„Wir alle sehnen die Zeit nach der Pandemie herbei“

Sie werden sich vielleicht fragen: Was in Dreiteufelsnamen könnte mir in dieser Situation Mut machen? Private Kontakte sind nur eingeschränkt möglich, Reisen fallen flach, Restaurants, Kinos, Theater und Museen sind geschlossen. Viele Unternehmen und ihre Beschäftigten kämpfen mit den Folgen der Pandemie und der Versuche ihrer Eindämmung. Die Parlamente des Bundes und der Länder spielen in der immer länger werdenden Reihe der eilbedürftigen Regierungsentscheidungen, die angeblich nur „auf Sicht“ getroffen werden können, eine viel zu kleine Rolle. Und dennoch sinkt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus nur langsam und mancherorts gar nicht. Das sind Tatsachen, die viele von uns mit Sorge, mit Frust, mit Ärger erfüllen. Ein lautstarker Protest mit nicht immer erfreulichen und zum Teil grotesk irregeleiteten Akteuren ist der sichtbarste Ausdruck dieser Stimmungslage.

Das ist die eine Seite. Zeitgleich trägt die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ihren Anteil zur Überwindung der Krise bei. Es beginnt mit der beeindruckenden Disziplin, mit der Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Und überall setzen Menschen mit Phantasie, Kraft und einem starken Gefühl der Solidarität Zeichen, dass es weitergeht. In Arztpraxen und Beratungsstellen, Supermärkten, Krankenhäusern und Seniorenheimen, in Schulen und Unternehmen leisten sie großartige Arbeit.

In dieser Beilage finden Sie einige Beispiele von vielen, die uns beeindruckt haben: Vom Vater, der sich angesichts der Homeschooling-Probleme hinsetzt und eine Software programmiert, die Schülern und Lehrern hilft, über das Szenelokal, das sich gegen den Lockdown stemmt, bis zum Energieversorger, der das Engagement unserer Vereine mit einer symbolträchtigen Hilfsaktion honoriert.

Wir alle sehnen die Zeit herbei, in der die Pandemie überwunden sein wird. Wir alle brauchen Mut, wir alle brauchen solche Beispiele.