen.

Dabei habe der Einzelhandel in den vergangenen Monaten bewiesen, dass er kein Corona-Hotspot sei. Schon die November-Einschränkungen aber führten dazu, dass deutlich weniger Kunden in den Innenstädten unterwegs seien. Die für diesen Monat in Aussicht gestellten Nothilfen müssten daher auch für den Einzelhandel gelten.

Lindner fordert neue Strategien im Kampf gegen Corona-Pandemie

7.49 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die Corona-Strategie der Bundesregierung kritisiert. „Ich glaube, wir müssen über eine Modifikation der Strategie nachdenken“, sagte Lindner im ARD-“Morgenmagazin“. Mit Blick auf die Gefährdung vor allem älterer Menschen durch das neuartige Coronavirus sprach er sich für eine Differenzierung der Maßnahmen für verschiedene Bevölkerungsgruppen aus.

“Klar ist, wir müssen Kontakte beschränken, daran kann es gar keinen Zweifel geben“, sagte Lindner. Er sei jedoch dagegen, Bereiche wie die Gastronomie zu schließen, in denen „auf Hygiene und Abstand geachtet“ werden könne und die „keinen größeren Effekt auf die Pandemie“ hätten „im Verhältnis zu dem Schaden, der entsteht“.

Christian Lindner, der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, kritisiert die Corona-Strategie der Bundesregierung und fordert ein Umdenken im Kampf gegen die Pandemie. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Joe Biden will „Covid-Koordinatoren“ in den USA einführen

7.30 Uhr: Der künftige Stabschef des Weißen Hauses Ron Klain hat einen „Covid-Koordinatoren“ angekündigt. Der gewählte US-Präsident Joe Biden wolle jemanden ernennen, der die Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie steuere und ihn täglich unterrichte, sagte Klain dem Fernsehsender MSNBC. Der Koordinator solle ein Team unter sich haben, das die Verteilung eines Impfstoffs regelt, Probleme in der Lieferkette angeht und den Zugang zu Tests verbessert.

Klain hatte unter Ex-Präsident Barack Obama eine ähnliche Rolle inne, er regelte die Reaktion der US-Regierung auf Ebola. Biden hatte in dieser Woche Ärzte und andere Gesundheitsexperten ernannt, die seine Versprechen aus dem Wahlkampf in umsetzungsfähige Pläne verwandeln sollen. Am Mittwoch hatte Biden mitgeteilt, Klain zum künftigen Stabschef machen zu wollen.

Verkehrsbetriebe in Pandemie – Geld vom Bund reicht noch bis April

7.20 Uhr: Die Milliardenhilfen vom Bund für die Nahverkehrsunternehmen reichen nach Einschätzung des Branchenverbands VDV noch bis April 2021 und damit länger als erwartet. Das Minus falle in diesem Jahr nicht so stark aus wie zu Beginn der Corona-Pandemie befürchtet, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) dem „Handelsblatt“ mit.

Für das kommende Jahr rechnet der Verband damit, dass der Staat den Unternehmen noch mit rund zwei Milliarden Euro unter die Arme greifen muss. VDV-Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff sagte, es handele sich um eine „moderate Aufstockung“, weil die Unternehmen die öffentliche Mobilität aufrechterhielten. „Jeder, der zu seinem Arbeitsplatz muss, für den fährt auch weiterhin morgens der erste Bus und abends die letzte Bahn“, sagte Wolff. Er betonte: „Wir werden frühestens 2022 zur Normalität zurückkehren.“

Teil-Lockdown noch mit wenig Wirkung – Keine Lockerungen zu erwarten

6.53 Uhr: Mehrere Ministerpräsidenten haben Erwartungen an neue Beschlüsse bei den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie am kommenden Montag gedämpft. Die Runde der Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den seit dem 2. November geltenden Teil-Lockdown beschlossen, der am Montag seit zwei Wochen anhält und zunächst bis Ende November in Kraft bleiben soll. Die Corona-Lage bleibt ernst - für Hoffnungen auf Lockerungen scheint es derzeit keinen Anlass zu geben.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Michael Kretschmer dämpfte die Erwartung, dass es am Montag neue Beschlüsse geben wird. Es seien seit der vergangenen Runde erst zwei Wochen vergangen, wahrscheinlich müsse man noch etwas warten, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Wir sehen eine leichte Verbesserung, allerdings weniger, als wir erhofft haben“, sagte Kretschmer. Wenn man die momentanen Zahlen fortschreibe, sei man erst Weihnachten dort, wo man hinwolle.

