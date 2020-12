Rundfunkbeitrag bringt die ARD nicht in Not - sondern ihr Reformbedarf

Die zum Jahresbeginn geplante Erhöhung der Rundfunkbeiträge ist hinfällig: Das Parlament in Sachsen-Anhalt wird sich nicht mehr in diesem Jahr mit der Beitragserhöhung befassen. Mit diesem Manöver rettet Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zugleich die schwarz-rot-grüne Koalition in Magdeburg.

Reden wir über die ARD. Was in Zeiten wie diesen gar nicht so leicht ist, wie es erscheinen mag. Denn nicht erst, seit ein ostdeutscher Ministerpräsident die bei den Anstalten fest einkalkulierte Beitragserhöhung für die kommenden Jahre im Alleingang gekippt hat, stehen sich die Lager in Sachen Staatsfunk unversöhnlich gegenüber wie nie zuvor: Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die einen ein zwangsfinanzierter Geldverbrenner und Selbstbedienungsladen parteipolitischer Interessen, sehen andere in nahezu jeder Form von Kritik den Angriff auf ein Bollwerk der Demokratie. Beides trifft die Wahrheit nicht.

Rasseln gehört auch für die Intendanten der neun regionalen Anstalten zum Handwerk. Nachdem die geplante Anhebung der Gebühren um 86 Cent zum 1. Januar 2021 erst einmal vom Tisch ist, laufen die Sender-Verantwortlichen Sturm gegen die Entscheidung aus Sachsen-Anhalt, der Erhöhung nicht zuzustimmen. WDR-Chef Tom Buhrow, zugleich Vorsitzender der ARD, spricht von „Not“ und droht empfindliche Einschnitte im Programm an, sollten die Mehreinnahmen trotz einer Verfassungsklage ausbleiben. Knapp 400 Millionen Euro jährlich würden den Öffentlich-Rechtlichen fehlen. ARD und ZDF bilden das weltweit teuerste Medien-Imperium ihrer Art Was Buhrow verschweigt: Angesichts eines Gesamt-Jahresetats von rund acht Milliarden Euro steht kaum zu befürchten, dass den Zuschauern bei einer Nullrunde gleich Hören und Sehen vergehen wird. Tatsächlich bilden ARD und ZDF ein Medienimperium, das weltweit als der teuerste Vertreter seiner Art gilt. Für private Medienhäuser ist der gebührenfinanzierte Staatskonzern auf vielen Feldern ein Wettbewerbsverzerrer. Und für viele Zuschauer stellt sich die Frage, ob sich Programm und ein mitunter fragwürdiges Sendungsbewusstsein noch an ihren Bedürfnissen orientieren. Die Reichweiten in den jüngeren Zielgruppen sind erschreckend niedrig. Bei den 14- bis 49-Jährigen überspringt etwa das ZDF nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde, auch der ARD gelingt es nicht, signifikant bei den Unter-60-Jährigen zu punkten. Angesichts der Beitrags-Milliarden, die stetig in das System gepumpt werden, ist die Bilanz ernüchternd. In immer größeren Teilen der Bevölkerung nimmt das staatlich geförderte Programm nur noch eine Nische ein. WDR-Intendant Tom Buhrow sieht die ARD nach dem Platzen der Rundfunkbeitragserhöhung in „Not“. Foto: Bernd Lauter / imago/CoverSpot Kluft zwischen öffentlich-rechtlichem Qualitätsversprechen und TV-Realität Und es fehlt erkennbar an weltanschaulicher Offenheit: ob bei der Auswahl von Talkshow-Gästen, in Kommentaren oder Beiträgen zu Klimawandel und Energiewende oder bei der Pandemie-Berichterstattung, bei der Forscher den Öffentlich-Rechtlichen unlängst einen regelrechten „Tunnelblick“ attestierten. Ein Druck auf die Fernbedienung reicht oftmals aus, um die Kluft zwischen öffentlich-rechtlichem Qualitätsversprechen und TV-Wirklichkeit zu erkennen. Selbst der lautstarke Beistand der vielen Unterstützer aus Politik und Kultur kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die ARD zu einer in Bürokratismen erstarrten Medienmacht entwickelt hat, ohne wirksame Kontrolle von außen und unfähig zum tiefgreifendem Veränderungsprozess. Kritik an Konturlosigkeit und mitunter willfähriger Berichterstattung lässt sich nicht mehr allein im Milieu der Populisten verorten. Medienjournalist Georg Altrogge, zuletzt Chefredakteur des Mediendienstes Meedia.de, schreibt für unsere Redaktion in seiner Kolumne „Medienszene“ regelmäßig über neue Entwicklungen in der deutschen Medienlandschaft. Foto: Heike Albrecht Die mangelnde Rolle der öffentlichen-rechtlichen Programme im Nachrichtenkonsum der Jüngeren muss als Alarmzeichen gewertet werden. Gleichzeitig beklagen freie TV-Produzenten und Filmkreative den Zuwachs von Beteiligungen der Staatssender an Produktionsfirmen, die im Rennen um Aufträge oder Preise eben dieser Sender regelmäßig besonders gut abschneiden. So sei ein regelrechter Speckgürtel undurchsichtiger Beziehungsgeflechte entstanden, auf Kosten der Marktchancen unabhängiger Anbieter. Die Folge für die Zuschauer: immer mehr vom immer Gleichen; ein Hemmschuh für die Entwicklung einer innovativen Filmszene, die der wachsenden Konkurrenz von Netflix oder Amazon starke Eigenproduktionen entgegensetzen müsste. Lösen kann das Problem nur die Politik – mit einer tiefgreifenden Reform des föderalen Modells mit den vielen Landeshäusern und den Doppel- und Dreifachstrukturen. Das damit winkende Einsparpotenzial übersteigt den vorgeblichen Mehrbedarf der nächsten Jahre um ein Vielfaches, auch wenn es aufgrund der enorm hohen Personal- und Pensionskosten nicht von heute auf morgen zu realisieren ist. Auf den Prüfstand gehören auch die immensen Summen, die für überteuerte Sportrechte ausgegeben werden. Bei vielen Sendern scheint Informationsauftrag einem Erziehungsauftrag gewichen Eine solche Reform muss überdies mehr Pluralismus möglich machen. Denn bei vielen ARD-Sendern scheint der in den Gründerjahren der Nachkriegszeit gesetzlich verankerte Bildungs- und Informationsauftrag einem Erziehungsauftrag gewichen zu sein. Über dessen „Lehrpläne“ bestimmen Führungskräfte, die aus ihrer politischen Verortung und Nähe zu Parteien kein Hehl machen und sich wie „Monitor“-Chef Georg Restle vom „Neutralitätswahn“ im Journalismus zu befreien suchen. Die Folge ist eine wechselseitig gefühlte Abkopplung vom Gros der Zielgruppe mit dem Risiko, dass Sender bei zentralen Debatten ihrer verfassungsmäßigen Funktion nicht mehr gerecht zu werden. Gerade im Nachrichtenbereich versagt die ARD viel zu oft vor dem eigenen Anspruch – indem sie Einseitigkeit und Partialinteressen befördert, Sektierertum für Meinungsstärke hält, wo Moderatoren agieren, als seien sie Partei und nicht Korrektiv der Politik. Der Mangel an Selbstreflektion, so scheint es, kann nur durch einen Anstoß von außen behoben werden. 