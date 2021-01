Corona: RKI meldet neue Zahlen - harter Lockdown und Homeoffice-Pflicht?

Der Bund will die Finanzierung von FFP2-Masken für zusätzliche 7,1 Millionen Bürger übernehmen

Im Klinikum von Garmisch-Partenkirchen ist laut einem Bericht eine neue Virus-Mutation entdeckt worden

Laut einem Medienbericht will das Kanzleramt eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre einführen, auch eine FFP2 - Maskenpflicht in bestimmten Bereichen ist im Gespräch

Maskenpflicht in bestimmten Bereichen ist im Gespräch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht erste Erfolge bei den Corona-Zahlen – gibt aber keine Entwarnung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich für eine Verschärfung des Lockdowns ausgesprochen

Das Gastgewerbe hat besonders stark in der Corona-Krise gelitten: Betriebe mussten 2020 nach einer Schätzung 38 Prozent Umsatzeinbußen verkraften

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut 7141 Neuinfektionen innerhalb eines Tages

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher über 2.051.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 46.900 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Die Pandemie-Lage ist weiter sehr angespannt. Trotz mehreren Wochen Lockdown scheint das Infektionsgeschehen nicht wirklich abzuflauen, vor allem eine mögliche Ausbreitung der Virus-Mutationen bereitet Bund und Ländern Sorge. Immer mehr Politiker fordern deshalb Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung.

Angesichts der aktuellen Situation wurde der Bund-Länder-Gipfel auf Dienstag vorgezogen. Die Bundesregierung will, laut einem Bericht des Magazins "Business Insider", auch über die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre diskutieren. Angeblich soll auch eine FFP2-Maskenpflicht und eine Homeoffice-Verpflichtung im Gespräch sein. Mehrere Ministerpräsident kündigten bereits an, dass die aktuellen Maßnahmen nachgeschärft werden müssten.

Lesen Sie hier: Corona: Will Merkel den Lockdown noch weiter verschärfen?

Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) deuten die Corona-Infektionszahlen eine erste Entspannung an. Es könne aber noch keine Entwarnung geben, sagte der Politiker am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Deutschland sei „lange noch nicht da, wo wir hinwollen, wo wir hin müssen“, um die Pandemie-Situation langfristig unter Kontrolle zu halten, so Spahn.

Corona-News des Tages: RKI meldet knapp über 7000 Neuinfektionen

Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut 7141 Corona-Neuinfektionen. Außerdem waren 214 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet worden.

Weil am Wochenende weniger getestet wird, fallen die Zahlen am Sonntag und Montag meist geringer aus. Auch werden weniger Tests ausgewertet.

Der Höchststand von 1244 Todesfällen innerhalb eines Tages war am Donnerstag (14. Januar) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden – darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Lesen Sie dazu: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Corona – Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom 18. Januar: Spahn kündigt zusätzliche kostenlose FFP2-Masken an

11.15 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will 7,1 Millionen zusätzlichen Bürgern Gutscheine für zwölf FFP2-Masken zukommen lassen. Das gab der CDU-Politiker in Berlin bekannt. Bisher waren diese Gutscheine für rund 27 Millionen Bürger vorgesehen.

Der Bund hatte die Ausgabe der Masken für diesen Winter als Schutz für Menschen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe beschlossen - dazu zählen Über-60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen. Mit den Coupons sollen sie die Masken in Apotheken abholen können.

Vorgesehen ist ein Eigenanteil von zwei Euro für je sechs Masken. Der Bund rechnete schon bezogen auf 27 Millionen Berechtigte mit Kosten von rund 2,5 Milliarden Euro. FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam aus der ein- oder ausgeatmeten Atemluft, sie bieten aber auch keinen 100-prozentigen Schutz.

Jens Spahn hat zusätzliche Gutscheine des Bundes für FFP2-Masken angekündigt. Foto: dpa

Umfrage: Viele Deutsche nutzen die gleiche Maske zu oft

10.56 Uhr: Ein Großteil der Menschen in Deutschland nutzt Mund-Nasen-Schutzmasken mehrfach, bevor sie gereinigt oder entsorgt werden. Das zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage. 44 Prozent der Befragten tauschen die Masken nach zwei bis fünf Einsätzen. Ungefähr jeder Achte (13 Prozent) trägt sie sechs bis zehn Mal hintereinander. Jeder Neunte (elf Prozent) wechselt sie noch später.

Vorbildlich verhält sich ein Fünftel (21 Prozent) der Befragten: Sie wechseln die Gesichtsmasken nach jedem Tragen - entweder um sie zu reinigen oder zu entsorgen. Jeder Zehnte machte keine Angaben.

Bericht: Neue Virus-Mutation in Garmisch-Partenkirchen entdeckt

10.31 Uhr: In dem Klinikum von Garmisch-Partenkirchen ist eine neue Variante des Coronavirus festgestellt worden. Das berichtet der "Münchner Merkur" mit Berufung auf Aussagen des Geschäftsführer des Klinikums, Frank Niederbühl. Demnach seien Proben des Virus für eine genauere Untersuchung zur Charité nach Berlin geschickt worden. Dort habe man den Verdacht auf eine Mutation bestätigt. Die neue Variante ist nach aktuellen Informationen bei drei Patienten festgestellt worden.

Niederbühl warnte ausdrücklich vor einer Panikmache, da noch keine genauen Charakteristiken der neuen Variante bekannt seien. Ob sie ansteckender oder aggressiver sei, ist bisher noch völlig unklar, so Niederbühl. Bis Ende Januar sollen die Experten der Charité genauere Details herausfinden.

Scholz: Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar denkbar

9.30 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass die Corona-Maßnahmen noch einmal verlängert und verschärft werden. Es sei denkbar, dass der Lockdown noch etwa bis Mitte Februar fortgeführt werde, sagte der SPD-Politiker im Inforadio des rbb. Als zusätzliche Maßnahmen seien befristete Ausgangssperren denkbar sowie mehr Homeoffice.

„Österreich hat jetzt gerade bis zum 8. Februar verlängert. Und wir werden sicherlich etwas machen, dass so in diese Richtung geht. Nochmal 14 Tage obendrauf ungefähr“, so Scholz.

Scholz glaubt, dass mit einer Verlängerung der jetzigen Maßnahmen und mehr Homeoffice tatsächlich etwas erreicht werden kann. Über eine mögliche Ausgangssperre müsse allerdings vorsichtig diskutiert werden, ebenso über das Thema FFP2-Maskenpflicht. „Dass wir nochmal gucken, wie wir sicherstellen können, dass möglichst sichere Masken getragen werden. Das gehört sicherlich zu den Debatten dazu“, so der Finanzminister in dem Radio-Gespräch.

Spahn sieht erste Erfolge bei Infektionszahlen – gibt aber keine Entwarnung

8.48 Uhr: Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) deuten die Corona-Infektionszahlen eine erste Entspannung an. „Wir haben jetzt erste Erfolge, die sichtbar scheinen in der Statistik, in der Entwicklung, bei den Infektionszahlen“, sagte Spahn am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Die Intensivstationen seien um 10, 15 Prozent leerer geworden. „Aber wir sind lange noch nicht da, wo wir hinwollen, wo wir hin müssen, um es dauerhaft zu kontrollieren, damit es nicht gleich wieder hochflammt.“

Entwarnung könne daher noch nicht gegeben werden. Ein Risiko sei die Corona-Mutation, die sehr wahrscheinlich zu einer höheren Ansteckungsrate führe, mahnte Spahn mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Dienstag. „Zuerst einmal geht es aus meiner Sicht darum, auch noch mal zu schauen, wie wir Kontakte reduzieren können, auch in der Arbeitswelt oder im privaten Bereich.“ Die Frage sei, ob es neue Regeln brauche oder ob man das Bewusstsein für die bestehenden Verordnungen schärfen müsse.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht erste Erfolge bei der Eindämmung der Corona-Pandemie. Foto: dpa

Einreise nach Großbritannien nur noch mit negativem Corona-Test

8.32 Uhr: Für Reisen nach Großbritannien ist seit Montagmorgen ein negativer Test vor der Einreise notwendig. Dieser darf nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen, wie die britische Regierung in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Trotzdem müssen sich Einreisende nach ihrer Ankunft in eine zehntägige Quarantäne begeben - egal, aus welchem Land sie kommen. Diese Selbstisolation kann frühestens ab dem fünften Tag durch einen weiteren negativen Corona-Test beendet werden. Die Regelung soll bis mindestens Mitte Februar gelten.

Die Regierung hat die Einreiseregeln verschärft, um sich effektiver vor der Einschleppung neuer Corona-Varianten aus anderen Ländern zu schützen. Für Brasilien, wo neue Varianten entdeckt wurden, und mehrere andere südamerikanische Länder sowie Portugal gilt sogar ein Einreiseverbot.

Schätzung: Gastgewerbe hat in Corona-Krise 38 Prozent Umsatz verloren

8.30 Uhr: Hoteliers und Wirte haben nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr wegen der verschiedenen Corona-Einschränkungen real 38 Prozent Umsatz verloren. Ohne Berücksichtigung der Preisveränderungen (nominal) verzeichnete das Gastgewerbe 36 Prozent weniger, wie die Statistikbehörde am Montag in Wiesbaden berichtete.

In die Schätzung sind vorläufige Monatswerte bis einschließlich November eingeflossen. Die Auswirkungen des verschärften Lockdowns im Dezember wurden zunächst geschätzt.

Im ebenfalls bereits von flächendeckenden Betriebseinschränkungen geprägten November lagen die Umsätze nominal 66,4 Prozent unter denen aus dem Vorjahresmonat. Besonders hart wurden hier die Hotels mit einem Rückgang von 81,9 Prozent in der Jahresfrist getroffen. Cateringbetriebe kamen mit einem Rückgang um 43,2 Prozent noch vergleichsweise gut davon.

Haseloff: Corona-Regeln überprüfen und nachschärfen

8.08 Uhr: Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) rechnet damit, dass die Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihren Beratungen am Dienstag Nachschärfungen der Corona-Maßnahmen beschließen. „Klar ist, dass wir alle Maßnahmen noch mal auf ihre Wirkung prüfen müssen und gegebenenfalls da, wo wir uns eine Wirkung versprechen, nachschärfen müssen“, sagte Haseloff am Montagmorgen im Deutschlandfunk.

Am diesem Montagabend lassen sich nach seinen Worten die Ministerpräsidenten die Einschätzung von Fachleuten wie Virologen und Infektiologen zu den Corona-Mutationen berichten. „Die Mutationen sind eine neue Gefahr. Wir haben das in Irland gesehen, wir haben das an vielen Stellen in Europa und weltweit gesehen“, sagte Haseloff. Um ähnliche Entwicklungen in Deutschland zu verhindern, müsse man reagieren.

Auf die Frage, ob Betriebe geschlossen werden sollten und nächtliche Ausgangsbeschränkungen nötig seien, reagierte Haseloff dagegen zurückhaltend. „Wir haben schon vieles beschlossen, was nicht konsequent umgesetzt wird“, sagte er.

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, rechnet mit einer Verschärfung der Maßnahmen auf dem Corona-Gipfel am Dienstag. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Chinas Wirtschaft trotz Corona-Pandemie gewachsen

7.54 Uhr: Es ist weltweit ein Einzelfall: Chinas Wirtschaft ist trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft legte um 2,3 Prozent zu, wie die nationale Statistikbehörde in Peking am Montag mitteilte. Für die Volksrepublik ist dies das schwächste Wachstum seit Jahrzehnten. Im Jahr 2019 betrug das Plus 6,1 Prozent. Mit dem Plus von 2,3 Prozent ist China weltweit die einzige große Volkswirtschaft, die das Jahr 2020 überhaupt mit einem Wirtschaftswachstum abschließt.

In China war vor gut einem Jahr das neuartige Virus weltweit erstmals registriert worden. Mit strikten Maßnahmen wie der Abriegelung ganzer Städte und Regionen sowie Massentests brachte das Land das Infektionsgeschehen bis zum Frühjahr unter Kontrolle.

Auf einen beispiellosen Einbruch im ersten Quartal (-6,8 Prozent) wegen eines strikten Lockdowns folgte so eine rasche wirtschaftliche Erholung bereits im Frühjahr. Bis zum Jahresende zogen vor allem die Konsumausgaben, die Industrieproduktion und die Exporte wieder an. Im vierten Quartal wuchs das BIP um 6,5 Prozent - damit erreichte China wieder Vorkrisenniveau.

Bundeswirtschaftsminister spricht sich für Verschärfung des Lockdowns aus

7.30 Uhr: Vor dem Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit dem Kanzleramt hat sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für eine Verschärfung des Lockdowns ausgesprochen. „Was wir uns wirtschaftlich am wenigsten leisten können, ist die Verschärfung der Pandemie“, sagte Altmaier der „Rheinischen Post“. Er warnte vor einer Ausbreitung von mutierten Formen des Coronavirus.

Bei dem Bund-Länder-Treffen müssten die Weichen so gestellt werden, „dass wir in den nächsten Wochen die Infektionswelle endgültig brechen und ein erneutes Hochschießen der Dynamik bis Ostern verhindern“, sagte der Minister. Das bedeute jedoch nicht, dass die Wirtschaft herunterfahren müsse.

„Es liegt eine Auswahl von Möglichkeiten auf dem Tisch, von der Homeoffice-Pflicht über die FFP2-Maskenpflicht im Bahnverkehr bis hin zu deutlicheren Kontaktbeschränkungen oder Ausgangssperren“, sagte Altmaier der Zeitung und sprach sich dafür aus, mehrere der Maßnahmen zu kombinieren.

