Corona: Kanaren wieder Risikogebiet - RKI meldet 30.000 Neuinfektionen

Die europäische Arzneimittelbehörde entscheidet früher als geplant über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des US-Unternehmens Moderna: Die EMA plant eine außerordentliche Sitzung am 6. Januar statt wie bisher geplant am 12. Januar.

Die Bundesregierung stuft die bei deutschen Urlaubern beliebten Kanarischen Inseln (Kanaren) wieder als Corona-Risikogebiet ein

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist offenbar stärker an Covid-19 erkrankt als zunächst bekannt

Gesundheitsminister Jens Spahn unterzeichnet die Corona-Impfverordnung. Sie regelt, wer und wann eine Corona-Impfung erhalten kann

Die Impfungen von über 80-Jährigen, Pflegeheimbewohnern und deren Pflegekräften werde mindestens ein bis zwei Monate dauern. Erst dann werde man darüber nachdenken, das Impfangebot auszuweiten

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat über 30.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Die Bundesregierung plant eine Gedenkveranstaltung für Corona-Opfer

Der Bund hat keine Kenntnisse, inwieweit Einreisende aus Risikogebieten ihre Quarantäne einhalten

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.454.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 25.000 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Kurz vor Beginn der Corona-Impfungen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bürger zur Geduld aufgerufen. Das Angebot an Impfstoff werde „zuerst begrenzt“ sein, wenn die Impfungen wie geplant am 27. Dezember starteten, sagte Spahn am Freitag. Deswegen werde er noch am Freitag die Impf-Verordnung unterzeichnen, die genau festlegt, welche Bevölkerungsgruppen sich wann impfen lassen dürfen.

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoff sei das Ziel, „zuerst denjenigen einen Schutz anzubieten, die ihn besonders benötigen“, sagte der Minister in Berlin. Zuerst geimpft werden sollten Bürger über 80 Jahre, Pflegebedürftige sowie diejenigen, die sie pflegen und betreuen. Es werde „mindestens ein bis zwei Monate“ dauern, „bis wir dieses Ziel erreicht haben, die Schwächsten zuerst zu schützen“, sagte Spahn. Dann werde „Zug um Zug das Angebot verbreitert“. Der Minister bat all jene um Geduld, die nicht sofort an der Reihe seien. Lesen Sie hier: Wer zuerst geimpft wird: Das empfehlen RKI-Experten dem Bund

Corona-News des Tages: RKI gibt mehr als 33.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland bekannt

In Deutschland sind mehr als 33.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 33.777 Neuinfektionen erfasst. In diese Zahl eingerechnet sind allerdings rund 3500 Fälle, die wegen einer Datenpanne nicht schon in die Statistik vom Donnerstag eingeflossen waren. Es handelt sich dabei um Fälle aus Baden-Württemberg, die nicht rechtzeitig übermittelt worden waren.

Abzüglich der Nachmeldungen wurden somit 30.277 neue Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle erreichte mit 813 den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Freitag, 18. Dezember: Bundesregierung plant neue Ausgleichszahlungen an Kliniken

16.20 Uhr: Angesichts der stark gestiegenen Zahlen von Corona-Patienten will die Bundesregierung den Krankenhäusern zusätzliche Finanzhilfen zukommen lassen. Kliniken in Hotspot-Gebieten sollen die Unterstützung unabhängig von den jeweiligen Intensiv-Kapazitäten bekommen, wie es in dem Entwurf für eine Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heißt, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

Kliniken, die in der Corona-Pandemie Operationen und andere Eingriffe verschieben, sollten dafür kurzfristig einen finanziellen Ausgleich erhalten, heißt es in dem Verordnungsentwurf. Krankenhäuser in Hotspot-Regionen mit mehr als 250 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern sollen „unabhängig vom Umfang der freien betreibbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in dem entsprechenden Landkreis oder der kreisfreien Stadt“ Ausgleichszahlungen bekommen können.

Die Länder, die grundsätzlich für die Planung der Krankenhäuser zuständig sind, sollten bestimmen, welche Kliniken von den Ausgleichszahlungen profitieren. „Dadurch soll eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patientinnen und Patienten sichergestellt werden, unabhängig davon, ob diese im Zusammenhang mit Covid-19 oder aufgrund anderer Erkrankungen stationär behandlungsbedürftig sind.“ Die Regelungen soll bis zum 31. Januar befristet gelten.

