Corona: Termin für Gipfel mit Merkel steht - droht Dauer-Lockdown?

In Berlin gilt künftig eine Maskenpflicht im Auto - ausgenommen sind der Fahrer und bei Fahrten im privaten Pkw die Mitglieder des eigenen Haushalts Der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern wird am 10. Februar stattfinden

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Hoffnungen auf eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns nach dem 14. Februar gedämpft

Bund und Länder haben bei einem Impfgipfel über die Probleme bei der Impfkampagne beraten – an den Ergebnissen gibt es harte Kritik

Sozialverbände pochen weiter auf die Leistung eine Corona-Zuschusses für Hartz-IV-Bezieher

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist laut einer Studie zu 91,6 Prozent wirksam

Berlin. Der Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Montag konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Zwar versicherte Merkel, dass der Bund jedem Bürger bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot machen könne. Trotzdem werden die Impfstoffe in Deutschland noch das gesamte erste Jahresquartal knapp sein.

Die Kritik nach der Konferenz war dementsprechend groß: Weder wurde ein nationaler Impfplan beschlossen, wie es viele SPD-geführte Länder gefordert hatten, noch gibt es eine Perspektive, dass die Impfkampagne schnellstmöglich auch die Rückkehr zu einem Leben ohne Lockdown-Maßnahmen ermöglichen könnte, finden Oppositionsparteien. FDP-Chef Christian Lindner befürchtet gar einen „Dauer-Lockdown“ bis Ende des Sommers. Mehr dazu: Corona-Pandemie: Kaum Fortschritte beim Impfgipfel

Derweil geht die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland weiter zurück, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter 100. Doch laut Experten könnten die ansteckenderen Corona-Mutanten die bisherigen Lockdown-Erfolge zunichte machen. Einige Politiker äußern deshalb Zweifel an möglichen Lockerungen Mitte Februar. Darüber werden Bund und Länder beim nächsten Corona-Gipfel beraten.

Corona-News des Tages: RKI meldet 6114 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 6114 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Anzahl der Fälle pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) lag bundesweit bei rund 90. Die Bundesregierung und die Länder peilen derzeit einen Inzidenz-Wert von 50 an, der Wert sinkt seit Wochen. Außerdem wurden 861 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 2. Februar: FPD fordert Merkel auf, sich öfter dem Parlament zu stellen

15.52 Uhr: Die FDP hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich nach dem sogenannten Impfgipfel in der Corona-Krise dem Parlament zu stellen. „Immer das gleiche Muster: Gipfel nach Sitzungswoche, also ohne Parlamentsbeteiligung, dann der Gang in ein Medienformat, ohne politische Gegenvorstellungen“, kritisierte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, am Dienstag. „Im Parlament stehen später allenfalls Fachminister zur Aussprache zur Verfügung. Das ist intransparent und nicht der richtige Weg in der parlamentarischen Demokratie.“

Das Spitzengespräch über den schleppenden Impfstart in Deutschland mit Merkel am Vorabend hatte nur wenig Konkretes hervorgebracht und viel Kritik bei Opposition und Verbänden ausgelöst. FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete die Ergebnisse als enttäuschend und erneuerte seine Forderung nach einer „Tempo-Prämie“, um Kapazitäten in der Pharmabranche auszuweiten.

Corona: Christian Lindner sind die Bemühungen der Regierung nicht genug. Foto: imago images / Metodi Popow

Sachsen-Anhalt will Schulbetreib ab März wieder hochfahren

15.40 Uhr: Nach wochenlangem coronabedingten Notbetrieb will Sachsen-Anhalt den Schulbetrieb im März wieder hochfahren. Das kündigte Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung an. In allen Kreisen, in denen in der letzten Schulwoche durchgängig Werte von weniger als 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern und Woche gemeldet werden, soll es für Grundschüler wieder täglichen Unterricht in festen Gruppen geben. Dabei wird die Präsenzpflicht jedoch aufgehoben. Ältere Jahrgänge werden aufgeteilt und sollen abwechselnd in der Schule und zuhause lernen.

Damit gelten die gleichen Regeln, die schon einmal am Ende des ersten Lockdowns im April 2020 festgelegt worden waren. In allen Kreisen, in denen es mindestens eine Schulwoche lang am Stück weniger als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern gab und Woche, solle wieder regulärer täglicher Unterricht für alle möglich sein, sagte Tullner. Zudem will das Land an den Terminen für die Abschlussprüfungen an den Schulen festhalten.

Berlin beschließt Maskenpflicht im Auto

15.03 Uhr: In Berlin gilt künftig auch eine Maskenpflicht im Auto. Ausgenommen sind der Fahrer und bei Fahrten im privaten Pkw die Mitglieder des eigenen Haushalts. Das hat der Senat am Dienstag beschlossen, wie der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte.

Niedersachsen legt Stufenplan für Lockerungen vor

14.20 Uhr: Noch vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Kurs in der Corona-Krise hat Niedersachsen einen Entwurf zu einem Stufenplan zum Ausstieg aus den Beschränkungen vorgelegt. „Das ist ein Diskussionsentwurf, es wird auch eine politische Diskussion geben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag. Der Plan beinhalte ebenso weitere Beschränkungen, falls sich die Lage verschlimmert. Bei einer möglichen weiteren Infektionswelle müsse härter als bislang durchgegriffen werden. „Wir sollten in Zukunft früher und energischer eingreifen, wenn die Infektionszahlen zunehmen.“

Das Konzept, über das noch nicht abgestimmt wurde, sieht unter Anderem folgende Regeln vor:

Lockerungen wie eine Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie sind ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 vorgesehen.

Auch touristische Übernachtungen sollen bei einem Sieben-Tage-Wert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich werden.

Der Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung für Lockerungsschritte bei den Corona-Beschränkungen sieht keine regionalen Erleichterungen vor.

Außerdem muss für erste Lockerungen der Reproduktionswert unter 0,8 liegen.

Niedersachsen kündigte zudem an, die Schulen für alle Klassen bei einer positiven Entwicklung der Corona-Infektionslage ab Anfang März wieder öffnen zu wollen.

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, hat ein Konzept für Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgelegt. Foto: dpa

Impfstoffstreit: Von der Leyen weckt Zuversicht auf mehr Lieferungen

14.15 Uhr: Trotz der Lieferprobleme bei Corona-Impfstoffen des Herstellers Astrazeneca weckt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Zuversicht. „Wir erwarten, dass wir die gekappten Dosen wieder erhalten“, sagte sie der italienischen Zeitung „La Repubblica“.

Die Kommissionschefin nannte erstmals konkrete Lieferdaten und -mengen von Astrazeneca in den nächsten Wochen: Am 7. Februar will der Konzern 3,2 Millionen Impfstoffdosen liefern, 4,9 Millionen am 17. Februar und Ende des Monats 9,2 Millionen. Im März würden 23 Millionen Einheiten erwartet. Sie kündigte weitere Verhandlungen mit dem britisch-schwedischen Unternehmen an, das die EU zuletzt mit einer Lieferkürzung im ersten Quartal überrascht hatte.

Thüringen verlängert Lockdown-Regeln bis 19. Februar

14.12 Uhr: Die Thüringer Landesregierung hat die im Freistaat geltenden Lockdown-Regeln schon vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern um fünf Tage verlängert. Das Kabinett habe bei einer Sitzung am Dienstag beschlossen, die derzeit geltende Corona-Verordnung bis zum 19. Februar in Kraft zu lassen, sagte einer Sprecher der Landesregierung am Dienstag in Erfurt. Eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums erklärte, dass damit alle derzeit geltenden Lockdown-Regeln bis mindestens zu diesem Tag in Kraft blieben.

Russischer Corona-Impfstoff Sputnik V laut Studie zu 91,6 Prozent wirksam

13.42 Uhr: Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist laut einer Studie zu 91,6 Prozent wirksam. Laut der am Dienstag von der renommierten britischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie schützte das vom russischen Forschungszentrum Gamaleja entwickelte Vakzin in der dritten und letzten Phase der klinischen Studien 91,6 Prozent der Probanden vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung. Nach Angaben der Autoren wurde der Impfstoff von den Probanden zudem gut vertragen.

Nicht nur in Russland wurde schon vor Abschluss der letzten Studienphase mit Sputnik V geimpft: Das Vakzin kommt beispielsweise auch in Algerien, hier in einem Krankenhaus in Blida, zum Einsatz. Foto: Farouk Batiche/dpa

Hunderte Verstöße gegen Corona-Einreiseregeln

13.30 Uhr: Die Bundespolizei hat innerhalb weniger Tage mehrere Hundert Verstöße gegen die verschärften Corona-Einreiseregeln festgestellt. Zwischen dem 24. und dem 31. Januar seien bei 215 Flügen aus ausländischen Hochrisiko- und Virusvariantengebieten 802 Verstöße gegen die geltenden Regeln festgestellt worden, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Den Angaben zufolge kamen 309 Passagiere an, die vorab keine digitale Einreiseanmeldung ausgefüllt hatten. In 493 Fällen fehlte der aktuelle negative Corona-Test.

Konkret geht es um Flüge aus Gebieten mit besonders hohen Inzidenzen, also Ansteckungsraten, und um Gebiete, in denen eine womöglich ansteckendere neue Variante des Coronavirus kursiert. Anders als bei Risikogebieten mit etwas weniger hohen Infektionsraten reicht ein Corona-Test nach der Einreise hier nicht aus.

Für die sogenannten Virusvariantengebiete gilt außerdem seit dem vergangenen Samstag ein Beförderungsverbot mit eng gefassten Ausnahmen. Fluggesellschaften dürfen seither im Prinzip nur noch deutsche Staatsbürger oder Ausländer, die hierzulande ihren Wohnsitz haben, nach Deutschland bringen. An den ersten beiden Tagen nach Inkrafttreten stellte die Bundespolizei laut Innenministerium acht Verstöße gegen die neue Corona-Schutzverordnung fest.

Kretschmann dämpft Hoffnung auf Lockerung des Lockdowns

13.14 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Hoffnungen auf eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns nach dem 14. Februar gedämpft. Öffnungen könne es nur geben, wenn der Inzidenzwert auf unter 50 falle, sagte der Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. „Wenn wir in deren Nähe nicht kommen, wird das eher zu Verlängerungen führen.“

Der Südwesten liege mit einem Wert von 74,2 bei den Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner am besten von den 16 Bundesländern, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Kurz vor Weihnachten lag diese Sieben-Tage-Inzidenz im Land bei über 200. Kretschmann betonte allerdings, der Inzidenzwert sinke seit Tagen kaum mehr. „Ich sehe mit einer gewissen Besorgnis, dass wir uns im Moment gerade wieder in einer Seitenbewegung befinden.“ Die Menschen hätten offensichtlich immer noch zu viele Kontakte. „Die Unsicherheit bleibt“, sagte Kretschmann. In einer Pandemie sei es schwer zu planen.

Lindner will mit „Tempoprämien“ die Impfstoff-Herstellung beschleunigen

12.26 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat eine „Tempoprämie“ für Pharma-Unternehmen gefordert, die den Corona-Impfstoff schneller liefern als bislang geplant. Eine solche Prämie wäre ein „marktwirtschaftlicher Anreiz“, um die Versorgung mit den knappen Stoffen zu verbessern, sagte Lindner am Dienstag in Berlin. Die Kosten für die Prämie würden dadurch ausgeglichen, dass die Wirtschaft dann schneller zurück „in eine Normalität“ finden würde.

„Das hätte eine enorme soziale und volkswirtschaftliche Bedeutung“, sagte Lindner. Der Impfgipfel am Vorabend sei „leider nicht der Erfolg“ gewesen, „den wir uns gewünscht haben“, kritisierte er. Der FDP-Vorsitzende mahnte auch, dass nach dem Auslaufen der aktuellen Lockdown-Maßnahmen am 14. Februar erste Lockerungen kommen müssten. Das Land könne nicht „im Stillstand“ gehalten werden, „bis alle Menschen geimpft sind“, so Lindner.

Virologen Drosten und Streeck im Ersatz-Rosenmontagszug

12.20 Uhr: Ein Hamster mit Klopapierrollen, Christian Drosten, Karl Lauterbach und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden: Das sind einige Motive aus dem diesjährigen Kölner Rosenmontagszug.

Der echte Zug findet zwar wegen der Corona-Krise nicht statt – doch er wird im Miniaturformat des Kölner Stockpuppentheaters Hänneschen nachgebaut. Andere Motive sind Donald Trump, Geisterspiele in Fußballstadien und die AfD, die von einem braunen Haufen zum nächsten fliegt: von Pegida zu den Querdenkern. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) will den Puppenzug an Rosenmontag im Fernsehen zeigen.

Das verkleinerte Modell eines Traktors steht vor der Kulisse für den Rosenmontagszug 2021. Dieser findet dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nur als Inszenierung des Kölner Hänneschentheaters statt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Orchestermusiker fordern schnelle Öffnung der Konzerthäuser

12.12 Uhr: Die deutschen Orchestermusiker drängen auf eine baldige Öffnung der Konzert- und Opernhäuser. In den Landkreisen mit aktuell weniger als 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner wäre schon jetzt die Wiederaufnahme des Kulturbetriebs unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Gerald Mertens, am Dienstag in Berlin.

Sollte der vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) ins Spiel gebrachte Stufenplan überall gültig werden, wäre eine Wiederöffnung der Musiksäle voraussichtlich erst im September möglich. „Wenn eine Stadt oder ein Landkreis bei besonders hohen Inzidenzwerten Schulen und Kitas schließen und Ausgangssperren anordnen darf, so muss es möglich sein, bei niedrigen Werten auch Konzertsäle, Theater und Museen wieder zu öffnen“, sagte Mertens.

Von den 129 Berufsorchestern in Deutschland sind laut DOV derzeit 109 Orchester wegen des Lockdowns in Kurzarbeit. Verlängert wurde die Option auf Kurzarbeit bis Ende Juli. Nicht betroffen sind unter anderem die elf Rundfunkorchester, die weiter an Produktionen arbeiten, sowie die Berliner Philharmoniker, die ihre Programme streamen.

Champions League: RB Leipzig stellt Antrag auf Liverpool-Einreise

11.57 Uhr: RB Leipzig hat offiziell die Einreise des FC Liverpool zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 10. März beantragt. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. „Natürlich befinden wir uns in Gesprächen mit den Behörden, der UEFA und Liverpool. Am Montag haben wir einen Antrag auf Einreisegenehmigung des Teams aus Liverpool gestellt. Wir warten auf Rückmeldung“, sagte RB-Sprecher Till Müller. Der Antrag sei bei der zuständigen Bundespolizei gestellt worden.

Leipzig muss die Europäische Fußball-Union UEFA bis zum 8. Februar informieren, ob das Spiel wie geplant am 16. Februar in der Red Bull Arena ausgetragen werden kann. Derzeit verhindern dies die bis 17. Februar geltenden neuen deutschen Einreiseregeln für Menschen aus besonders betroffenen Corona-Mutationsgebieten, zu denen Großbritannien zählt. Diese beinhalten „vorerst keine Ausnahmeregelungen für Profisportler“, hatte am Montag eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums (BMI) erklärt.

Luftwaffe fliegt Soldaten mit zwei Maschinen nach Portugal

11.50 Uhr: Die Bundeswehr will die Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal am Mittwoch mit zwei Flugzeugen nach Lissabon fliegen. Die Maschinen – ein Airbus A310 für die 26 Männer und Frauen des Hilfsteams sowie ein Transportflugzeug A400M für das Material - sollen vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus starten. Unter den Soldaten sind acht Ärzte, wie die Bundeswehr mitteilte.

„Wir helfen unseren Freunden in Portugal, die in einer besonders dramatischen Lage sind, mit deutschem sanitätsdienstlichem Personal und medizinischer Ausrüstung“, hatte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag erklärt. Das Hilfsteam wird begleitet durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner. Im Laderaum des A400M werden 50 Beatmungsgeräte, 150 Infusionsgeräte, 150 Krankenbetten und weiteres Material nach Portugal geflogen. Die erste Kontingent soll für 21 Tage im Einsatz sein.

Corona-Notlage in Portugal: Die Särge stapeln sich Corona-Notlage in Portugal: Die Särge stapeln sich

China informiert andere Länder über gefälschte Impfstoffe

11.42 Uhr: Gefälschte Impfstoffe aus China sind offenbar auch in andere Länder verkauft worden. Nach der Entdeckung eines Fälscherrings und 80 Festnahmen berichtete Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag vor der Presse in Peking, dass nach seinem Verständnis „betreffende Länder“ über die Lage unterrichtet worden seien. Konkreter wurde er nicht. „Die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung mit den entsprechenden Ländern wird verstärkt, um die Verbreitung solch krimineller Aktivitäten zu verhindern.“

Am Vortag war in China ein „größerer Fall“ berichtet worden, bei dem gefälschte Covid-19-Impfstoffe produziert und verkauft worden waren. Seit September 2020 hätten die Fälscher unwirksame Kochsalzlösung abgefüllt, um sie als Impfstoff zu verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua. Insgesamt seien 3000 Dosen beschlagnahmt worden. Die Polizeiaktion sei an mehreren Orten in Peking und den Provinz Shandong und Jiangsu erfolgt. Der Umlauf der gefälschten Impfstoffe durch die Bande sei gestoppt worden.

Nächstes Bund-Länder-Treffen in der kommenden Woche

11.30 Uhr: Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das aktuelle Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlin, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Termin.

Bei der Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll über verschiedene Themen beraten werden:

Der seit 16. Dezember geltende harte Lockdown könnte verlängert werden. Aktuell sind die Maßnahmen bis zum 14. Februar befristet.

Was mit vielen geschlossenen Geschäften, Schulen und Kitas im Notbetrieb passiert, könnte bei der Runde für Diskussionen sorgen.

Zudem soll bis zu dem Treffen ein „nationaler Impfplan“ vorliegen, um mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit bei den Impfstofflieferungen zu erreichen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (Mitte) mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (r.) und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, bei einer Pressekonferenz. Foto: Pool / Getty Images

Bitkom-Umfrage: Jeder fünfte Arzt setzt noch auf das Fax

11.24 Uhr: In vielen Arztpraxen in Deutschland wird noch kommuniziert wie vor dem Siegeszug des Internets: Das Telefon sei der wichtigste Kanal im Austausch mit Patienten (77 Prozent), Apotheken (61 Prozent) und Praxen (53 Prozent). Das ist das Ergebnis einer am Dienstag vorgestellten Umfrage, die der Digitalverband Bitkom gemeinsam mit dem Ärzteverband Hartmannbund unter mehr als 500 Ärzten durchgeführt hat. Rund jeder fünfte Arzt (19 Prozent) hält den Kontakt zu Arztpraxen überwiegend per Briefpost, 22 Prozent setzen vornehmlich auf das Fax. Lediglich jeder 20. Arzt kommuniziert überwiegend via E-Mail mit anderen Praxen, Apotheken oder den Patienten.

„Ich habe mein Fax vor gut 20 Jahren abgeschafft, weil da nichts mehr passierte. Es hält sich aber hartnäckig im Gesundheitswesen“, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Da gebe es in der Ärzteschaft noch einen großen Handlungsbedarf. Es sei viel zuverlässiger, Daten digital zu übertragen und zu verarbeiten. Die Fehlerquote bei einer händischen Datenübernahme sei viel zu hoch.

Innerhalb der Praxen und Kliniken schreitet die Digitalisierung der Umfrage zufolge allerdings voran: Medikationspläne erstellt jeder zweite Arzt überwiegend digital. Eine digitale Patientenakte sei bereits bei 66 Prozent im Einsatz. Knapp ein Drittel der befragten Ärzte bewahrt die Akten noch ganz traditionell abgeheftet in Schränken oder Regalen auf.

Österreich verschärft Einreise-Bestimmungen

10.37 Uhr: Österreich verschärft aus Sorge vor der Verbreitung der Coronavirus-Mutationen die Einreiseregeln. Künftig müssten alle Einreisenden, für die keine Ausnahme gelte, beim Grenzübertritt einen negativen Coronatest vorlegen. Obendrein sei eine zehntägige Quarantäne einzuhalten, ein Freitesten nach fünf Tagen sei nicht mehr möglich, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien. Pendler müssten sich wie andere Einreisende auch nun online registrieren und einmal in der Woche einen negativen Coronatest vorlegen. Seit Beginn der Grenzkontrollen im Dezember seien drei Millionen Menschen überprüft worden, 200.000 seien in Quarantäne geschickt worden.

Um möglichst jeden Grenzübertritt von Touristen zu verhindern, würden die Kontrollen in Skigebieten verstärkt, so der Innenminister. Zuletzt waren Fälle bekanntgeworden, dass sich Ausländer als Arbeitssuchende ausgegeben hatten, letztlich aber zum Skifahren gekommen waren. Die Strafen für die Verstöße gegen die Hygieneregeln würden deutlich erhöht. Das Nichttragen von FFP2-Masken oder ein Ignorieren des Mindestabstands koste nun jeweils 90 Euro, hieß es.

USA verzeichnen rund 131.000 Neuinfektionen an einem Tag

10.22 Uhr: In den USA sind binnen 24 Stunden rund 131.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt worden. Das sind rund 20.000 weniger als am gleichen Tag der Vorwoche, wie aus den Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Dienstagmorgen (MEZ) hervorging.

Zudem starben am selben Tag 1.881 Menschen nach einer Ansteckung mit dem Virus. Der bisherige Höchstwert war am 12. Januar mit 4.466 Toten binnen 24 Stunden verzeichnet worden. Der bisherige Tagesrekord an Neuinfektionen wurde am 2. Januar mit 300.282 neuen Fällen gemeldet.

Zur Eindämmung der Pandemie muss in den USA an Bord von Verkehrsmitteln nun ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Foto: dpa

Tokio: Exportkontrollen der EU bringen Impfplan in Japan durcheinander

10.16 Uhr: Die Exportkontrollen der EU für Corona-Impfstoffe verzögern nach Angaben der Regierung in Tokio die Fertigstellung des Impfplans in Japan. Das Vorgehen der EU habe bereits Auswirkungen auf die Impfstoff-Lieferungen und bringe den Zeitplan für die Impfungen durcheinander, sagte der Impfbeauftragte der Regierung, Taro Kono, am Dienstag. Der Minister forderte, auf internationaler Ebene Maßnahmen gegen sogenannten „Impfstoff-Nationalismus“ zu ergreifen.

Die EU-Kommission hatten wegen Lieferengpässen am Freitag eine „Ausfuhrgenehmigungspflicht“ beschlossen, um die Exporte von Corona-Impfstoffen aus der EU zu überwachen und gegebenenfalls zu beschränken. Alle Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge über Corona-Impfstoffe abgeschlossen haben, müssen Lieferungen an Drittstaaten in Brüssel melden.

KfW-Fördervolumen steigt in Pandemie auf Rekordwert

10.02 Uhr: Die staatliche Förderbank KfW hat im Corona-Krisenjahr 2020 so viele Kredite vergeben wie nie. Das Fördervolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent auf den historischen Höchstwert von 135,3 Milliarden Euro. „Nie zuvor waren wir als Förderbank auf diese Weise gefordert“, sagte Vorstandschef Günther Bräunig am Dienstag in Frankfurt. Mit mehr als 50 Milliarden Euro habe die KfW Unternehmen, Start-ups, Studierende und gemeinnützige Organisationen in Deutschland sowie Partner in Entwicklungs- und Schwellenländern im Kampf gegen die Folgen der Pandemie unterstützt.

Allein in Deutschland sagte die KfW im vergangenen Jahr rund eine Million Kredite, Zuschüsse und andere Finanzierungen in Höhe von insgesamt 106,4 Milliarden Euro zu. Zum Wachstum des Fördervolumens in Deutschland trugen auch die Programme im Bereich Energieeffizienz, Bauen und Sanieren bei. Auch in diesem Jahr wird das von Bund und Ländern getragene Institut nach Einschätzung Bräunigs viel zu tun haben. „Die angelaufenen Impfungen stimmen zuversichtlich, dennoch wird uns die Corona-Pandemie auch im neuen Jahr sowohl im Neugeschäft als auch im Bestand weiter beschäftigen.“

Großbritannien beginnt mit Corona-Tests an der Haustür

9.30 Uhr: Großbritannien beginnt am Dienstag damit, 80.000 Menschen von Tür zu Tür auf COVID-19 zu testen, um die Ausbreitung der mutierten Corona-Variante aus Südafrika einzudämmen. Bewohner in acht Gebieten des Landes sollen getestet werden – unabhängig davon, ob sie Symptome zeigen oder nicht. Die Gebiete sind über ganz England verstreut. Die Lage sei „zutiefst besorgniserregend“, sagte Junior-Bildungsministerin Michelle Donelan gegenüber Sky.

„Lockdown“ ist der „Anglizismus des Jahres“ 2020

9.02 Uhr: Der in der Corona-Krise gebräuchliche Begriff „Lockdown“ ist zum „Anglizismus des Jahres“ 2020 gekürt worden. „Überzeugt hat die Jury am Wort Lockdown neben der zentralen Rolle, die es in der Diskussion um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielt, seine schnelle Integration in den Wortschatz des Deutschen“, teilte das Gremium rund um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch am Dienstag mit. Das Wort führe schon ein Eigenleben und werde auch zusammengesetzt benutzt - etwa in Lockdown-Verstöße.

Die Initiative Anglizismus des Jahres würdigt seit 2010 jährlich „den positiven Beitrag des Englischen“ zur deutschen Sprache. Frühere ausgezeichnete Begriffe waren etwa „Influencer“ und „Shitstorm“.

Tische und Stühle stehen vor einem geschlossenen Café. Leere Cafés prägen im Lockdown auch das Stadtbild. (Symbolbild)

Schwarze US-Bürger laut Studie vergleichsweise seltener geimpft

8.56 Uhr: Eine neue Auswertung von Impfdaten durch die US-Behörden legt eine ungerechte Verteilung der Corona-Vakzine zwischen Schwarzen und Weißen in dem Land nahe. Zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar erhielten in den USA fast 13 Millionen Menschen mindestens eine Impfung, wie die Gesundheitsbehörde CDC am Montag mitteilte. Von den rund 6,7 Millionen Menschen, deren Angaben über ethnische Zugehörigkeit vorlagen, bezeichneten sich nur 5,4 Prozent als Schwarze. 60,4 Prozent bezeichneten sich dagegen als Weiße.

Weitere 11,5 Prozent gaben demnach an, lateinamerikanischer oder asiatischer Abstammung zu sein. Zugleich mahnte die CDC zu Zurückhaltung bei der Bewertung der Studie, denn 14 Prozent der befragten Geimpften bezeichneten ihre Zugehörigkeit als „vielfältig“ oder sahen sich einer anderen Ethnie zugehörig. Deshalb seien weitere Studien nötig, um über Ungerechtigkeiten in der US-Impfkampagne abschließend urteilen zu können, erklärte die CDC.

In den Vereinigten Staaten hatte es zuletzt die Sorge gegeben, dass Schwarze in der Impfkampagne benachteiligt würden. In einigen Regionen stehen die Impfzentren in vor allem von Weißen bewohnten Gegenden. Zudem verfügen nicht alle US-Bürger über einen Internetzugang, der für die Vereinbarung eines Impftermins indes nötig ist. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass erkrankte Afroamerikaner an Covid-19 sterben, mehr als zwei Mal höher als im Durchschnitt.

Habeck wirft Bund und Ländern nach Impfgipfel „handwerkliche Fehler“ vor

8.15 Uhr: Nach dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck enttäuscht von den Ergebnissen gezeigt. „Das Erwartungsmanagement ist in den Keller gefahren worden“, sagte Habeck im ARD-„Morgenmagazin“ am Dienstag. Der Gipfel am Montag hätte eine „Strategie erklären“ sollen - es sei aber nur bei der Ankündigung einer Strategie geblieben.

Habeck forderte, die „Fakten auf den Tisch zu legen“, und er warf Bund und Ländern bei dem Treffen „handwerkliche Fehler“ vor. Zudem drängte er erneut auf eine Änderung der Vergabe von Impfterminen per Anschreiben. Es könne nicht sein, dass 80-Jährige in Telefonschleifen geschickt würden und dort stundenlang ausharren müssten.

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: dpa

Zahl der Fluggäste ging 2020 drastisch zurück

8.06 Uhr: Rund 57,8 Millionen Fluggäste starteten oder landeten im Jahr 2020 auf den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 74,5 % weniger als im Vorjahr. Dies ist der geringste Wert seit der deutschen Vereinigung. Im Jahr 2019 wurde mit 226,7 Millionen Fluggästen noch ein Rekord bei den Passagierzahlen verzeichnet.

Der Auslandsflugverkehr ging im Jahr 2020 insgesamt um 75 % zurück. Davon waren alle Reiseregionen ähnlich stark betroffen: Während die Zahl der Fluggäste im Europaverkehr um 74 % zurückging, waren es im Interkontinentalverkehr sogar noch drei Prozent mehr. Insbesondere der Flugverkehr mit den wichtigen Zielländern USA (-80 %) und China (-88 %) brach überdurchschnittlich ein. Auch der Inlandsflugverkehr ist im Jahr 2020 insgesamt ebenfalls um etwa Dreiviertel gesunken.

Städtetag hofft nach „Impfgipfel“ auf mehr Planungssicherheit

7.56 Uhr: Der Städtetag hofft nach den jüngsten Gesprächen von Bund und Ländern auf mehr Planungssicherheit für Corona-Impfungen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der „Rheinischen Post“, es gebe mehr Informationen über Impfstoff-Lieferungen in den nächsten Monaten. „Wir hoffen sehr, dass sich dadurch auch mehr Planungssicherheit für die Kommunen ergibt, die die Impfzentren betreiben.“

Zudem mahnte er: „Alle werden jetzt nach diesem Impfgipfel darauf achten müssen, dass nicht noch einmal zu hohe Erwartungen auf ein schnelles Impfen geweckt werden.“ Die Menschen, die wegen Corona in Sorge seien, dürften nicht weiter verunsichert werden. Die Aussicht, dass erst ab April wieder mehr Impfstoff zur Verfügung stehen könnte, reiche ihm nicht, sagte Dedy am Dienstag im Deutschlandfunk. „Das reicht mir deshalb nicht, weil es nicht praktikabel ist.“ Bis dahin bleibe eine Terminvergabe für die Städte schwierig. Ein Impfplan helfe nur dann, wenn er konkret werde.

Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in den USA in Kraft

7.00 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten. An Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln muss seit kurz vor Mitternacht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wie die Gesundheitsbehörde CDC verfügte. Verkehrsunternehmen dürfen demnach nur Personen transportierten, die der Maskenpflicht Folge leisteten.

Die Anordnung gilt auf unbestimmte Zeit. CDC behielt sich die Verhängung von Strafen bei Nichtbeachtung vor, diese sind aber zunächst nicht vorgesehen. Man setze in erster auf ein freiwilliges Befolgen der Maskenpflicht, hieß es in der Anordnung. Der neue US-Präsident Joe Biden hatte den Kampf gegen die Pandemie zu einem seiner wichtigsten Ziele erklärt. Er unterzeichnete kurz nach seinem Amtsantritt am 20. Januar eine Verfügung, die eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln vorsieht.

WHO-Expertin: Bei Corona-Forschung Langzeitfolgen nicht aus dem Blick verlieren

6.34 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegt derzeit das Hauptaugenmerk auf Impfstoffen und der Erforschung neuer Virus-Varianten. Doch nach Einschätzung der WHO-Expertin Janet Diaz sind Forschungen über die langfristigen Folgen mancher Corona-Infektionen, die unter dem Schlagwort „Long Covid“ zusammengefasst werden, genauso wichtig. „Wir haben immer noch nicht vollständig ergründet, was Long Covid ist“, sagte Diaz in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Genf.

Es gebe „da noch einiges zu lernen“, sagte die Long-Covid-Beauftragte im WHO-Notfallprogramm für die Corona-Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation richtet daher am 9. Februar das erste globale Long-Covid-Seminar mit Wissenschaftlern und Ärzten aus. Danach soll der Austausch zu dem Thema in regelmäßigen Abständen fortgesetzt werden.

Linken-Chef Bartsch nennt Impfgipfel ein „Placebo“

6.25 Uhr: Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat den Impfgipfel einen „Impfplacebo“ genannt: „Heute hätte es einen klaren Plan der Bundesregierung gebraucht, wie sie Deutschland aus dem Impfdesaster führen will. Dazu wäre ein klarer Produktions- und Verteilungsplan notwendig, der kurzfristig greift“, sagte Bartsch unserer Redaktion: „Das Ergebnis ist vor allem eine Beruhigungspille an die Bevölkerung.“ Es räche sich, dass die Bundesregierung nicht schon mit Forschungsbeginn an den Impfstoffen alles für eine breite Produktion unternommen habe.

Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag. Foto: imago images

Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Impfgipfel - Warum die Politik nur den Mangel verwaltet

Gesetzentwurf: Regierung hält an bisheriger Impf-Priorisierung fest

6.10 Uhr: Die Bundesregierung will auch nach der Zulassung des Covid-19-Impfstoffs des Herstellers Astrazeneca an der bisherigen Priorisierung der Impfgruppen festhalten. Laut einem Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums zur Neufassung der Impfverordnung, der dieser Redaktion vorliegt, soll es weiterhin bei den derzeitigen Prioritätsgruppen bleiben. Auch deren Reihenfolge soll im Prinzip dieselbe bleiben.

In der Gruppe mit dem höchsten Vorrang bei den Corona-Impfungen sind demnach die Überachtzigjährigen sowie schwere Pflegefälle, die älter als 65 Jahre sind. Sie erhalten den mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna. Das Vakzin von Astrazeneca bekommen dagegen all diejenigen in der höchsten Prioritätengruppe, die unter 65 sind. Hierzu zählte auch medizinisches und pflegerisches Personal. Hintergrund ist, dass das Präparat von Astrazeneca in Deutschland nur bis zum Alter von 64 zugelassen ist.

Im Folgenden soll dem Referentenentwurf zufolge dann die zweite Prioritätengruppe an die Reihe kommen. Von ihnen bekommen die Übersiebzigjährigen sowie Schwerkranke im Alter von über 65 den mRNA-Impfstoff von Moderna oder Biontech. Schwerkranken , die jünger sind als 65, sowie Berufsgruppen wie Polizisten mit einem hohem Infektionsrisiko erhalten dagegen den Impfstoff von Astrazeneca.

Sozialverbände pochen auf mehr Hilfe für die Ärmsten in der Krise

4.25 Uhr: Sozialverbände in Deutschland fordern von der Koalition, die Probleme der Benachteiligten in der Pandemie stärker zu berücksichtigen. Sie sehen die Ärmeren in der Gesellschaft stärker von einer Corona-Infektion bedroht, warnen vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft beim Impfen und fordern mehr finanzielle Unterstützung der Betroffenen. „Ein finanzieller Zuschuss für alle, die Grundsicherung beziehen, ist überfällig“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, der Deutschen Presse-Agentur.

Auch der Sozialverband VdK drückt in der Debatte um einen Corona-Zuschuss für Menschen in Grundsicherung aufs Tempo. „Wir begrüßen, dass Minister Heil angekündigt hat, endlich einen Corona-Mehrbedarf zu gewähren“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der dpa. „Wir fordern die Politik auf, jetzt zu handeln, nicht erst nach der Wahl.“

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte Vorschläge für einen Corona-Zuschuss für ärmere Menschen angekündigt. SPD-Chefin Saskia Esken hatte daraufhin die Erwartung an die Union ausgedrückt, beim anstehenden Koalitionsausschuss grünes Licht für ein solches Vorhaben zu geben. Die Spitzen von Union und SPD wollen voraussichtlich an diesem Mittwoch über nun anstehende Projekte beraten. Mit dabei soll voraussichtlich erstmals der neue CDU-Chef Armin Laschet sein. Sozialverbände hatten zuletzt einen Zuschuss von monatlich 100 Euro gefordert.

Patientenschützer üben scharfe Kritik an Impfgipfel

4.15 Uhr: Patientenschützer haben die Ergebnisse des Impfgipfels am Montag als unzureichend kritisiert. „Die Bund-Länder-Konferenz war die Steigerung des Unverbindlichen. So kommt Deutschland nicht aus der Pandemie-Lethargie heraus“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dieser Redaktion.

Brysch betonte, verantwortliches Handeln der Politik bedeutet auch, die Menschen „mit der sich abzeichnenden Realität vertraut zu machen“. Brysch verdeutlichte: „Wir alle müssen uns wohl darauf einstellen, dass die Impfungen weder die dauerhafte Immunität garantieren, noch die Weitergabe des Virus verhindern können.“

Spahn sieht noch „harte Wochen der Knappheit“ bei Vakzin-Versorgung

2.24 Uhr: In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben. Beim Impfgipfel am Montag sei klar geworden, dass es im ersten Quartal und bis in den April hinein „noch harte Wochen der Knappheit“ geben werde, sagte Spahn in den ARD-„Tagesthemen“.

Erst im Verlauf des zweiten Quartals werde dann „nennenswert mehr Impfstoff“ zur Verfügung stehen, sagte der Gesundheitsminister. Eine deutlich schnellere Produktion ist laut Spahn in der nächsten Zeit noch nicht möglich. Auch wenn zusätzliches Geld in die Produktion gesteckt würde, würde dies die Herstellung der Vakzine nicht beschleunigen, betonte er mit Blick auf die komplexen Produktionsverfahren.

Jens Spahn stimmt die Deutschen weiter auf „harte Wochen“ ein. Foto: imago images/Christian Spicker

Lindner nennt Ergebnisse des Impfgipfels „leider enttäuschend“

2.02 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat sich den Ausgang des Impfgipfels als unzureichend kritisiert. „Das Ergebnis des Impfgipfels ist leider enttäuschend“, sagte er unserer Redaktion. „Bislang ist es nicht gelungen, den Rückstand gegenüber anderen Ländern wegen der unzureichenden Bestellungen aufzuholen.“

Aus den langsamen Fortschritten beim Impfen dürfe sich nun aber kein Dauer-Lockdown bis zum Ende des Sommers ergeben. „Umso mehr ist es jetzt nötig, regional und mit innovativen Schutzkonzepten Öffnungen zu ermöglichen“, forderte Lindner. „Dort, wo die Lage vor Ort unter Kontrolle ist, wären pauschale Grundrechtseingriffe nicht verhältnismäßig.“

Bundeswehrverband: Wer Soldaten anfordert, soll sie auch impfen

1.00 Uhr: Wer Soldaten als Amtshilfe anfordert, soll sie auch impfen. Das fordert der Deutsche Bundeswehrverband und nimmt Länder und Kommunen in die Pflicht. „Jeder, der auf dem Wege der Amtshilfe Soldaten anfordert, muss sicherstellen, dass sie rechtzeitig vorher geimpft werden können“, sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende Jürgen Görlich unserer Redaktion.

Kein Mitglied der Truppe solle auch ohne Impfung in einen Auslandseinsatz geschickt werden. Görlich: „Soldatinnen und Soldaten, die in der Corona-Hilfe oder einem Einsatz einem gesteigerten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, brauchen zwingend den bestmöglichen Schutz.“ Die Forderung nach einem Vorrang für Soldaten im Einsatz gilt so lange, bis ausreichend Impfstoff für alle da ist. Seit Monaten wird über eine Corona-Impfpflicht für Soldaten beraten.

Corona-News vom 1. Februar: Städte- und Gemeindebund sieht „positives Signal“ beim Impfgipfel

22.50 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat die Ergebnisse des Impfgipfels begrüßt. „Es ist ein positives Signal, dass bis Ende des Sommers allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Ebenso ist es gut, dass die Pharmaunternehmen signalisiert haben, die Zusammenarbeit untereinander auszuweiten wie dies Bayer und Curevac angekündigt haben.“ Auch die vorgesehene Unterstützung der Bundesregierung bei der Beschaffung von Materialien und Zubehör für die Impfung sei ein wichtiges Vorhaben. „Dazu gehört auch die schnelle unbürokratische Erteilung notwendiger Genehmigungen.“

Zugleich forderte Landsberg, die Vergabe der Impf-Termine besser und effizienter zu koordinieren. „Das derzeitige Procedere sorgt vielfach für Verunsicherung und Unmut“, sagte er. „Wenn Menschen trotz vielfacher Versuche keinen Termin vereinbaren können, wenden sie sich an ihre Stadt oder Gemeinde, um dort Informationen und Unterstützung zu bekommen.“ Dies sei eine zusätzliche Belastung der Kommunen, die durch ein besseres Management verhindert werden könne.

Frankreichs Skilifte bleiben bis auf Weiteres geschlossen

22.45 Uhr: In Frankreichs Wintersportorten müssen die Skilifte vorerst weiterhin geschlossen bleiben. "Die gesundheitliche Situation lässt die Wiedereröffnung der Skilifte in unseren Skigebieten nicht zu", schrieb Premierminister Jean Castex am Abend nach einem Treffen mit Vertretern aus der Branche auf Twitter. Castex nannte kein Datum für eine geplante Wiedereröffnung.Das Amt des Premiers bestätigte auf Nachfrage Medienberichte, wonach die Skilifte auf jeden Fall den ganzen Februar über geschlossen blieben und es noch kein Datum für eine Öffnung gebe.

Biontech-Chef Sahin: "Sind eigentlich fast im Plan"

22.30 Uhr: Biontech-Chef Ugur Sahin hat seine Firma gegen Kritik wegen ausbleibender Impfstoff-Lieferungen verteidigt. Man habe kurzfristig Lieferungen reduzieren müssen, um die Produktionshallen zu erweitern, sagte er in den "tagesthemen." Ende Februar sei man wieder im Soll bei der Impfstoffproduktion und werde im März vermutlich deutlich mehr Impfstoff ausliefern können, als ursprünglich geplant.

