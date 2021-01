Di, 12.01.2021, 07.05 Uhr

Der frühere Polizist Ma Baoli hat in den vergangenen Jahren eine Dating-Plattform für schwule Männer auf die Beine gestellt - in China. Mehr als 58 Millionen Nutzer zählt die App mittlerweile - in einem Land, in dem Homosexualität bis vor 20 Jahren als Geisteskrankheit galt.