Australien wird Grenzen für Reisende auch 2021 voraussichtlich nicht öffnen

4.46 Uhr: Australien wird seine Grenzen aller Voraussicht nach in diesem Jahr nicht mehr für Reisende öffnen. Wie der medizinische Chefberater der australischen Regierung, Brendan Murphy, am Montag dem TV-Sender ABC sagte, seien freie Reisen im Jahr 2021 trotz eines baldigen Starts der Impfkampagne gegen das Coronavirus nicht zu erwarten.

„Selbst wenn wir einen großen Teil der Bevölkerung geimpft haben, wissen wir nicht, ob das die Übertragung des Virus verhindern wird“, gab Murphy zu bedenken. Australiens Grenzen sind seit März 2020 für Reisende geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Impfkampagne in dem Land soll im Februar starten.

Corona-Schutz in Pflegeheimen – Patientenschützer für einheitliche Regeln

4.32 Uhr: Mit Blick auf die Corona-Beratungen von Bund und Ländern dringen Patientenschützer auf bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen in der Altenpflege. „Allein eine Verschärfung des Shutdowns wird nicht viel bringen“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Die 12.000 Pflegeheime müssten auch nicht komplett abgeriegelt werden, um die Hochrisikogruppe effizient zu schützen.

Brysch sprach aber von einem „Pandemie-Versagen“ in der Altenpflege. Die Gesundheitsämter hätten in den letzten Monaten die wichtigen externen Kontrollen weitestgehend eingestellt. Es fehlten verpflichtende Tests vor jedem Dienstbeginn und Besuch.

Patientenschützer fordern bundesweit einheitliche Corona-Schutzmaßnahmen in der Altenpflege. (Symbolbild)

Göring-Eckardt warnt vor weiteren Verzögerungen bei den Corona-Hilfen

4.13 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat mit Skepsis auf die Ankündigung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reagiert, den Zugang zu den Corona-Hilfen zu vereinfachen. „Die angekündigte erneute Umstellung der Zugangsregeln darf nicht zu weiteren Verzögerungen führen“, sagte Göring-Eckardt dieser Redaktion.

Kulturschaffende und die Betreiber von Restaurants, Cafés und Läden „verzweifeln, weil sie nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen“. Notwendig seien rasche, unbürokratische Hilfen und ein Selbständigengeld für Soloselbständige. „Sonst gehen die Geschäftsschließungen, Unternehmensschließungen und Insolvenzen auf das Konto von Olaf Scholz und Peter Altmaier.“

Bund und Städtetag streiten über Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen

3.01 Uhr: Der Plan der Bundesregierung, Alten- und Pflegeheime mit Corona-Schnelltests besser zu schützen, ist laut einem Bericht dieser Redaktion ins Stocken geraten. Das Kanzleramt und der Deutsche Städtetag streiten über Fragen der Haftung und Eignung des Testpersonals. Für die dreiwöchige Startphase hatte das Bundeskanzleramt die Hilfe der Bundeswehr angeboten. Danach sollten von den Kommunen angeworbene Freiwillige die Soldaten ablösen. Doch Bund und Städte sind uneins über Fragen der Haftung und Qualifikation.

„Ohne Klärung dieser Fragen wird es vermutlich den Verantwortlichen in den Städten und den Einrichtungen schwerfallen, das Unterstützungsangebot des Bundes anzunehmen“, heißt es in einem Schreiben vom Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, an die Bürgermeister, das uns vorliegt. Tatsächlich ist bisher weder die Amtshilfe der Bundeswehr angefragt noch sind Soldaten als Testpersonal geschult worden, obwohl seit Beginn der Initiative am 23. Dezember 2020 mehrere Wochen vergangen sind.

Göring-Eckardt fordert Initiative zur Ausweitung von Corona-Schnelltests

1.49 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Initiative zur Ausweitung von Corona-Schnelltests gefordert. „Mit Abnahmegarantien und einer Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung muss Gesundheitsminister Spahn sicherstellen, dass ausreichend Schnelltests produziert und auch von Privatpersonen gekauft und angewendet werden können“, sagte Göring-Eckardt dieser Redaktion.

Mit regelmäßigen Schnelltests – möglichst zweimal pro Woche – solle vor allem in Berufen mit erhöhtem Risiko für mehr Sicherheit gesorgt werden, sagte Göring-Eckardt. Als Beispiele nannte sie Ärzte, Pflegekräfte, Polizistinnen und Supermarkt-Mitarbeiter.

Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, fordert eine Überarbeitung der Schnelltest-Strategie. Foto: dpa

Corona-News vom 17. Januar: Brasilien erteilt zwei Impfstoffen Notfallzulassung

21.49 Uhr: In Brasilien ist die 54-jährige Krankenschwester Mônica Calazans als erste Brasilianerin geimpft worden. Zuvor hatte die Regierung den Corona-Impfstoffen von Sinovac und AstraZeneca eine Notfallzulassung erteilt. Dies ging aus einer Mitteilung der Regierung des Bundesstaates São Paulo hervor.

Joao Doria, Gouverneur des Bundesstaates Sao Paulo, bricht im Gespräch mit Monica Calazans in Tränen aus. Calazans ist die erste Person, die in Brasilien geimpft wurde. Foto: Rodrigo Paiva/Getty Images

Wirtschaftliche Risiken der Corona-Pandemie: EU-Finanzminister beraten sich

20.20 Uhr: Die EU-Finanzminister wollen am Montag über die wirtschaftlichen und finanziellen Risiken der Corona-Pandemie beraten. In einer Video-Konferenz befassen sich die Minister mit einem von der EU-Kommission vorgestellten Aktionsplan gegen ausfallgefährdete Kredite. Zudem soll über die nationalen Pläne für die Verwendung der Gelder aus dem 750 Milliarden Euro schweren EU-Hilfsplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie diskutiert werden.

Söder fordert einheitliches Vorgehen

18.49 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat CSU-Chef Markus Söder ein einheitliches Vorgehen in Deutschland und in Europa gefordert. "Zu viele Differenzierungen und Unterschiede verwirren die Menschen und schwächen die Akzeptanz", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Gerecht ist, was für alle gilt. Wir brauchen ein belastbares Konzept, das überall in Deutschland gilt."

"Am besten wäre eine einheitliche europäische Strategie in der Corona-Bekämpfung. Sollte dies weiter nicht gelingen, wären Grenzkontrollen sinnvoll", meinte er. "Das hat schon im Frühjahr effektiv geholfen. Es dauert ja auch nicht ewig. Wenn mehr Impfstoff da ist, kann sich die Situation rasch verbessern."