Der Impfstoffgipfel mit Bund und Ländern sei wichtig gewesen, "damit alle verstehen, was für eine Komplexität hinter den Prozessen steckt". Biontech sei selbst von Zulieferern abhängig und habe keine vollen Lagerstätten. Alles, was produziert werde, werde sofort ausgeliefert. Wenn es also technische Probleme oder Verzögerungen bei der Zulieferung gebe, "schlägt das sofort durch", so Sahin weiter.

Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens Biontech. Foto: Andreas Arnold / dpa

Schwesig kritisiert fehlende Planungssicherheit bei Impfungen

22.00 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach dem Impf-Gipfel erneut die weiter fehlende Planungssicherheit bei den Corona-Impfungen bemängelt. „Zur Zeit haben wir nur Planungsdaten bis zum 20. Februar – und das reicht nicht, um den Menschen längerfristige Angebote zu machen“, sagte Schwesig am Montagabend in Schwerin nach dem Spitzengespräch von Bund, Ländern, EU und Pharmabranche zum Impfen.

Biontech will 2021 zwei Milliarden Vakzin-Dosen herstellen

21.15 Uhr: Der Impfstoffhersteller Biontech will 2021 zwei Milliarden Dosen seines Vakzins herstellen und damit die bisher erwartete Produktion von 1,3 Milliarden Dosen um mehr als 50 Prozent steigern. "Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Produktionskapazitäten zu erweitern", teilte das Unternehmen mit. Die Umbauten im belgischen Pfizer-Werk Puurs seien erfolgreich abgeschlossen worden. "Nun sind wir zurück im eigentlichen Zeitplan für die Lieferung von Impfstoffdosen an die Europäische Union."

Pfizer und Biontech würden weiter an erhöhten Liefermengen arbeiten - von der Woche des 15. Februar an. Man wolle sicherzustellen, dass man im ersten Quartal die Menge an Impfstoffdosen erfülle, auf die man sich vertraglich verpflichtet habe - und im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen weitere Dosen an die Europäische Union liefern können. Das Biontech-Werk im hessischen Marburg habe eine Lizenz erhalten und wolle im Februar die Produktion aufnehmen. Zudem habe man das europäische Fertigungsnetzwerk kontinuierlich erweitert.

EMA prüft Einsatz von Antikörper-Medikament

20.30 Uhr: Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung eines neuen Corona-Medikaments begonnen, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich für Deutschland eingekauft hat. Der EMA-Ausschuss für Humanarzneimittel untersuche das auf der Kombination von zwei Antikörpern beruhende Mittel REGN-COV2, teilte die Behörde mit.

Das Medikament, das gemeinsam vom US-Hersteller Regeneron und vom Schweizer Unternehmen Hoffman-La Roche entwickelt wurde, soll im vergangenen Jahr zur Behandlung der Covid-Infektion des damaligen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt worden sein.

Der EMA zufolge deutet eine Studie darauf hin, dass das Mittel die im Blut vorhandene Menge an Corona-Viren reduzieren kann. Es sei aber noch zu früh, um Schlussfolgerungen über das Verhältnis von Nutzen und Risiken zu ziehen. Ob die EMA der EU-Kommission die Zulassung für Europa empfehlen wird, ist noch offen.

Merkel, Müller und Söder bei Pressekonferenz nach Impfgipfel

20.00 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte, es werde „Monate dauern“, bis eine Entlastung bei der Impfstoffbeschaffung erreicht sei. Die gelieferten Mengen würden im ersten Quartal weiter knapp bleiben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schloss sich dem an. „Es sind einfach sehr viele Variablen im Spiel“, sagte Söder über die Impfungen. Dazu käme auch die Gefahr von Mutationen, was das Impfen nicht einfacher mache. Man dürfe keine Hoffnungen aussprechen, „die nicht erfüllbar sind“, so Söder. „Wir müssen besser werden."

19.45 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel sagte bei der Pressekonferenz nach dem Impfgipfel, man könne das Impfversprechen von Gesundheitsminister Jens Spahn erfüllen, jedem bis Sommer ein Impfangebot zu machen. Es werde ab dem zweiten Quartal des Jahres deutlich mehr Impfstoff geben. Für die lange Dauer der EU-Verhandlungen habe es „gute Gründe“ gegeben. Es seien viele Schritte, bis ein Impfstoff entsteht. Transparenz sei weiter das höchste Gebot. „Das Impfen ist ein großer Teil für den Weg aus der Pandemie“, sagt Merkel.

19.35 Uhr: Nach wochenlangen Problemen bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zu einem Impfgipfel zusammengekommen. An der Videokonferenz nahmen auch mehrere Bundesministerinnen und -minister, Vertreterinnen und Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teil. Die Ergebnisse der Beratungen werden in einer Pressekonferenz vorgestellt, die nun beginnt. Lesen Sie dazu: Impfgipfel: Das sind die fünf großen Probleme beim Impfen

Corona-Impfungen wegen Schneesturm verschoben

19.30 Uhr: Ein schwerer Schneesturm mit „Blizzard-ähnlichen Zuständen“ hat den Nordosten der USA getroffen. In New York und anderen Städten fallen Busse, Bahnen und Flüge aus. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus, Straßen wurden für den Einsatz von Rettungsfahrzeugen freigehalten. 60 Zentimeter Schnee wurden dort erwartet. Die Bewohner wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Die Schulen wurden geschlossen, geplante Corona-Impfungen verschoben.

Eine Frau läuft durch den verschneiten Central Park. Ein schwerer Schneesturm mit "Blizzard-ähnlichen Zuständen" hat den Nordosten der USA getroffen.

Mehr Geld hätte Impfstoffknappheit nicht verhindert

19.20 Uhr: Die Impfstoffknappheit in der EU ist nach Ansicht der EU-Kommission nicht auf Geiz zurückzuführen. „Mit mehr Geld hätten wir definitiv nicht mehr Impfdosen erhalten“, sagte die für Gesundheit zuständige Generaldirektorin der Kommission, Sandra Gallina.

Wenn die EU mit mehr Geld früher Impfdosen bekommen hätte, dann hätte die EU das Geld auch ausgegeben. Die EU habe sich die Impfdosen „extrem schnell“ gesichert, betonte Gallina. Zugleich räumte die Generaldirektorin ein, dass man Zeit gebraucht habe, um Risiken auszuschließen und Haftungsfragen zu klären. Die Sicherheit der Impfstoffe sei sehr wichtig, betonte sie.

EU-Datenbank zur Impf-Nachverfolgung

19.05 Uhr: Die EU hat eine Datenbank zur Erfassung der Corona-Impfungen in den EU-Staaten und vier weiteren Ländern eingerichtet. Auf der Website der EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC ließen sich heute die ersten Daten zum Fortschritt der Impfprogramme in den 27 EU-Ländern sowie in Großbritannien, Island, Liechtenstein und Norwegen abrufen. Manche Länder haben allerdings noch keine Daten gemeldet.

Bisher wurden laut der ECDC-Datenbank 8,23 Millionen Menschen in den erfassten Staaten geimpft, tatsächlich liegt die Zahl aber bereits sehr viel höher. Nach AFP-Informationen wurden bis Montagnachmittag mindestens 12,6 Millionen Dosen an 10,5 Millionen Menschen in der EU verimpft. Das sind etwa 2,3 Prozent der Bevölkerung. Für den ECDC-Impftracker sollen die Staaten zwei Mal pro Woche ihren Impffortschritt melden.

Corona-Schnelltest mittels Nasen-Abstrich

18.45 Uhr: Der Schweizer Roche-Konzern will bis Mitte Februar einen für Patienten weniger unangenehmen Coronavirus-Schnelltest auf den Markt bringen. Beim SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal werde die Probe aus dem vorderen Bereich der Nase entnommen statt aus dem Nasen-Rachen-Raum. Diese Abstrich-Methode könne die Unannehmlichkeiten verringern, insbesondere bei empfindlichen Personen wie Kindern, älteren Menschen oder Personen mit Behinderungen. Der Test habe die CE-Kennzeichnung erhalten und Vertriebspartner SD Biosensor bereite in den USA den Antrag auf Notfallzulassung vor.