Ethikrat: Pflegeheimbewohner sind auf Kontakte angewiesen

15.40 Uhr: Der Deutsche Ethikrat hat in einem eindringlichen Appell ein Mindestmaß an sozialen Kontakten für Menschen in der Langzeitpflege während der Corona-Pandemie angemahnt. Das Gebot physischer Distanz gehöre zu den zentralen Schutzmechanismen in der Pandemie, das sei keine Frage, sagte die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx am Freitag in Berlin. Besondere Herausforderungen stellten sich jedoch in Bereichen wie der Langzeitpflege. „Hier wächst die Gefahr von Isolation, verringerter sozialer Teilnahme und einer erheblichen Verschlechterung der Gesundheit“, warnte Buyx.

In einer Ad-hoc-Empfehlung fordert der Ethikrat unter anderem, bei der Bestimmung des Mindestmaßes sozialer Kontakte mehr deren Qualität und weniger deren Anzahl in den Blick zu nehmen. Es müsse stets individuell beantwortet werden, welche Beschränkungen sozialer Kontakte sich in welcher Weise auf die Lebensqualität der einzelnen Betroffenen auswirken. Wo immer möglich sollten die Pflegebedürftigen selbst über die Auswahl ihrer Kontaktpersonen entscheiden.

Macron stärker an Covid-19 erkrankt als zunächst bekannt

14.55 Uhr: Die Sorge um Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wächst: Der 42-Jährige ist durch seine Corona-Infektion stärker erkrankt als zunächst bekannt. Macron habe Fieber, Husten und leide unter starker Erschöpfung, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal. Die französische Gesundheitsbehörde äußerte sich vor Beginn der Weihnachtsferien am Samstag „besorgt“ über das jüngste „Wiederaufleben der Epidemie“.

Macron hat sich im Jagdschlösschen La Lanterne am Rande des Schlossparks von Versailles isoliert, das Frankreichs Präsidenten als Wochenendsitz dient. Seine 67-jährige Frau Brigitte blieb unterdessen im Pariser Elysée-Palast in Quarantäne.

Die Regierung geht davon aus, dass sich Macron beim EU-Gipfel Ende der vergangenen Woche angesteckt haben könnte. Wegen der Vielzahl seiner Kontakte ist dies jedoch unmöglich nachweisbar. Der Vorsitzende des wissenschaftlichen Corona-Beirats der Regierung, Jean-François Delfraissy, sagte dem Sender BFM-TV, die Erkrankung des Präsidenten zeige, dass die Lungenkrankheit Covid-19 jeden treffen könne – ob jung oder alt.

US-Vizepräsident Pence vor laufender Kamera geimpft

14.30 Uhr: Der amtierende US-Vizepräsident Mike Pence hat sich gemeinsam mit seiner Frau Karen gegen das Coronavirus impfen lassen – vor laufenden Kameras. „Ich habe nichts gemerkt“, sagte Pence am Freitag in einer Ansprache, unmittelbar nachdem ihm der Impfstoff verabreicht wurde. Es sei ein „medizinisches Wunder“, dass der erste Corona-Impfstoff mittlerweile in Bundesstaaten quer durch das Land verabreicht werde.

Der US-amerikanische Vizepräsident Mike Pence hat eine Corona-Impfung vor laufender Kamera erhalten. Foto: SAUL LOEB / AFP

Er und seine Frau hätten mit der eigenen Impfung das amerikanische Volk versichern wollen, dass der Impfstoff trotz der raschen Entwicklung sicher und effektiv sei. „Karen und ich hoffen, dass dieser Schritt heute eine Quelle der Zuversicht und des Trostes für das amerikanische Volk sein wird“, sagte Pence.

Seit Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft, der eine Notzulassung von der zuständigen Arzneimittelbehörde bekommen hat.

Corona-Dezemberhilfen für Firmen lassen auf sich warten

14.30 Uhr: Die Dezemberhilfen für Firmen in der Corona-Krise lassen weiter auf sich warten. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte am Freitag in Berlin, Bund und Länder seien in einer engen Abstimmung, es gebe noch einige Fragen zu klären. Ein Datum, ab wann die Hilfen beantragt werden können, nannte sie nicht.

Bei den Novemberhilfen wiederum werden Abschlagszahlungen ausgezahlt – das ist ein Vorschuss auf spätere Zahlungen. Mit Stand Donnerstag seien rund 219.000 Anträge gestellt worden, sagte die Sprecherin. Es seien 688 Millionen Euro ausbezahlt worden. Das Geld fließe also und komme bei den Betroffenen an.

Seibert: Bislang schwierigste Phase der Corona-Krise erreicht

13.04: Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung momentan in der bisher schwierigsten Phase der Corona-Krise. „Wir haben jetzt eine Situation, die so schwierig ist, wie sie in dieser Pandemie in diesem Land noch nicht war“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Deswegen würden sehr schwere und einschränkende Maßnahmen ergriffen, die in alle Lebensbereiche hinein strahlten. Seibert sprach mit Blick auf die bevorstehenden Impfungen von „Licht am Ende des Tunnels“. Er verwies aber darauf, dass in den ersten Monaten mit den Impfungen zunächst noch keine große Bevölkerungszahl erreicht werde.

