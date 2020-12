Weihnachten im Lkw für Brummifahrer in Dover

Do, 24.12.2020, 12.23 Uhr

In der südenglischen Hafenstadt Dover sind tausende Fahrer von Lastwagen gestrandet. Die strengen Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verhindern ihre Weiterfahrt. Für viele Brummifahrer wird es ein einsames Weihnachtsfest fernab ihrer Familien. A RECAP OF cross-Channel chaos at Dover port