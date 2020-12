Jürgen Prochnow: Hollywood-Star will nicht in die USA zurück

Viele deutsche Schauspieler träumen vom Sprung nach Hollywood. Er hat ihn verwirklicht. Nach dem großen Erfolg von Wolfgang Petersens „Das Boot“ ist Jürgen Prochnow (79) nach Amerika gegangen. Vor drei Jahren ist er nach Deutschland zurückgekehrt und lebt jetzt wieder in Berlin, der Stadt, in der er geboren wurde.

Seither wirkt er auch wieder in deutschen Filmen mit und ist am 11. Dezember im ARD-Film „Der Alte und die Nervensäge“ mal ganz anders zu erleben: Selten genug, hier spielt er einmal in einer Komödie.

Herr Prochnow, geht es Ihnen gut? Sind Sie bislang gut durch die Corona-Zeit gekommen?

Jürgen Prochnow: Toi, toi, toi. Wo ist Holz? Hier kann ich draufklopfen. Wir sind bislang sehr gut durchgekommen. Meine Frau beschützt mich eingehend. Sie macht auch die ganzen Einkäufe und Besorgungen. Ich bin nur noch für den Hund verantwortlich. Und wir haben hier ein wunderbares Auslaufgebiet, wo man lange spazieren gehen kann.

Sie sind jetzt in einer Komödie zu sehen. Dabei haben Sie Komödien bislang kaum gemacht. Wieso eigentlich nicht?

Prochnow: Leider, nein! Ich wurde immer nur für die schweren Jungs herangezogen. (lacht) Und Sie wissen ja, wie das beim Film ist. Wenn das einmal funktioniert hat, wird man immer wieder für derartige Rollen gebucht. Leider habe ich deshalb auf dem Gebiet Komödie viel zu wenig gemacht. Am Theater mal hin und wieder, aber im Film ganz selten.

Früher nur für die schweren Jungs herangezogen, jetzt auch mal in einer Komödie zu sehen: Jürgen Prochnow. Foto: Kurt Krieger / Getty Images

War das umso schöner, es nun einmal ausspielen zu können?

Prochnow: Ja, unbedingt. Das war überhaupt einer der Gründe, warum ich das gemacht habe. Und ich fand auch die Geschichte sehr schön: Alt und Jung zu konfrontieren, in einem Roadmovie zusammen in ein Gefährt zu stecken. Als ich das Drehbuch las, habe ich herzhaft gelacht und gedacht: Ja, das möchte ich gern machen.

Sie sind der titelgebende „Alte“ – und spielen einen Mann, der seinen 75. nicht feiern will. Sie selber sind bereits 79. Wie gehen Sie mit dem Alter um?

Prochnow: Ja, über diese Phase bin ich schon weit hinaus. (lacht) Ich nehme das relativ gelassen. Solange ich noch im Besitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte bin. Ich würde den Beruf auch gern noch eine Weile ausüben. Aber in dem Moment, wo ich merke, dass das nicht mehr geht, höre ich auf damit.

Seit drei Jahren leben Sie nun wieder in Deutschland. Sind Sie vor Trump geflohen?

Prochnow: Das war tatsächlich das Vehikel. Aber eigentlich war’s die Liebe. Ich habe noch mit 70 Jahren meine jetzige Frau kennen gelernt. Anfangs dachte ich noch, wir könnten uns die Zeit aufteilen. Teils in den USA, wo ich ein schönes Haus habe, teils in Deutschland, sie lebte damals in München. Aber das ging aus verschiedenen, bei ihr auch aus beruflichen Gründen nicht.

Dann haben wir uns für Berlin entschieden. Ich dachte, wenn ich nach Deutschland zurückkehre, muss es meine Heimatstadt sein. Meine Frau hat hier früher auch am Theater gearbeitet und mag die Stadt sehr.

Und fehlen Ihnen die USA noch ab und zu? Oder bereuen Sie den Schritt gar nicht?

Prochnow: Nein, dahin zieht es mich überhaupt nicht zurück. Ich habe zwar noch meine Agentur drüben und mein Steuerbüro, aber ich bin wirklich heimgekehrt. Und momentan, in der Corona-Zeit, bereue ich es sowieso nicht. Hinzu kommen ja die vielen Waldbrände in den USA, die jedes Jahr schlimmer werden. Und die Rassenunruhen.

Aber vor allem die politische Situation, die in den letzten vier Jahren furchtbar war. Meine Frau wollte deshalb nicht dahin. Trump ist ja nun abgewählt, mit Biden kann es nur besser werden. Er wird hoffentlich dem Klimaabkommen und dem Atomabkommen mit dem Iran wieder beitreten. Ich hoffe, dass auch einige andere furchtbare Entscheidungen von diesem Trump wieder zurückgenommen werden können.

Aber viel schlimmer ist, wie die Gesellschaft da auseinandergedriftet ist. Es gab auch früher schon ein paar Idioten, die mit Waffen herumgelaufen sind. Aber das ist viel schlimmer geworden, jetzt marschieren ja richtige Bürgerwehren auf.

Sie haben in großen Hollywood-Filmen mitgewirkt. Welcher ist Ihnen der liebste?

Prochnow: Ein ganz großes Erlebnis für mich war 1989 „Weiße Zeit der Dürre“, weil ich dort mit Marlon Brando gespielt habe, der für mich als junger Schauspieler ein großes Idol gewesen war. Eine wunderbare Arbeit, an die ich gern zurückdenke, war auch „Dune“ von David Lynch. Und ein Highlight war es, auch wenn das nur eine kürzere Arbeit war, mit Anthony Minghella in „Der englische Patient“ zusammenzuarbeiten. Ein großartiger Regisseur, der viel zu früh gestorben ist.

International berühmt wurden Sie durch den Film „Das Boot“. Haben Sie eigentlich die Serie verfolgt, die jetzt daraus gemacht wurde?

Prochnow: Nein, die habe ich mir nicht angesehen. Man hat mir sogar eine Rolle für die dritte Staffel angeboten. Das habe ich aber abgelehnt. Die Serie hat mit unserem „Boot“ überhaupt nichts zu tun. Auch nicht mit Günther Buchheims Buch, das unsere Vorlage war. Das ist eine ganz andere Geschichte und dürfte meiner Meinung nach auch nicht „Das Boot“ heißen.

Wo wir schon vom „Boot“ sprechen, schauen Sie sich eigentlich alte Filme von sich an?

Prochnow: Nein, nie. Nicht mal, wenn die zufällig im Fernsehen laufen. Ich schaue mir natürlich die Filme an, wenn sie abgedreht sind. Gerade lief „Eine Handvoll Wasser“, den ich nach „Der Alte und die Nervensäge“ gemacht habe, bei den Filmtagen in Hof. Das ist großartig, wenn man den Film auf einer großen Leinwand sehen kann, für die er ja konzipiert war, und nicht auf einem Laptop oder Handy.

Es ist interessant, die eigene Arbeit wiederzufinden. Oder auch nicht. Aber alte Filme? So nostalgisch bin ich nicht.