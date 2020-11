Udo Walz ist tot - Star-Friseur starb im Alter von 76 Jahren

Udo Walz in seinem Salon am Kurfürstendamm. Der Star-Friseur ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Star-Friseur Udo Walz ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren. Walz galt als einer der bekanntesten Friseure in Deutschland. Bekannt war er vor allem durch seine prominente Kundschaft und Auftritte in den unterschiedlichsten Medien. Außerdem veröffentlichte der gebürtige Waiblinger zwei Bücher.

Walz habe Anfang November einen Diabetes-Schock erlitten und sei danach ins Koma gefallen, sagte sein Mann Carsten Thamm-Walz gegenüber der „Bild“-Zeitung. Am Mittag des 20. November sei er dann gestorben. „Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen“, so Thamm-Walz.

Seinen 75. Geburtstag feierte Starfriseur Udo Walz im Juli 2019 mit vielen Freunden und Wegbegleitern an den Wannseeterassen im Berliner Grunewald. Mit dabei: Simone und Sophia Thomalla. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE FOTO SERVICE

Udo Walz zählte Claudia Schiffer und Angela Merkel zu seinen Kundinnen

Udo Walz wurde für seine ausgefallenen Frisuren gefeiert, vor allem für die Hochsteckfrisuren. Die hat er für die Laufstege von Designer Thierry Mugler produziert, für Hunderte Cover der „Brigitte“, für Wolfgang Joop und Starfotograf Irving Penn. Walz frisierte zahlreiche Prominente wie Marlene Dietrich, Claudia Schiffer und Julia Roberts. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gehörte zu seinen Kundinnen.

Der Friseur war zuletzt Inhaber von fünf Friseursalons, von denen der erste 1985 am Kurfürstendamm eröffnete. Drei von ihnen sind in Berlin, einer befindet sich in Potsdam und ein weiterer auf Mallorca. Udo Walz lebte mit seinem Partner in Berlin-Charlottenburg.

(amw/afp)