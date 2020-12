Weihnachtsmann muss in Finnland alleine feiern

Di, 22.12.2020, 07.33 Uhr

Eigentlich ist in der Nähe von Rovaniemi im finnischen Teil von Lappland dieser Tage Hochsaison. Wegen der Corona-Pandemie bleiben die Touristen in diesem Jahr allerdings aus. Tausende Arbeitsplätze stehen in der "Heimat des Weihnachtsmannes" auf der Kippe.