Lockdown in Österreich wird gelockert

18.30 Uhr: Die österreichische Regierung hat eine teilweise Lockerung des harten Lockdowns ab dem 8. Februar beschlossen. Der Handel, Schulen und körpernahe Dienstleister wie Friseure dürfen unter strengen Auflagen wieder öffnen, teilt die Regierung mit. Der Unterricht in den Schulen wird teilweise im Schichtbetrieb erfolgen. Teilnehmen dürfen nur jene Schüler, die sich testen lassen.

Auch Friseure und andere Dienstleistungen dürfen nur mit einem Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, in Anspruch genommen werden. Die Ausgangsbeschränkungen werden auf die Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr eingegrenzt. Unter Tags dürfen sich zwei Haushalte treffen. In anderen Bereichen, etwa bei der Einreise, wurden hingegen Verschärfungen beschlossen.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz und die österreichische Regierung haben eine teilweise Lockerung des harten Lockdowns ab dem 8. Februar beschlossen. Foto: imago images / photonews.at

18.15 Uhr: Die Dokumentation „Hirschhausen als Impfproband“ beantwortet heute um 20.15 Uhr in der ARD viele Fragen rund um die Impfung gegen Corona. Lesen Sie hier: TV-Doku - Eckart von Hirschhausen ist Corona-Impfproband

EU verteidigt Impfstoffbeschaffung

18.00 Uhr: Beim deutschen Impfgipfel hat die EU-Kommission ihre Linie bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen verteidigt. Man habe gemeinsam mit den 27 EU-Staaten gehandelt und die bestmöglichen Verträge mit den Herstellern geschlossen, erklärte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Montag. Bis jetzt seien 18,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und mehr als 12 Millionen davon verabreicht worden. Das Ziel, bis zum Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen in der Europäischen Union gegen Covid-19 zu impfen, sei erreichbar, bekräftigte sie.

Europol warnt Reisende vor gefälschten Testbescheinigungen

17.45 Uhr: Europol hat Reisende vor kriminellen Banden gewarnt, die an Flughäfen und im Internet gefälschte Corona-Testbescheinigungen verkaufen. Beamte hätten mehrere Verdächtige festgenommen, die Reisenden in Großbritannien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden gefälschte negative Testergebnisse ausgestellt hätten, teilte die europäische Polizeibehörde mit. In einigen Fällen hätten die Betrüger 300 Euro für die Fälschungen verlangt.

EU will Mutationen bei Einreiseverbot stärker berücksichtigen

17.32 Uhr: Bei dem weitgehenden Einreiseverbot in die EU wollen die EU-Staaten die Verbreitung neuer Corona-Varianten in Drittstaaten künftig stärker berücksichtigen. Für Reisende aus Gebieten mit besorgniserregenden Mutationen soll nach der Ankunft eine Quarantäne-Pflicht gelten.

Auch zusätzliche Corona-Tests bei oder nach der Ankunft sind vorgesehen. Auf diese Empfehlungen für Einreisen aus Nicht-EU-Staaten einigten sich die Botschafter der EU-Staaten am Montag in Brüssel, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen erfuhr. Die Empfehlungen müssen nach der Entscheidung der Botschafter noch offiziell im schriftlichen Verfahren von den Hauptstädten angenommen werden.

Tschechische Petition fordert Corona-Hilferuf an Deutschland

17.16 Uhr: Immer mehr Menschen in Tschechien fordern ihre Regierung auf, Deutschland um Hilfe bei der Behandlung von Corona-Intensivpatienten zu ersuchen. Eine Online-Petition mit dem Titel „Öffnet die Grenzen für Rettungswagen“ hatten bis Montag bereits mehr als 2700 Menschen unterzeichnet. Frustriert äußerte sich der Präsident der Karlsbader Region im Westen des Landes, Petr Kulhanek. Er habe an das Kabinett in Prag appelliert, über Verlegungsmöglichkeiten nach Sachsen oder Bayern zu verhandeln. „Und nichts“, schrieb der konservative Politiker bei Twitter.

„Auch in Bayern sind die Krankenhauskapazitäten derzeit angespannt, gerade im Grenzgebiet“, erklärte eine Sprecherin der Bayerischen Staatskanzlei am Montag. „Gleichwohl gilt das Angebot der Staatsregierung an die tschechische Seite, hier nach Kräften zu unterstützen, weiterhin.“ Momentan werde die Hilfe aber nicht in Anspruch genommen, es gebe keine Anfragen zur Übernahme von Patienten aus Tschechien.

Immer mehr Menschen in Tschechien fordern ihre Regierung auf, Deutschland um Hilfe bei der Behandlung von Corona-Intensivpatienten zu ersuchen. Foto: Fabian Strauch / dpa

Bundeswehr wird am Mittwoch mit Hilfe für Portugal beginnen

17.14 Uhr: Die Bundeswehr wird nach einer Entscheidung des Verteidigungsministeriums am Mittwoch Hilfe in das von der Corona-Pandemie besonders stark betroffene Portugal schicken. Es sei geplant, dem EU-Partner 26 Sanitätskräfte sowie 150 Feldkrankenbetten und insgesamt 50 Beatmungsgeräte zu stellen, teilte das Verteidigungsministerium am Montag den Obleuten im Bundestag mit. Die Hilfe solle in einem Krankenhaus erfolgen, zivil oder militärisch. Die Unterrichtung lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Streit um Quarantäne-Zentren in Argentinien

17.09 Uhr: In Argentinien ist ein Streit um die Quarantäne-Zentren für Corona-Verdachtsfälle in der Provinz Formosa im Norden des Landes entbrannt. Menschenrechtsorganisationen hatten zuletzt unter anderem die hygienischen Bedingungen in den Einrichtungen kritisiert. Zudem würden Menschen von der Polizei unter Zwang in die Quarantäne-Zentren gebracht und dort bis zu 30 Tagen festgehalten, hieß es in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Kabinettschef Santiago Cafiero wies die Vorwürfe zurück. „Wir haben es nicht nötig, dass man uns sagt, wie mit den Menschenrechten umzugehen ist“, sagte er am Montag im Radiosender La Red. „In Formosa gibt es keine Menschenrechtsverstöße.“

Pandemie wirft Portugals Tourismus um Jahrzehnte zurück

16.58 Uhr: Die Corona-Pandemie hat den wichtigen Tourismussektor in Portugal auf das Niveau der frühen 1990er Jahre zurückgeworfen. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Übernachtungen in dem auch bei deutschen Urlaubern beliebten Land im Vergleich zu 2019 um 63 Prozent auf 26 Millionen eingebrochen, teilte die nationale Statistikbehörde INE am Montag in Lissabon mit. Eine niedrigere Zahl sei zuletzt 1993 mit 23,6 Millionen registriert worden, hieß es. Die Zahl der Touristen sei derweil um 61,2 Prozent auf 10,5 Millionen gefallen.

Wegen Variante aus Südafrika: Massentests für Zehntausende in England

16.56 Uhr: In mehreren Regionen Englands sollen sich insgesamt Zehntausende Menschen Corona-Schnelltests unterziehen. In London, im Südosten sowie Nordwesten von Englands und im Westen der Midlands sollen nun in den nächsten Tagen mobile Teams mit Heimtests durch die Viertel ziehen und bis zu 80 000 Bürger zu Schnelltests auffordern - egal, ob sie Symptome haben oder nicht. Davon erhofft man sich, mögliche weitere Fälle schnell zu entdecken, Infektionsketten nachvollziehen zu können und die weitere Ausbreitung der Variante zu verhindern.

In mehreren Regionen Englands sollen sich insgesamt Zehntausende Menschen Corona-Schnelltests unterziehen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Indien will Impfstoffentwicklung mit Milliardenbeträgen fördern

16.54 Uhr: Indien will im kommenden Haushaltsjahr (ab April) 25,4 Milliarden Euro (2,24 Trillionen Rupien) für sein Gesundheitsbudget ausgeben. Das seien 137 Prozent mehr als im Vorjahr, sagte Finanzministerin Nirmala Sitharaman am Montag dem Parlament in Neu Delhi. Demnach will das Land vier Milliarden Euro (350 Milliarden Rupien) allein für Impfstoffentwicklung sowie Impfprogramme ausgeben.

Slowakei will selbst Corona-Impfstoffe produzieren

16.47 Uhr: Der slowakische Gesundheitsminister Marek Krajci hat Verhandlungen über eine mögliche Produktion von Corona-Impfstoffen in dem EU-Land bestätigt. „Ich will das noch nicht konkretisieren, aber ich bestätige, dass unser Interesse sehr groß ist“, erklärte Krajci am Montag der Nachrichtenagentur Sita in Bratislava. Demnach soll es Gespräche sowohl mit dem Konsortium Pfizer/Biontech als auch mit dem US-Unternehmen Moderna geben.