Lehrerverband: Impfungen wohl dieses Schuljahr keinen Effekt

13.04: Der Deutsche Lehrerverband kritisiert, dass die heute vorgestellte Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wenig dazu beitrage, die Situation an den Schulen zu verbessern. „Mit dieser Impfverordnung schwindet die Hoffnung, dass die Impfung in diesem Schuljahr an Schulen noch einen wesentlichen Effekt hat“, sagte Lehrerverbands-Präsident Heinz-Peter Meidinger unserer Redaktion vor dem Hintergrund, dass Lehrerinnen und Lehrer Teil der dritten Prioritätsgruppe für Impfungen sind.

Der Schutz durch die Impfung würde damit allenfalls die letzten Schulwochen betreffen, sagte Meidinger. „Eine Entspannung noch in diesem Schuljahr in den Betrieb zu bekommen, geht so nicht. Wir sehen da ein großes Problem.“ Der Lehrerverbands-Präsident erläuterte, dass Lehrkräfte jeden Tag mit zahlreichen Menschen in Kontakt kämen. „Bei mehreren Klassen kommt man im Präsenzunterricht schnell auf 150 Kontakte“, sagte er unserer Redaktion. „Uns ist deshalb wichtig, dass Lehrkräfte möglichst bald geimpft werden, weil das die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich die Lage im Schulbetrieb normalisiert.“

Österreich plant offenbar neuerlichen Lockdown

12.50: Österreich erwägt einen neuen Lockdown, wie mehrere Medien berichten. Wie der „Standard“ schreibt, sollen die Maßnahmen wohl von Weihnachten an bis zum 18. Januar gelten. Die bevorstehende Verschärfung könnte ähnlich aussehen wie jener Lockdown, aus dem Österreich erst kürzlich herausgekommen ist.

Geschäfte und körpernahe Dienstleister sollen wieder schließen müssen, auch die Ausgangsbeschränkungen sollen wieder den ganzen Tag über gelten, berichtete die APA am Freitagvormittag mit Verweis auf Verhandlerkreise.

Bundesregierung stuft Kanarische Inseln wieder als Corona-Risikogebiet ein

12.45: Die Bundesregierung stuft die bei deutschen Urlaubern beliebten Kanarischen Inseln wieder als Corona-Risikogebiet ein. Das Robert Koch-Institut teilte am Freitag auf seiner Internetseite mit, dass damit ab Sonntag wieder ganz Spanien auf der Risikoliste steht.

Spanien, Teneriffa: Eine Touristin zieht einen Rollkoffer hinter sich her nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen Teneriffa Süd. Die Kanarischen Inseln werden wieder zum Corona-Risikogebiet. Foto: Andrés Gutiérrez / dpa

Jeder dritte vom November-Lockdown betroffene Betrieb sieht seine Existenz bedroht

12.39 Uhr: In der zweiten Novemberhälfte waren zwölf Prozent der Betriebe in Deutschland von den Regelungen des Lockdowns betroffen und mussten ganz oder teilweise schließen – ein Drittel von ihnen sieht sich akut in der Existenz bedroht. Das ergab eine Umfrage des Instituts für Arbeitsmarktmarkt- und Berufsforschung (IAB) unter mehr als 1500 Betrieben. Am stärksten betroffen von den Regelungen des Lockdowns war das Gastgewerbe.

Kramp-Karrenbauer dankt Soldaten für Einsatz in der Pandemie

12.00 Uhr: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz in der Corona-Krise gedankt. „Wir sind mitten im größten und längsten Hilfseinsatz, den die Bundeswehr je geleistet hat“, schrieb die Ministerin in einem Tagesbefehl an die Truppe.

„Ich danke Ihnen für Ihr Engagement und Ihren unerschöpflichen Einsatzwillen. Sie sind bereit, immer einen Schritt mehr zu gehen, immer eine Aufgabe zusätzlich zu übernehmen.“ Die Bundeswehr hält etwa 20.000 Männer und Frauen für Amtshilfe überlasteter Behörden und Gesundheitsdienste bereit.

11.53 Uhr: Könnte es einen Lockdown bis April geben? Wissenschaftler der TU Berlin warnen davor, die geltenden Coronaregeln an Weihnachten und Silvester auszureizen. Lesen Sie hier: Verhalten zum Fest bestimmt Länge des Lockdowns

Corona: Österreich plant offenbar Lockdown nach Weihnachten

11.45 Uhr: Österreich plant offenbar einen dritten Lockdown nach Weihnachten. Das berichten mehrere Medien. Demnach soll die Maßnahme vorerst bis zum 18. Januar andauern.

