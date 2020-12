Do, 17.12.2020, 07.11 Uhr

Er war Mitglied der berühmtesten Band der Welt und ist in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden: Ringo Starr. Der Schlagzeuger hat in seiner Wahlheimat Los Angeles via Video-Chat mit AFPTV über seinen vor vierzig Jahren getöteten Bandkollegen John Lennon sowie dem Dasein in der Corona-Pandemie gesprochen.