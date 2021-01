Spahn stellt Impfangebot für alle im Sommer in Aussicht

Mi, 06.01.2021, 13.46 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Debatte um den schleppenden Corona-Impfstart an die Geduld der Bundesbürger appelliert. Im Sommer könne aber allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden, sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin.