Weihnachten im Corona-Lockdown: So feiern Spahn, Wieler und Co.

Corona: So dürfen Sie 2020 Weihnachten & Silvester feiern

Berlin. Engster Familienkreis, Vorquarantäne, Fenster auf: So geht Weihnachten zu Corona-Zeiten. Wie feiern Politiker und Virologen das Fest?

Wie Spahn, Wieler und Co. im Lockdown Weihnachten feiern

An Weihnachten 2020 darf es keine großen Familienfeiern geben: Die Regelungen der Bundesregierung sehen vor, dass Treffen mit bis zu vier weiteren Personen aus dem engsten Familienkreis erlaubt sind, Kinder bis 14 Jahre fließen nicht in die Berechnung ein. Dabei gilt natürlich: Je kleiner die Zusammenkunft, desto geringer ist das Risiko, sich oder andere mit dem Coronavirus zu infizieren.

Viele Menschen setzen vor dem Fest auf eine sogenannte Vorquarantäne: Sie isolieren sich selbst für einige Tage, bevor sie ihre Verwandtschaft an Weihnachten treffen. Doch wie halten es eigentlich prominente Köpfe aus dem Gesundheitsbereich mit den Feiertagen?

Weihnachten 2020: Jens Spahn feiert Heiligabend nur mit einer Person

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant, das Weihnachtsfest ausschließlich auf den allerengsten Familienkreis zu reduzieren: „Heiligabend bin ich mit meinem Mann erstmalig allein“, sagte der Politiker in einer Pressekonferenz. Wenn es möglich sei, wolle das Ehepaar „mit Anmeldung und unter Hygienebedingungen die Christmette besuchen.“

Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), feiert hingegen mit weiteren Familienmitgliedern Weihnachten: „Ich habe eine vierköpfige Familie“, sagte er auf derselben Pressekonferenz. „Meine Töchter gehen in Vorquarantäne, meine Frau ebenso und ich bin mehr oder weniger immer in Quarantäne. Ich sitze nur in meinem Büro.“ Seine „ebenfalls extrem vorsichtigen“ Schwiegereltern seien als „zweite Einheit“ dabei.

Auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, verriet auf der Pressekonferenz ihre Pläne für das Fest: „Ich habe zwei Grundschulkinder. Wir sind zu viert. Wir gehen ab Freitagmittag alle in die Vorquarantäne. Wir haben darauf verzichtet in diesem Jahr die Großeltern einzuladen oder zu besuchen.“ Stattdessen wolle ihre Familie gemeinsam mit Buyx’ Schwester und deren zwei Kindern feiern.

Virologin Ciesek hat an Weihnachten Hintergrunddienst

Die durch auch über Fachkreise hinaus bekannte Virologin Sandra Ciesek lässt ihre Arbeit auch an den Feiertagen nicht hinter sich. Die Medizinerin wolle im ganz kleinen Kreis Weihnachten verbringen, weil ihr Mann und sie „beide im Gesundheitssystem arbeiten und natürlich bereit stehen und Hintergrunddienste haben“. Die Großeltern wollen sie dieses Jahr nicht besuchen, berichtete sie ebenfalls auf der Pressekonferenz.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach will an Weihnachten „besonders vorsichtig“ sein: Er verbringe das Fest ebenfalls im kleinsten familiären Kreis, wie er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte. Während der Feier würden er und seine Familie „zum Teil Masken tragen“ und sehr viel lüften. Zudem wolle er sich vorher testen lassen.