Bayerns Markus Söder (CSU) hat eine europäische Strategie zur Bekämpfung der Corona-Krise gefordert - und Grenzkontrollen, falls die Zusammenarbeit in der EU scheitern sollte. Foto: dpa

Bericht: Kanzleramt ist für nächtliche Ausgangssperre

18.20 Uhr: Nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" will das Kanzleramt eine bundesweit einheitliche nächtliche Ausgangssperre einführen. In Regierungskreisen hieße es, dass die Länder grundsätzlich Zustimmung dafür signalisiert hätten.

Ebenfalls im Gespräch ist die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Zudem sollen Unternehmen gegebenfalls verpflichtet werden, Homeoffice anbieten zu müssen. Eine entsprechende Anordnung solle rechtlich möglich sein, habe eine Prüfung des Bundesarbeitsministeriums ergeben. Vom Tisch sei eine Reduzierung des Bus- und Bahnverkehrs.

Linke demonstrieren in Hamburg gegen Corona-Politik und -Leugner

17.45 Uhr: Hunderte Linke sind in Hamburg gegen die Corona-Politik und gegen Corona-Leugner auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei zogen am Vormittag bis zu 825 Demonstranten - coronabedingt aufgeteilt in Blöcke - vom linksautonomen Zentrum Rote Flora im Hamburger Schanzenviertel in Richtung Innenstadt. Außer dem Zünden von Pyrotechnik sei alles friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

"Wir werden nicht zulassen, dass die Corona-Krise auf dem Rücken jener abgewälzt wird, die im Kapitalismus eh schon die Zeche zahlen: Frauen, Migranten, Arbeiter", sagte die Rotfloristin Svenja Lorelai. Vielmehr sollten reiche Menschen für die Krise zahlen.

Auch ein weltweit freier Zugang zu Medizin und weniger Rücksicht auf Profit standen im Fokus der Demo. Auf Transparenten war etwa zu lesen "Solidarität statt Querdenken", "Mietbefreiung für alle Corona-Geschädigten" oder "Impfstoff für alle - Sonst gibt`s Krawalle. Pharmakonzerne enteignen". Die meisten Teilnehmer trugen Mund-Nase-Schutz.

Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Politik zogen durch das Schanzenviertel. Foto: dpa

Epidemiologe: Lockdown noch mehrere Wochen nötig

16.39 Uhr: Ein Stück weit sind die Corona-Zahlen seit Weihnachten gesunken, doch nach Experteneinschätzung wird der Lockdown noch mindestens mehrere Wochen nötig sein. Entscheidend für seine Dauer sind nach Ansicht des Bremer Professors Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie eine Trendwende mit deutlich sinkenden Corona-Zahlen, gleichzeitig intensives Testen und besonders die breite Akzeptanz sowie erfolgreiche Durchführung der Impfung, wie er der Nachrichtenagentur dpa sagte.

"Da gerade der letzte Teil noch dauert nach den letzten Nachrichten, gehe ich von mindestens weiteren sechs bis acht Wochen aus." Falls eine Trendwende vorher gelinge, könnte auch vorher schon etwas geändert werden - "aber immer mit vorsichtigen und gut monitorierten Lockerungen."

Gesundheitsministerium lehnt Maas-Vorstoß ab

14.57 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Vorstoß von Außenminister Heiko Maas zurückgewiesen, geimpften Menschen Ausnahmen von Corona-Beschränkungen zu ermöglichen. "Eingriffe in Freiheitsrechte müssen immer gut begründet sein", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. "Aber solange nicht klar ist, ob ein Geimpfter das Virus übertragen kann, kann es keine Ausnahmen geben."

Nachbarn rufen Polizei wegen Karaoke-Party

14.29 Uhr: Mit lautstarkem Singen haben mehrere Menschen im pfälzischen Frankenthal nicht nur Nachbarn verärgert – sondern sich auch Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Regeln eingehandelt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen in der Nacht zum Sonntag eine lautstarke Karaoke-Party. Die Beamten hätten rund zehn Männer und Frauen „mittleren Alters“ in einem Haus angetroffen, sagte ein Polizeisprecher.

Bericht: Zwangseinweisungen bei Bruch der Quarantäne-Regeln

14.01 Uhr: Die Regel ist einfach: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat oder auch nur infiziert haben könnte, muss zum Schutz anderer in Quarantäne. Doch vereinzelt halten sich die Betroffenen nicht an das Gebot. Gegen sie wollen die Länder laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" nun härter vorgehen. Lesen Sie hier: Bericht: Zwangseinweisung von Quarantänebrechern geplant

Polizei löst Hochzeitsfeier mit 60 Menschen auf

12.43 Uhr: Eine Hochzeitsfeier in Berlin-Mitte ist wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln von der Polizei aufgelöst worden. Durch einen Anrufer wurden die Beamten am Samstagabend auf die Gesellschaft mit 60 Menschen in einer Wohnung in der Badstraße aufmerksam, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Zuerst hatte der „Berliner Kurier“ (online) berichtet.

„Wir haben die Menschen aufgefordert, sich in ihre Wohnungen zu begeben“, sagte der Sprecher. Es seien alle Personalien sowie 56 Verstöße gegen den Infektionsschutz notiert worden. „Hier haben sich deutlich mehr Menschen getroffen als nur aus einem fremden Haushalt.“

Österreich verlängert Corona-Lockdown

11.47 Uhr: Österreich verlängert den Corona-Lockdown um weitere zwei Wochen und verschärft die Regeln. Bundeskanzler Sebastian Kurz begründete dies am Sonntag in Wien damit, dass Mutationen des Virus nun auch in Österreich angekommen seien. Die Lage habe sich nochmals deutlich verschärft.

Ziel sei nun, vom 8. Februar an Handel und Museen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wieder zu öffnen. Allerdings müssten die täglich gemeldeten Neuinfektionen deutlich sinken, sagte Kurz. So lange blieben Ausgangsbeschränkungen in Kraft und Schulen im Fernunterricht.

Bei einer Demonstration gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Wien sind am Samstag 23 Menschen festgenommen worden. Zudem wurde gegen mehr als 300 Teilnehmer der Kundgebung Anzeigen erstattet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Zudem wird der Sicherheitsabstand, den Menschen in Österreich einhalten sollen, von einem auf zwei Meter ausgedehnt. In Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln müssen nun - wie in Bayern - FFP2-Masken getragen werden. Darüber hinaus appellierte die Regierung an Firmen, Beschäftigte möglichst von zu Hause arbeiten zu lassen.