Menschen laufen in den mit Weihnachtsbeleuchtung geschmückten Innenstadtbereich von Wien. In Österreich steht offenbar ein weiterer Lockdown bevor. Foto: imago images/photosteinmaurer.com

Pandemie: Heimbetreiber befürchten Probleme bei Impfaktionen in Altenheimen

11.35 Uhr: Heimbetreiber befürchten gravierende Probleme bei den geplanten Corona-Impfaktionen in Altenheimen. „Zwei Drittel der Heimbewohner sind demenzkrank. Ohne die Einwilligung des gesetzlichen Betreuers oder eines Angehörigen ist die Impfung ausgeschlossen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), Herbert Mauel, im Interview der „Welt“. Die Impfaktionen in den Heimen müssten also so organisiert werden, dass eine gesetzliche Einwilligung zu diesem Zeitpunkt vorliege.

Mauel sprach von einem „logistischen Megaprojekt“. Es müsse vermieden werden, dass der Impfstoff bereitsteht, aber dann aus formalen Gründen nicht genutzt werden kann, sagte der Geschäftsführer. „Wir haben im Moment alle Hände voll zu tun, mit Tests, mit Quarantäne, mit Personalausfällen. Wie wir dafür die Formularunterschrift aller Betreuer herbeischaffen sollen, ist mir nicht klar.“ Mehr zum Thema:Corona-Schnelltests – Können Laien die Tests kaufen?

Impfverordnung: Jens Spahn rechnet zunächst mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen

11.30 Uhr: Stand heute gehe man von 11 bis 13 Millionen Impfdosen im ersten Quartal 2021 aus. Sollten andere Firmen ebenfalls eine Zulassung für ihre Vakzine erhalten, könne sich diese Zahl noch erhöhen, so Gesundheitsminister Spahn. In den kommenden Tage werde man mit den Bundesländern und der EU vereinbaren, wie viele Dosenjedes Bundesland pro Woche erreichen würden.

Die Impfungen von über 80-Jährigen, Pflegeheimbewohnern und deren Pflegekräften wird nach Worten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mindestens ein bis zwei Monate dauern.

11.25 Uhr: Zu Beginn gebe es eine eindeutige Priorisierung der stark gefährdeten Personengruppen. Die Verordnung, die Spahn heute unterzeichnet, werde immer wieder angepasst, betont der Gesundheitsminister.„Mir ist wichtig, dass jetzt nicht alle am 27. oder 28. versuchen, einen Termin zu bekommen“, mahnt er. Zuerst seien die festgelegten Risikogruppen an der Reihe.

Die Geimpften müssten dann Rücksicht auf die Nicht-Geimpften nehmen, sagt Spahn. Aus der Impfung ergebe sich kein Anspruch, sich nicht mehr an Regeln halten zu müssen. „Wenn dann auch jüngere und mobilere Menschen in die Möglichkeit kommen, geimpft zu werden, dann kann nicht die erste Frage sein: Was darf ich jetzt alles?“, mahnt der Gesundheitsminister. Und fügt hinzu: „Dann haben wir irgendwann Busse, wo die einen sagen, ich brauch nicht mehr, und die anderen tragen Maske.“

Pressekonferenz – Jens Spahn unterschreibt Corona-Impfverordnung

11.10 Uhr: „Wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff“, erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn während der Pressekonferenz zur Impfverordnung. Daher müsse priorisiert werden. Zuerst sollten die Bewohner in Pflegeheimen sowie über 80-Jährige geimpft werden.

„Die Schwächsten zu schützen, das ist das oberste Ziel unserer Impfkampagne“, sagt Spahn. Man werde noch eine ganze Weile mit dem Virus leben müssen, fügt er hinzu. Der Impfstoff mache jedoch Hoffnung, betont Spahn – auch, wenn das Angebot zunächst begrenzt sei auf diejenigen, die in Pflegeheimen leben und arbeiten sowie die über 80-Jährigen. Der Bund verteile den Impfstoff, alles weitere würden die Länder organisieren. Spahn rechnet weiterhin damit, dass am 27. Dezember die ersten Personen in Deutschland geimpft werden können.

11.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister (CDU) wird die Impfverordnung unterzeichnen und damit festlegen, wer wann gegen Corona geimpft wird und wohin der erste Impfstoff geliefert wird. Spahn weicht in seiner Verordnung offenbar von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) ab. Nun startet die Pressekonferenz mit Jens Spahn.

Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, unterschreibt heute die Corona-Impfverordnung. Foto: imago images/Political-Moments

Corona: Saarländischer Ministerpräsident rechnet mit Lockdown-Verlängerung

10.15 Uhr: Der zunächst bis zum 10. Januar verhängte Lockdown reicht nach Ansicht des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) womöglich nicht aus. Die Menschen in Deutschland müssten sich auch für die Zeit danach noch auf gleichbleibend harte Einschränkungen einstellen, sagte Hans der Nachrichtenagentur dpa. „Mein Gefühl ist, dass es mit diesem Lockdown über den 10. Januar hinausgehen wird.“ Weihnachten und Silvester könnten negative Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen haben.

Mit Blick auf den Januar sagte Hans, da werde es „mit Sicherheit“ zu früh sein, um großflächig zu lockern. Die Maßnahmen bräuchten eben eine Zeit, bis sie wirkten. „Es ist sogar eine Option, zu verschärfen“, sagte Hans weiter. Das Schlimmste der Corona-Krise wird seiner Ansicht nach aber im nächsten Jahr vorbei sein. „Wir werden 2021 den Exit aus der Corona-Pandemie schaffen“, sagte Hans. „Es wird ein besseres Jahr werden als das Jahr 2020.“ Dennoch werde das nächste Jahr noch komplett von Corona geprägt sein.

Der saarländische Ministerpräsident war bereits gestern in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ zu Gast. Lesen Sie dazu: „Maybrit Illner“ – Warum der Corona-Lockdown wohl länger geht

Pandemie führt zu mehr Drogentoten in den USA

9.40 Uhr: Die Corona-Pandemie hat in den USA zu einer Zunahme der Zahl der Drogentoten geführt. In der zwölfmonatigen Auswertungsperiode bis zum Monat Mai habe es mehr als 81.000 Drogentote gegeben, teilte die Gesundheitsbehörde CDC mit. Das sei die höchste Zahl, die jemals für einen zwölfmonatigen Zeitabschnitt festgestellt worden sei. Während der Kampf gegen die Pandemie geführt werde, dürften „andere Gruppen, die auf andere Weise betroffen sind, nicht aus dem Blick geraten“, sagte CDC-Direktor Robert Redfield.

Das Coronavirus breitet sich in den USA weiterhin rasant aus. Die Anzahl der Covid-Patienten in US-Krankenhäusern stieg mit mehr als 114.200 auf ein Rekordhoch, wie aus Daten des Covid Tracking Project hervorging. Am gleichen Tag registrierten US-Behörden insgesamt 233.271 Neuinfektionen und 3270 Verstorbene mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion, wie die Johns-Hopkins-Universität Morgen (MEZ) meldete. Das Covid Tracking Project wurde im Frühjahr vom Magazin „The Atlantic“ begonnen und sammelt Daten zum Coronavirus in den USA.

Berichte: Schweizer Regierung erwägt nun doch Schließungen

9.32 Uhr: Der Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset schlägt der Regierung des Landes die Schließung von Gaststätten bis zum 22. Januar vor, wie Medien unter Berufung auf regierungsnahe Kreise berichten. Die Regierung werde den Vorschlag auf einer Sitzung noch heute besprechen. Angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen steht die Regierung unter Druck, die im internationalen Vergleich geringen Einschränkungen zu verschärfen. Geschäfte sollen indes vorerst offen bleiben.

Skifahrer im Skigebiet Flumserberg tragen Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Regierung von St. Gallen hat angekündigt, den Skigebieten im Kanton ab dem 22. Dezember keine Bewilligung mehr zu erteilen, sollte der Reproduktionswert des Coronavirus weiterhin zu hoch sein. Foto: Gian Ehrenzeller / dpa

Mehrheit will Corona-Regeln an Weihnachten beachten

8.50 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen will die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen über Weihnachten beachten: Rund 53 Prozent der Bürgerinnen und Bürger geben an, die Regeln „sehr genau“ einhalten zu wollen, 24 Prozent immerhin „eher genau“. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

Die Bereitschaft, sich an die Schutzmaßnahmen zu halten, steigt mit zunehmendem Alter: In der höchsten Altersgruppe der über 65-Jährigen haben sich rund 88 Prozent der Befragten vorgenommen, die Regeln „sehr genau“ oder „eher genau“ zu befolgen. Am geringsten ist der Zuspruch für die Corona-Regeln bei den Wählern der AfD.

Spahn verspricht „Flexibilität“ durch neue Corona-Impfverordnung

8.40 Uhr: Vor der Veröffentlichung der Corona-Impfverordnung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Abweichungen von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) verteidigt. „Durch die Einordnung in drei Gruppen ist eine gewisse Flexibilität vor Ort möglich“, sagte Spahn am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. An der Reihenfolge, in der Bürger Impfungen erhalten können, habe sich jedoch nichts geändert, auch an der „Definition der Gruppen“. „Das haben wir zu 99 Prozent übernommen“.