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer , sagte in der gleichen Sendung, wenn man am Montag zu dem Ergebnis komme, dass man noch nichts Aussichtsvolles sagen könne, dann treffe man sich ein paar Tage später wieder. Ähnlich äußerte sich Kretschmer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, für Lockerungen gebe es jetzt überhaupt keinen Anlass. Am Montag werde es um einen Zwischenstand gehen, es werde auch nicht die letzte Runde mit der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten im November sein. Sicherlich werde man über die Schulen reden müssen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und weitere Amtskollegen rechnen nicht damit, dass bei ihrem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel am kommenden Montag bereits Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen werden. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

RKI meldet wieder Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen

6.02 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden.

Insgesamt wurden seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland laut den jüngsten Zahlen des Instituts 751.095 Infektionsfälle registriert. Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle stieg demnach bundesweit auf 12.200 – dies waren 218 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag bei rund 481.700.

Corona: AOK-Bundesverband warnt vor möglicher Verdoppelung des Zusatzbeitrags

4.52 Uhr: Der AOK-Bundesverband warnt vor einer möglichen Verdoppelung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung , sollte die Bundesregierung bei den Corona-Hilfen für die Kassen nicht deutlich nachlegen. „Ohne Gegensteuern“ drohe nach der Bundestagswahl des kommenden Jahres ein Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von derzeit 1,3 Prozent auf 2,5 Prozent, sagte Verbandschef Martin Litsch der „Augsburger Allgemeinen.“

Der von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zugesagte höhere Bundeszuschuss von einmalig fünf Milliarden Euro reiche bei weitem nicht aus, um die für 2021 vorhergesagte Finanzlücke von mehr als 16 Milliarden Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung zu decken, betonte Litsch. Die große Koalition wolle das Milliardenloch zu mehr als zwei Dritteln mit dem Geld der Beitragszahler stopfen, „indem die Krankenkassen geschröpft werden und der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz erhöht wird“.

Der Zusatzbeitragssatz wird zusätzlich zum gesetzlich festgelegten Beitragssatz der Kassen erhoben. Seit Anfang 2019 wird der Zusatzbeitrag jeweils hälftig von der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite gezahlt. Die Höhe des Zusatzbeitrages wird von den einzelnen Krankenversicherungen selbst festgelegt. Litsch kritisierte, dass die Ausgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie einseitig den gesetzlichen Beitragszahlern aufgebürdet würden. So laufe die Finanzierung der zusätzlichen Intensivbetten, des Bonus für Pflegekräfte und der Coronavirus-Tests nach wie vor „allein auf Rechnung der Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung“.

Umfrage: Jeder dritte Bundesbürger hat Angst vor Corona

3.02 Uhr: Unmittelbar vor Beginn des aktuellen Teil-Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat sich mehr als jeder dritte Bundesbürger vor einer Ansteckung mit dem Virus gefürchtet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Forsa-Instituts, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das Forsa-Institut hatte die Umfrage am 29. und 30. Oktober im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit durchgeführt. 92 Prozent der Bürger ab 14 Jahre halten demnach laut eigenem Bekunden die Corona-Schutzregeln ein.

Besonders ältere Menschen sorgen sich laut der Umfrage wegen des Erregers und der von ihm ausgelösten Krankheit: Fast jeder Zweite ab 60 Jahren hat Angst vor Covid-19 . Quer durch alle Altersgruppen sind es 37 Prozent. Wohl vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist auch die Furcht vor einer schweren Lungenerkrankung deutlich ausgeprägter als in den vergangenen zehn Jahren. Jeder Dritte trägt aktuell diese Angst mit sich herum. 2019 waren es 21 Prozent.

Am meisten fürchten sich die Bundesbürger aber wie in früheren Erhebungen auch in diesem Jahr vor Krebs (72 Prozent). Dahinter folgen Alzheimer/Demenz und schwere Unfallverletzungen mit jeweils 55 Prozent.

