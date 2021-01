Mo, 18.01.2021, 10.21 Uhr

In einem hochkarätigen Korruptionsprozess ist der Erbe des Elektronikkonzerns Samsung, Lee Jae Yong, zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde sofort in Haft genommen. Lee Jae-yong, vice-chairman of Samsung Electronics, the world's biggest smartphone and memory chip maker, was found guilty of bribery and embezzlement in connection with the scandal that brought down president Park Geun-hye.