Die Stiko hatte fünf Kategorien vorgeschlagen. Zugleich mahnte Spahn die Bürger mit Blick auf die Impfungen zu Geduld. „Wir fangen jetzt mit den Über-80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an“, begründete Spahn die Ausgestaltung der Verordnung. Diese Gruppe sei bereits so groß, dass sie in den „nächsten Wochen das Impfgeschehen in Deutschland prägen wird“. „Alle anderen muss ich weiter um Geduld bitten.“

Krisen-Konjunktur: Reinhardt fordert rasche Impfung von niedergelassenen Ärzten

6.40 Uhr: Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat eine schnellere Corona-Impfung der niedergelassenen und ambulant tätigen Ärzte gefordert als offenbar von der Bundesregierung geplant. Dass niedergelassene Ärzte in der Prioritätenliste für die Schutzimpfungen bisher „weiter unten“ stünden, sei für die Bewältigung der Pandemie „riskant“, warnte Reinhardt in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ vom Freitag.

Die Arztpraxen bildeten „einen wichtigen Schutzwall für die ohnehin schon stark belasteten Kliniken“, betonte der Präsident der Bundesärztekammer. Dieser Wall dürfe „keine Risse“ durch krankheitsbedingte Ausfälle bekommen. Deshalb müssten die niedergelassenen Ärzte und ihre Mitarbeiter „so frühzeitig wie möglich“ geimpft werden.

Lesen Sie hier: „Markus Lanz“ - Launige Corona-Debatte über Tod und Hoffnung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will in seiner Impfverordnung offenbar niedergelassenen und ambulant tätigen Ärzten keine besondere Priorität einräumen, wie aus einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland hervorgeht. Spahn will die Verordnung am Freitag vorstellen und in Kraft setzen. Am Montag will die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) ihre Entscheidung über eine Zulassung des Vakzins der Firmen Biontech und Pfizer fällen. Es wird allgemein mit einem positiven Entscheid gerechnet.

Rheinland-Pfalz, Trier: Feuerwehrmänner sitzen beim Testlauf unter Praxisbedingungen nach der Simulation einer Corona-Impfung im Ruhebereich, bevor sie sich abmelden. Im Impfzentrum Trier können, wenn Impfstoff verfügbar ist, die Menschen aus der Stadt und dem umliegenden Landkreis gegen Corona geimpft werden. Foto: Harald Tittel / dpa

Wegen Corona: Auf Rentner im Westen kommt eine Nullrunde zu

4.00 Uhr: Für das kommende Jahr wird die konjunkturelle Entwicklung aus dem krisenhaften Vorjahr 2020 zur Berechnung der Rentenerhöhung herangezogen. Aus diesem Grund müssen sich die Rentner im Westen auf eine Nullrunde einstellen – es wird die erste seit dem Jahr 2010 sein. Im Osten wird es ein mageres Plus um 0,72 Prozent geben. Lesen Sie hier:

Bundesregierung plant Gedenkveranstaltung für Corona-Opfer

2.15 Uhr: Die Bundesregierung plant eine zentrale Gedenkveranstaltung für die Opfer der Pandemie. Das teilte ein Regierungssprecher unserer Redaktion mit. „Auch der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, ein Zeichen zu setzen, dass die Verstorbenen nicht vergessen sind und das Leid der Betroffenen gewürdigt wird“, sagte der Sprecher: „Angedacht wurde bisher etwa die Ausrichtung einer zentralen Gedenkveranstaltung.“

Aufgrund der derzeitigen Pandemielage sei allerdings noch nicht mit einer konkreten Planung begonnen worden. Als erstes hatte die Deutsche Bischofskonferenz einen nationalen Gedenktag für die Corona-Opfer vorgeschlagen. Als möglichen Termin nannte er den Jahrestag der ersten Impfungen in Deutschland.

Donnerstag, 17. Dezember: Erster Vivantes-Mitarbeiter mit Corona gestorben

22.51 Uhr: Der Berliner Klinikbetreiber Vivantes hat den ersten Corona-Todesfall in seiner Belegschaft bestätigt. Ein Mitarbeiter der Rettungsstelle Neukölln habe eine Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Wo er sich angesteckt hatte, sei unbekannt.

Durch den Tod „wurde einmal mehr auf tragische Weise deutlich, dass diese Krankheit sehr ernst genommen werden muss“, hieß es in einer Twitter-Mitteilung von Vivantes. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte kommunale Krankenhauskonzern Deutschlands und betreibt über 100 Kliniken und Institute in Berlin.

