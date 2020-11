Vogelgrippe: Lockdown für Schwäne in Belgien

Fr, 20.11.2020, 12.01 Uhr

Wegen eines Vogelgrippe-Ausbruchs in Belgien müssen in der Stadt Brügge alle Schwäne in einen Lockdown. Die Tiere werden eingefangen und auf einem geschützten Areal wieder freigelassen.