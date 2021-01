Mi, 13.01.2021, 11.18 Uhr

Der scheidende US-Präsident Donald Trump sieht in der Sperranlage an der Grenze zu Mexiko eine "echte Erfolgsgeschichte". Bei einem Besuch nahe Alamo in Texas sagte er, "niemand" werde sie anrühren, auch nicht die Regierung seines Nachfolgers Joe Biden.