Lesen Sie hier: Tote nach Corona-Impfung? Das ist dran an Impfstoff-Mythen

Patientenschützer kritisieren Maas Forderung nach Privilegien für Geimpfte

11.37 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat Außenminister Heiko Maas scharf für den Vorschlag kritisiert, Menschen mit Corona-Impfung früher als anderen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben. Vorstand Eugen Brysch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Maas befeuere eine „Gespenster-Diskussion“ über Impf-Privilegien. Es gebe zu wenig Impfstoff. „Bei der Organisation des Impfangebots hapert es. Auch weiß heute niemand, ob ein Geimpfter das Virus weitergeben kann.“ Als Außenminister sei Maas zudem nicht zuständig für das Thema.

Bahn prüft offenbar FFP2-Maskenpflicht

10.22 Uhr: Die Deutsche Bahn prüft offenbar intern die Einführung einer FFP2-Maskenpflicht in Regional- und Fernzügen. Wie die „Bild am Sonntag“ berichtete, hat die Bahn deswegen bis April bereits vorsorglich 10 Millionen Masken bestellt. Bislang gilt in den Zügen der Deutschen Bahn nur die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

FFP2-Masken haben einen höheren Sicherheitsstandard und schützen anders als die sogenannten Alltagsmasken oder auch einfache OP-Masken nicht nur die Umgebung, sondern auch die Trägerin oder den Träger selbst. Laut „BamS“ rechnet die Bahn allein für die 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit einem täglichen Bedarf von 80.000 Masken. Dabei werde von einem Verbrauch von zwei Masken pro Tag und Person ausgegangen.

Sollten durch das Unternehmen auch FFP2-Masken an Reisende verkauft oder ausgegeben werden, wären dafür laut interner Planung täglich 6,6 Millionen Stück erforderlich, hieß es in der „BamS“ weiter. Die Kosten für die Masken nur für das eigene Personal wurden demnach mit monatlich 2,2 Millionen Euro angegeben. Dazu kämen monatlich 1,7 Millionen Euro als Erschwerniszulage für die Betroffenen.

Weniger als ein Drittel der Gesundheitsämter nutzt Kontaktverfolgungs-Software

9.36 Uhr: Bund und Länder sind mit ihrem Vorhaben, die Gesundheitsämter in Deutschland bis Januar 2021 mit moderner Software auszurüsten, gescheitert: Bis zum Jahreswechsel sollten 90 Prozent der rund 380 Gesundheitsämter die Software Sormas einsetzen, die das Nachverfolgen von Corona-Infizierten deutlich vereinfacht. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt das Gesundheitsministerium mit, dass die Software allerdings zum 31. Dezember erst in 111 Gesundheitsämtern betriebsbereit bzw. in Betrieb gewesen sei – also nicht einmal in 30 Prozent der Ämter. Lesen Sie hier mehr: Moderne Software Sormas nur in jedem dritten Gesundheitsamt

Wissenschaftler fordern strikte Maskenpflicht

8.47 Uhr: Inmitten der Meldungen über ansteckendere Varianten des Coronavirus und weiterhin hohe Infektionszahlen mahnen Wissenschaftler eindringlich zum Tragen von Gesichtsmasken. Basierend auf einer Auswertung entsprechender Studien betont ein internationales Forscherteam im Fachblatt „PNAS“, Regierungen und Behördenvertreter müssten dafür sorgen, dass entsprechende Regeln strikt eingehalten würden.

In Deutschland ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes etwa in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln seit Ende April 2020 Pflicht. Ende November wurden die Regeln noch einmal verschärft und weitere Orte dafür bestimmt. Bayern will FFP2-Masken zum Standard machen - diese bieten mehr Schutz für den Träger als andere Masken.

Ministerpräsident Markus Söder weitet in Bayern die FFP2-Maskenpflicht aus. Foto: Pool / Getty Images

Ein internationales Team um Jeremy Howard von der Universität von San Francisco hat nun wissenschaftliche Veröffentlichungen zu den Masken analysiert. Nach Auffassung der Autoren sind Masken unter anderem wichtig, weil Erkrankte in der ersten Phase nach einer Infektion am ansteckendsten seien, wenn sie noch wenige oder keine Symptome zeigten. Mit der Durchsetzung einer möglichst breit geltenden Maskenpflicht könnte das Risiko gesenkt werden, dass eben jene Erkrankte, die noch nichts von ihrer Infektion wüssten, andere ansteckten.

Außenminister Maas fordert Freiheiten für Corona-Geimpfte

8.01 Uhr: Als erster Bundesminister fordert Außenamtschef Heiko Maas (SPD), Menschen mit Corona-Impfung früher als anderen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben. „Geimpfte sollten wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen“, sagte Maas der „Bild am Sonntag“. „Es ist noch nicht abschließend geklärt, inwiefern Geimpfte andere infizieren können. Was aber klar ist: Ein Geimpfter nimmt niemandem mehr ein Beatmungsgerät weg. Damit fällt mindestens ein zentraler Grund für die Einschränkung der Grundrechte weg.“

Außenminister Heiko Maas (SPD) fordert Freiheiten für Menschen, die gegen Corona geimpft sind.

Der frühere Bundesjustizminister erinnerte auch an die Betreiber von derzeit geschlossenen Restaurants, Kinos, Theater oder Museen. „Die haben ein Recht darauf, ihre Betriebe irgendwann wieder zu öffnen, wenn es dafür eine Möglichkeit gibt. Und die gibt es, wenn immer mehr Menschen geimpft sind. Denn wenn erst mal nur Geimpfte im Restaurant oder Kino sind, können die sich nicht mehr gegenseitig gefährden.“

Bericht: Altmaier will Corona-Hilfen für Unternehmen radikal vereinfachen

7.12 Uhr: Angesichts von Antrags- und Auszahlungsschwierigkeiten bei den Corona-Hilfen für Unternehmen plant Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) laut einem Medienbericht eine deutliche Vereinfachung der Anträge sowie eine kräftige Erhöhung der Hilfen. Für den Erhalt der Überbrückungshilfen III solle künftig nur noch ein Kriterium gelten, berichtete das Magazin „Der Spiegel“. Sie müssten wegen der Corona-Pandemie im antragsberechtigten Monat einen Umsatzrückgang von mindestens 30 Prozent erlitten haben.

Die monatlichen Hilfssummen sollen dem Bericht zufolge angehoben werden: Betriebe, die unmittelbar von Schließungen betroffen sind, sollten bis zu 1,5 Millionen Euro vom Bund bekommen, statt derzeit maximal 500.000 Euro. Alle anderen Betriebe könnten bis zu eine Million erhalten, schreibt der „Spiegel“. Bislang ist dieser Betrag bei 200.000 Euro gedeckelt.

Frankreich verzeichnet mehr als 70.000 Corona-Tote

1.22 Uhr: In Frankreich sind mittlerweile mehr als 70.000 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Mit 196 neuen Todesfällen binnen 24 Stunden stieg die Opferbilanz des Landes am Samstag auf 70.142 Corona-Tote, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Zudem seien rund 21.400 Neueinfiktionen innerhalb eines Tages registriert worden.

