Luftverschmutzung mitverantwortlich für Tod von Mädchen in London

Mi, 16.12.2020, 20.02 Uhr

2013 starb die damals neunjährige Ella Adoo-Kissi-Debrah an einer Asthma-Attacke, sie wohnte an einer vielbefahrenen Straße in London. Nun macht ein Gericht die Behörden für ihren Tod mitverantwortlich.