Erstmals hat einer unserer Kollegen eine Covid-Infektion nicht überlebt. Die Infektionsquelle ist unbekannt, doch wurde einmal mehr auf tragische Weise deutlich, dass diese Krankheit sehr ernst genommen werden muss. pic.twitter.com/RDsMRH7oGF — Vivantes (@Vivantes) December 17, 2020

EU-Behörde beschleunigt Zulassung von US-Impfstoff

18.58 Uhr: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Das sind acht Tage früher als zunächst geplant. Der Impfstoff von Moderna könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt.

Zudem hat ein Beraterkreis der US-Arzneimittelbehörde FDA am Donnerstag den Antrag auf Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Unternehmens Moderna diskutiert. Per Video-Schalte besprachen Wissenschaftler, Ärzte und Mitarbeiter von Behörden und Pharmafirmen verschiedene Aspekte des Präparats, seiner Wirksamkeit und Nebenwirkungen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen.

Die Europäische Arzneimittelagentur will bereits am 4. Januar über die Zulassung des Corona-Impfstoffes Moderna entscheiden. Foto: JOEL SAGET / dpa

Polen verhängt Ausgangsbeschränkungen an Silvester und Neujahr

18.18 Uhr: Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie hat Polen für Silvester und Neujahr Ausgangsbeschränkungen verhängt. Vom 31. Dezember ab 19 Uhr bis zum 1. Januar 6 Uhr dürften die Bürger ihre Wohnung nur aus einem triftigen Grund verlassen, etwa für den Gang zur Apotheke oder zur Arbeit, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Donnerstag in Warschau. „Es geht darum, dass wir zuhause bleiben müssen.“ Andernfalls drohe ein Bußgeld.

Ständige Impfkommission veröffentlicht Empfehlung

16.58 Uhr: Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlungen zur Corona-Impfung veröffentlicht. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Impfung sollte zunächst Personen über 80 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen angeboten werden, da diese besonders gefährdet sind.

Ebenfalls dazu gehören sollte Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko etwa in medizinischen Einrichtungen, Notaufnahmen oder der Behandlung von Corona-Patienten – zudem Pflegepersonal in der ambulanten Pflege und Heimen sowie andere dort Beschäftigte mit Kontakt zu Bewohnern.

Hanau nutzt Kühlcontainer für Verstorbene

16.45 Uhr: Weil immer mehr Menschen an oder mit Covid-19 sterben, steht die Stadt Hanau in Hessen unter Druck. Ein seit April auf dem Hauptfriedhof stehender Kühlcontainer kommt deshalb jetzt zum Einsatz. Hier sollen zunächst zwei Verstorbene untergebracht werden.

Neben den Plätzen für Tote in den beiden Hanauer Krankenhäusern sind auch die entsprechenden Kapazitäten der Trauerhallen an den insgesamt sechs Friedhöfe der Stadt ausgeschöpft, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag sagte.

Lauterbach fordert eine Verlängerung des Lockdowns

16.26 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert eine Verlängerung des Lockdowns, bis der Inzidenzwert unter 25 liegt. Das bedeutet, dass es nur 25 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche geben darf.

„Egal, wie lange das dauert“, sagte Lauterbach der „Rheinischen Post“. Nur dann bestehe ein ausreichendes Polster, damit die Gesundheitsämter mit der Kontaktverfolgung wieder hinterherkämen und nicht gleich der nächste Lockdown drohe. Aktuell ist der harte Lockdown bis 10. Januar geplant.

Spahn: Wir fangen mit den Höchstbetagten und Gefährdeten an

16.03 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts des geplanten Corona-Impfstarts am 27. Dezember um Geduld gebeten. „Wer nicht über 80 ist und nicht im Alten- oder Pflegeheim ist, muss sich noch ein Stück gedulden“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Interview mit der „Welt“. „Also bitte nicht am 27. dann alle schon irgendwie versuchen, einen Termin zu kriegen und zu ordern. Wir fangen erstmal an mit den Höchstbetagten und Gefährdeten.“

An diesem Freitag will Spahn eine Verordnung zur sogenannten Priorisierung unterzeichnen, also zur konkreten Reihenfolge, welche Bevölkerungsgruppen wann mit einer Impfung drankommen können.

Bettel begibt sich nach Kontakt mit Macron in Quarantäne

15.50 Uhr: Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat sich nach dem positiven Corona-Test bei Frankreichs Präsident Macron vorsichtshalber in Quarantäne begeben. Bettel und Macron hatten sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche beim EU-Gipfel in Brüssel getroffen. Bettel werde nun einen Corona-Test machen, teilte das Staatsministerium am Donnerstag mit. Bis er das Testergebnis vorliegen habe, werde er in Quarantäne bleiben. Bettel zeige keine Symptome und setze seine Arbeit digital fort.

Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel hat sich in Quarantäne begeben. Foto: Etienne Laurent / dpa

Insolvenz wegen Corona – Antragspflicht ausgesetzt

15.17 Uhr: Immer mehr Unternehmen haben wegen der Corona-Maßnahmen wirtschaftliche Probleme. Deshalb hat der Bundestag Lockerungen im Insolvenzrecht verlängert. Für überschuldete Firmen wird die Pflicht zum Stellen eines Insolvenzantrages über das Jahresende hinaus ausgesetzt. Das hängt auch damit zusammen, dass sich die Auszahlung staatlicher Finanzhilfen verzögert.

Normalerweise muss ein Insolvenzantrag spätestens drei Wochen nach Eintritt eines Insolvenzgrunds wie Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit gestellt werden. Diese Pflicht war im Frühjahr wegen der Pandemie ausgesetzt worden.

Gesundheitsexperte Lauterbauch häufigster Talkshow-Gast

14.51 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach war im Jahr 2020 der mit Abstand häufigste Gast in den Fernseh-Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender. Insgesamt 30 Auftritte hatte der 57-Jährige. Das hatte zunächst das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet.

Auf Lauterbach folgte der USA-Korrespondent des ZDF, Elmar Theveßen. Er war 27 Mal Gast in Talkshows. An der Spitze der Länderchefs lag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er kam auf 16 Auftritte.

Lesen Sie dazu auch:„Markus Lanz“: Lauterbach schockt mit Prognose zu Corona

Negativer Corona-Test bei Kanzlerin Merkel

14.25 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist negativ auf Corona getestet worden, wie eine Sprecherin der Bundesregierung mitteilte. Sie hatte zu Beginn der Woche an einem EU-Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilgenommen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Macron sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat.

Keine Kenntnisse über Quarantäne von Einreisenden

14.01 Uhr: Der Bund hat keine Erkenntnisse darüber, inwieweit die Quarantänepflicht von Einreisenden aus Risikogebieten eingehalten wird. Wie Linksfraktionschef Dietmar Bartsch der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden seit Inkrafttreten der Neuregelung vom 8. November insgesamt 270.000 Einreisen aus Risikogebieten registriert.

Dies gehe aus Angaben des Innenministeriums hervor. Die Regierung könne aber nicht sagen, ob die dafür zuständigen Gesundheitsämter die vorgeschriebene Einhaltung der Quarantäne sicherstellen können. Das sei „hoch problematisch“.

Papst Franziskus verschenkt vier Beatmungsgeräte

13.36 Uhr: Papst Franziskus hat an seinem 84. Geburtstag am Donnerstag eine Spende für das krisengeschüttelte Venezuela angekündigt. Er wolle vier Beatmungsgeräte in das südamerikanische Land schicken, die speziell lungenkranken Kindern zugute kommen sollten, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni.

Der Pontifex werde seinen Geburtstag „in Dankbarkeit und Einfachheit“ begehen, aber einen normalen Arbeitstag haben, so Bruni weiter. Der Argentinier wurde am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires geboren.

Papst Franziskus hat am heutigen Donnerstag Geburtstag. Er wurde 1936 in Buenos Aires geboren. Foto: Giuseppe Ciccia / dpa

Schwedens König: Kampf gegen Corona „gescheitert“

12.40 Uhr:Schwedens König hat deutliche Kritik am Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie geäußert. „Ich denke, dass wir gescheitert sind“, sagte König Carl XVI. Gustaf am Donnerstag im schwedischen Fernsehen. „Viele Menschen sind gestorben, das ist furchtbar.“

Beobachter waren überrascht über die deutlichen Worte des Monarchen, der sich üblicherweise aus dem politischen Tagesgeschäft heraushält. Schweden geht seit Beginn der Corona-Pandemie einen weniger restriktiven Weg als die meisten anderen europäischen Länder. Kritiker warfen den Behörden deshalb vor, mit ihrer Strategie Menschenleben zu gefährden.

Merkel hofft durch Impfung auf Durchbruch in Pandemie

12.21 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhofft sich von den bevorstehenden Corona-Impfungen einen Durchbruch bei der Bekämpfung der Pandemie. „Wenn wir sehen, wie viele Menschen im Augenblick an Corona sterben, dann weiß man, wie viel Leben das retten kann“, sagte Merkel am Donnerstag in einer Schaltkonferenz mit den Gründern des Mainzer Impfstoff-Entwicklers Biontech, Ugur Sahin und Özlem Türeci. „Deshalb freuen wir uns natürlich auch in Deutschland schon auf den Tag, an dem das Impfen begonnen werden kann nach der Zulassung durch die europäischen Behörden.“