Um eine Ausbreitung der zunächst in Großbritannien festgestellten und offenbar ansteckenderen Variante des Coronavirus in Frankreich zu verhindern, gilt seit Samstag eine landesweite Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr. Auch alle Geschäfte müssen dann schließen.

asdf

16. Januar: Corona-Impfung bei Vorerkrankungen - Das sollte man wissen

22.03 Uhr: Zwei Impfstoffe sind aktuell für den Kampf gegen Covid-19 in der EU zugelassen. Medizinische Fachgesellschaften berichten gleichzeitig von einer steigenden Zahl von Anfragen verunsicherter Patientinnen und Patienten – vor allem von Allergikern, Krebs-, Rheuma- und Herzkranken. Lesen Sie hier: Corona-Impfung bei Vorerkrankungen: Das sollten Sie wissen

Verschärfungen trotz sinkender Corona-Zahlen „nicht mehr rational erklärbar“

22.01 Uhr: Der Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, hat Überlegungen der Bundesregierung zu einer deutlichen Verschärfung des Lockdowns kritisiert. „Die Tatsache, dass Ende März bereits die gesamte Bevölkerung Israels geimpft sein wird und in Deutschland über einen Lockdown bis Ostern debattiert wird, zeigt wie nichts anderes das Komplettversagen der Regierung Merkel“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende unserer Redkation.

Es sei nicht rational zu erklären, dass trotz sinkender Zahlen und größer werdenden Intensivkapazitäten über Verschärfungen geredet werde, so Kubicki. Die Auseinandersetzung über Corona werde damit immer mehr zur Glaubensfrage. „Wir müssen stattdessen über alternative Maßnahmen sprechen, die eine Balance zwischen Gesundheitsschutz und Freiheitswahrnehmung herstellen können“, forderte er. Als Beispiele nannte Kubicki den Gebrauch von FFP2-Masken und Schnelltestungen.

Städte- und Gemeindebund warnt vor "Mega-Lockdown"

22.00 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor "überzogenen Corona-Maßnahmen"gewarnt. Zwar sei eine Verlängerung des Lockdowns angesichts der Infektionslage notwendig, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Der geforderte „Mega-Lockdown“ sei allerdings "keine Lösung und könnte die unverzichtbare Akzeptanz der Menschen für die zahlreichen Maßnahmen gefährden".

Landsberg betonte: "Da der Lockdown nun schon Wochen anhält, sollte man sich nicht für eine generelle Schließung von Schulen und Kitas entscheiden, sondern zumindest eine Notbetreuung sicherstellen."

Vor der Bund-Länder-Schalte am kommenden Dienstag mahnte der kommunale Spitzenverband bessere Schutzkonzepte für Alten- und Pflegeheime an. Nur Besucher mit einem negativen Schnelltest sollten ein Zutrittsrecht bekommen, forderte Landsberg. "Dafür brauchen in diesen Einrichtungen zusätzliche Freiwillige, die vor Ort die Testverfahren für Besucher, aber auch für die Bewohnerinnen und Bewohner und das Pflegepersonal durchführen."

Außerdem sollten Heimbesucher grundsätzlich verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen. Personen mit niedrigem Einkommen sollten diese Masken unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen.

Impfrechner kalkuliert Ihren Termin

21.08 Uhr: Die Impfbereitschaft in Deutschland ist hoch. Wann man einen Termin bekommt, ist allerdings noch unklar. Ein neues Tool könnte helfen. Lesen Sie hier: Corona-Impfrechner: Wann kann ich mich impfen lassen?

Portugals Finanzminister positiv getestet

21.03 Uhr: Portugals Finanzminister Joao Leao ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gibt sein Büro bekannt. Einen Tag zuvor habe er noch an einem Treffen in Lissabon mit hochrangigen EU-Vertretern wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilgenommen. Der 46-jährige Minister zeige keine Symptome. Er werde seine Arbeit zuhause in Selbstisolierung fortsetzen.

Italien streicht Flüge aus Brasilien

19.18 Uhr: Italien streicht wegen einer neuen Corona-Variante Brasilien-Flüge. Alle, die in den letzten 14 Tagen auf Durchreise in Brasilien waren, dürften nicht mehr nach Italien einreisen, teilt Gesundheitsminister Roberto Speranza mit. Aus Brasilien ankommende Personen müssten sich testen lassen.

Nach Angaben seines Ministeriums gibt es 16.310 Neuinfektionen und weitere 475 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt sind in Italien 81.800 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Das ist die zweithöchste Rate in Europa und die sechshöchste weltweit. Die Gesamtzahl der Infektionen beträgt 2,369 Millionen.

Bars und Restaurants in Italien fast überall wieder zu

17.22 Uhr: Erst geschlossen, dann wieder auf, dann wieder geschlossen: Im Hin und Her der Corona-Beschränkungen müssen ab Sonntag Tausende Wirte in Italien ihre Bars, Restaurants und Pizzerien für Gäste wieder zumachen. Rund 70 Prozent der gastronomischen Betriebe seien landesweit davon betroffen, teilte der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti am Samstag mit. Essen darf dann in 15 der 20 Regionen und Autonomen Provinzen nur noch zum Mitnehmen verkauft werden.

Seifert und Bohmann gegen vorgezogene Impfung für Profisportler

17.15 Uhr: Profisportler sollten bei der Impfung gegen das Coronavirus nach Meinung von DFL-Chef Christian Seifert und HBL-Boss Frank Bohmann keinen Vorzug vor anderen Gruppen erhalten. „Ich persönlich denke, dass Profisportler nicht zu denen gehören, die prioritär geimpft werden sollten“, sagte Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „In Deutschland werden Sie meiner Einschätzung nach keine Liga hören, die fordert, dass Profisportler zuerst geimpft werden sollen“, sagte der 51-Jährige.

Zahnärzte nur im Auftrag des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu Testungen ermächtigt

15.58 Uhr: Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat die Coronavirus-Testverordnung vom 30. November 2020 erneut geändert. Mit der Änderung wurde der Kreis der zur Testung berechtigten Leistungserbringer, wie Arztpraxen und von den kassenärztlichen Vereinigungen betriebene Testzentren, u.a. um Zahnärzte bzw. ärztlich und zahnärztlich geführte Einrichtungen erweitert. Die Berechtigung zur Testung durch einen Zahnarzt setzt jedoch eine entsprechende Beauftragung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) voraus.

Die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) weist angesichts anderslautender Presseberichte darauf hin, dass es Zahnärzten ohne einen entsprechenden Auftrag durch den ÖGD weiterhin nicht möglich ist, Patienten mittels Antigen- oder PCR-Test auf das Corona-Virus zu testen. Davon unberührt bleibt die Testung des Praxispersonals mittels PoC-Antigen-Test durch den Zahnarzt auch weiterhin möglich.