Müller warnt vor nationalem Egoismus bei Impfstoff-Verteilung

1.12 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller hat vor nationalem Egoismus bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt. Zwar sei es „nachvollziehbar, dass jedes Land sich jetzt so viele Impfdosen wie möglich sichern möchte“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. Dabei dürfe aber „die globale Solidarität nicht auf der Strecke bleiben“. Gerade die ärmsten Länder mit schwachen Gesundheitssystemen seien auf eine rasche Versorgung mit Impfstoffen angewiesen, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Müller betonte: „Corona besiegen wir nur weltweit oder gar nicht. Sonst kommt es in Wellen auch zu uns zurück.“ Als exportstarke Nation sei Deutschland in besonderer Weise international vernetzt. „Es wäre falsch zu glauben, wir seien sicher in Europa, wenn nur wir geimpft sind“, betonte der Minister.

Gerd Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, trägt einen Mund-Nasen-Schutz. Er warnt vor nationalem Egoismus bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen. Foto: imago images/IPON

Donnerstag, 12. November: Bayern verbietet Indoor-Sport – Reaktion auf Urteil zu Fitnessstudios

In Bayern müssen wegen der Corona-Pandemie ab Freitag fast alle Indoor-Sportstätten schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt.

schließen. Einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. Zu Maßnahmen im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen.

will die Corona-Maßnahmen auf keinen Fall wieder vorzeitig lockern. Zu im Dezember wollte sich Söder nicht festlegen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wenn jedoch die Versorgung in den Krankenhäusern , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem Personal zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten.

(CDU) will notfalls auch positiv auf das Virus getestete Mitarbeiter von Kliniken oder Pflegeheimen arbeiten lassen. Der beste Weg sei zwar die Quarantäne für Infizierte und deren Kontaktpersonen, sagte Spahn auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin. Wenn jedoch die Versorgung in den , Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen wegen fehlendem zusammenbreche, brauche es „neben der bestmöglichen Lösung die zweitbeste“. Dann könne es nötig werden, dass Kontaktpersonen mit täglichen Tests und FFP2-Masken weiter arbeiten. Während der Corona-Pandemie boomt der Verkauf mit gefälschter Schutzkleidung, berichtet die EU-Polizeibehörde Europol. Vom Handel und Schmuggel mit gefälschten Corona-Produkten profitiert laut der Behörde vor allem das Organisierte Verbrechen. Gleichzeitig nehme dadurch die Gewalt zwischen den organisierten Verbrechergruppen zu .

Mit dem Paragrafen 28a will die Bundesregierung das Infektionsschutzgesetz dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer rechtlichen Grundlage fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder die Schließung von Betrieben. In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Juristen Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert.

dahingehend ändern, dass Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auf einer fußen. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht oder die Schließung von Betrieben. In einer Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags haben jedoch mehrere Zweifel an der Reform in ihrer derzeit geplanten Form geäußert. In Österreich sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen.

sind die neuen Positiv-Tests auf einen Höchststand geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 9262 neue Corona-Fälle gezählt. 3811 Menschen befinden sich wegen des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung, 546 davon auf Intensivstationen. Schulen bleiben offen, sie werden vom Teil-Lockdown verschont – dieses Versprechen hat die Politik gegeben. Ob die Politik ihr Versprechen halten kann, ist offen – mehr als 300.000 Schüler und bis zu 30.000 Lehrkräfte befinden sich bundesweit in Quarantäne

So ist die Lage in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 552 Schulen Bayern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 255 Schulen Baden-Württemberg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 273 Schulen Niedersachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 221 Schulen Hamburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 213 Schulen Thüringen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 109 Schulen Rheinland-Pfalz: Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 216 Schulen Brandenburg: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen Sachsen-Anhalt: Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 120 Schulen Mecklenburg-Vorpommern: Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 30 Schulen Schleswig Holstein: Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 71 Schulen Saarland: Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen

Kein regulärer Präsenzunterricht an 128 Schulen Sachsen: Kein regulärer Präsenzunterricht an 170 Schulen

Hessen und Bremen machten keine Angaben, wie viele Schulen teilweise oder vollständig per Distanzunterricht lehren.

Kanzlerin Angela Merkel will keine Zusage geben, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann. Es sei entscheidend, dass die Zahl der Neuinfektionen wieder auf 50 Infektionen pro 100.000 in sieben Tagen sinke, sagte Merkel in einem Bürgerdialog auf eine entsprechende Frage.

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die vollständige Schließung von Fitnessstudios im Zuge des teilweisen Lockdowns gekippt. Die vollständige Schließung verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, entschied das Gericht in einem veröffentlichten Beschluss. Die entsprechende Regelung in der bayerischen Landesverordnung sei außer Vollzug gesetzt. Rechtsmittel sind nicht möglich.