Zahnärzte sind nur im Auftrag des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu Testungen ermächtigt. Foto: Marijan Murat/dpa

Zahl der Corona-Schutzimpfungen überschreitet Millionengrenze

14.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Schutzimpfungen in Deutschland hat die Schwelle von einer Million überschritten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmittag eine Gesamtzahl von 1.048.160 Impfungen, 79.759 mehr als am Vortag. Die Impfquote stieg damit auf 1,26 Prozent.

Bislang wurde fast ausschließlich die erste von zwei Impfdosen gespritzt. Am Freitag hatten erstmals einige Menschen in einem Pflegeheim in Halberstadt in Sachsen-Anhalt auch die zweite Dosis erhalten. Da die Impfkampagne vor rund drei Wochen begonnen hatte, dürfte die Zahl der Komplettimpfungen in den kommenden Tagen deutlich zunehmen. Nach der zweiten Injektion dauert es in der Regel noch eine Woche, bis von einem vollen Impfschutz ausgegangen wird.

Spitzenreiter bei den Impfungen bleibt Mecklenburg-Vorpommern mit einer Impfquote von 2,34 Prozent vor Schleswig-Holstein mit 1,92 Prozent. Schlusslicht ist Baden-Württemberg mit einer Quote von 0,90 Prozent hinter Thüringen mit 1,03 Prozent.

Schottland macht Arbeit im Homeoffice - wo möglich - verpflichtend

14:44 Uhr: In Schottland ist das Arbeiten im Homeoffice - soweit die Tätigkeit es zulässt - seit Samstag verpflichtend. „Unter den aktuellen Regeln brauchen Sie eine ernsthafte Entschuldigung, Ihr Zuhause zu verlassen. Arbeit zählt nur dazu, wenn sie nicht von zuhause aus erledigt werden kann“, heißt es in einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen der schottischen Regierung, die am Samstag in Kraft getreten ist.

Schottische Arbeitgeber sind demnach gesetzlich dazu verpflichtet, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Dazu gehöre es, Beschäftigte ins Homeoffice zu schicken, wenn ihre Tätigkeiten dies zuließen. Von zuhause aus zu arbeiten, müsse der Standard sein.

Schottland macht Arbeit im Homeoffice - wo möglich - verpflichtend. Foto: Lisa Ducret / dpa

Günther: Nicht nur über zusätzliche Corona-Beschränkungen reden

14:11 Uhr: Bei den Beratungen zum Vorgehen in der Corona-Krise soll es aus Sicht von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nicht allein um neue Beschränkungen gehen. Beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Dienstag sollte nicht nur darüber geredet werden, welche Verschärfungen vielleicht nötig seien, sagte der CDU-Politiker am Samstag im TV-Sender Phoenix. „Wir müssen auch beschreiben, was heißt das in den Monaten Februar, März, April, wenn bestimmte Inzidenzwerte unterschritten werden, welche Bereiche können wir auch dann dauerhaft wieder öffnen.“

Günther erläuterte, natürlich müsse man sich auch mit der neuen Virus-Variante auseinandersetzen und ob die Maßnahmen ausreichten. Man habe aber feststellen können, dass gerade zusätzlich verschärfte Beschränkungen eine Wirkung entfaltet hätten.

Experten plädieren für Verlängerung des Lockdowns in Österreich

13.55 Uhr: Die Hinweise auf eine Verlängerung und Verschärfung des derzeit geltenden Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Österreich verdichten sich. Führende Experten warnten im Bundeskanzleramt in Wien vor zu frühen Öffnungsschritten. „Die Neuinfektionen gehen nicht mehr stark genug zurück“, sagte der Vizerektor für Klinische Angelegenheiten der Medizinischen Universität Wien, Oswald Wagner.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat seine Entscheidung über weitere Schritte um einen Tag auf Sonntag vertagt. Ursprünglich war das Ende des Lockdowns für den 24. Januar geplant. Aktuell sind der Handel – bis auf notwendige Geschäfte – sowie Gastronomie und Hotellerie in Österreich gesperrt. Auch Schulen sind im Fernunterricht und nur für die Notbetreuung von Kindern geöffnet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Foto: Tobias Schwarz / dpa

Biontech-Impfstoff künftig einfacher einsetzbar

11.54 Uhr: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland kann das Präparat der Hersteller Biontech und Pfizer künftig einfacher eingesetzt werden. Wie aus aktualisierten Handlungsempfehlungen von Biontech hervorgeht, kann der Impfstoff auch schon als fertige Dosis in der Spritze bis zu sechs Stunden bei 2 bis 8 Grad transportiert werden. Das hätten neue Daten zur Stabilität des Impfstoffes ergeben.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, dies sei eine gute Nachricht besonders für Pflegebedürftige, die zu Hause auf eine Impfung warten. Die Länder könnten die Impfkampagne nun flexibler organisieren. „Dass fertige Impfdosen in Spritzen künftig bereits in den Impfzentren für den Transport vorbereitet werden können, hilft ganz praktisch beim Kampf gegen die Pandemie.“

Bisher wurde empfohlen, bereits verdünnten Impfstoff nicht zwischen Einrichtungen zu transportieren - also zwischen den Impfzentren der Länder, wo das Präparat bei minus 70 Grad lagert, und Impf-Einsätzen in Pflegeheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. Nach Angaben von Biontech ist verdünnter Impfstoff maximal sechs Stunden bei 2 bis 30 Grad haltbar. Er könne also bei Bedarf schon im Impfzentrum verdünnt und dann als vorbereitete Dosis in der Spritze vorsichtig transportiert werden.

Prinz William: So viel Tod zu sehen, beeinflusst Sicht auf die Welt

10.55 Uhr: Im Gespräch mit britischen Rettungsbediensteten und Seelsorgern hat Prinz William (38) seine Sorge ausgedrückt, die Pandemie könne etliche Menschen traumatisieren. „Sie sehen so viel Traurigkeit, Trauma, Tod, dass es Ihr eigenes Leben beeinflusst, weil es immer da ist“, sagte William in seinem virtuellen Austausch mit den Vertretern der Berufsgruppen, die Tag für Tag an vorderster Front gegen die Folgen der Corona-Pandemie kämpfen.

„Wenn man so viel Tod und so viel Verlust sieht, beeinflusst das, wie man die Welt sieht“, so William, der auch über seine Erfahrungen als Rettungsflieger in der britischen Armee sprach. Großbritannien zählt seit Beginn der Pandemie bereits rund 90.000 Todesopfer mit Covid-19 auf dem Totenschein. Schätzungen zufolge dürfte die tatsächliche Zahl der Toten bereits die 100.000 überschritten haben. Insbesondere in London geraten die Krankenhäuser derzeit an ihre Belastungsgrenzen.

90-jähriger Trompeter gibt Balkonkonzerte gegen Corona-Blues

9.12 Uhr: Klaus Dannert, 90-jähriger Hobby-Trompeter in Koblenz, gibt fast jeden Abend ein kleines Balkonkonzert gegen den Corona-Blues. „Ich warte immer die sieben Glockenschläge der St.-Josef-Kirche bei mir ab, dann setze ich auf meinem Balkon an“, sagt der pensionierte evangelische Pfarrer. „Meistens spiele ich zwei Strophen eines Volkslieds - die erste laut, die zweite leise als Echo.“ Danach intoniere er für die Kinder das Sandmännchen-Lied. „Mal in der West-Fassung, mal in der DDR-Fassung, da wechsele ich“, erklärt Dannert. „Manchmal höre ich dann Jubelgeräusche von Kindern.“

Seine Trompetenmusik erklingt in einem Innenhof im Koblenzer Stadtteil Südliche Vorstadt. „Das verstärkt den Schall“,

Klaus Dannert gibt jeden Abend ein kleine Trompeten-Konzert gegen den Corona-Blues.

Präsident Jung: "Keine Öffnungsperspektive" für Schulen und Kitas

8.32 Uhr: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat sich hinter Überlegungen der Bundesregierung gestellt, die Corona-Schutzvorschriften weiter zu verschärfen. „Der Lockdown hat bisher zu wenig bewirkt“, sagte Jung unserer Redaktion Daher könnten die Beschränkungen nicht gelockert werden. Bei der Bund-Länder-Schalte am Dienstag müsse „überlegt werden, wo die Infektionen herkommen und ob weitere Bereiche in die Beschränkungen einbezogen werden müssen“.

Für Schulen und Kitas sehe er „derzeit in der Regel keine Öffnungsperspektive“, fügte Jung hinzu, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist. „Wir wissen, dass der Lockdown und eine erneute Verlängerung Familien und Kindern viel abverlangt. Doch auch bei Schulen und Kitas muss darauf geachtet werden, die Kontakte so gering wie möglich zu halten“, sagte er. Lesen Sie hier: Angst vor Corona-Mutation: Kommt jetzt die Ausgangssperre?

Hans: Ausgangssperre darf bei Bund-Länder-Beratungen kein Tabu sein

7.44 Uhr: Vor den Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Restriktionen hat Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eine Diskussion über verschärfte Corona-Auflagen ohne Tabus gefordert und Ausgangssperren ins Gespräch gebracht. „Für die Ministerpräsidentenkonferenz darf es keine Denk- und Diskussionsverbote geben“, sagte Hans der „Rheinischen Post“. Dies gelte „für das Thema Ausgangssperre, aber auch für die Diskussion um die Arbeit im Homeoffice“.

Bei der Heimarbeit sieht Hans ebenso Nachholbedarf wie beim Tragen von FFP2-Masken. „Dadurch schützt man nicht nur andere, sondern auch sich selbst“, betonte der saarländische Regierungschef. „Deshalb sollten wir als Staat dafür sorgen, dass diese Masken überall und unkompliziert allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen“.

Frankreich verschärft Corona-Maßnahmen ab Samstag

6.30 Uhr: Frankreich verschärft seine Corona-Maßnahmen: An diesem Samstag tritt eine landesweite Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens in Kraft. Auch alle Geschäfte müssen dann schließen. Kritiker fürchten dadurch einen größeren Andrang, auch im öffentlichen Nahverkehr.

Zudem verschärft Frankreich die Kontrollen für Einreisende aus Nicht-EU-Ländern. Sie müssen ab Montag einen negativen PCR-Test vorlegen und sollen zudem in Frankreich eine Woche lang vorsorglich in Quarantäne gehen. Danach wird ein zweiter PCR-Test fällig. Grund für die Verschärfung ist die Sorge vor einer Ausbreitung der britischen Corona-Mutation.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Foto: Francois Mori / dpa

Linke fordert massive Einschränkungen des Flugverkehrs

6.01 Uhr: In der Diskussion über verschärfte Corona-Regeln hat die Linke massive Einschränkungen des Flugverkehrs gefordert. „Wenn die Bundesregierung die Lockdown-Regeln weiter verschärfen will, weil Virus-Mutationen die Infektionen in die Höhe schießen lassen, muss sie umgehend den Flugverkehr deutlich strenger regulieren“, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch unserer Redaktion.

„In Deutschland gelten strengste Restriktionen für den Alltag und das Leben der Menschen. In der Situation ist nicht zu akzeptieren, wenn aus Rio, Kapstadt oder London Flugzeuge in Deutschland weitgehend unbeschränkt landen. Ich erwarte deshalb von der Bundesregierung, nicht mit zweierlei Maß zu messen. Außerhalb des Frachtverkehrs darf es derzeit nur äußerst begrenzten Raum für Einreisen nach Deutschland geben.“

Unionsfraktionschef Brinkhaus für deutlich schärfere Corona-Restriktionen

1.55 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich für eine umfassende Ausweitung der Corona-Restriktionen ausgesprochen. „Jetzt lieber einmal richtig – anstatt eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein“, sagte Brinkhaus der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagsausgabe).

„Insbesondere die hohe Ansteckungsrate der neuen Mutation beunruhigt uns sehr“, sagte Brinkhaus mit Blick auf offenbar deutlich ansteckendere Coronavirus-Varianten. „Wir müssen versuchen, diese neuen Virus-Varianten durch konsequente Maßnahmen rechtzeitig einzudämmen“, forderte der Unionsfraktionschef. Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Restriktionen kommenden Dienstag appellierte er, dass die dortigen Beschlüsse „dann zu Hause in den Landeshauptstädten eins zu eins umgesetzt und konsequent nachgehalten werden“.

15. Januar: Sterblichkeit in Deutschland wegen Corona Ende 2020 fast ein Viertel über dem Mittel

In Zukunft dürfen auch Zahnärzte und Apotheken Corona-Schnelltests im Auftrag der Gesundheitsämter durchführen.

Trotz der Verzögerungen des Pharmakonzerns Pfizer bei der Produktion des Corona-Impfstoffs von Biontech hält das Unternehmen die Lieferzusagen für die EU im ersten Quartal 2021 ein. Die Unternehmen hatten angekündigt, dass sich die Liefermengen in der nächsten Woche vorübergehend verringern würden, um danach aber kräftig zu steigen.

Biontech hat die Erlaubnis für den Betrieb seines neuen Werks in Marburg zur Herstellung des Corona-Impfstoffes erhalten.

Ende des vergangenen Jahres sind in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Sterbefallzahlen in der Woche vor Weihnachten um 24 Prozent über dem Mittel.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat angesichts der Corona-Bedrohung zusammen mit Vertretern von Arbeitgeberverbänden und G

Das Bund-Länder-Treffen wird vom 25. Januar auf kommende Woche Dienstag vorgezogen.

Corona – Mehr zum Thema

11.50 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)