Die Slowakei will selbst Corona-Impfstoffe produzieren. Foto: Carlos Giusti / dpa

Corona: Deutlich mehr Andrang bei Service-Nummer 116 117

16.33 Uhr: Die Corona-Krise führt zu deutlich mehr Andrang bei der bundesweiten Service-Telefonnummer 116 117 der Kassenärzte. Im Januar wurde sie elf Millionen mal angerufen, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) am Montag auf Anfrage in Berlin mitteilte - im ganzen vergangenen Jahr waren es gut 18 Millionen Anrufe gewesen. Fast 90 Prozent der Anrufe drehten sich nun um das Thema Corona.

Lesen Sie dazu: Corona-Impfung: So bekommt man einen Termin

Bei der 116 117 kann man sich auch über Corona-Impfungen informieren. Anrufer werden in den meisten Bundesländern an Call Center geleitet, die Fragen zum Impfen beantworten und teils auch Termine vermitteln. Daneben gibt es das Internetportal www.116117.de mit einer Übersicht über die je nach Land vorgesehenen Buchungsmöglichkeiten für Termine.

Union will von der Leyen in Bundestagsausschuss zu Impfstoff befragen

16.23 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen soll nach dem Willen der Union im Bundestag dem Gesundheitsausschuss rasch zur Corona-Impfstoff-Beschaffung Rede und Antwort stehen. „Um den gesamten Prozess aufzuarbeiten und Transparenz zu schaffen, halten wir es für wichtig, Informationen aus erster Hand zu bekommen“, sagte Erwin Rüddel (CDU), Vorsitzender des Ausschusses, am Montag dem Nachrichtenportal „ThePioneer“. Von der Leyen solle noch in dieser oder im Verlauf der kommenden Woche für ein „Gespräch“ zur „europäischen Impfstoffbeschaffung“ bereitstehen, zitiert das Portal aus einer Email des Ausschuss-Sekretariats. Dies habe die CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorgeschlagen.

TÜV testet und bewertet FFP2-Masken

15.56 Uhr: Der TÜV Nord hat für das RTL-Magazin "Stern TV" nun acht FFP2-Masken verschiedener Hersteller getestet. Dabei kam es vor allem auf zwei Kriterien an. Lesen Sie hier: FFP2-Masken im Test: So schneiden sie beim TÜV ab

Kranke sollen teilweise früher geimpft werden können

15.24 Uhr: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland sollen Menschen mit Vorerkrankungen voraussichtlich teilweise etwas früher zum Zug kommen können als bisher geplant. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Vorgaben zu Corona-Impfungen in Deutschland so ändern, dass die Einstufungen einzelner Krankheitsbilder in die Prioritätengruppen gemäß neuen Daten angepasst werden. Zudem soll die Altersempfehlung für den nun ebenfalls zugelassenen Impfstoff von Astrazeneca berücksichtigt werden. Das geht aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf für eine veränderte Coronavirus-Impfverordnung hervor. Spahn sagte am Montag in einer digitalen Pressekonferenz: „Im Grundsatz werden die Priorisierungsgruppen so bleiben, wie sie sind.“

Jens Spahn, Gesundheitsminister. Foto: Steffi Loos / Getty Images

Spahn hält an Impf-Versprechen für alle Erwachsenen bis Ende September fest

15.19 Uhr: Jens Spahn (CDU) geht trotz Lieferproblemen beim Impfstoff weiterhin davon aus, dass allen Erwachsenen bis Ende September ein Impfangebot gemacht werden kann. In einem Informationsschreiben des Gesundheitsministeriums, das den Ländern zur Vorbereitung des Bund-Länder-Impfgipfels an diesem Montag vorlag, heißt es: Eine aktuelle Übersicht zu den erwarteten Impfdosen zeige, „dass auf Basis dieser Planung und Annahmen ein Impfangebot an alle impfwilligen erwachsenen Bürgerinnen und Bürger im Sommer / 3. Quartal möglich ist“. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, wird allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine Prognose handelt: „Es handelt sich um mit Unsicherheiten behafteten Schätzungen auf Basis bestehender Verträge, Zulassungen und Ankündigungen, Änderungen der einzelnen Werte sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen.“

Das Gesundheitsministerium nennt in dem Schreiben zudem erstmals einen konkreten Zeitpunkt, wann die Impfungen zusätzlich zu den Impfzentren auch in den Arztpraxen durchgeführt werden sollen: Der Wechsel mache Sinn, „wenn von Impfstoffen, die nach ihrer Beschaffenheit für den Transport und die Lagerung in Arztpraxen geeignet sind, eine ausreichende Menge für mindestens 3.000.000 Impfungen pro Woche zur Verfügung“ stehe. „Die etwa 50.000 dafür in Frage kommenden Praxen können nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) mehr als 5.000.000 Impfungen pro Woche vornehmen“, heißt es weiter.

Bremen lässt eigene Kommission über Anträge auf frühere Impfung entscheiden

15.01 Uhr: Menschen in Bremen können einen Antrag auf eine vorgezogene Impfung stellen. Über die Anträge entscheidet eine fünfköpfige Impfkommission, die ihre Arbeit bereits aufgenommen habe, teilte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Montag mit.

Die Priorisierungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und auch des Bundesministeriums für Gesundheit seien leider häufig sehr weit gefasst und bildeten nicht alle Krankheitsbilder und Impfindikationen ab, begründete Bernhard die Impfkommission, die der Senat und die Bürgerschaft beschlossen hatte.

Für eine vorgezogene Impfung kommt in Frage, wer ein sehr hohes Risiko auf einen schweren oder gar tödlichen Krankheitsverlauf im Falle einer Corona-Infektion hat.

Tschechien: Bürger fordern Hilfeaufruf an Deutschland

14.58 Uhr: Immer mehr Menschen in Tschechien fordern ihre Regierung auf, Deutschland um Hilfe bei der Behandlung von Intensivpatienten zu bitten. Eine entsprechende Online-Petition mit dem Titel „Öffnet die Grenzen für Rettungswagen“ hatten bis Montag bereits mehr als 2700 Menschen unterzeichnet.

Frustriert äußerte sich der Präsident der Karlsbader Region im Westen des Landes, Petr Kulhanek. Er habe an das Kabinett in Prag appelliert, über Verlegungsmöglichkeiten nach Sachsen oder Bayern zu verhandeln. „Und nichts“, schrieb der konservative Politiker bei Twitter. In der Verwaltungsregion um Karlsbad (Karlovy Vary) war kein einziges Intensivbett für Corona-Patienten mehr frei. In der benachbarten Region Pilsen (Plzen) gab es noch ein einziges.

„Impfgipfel“ von Bund, Ländern und Herstellern hat begonnen

Nach wochenlangen Problemen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag zu einem „Impfgipfel“ zusammengekommen. An der Videokonferenz nehmen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller sowie der EU-Kommission teil. Letztere kauft die Vakzine für die gesamte Europäische Union bei verschiedenen Produzenten ein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Bayer will alle seine Curevac-Impfdosen in Wuppertal herstellen

14.25 Uhr: Der Pharmakonzern Bayer will den Impfstoff, den es im Rahmen der Curevac-Kooperation übernimmt, komplett in Wuppertal fertigstellen. Nur gewisse Vorprodukte würden von anderen Standorten kommen. Bayer will 2022 mindestens 160 Millionen Curevac-Covid-19-Dosen produzieren, im Jahr danach sollen es mehr sein. Damit übernehmen die Leverkusener einen Teil der Herstellung - Curevac rechnet im nächsten Jahr mit insgesamt mindestens einer Milliarde Dosen für den globalen Markt. Noch ist das Präparat im Entwicklungsstadium, im Sommer könnte es zugelassen werden und danach verimpft werden. Die ersten von Bayer gelieferten Dosen wären frühestens Ende dieses Jahres fertig. Das Präparat basiert, wie die Konkurrenzprodukte von Biontech und Moderna auch, auf der neuen „messenger RNA“-Technologie (mRNA).

Corona-Fonds: Mehr als fünf Millionen Euro für Frankfurter Forscher

14.19 Uhr: Etwa zehn Monate nach dem Start einer Spendenaktion für die Corona-Forschung am Universitätsklinikum Frankfurt und der Goethe-Universität sind mehr als fünf Millionen Euro zusammengekommen. Ermöglicht wurde dies durch 2000 Groß- und Kleinspender, wie die Goethe-Universität am Montag mitteilte. Die Idee des „Goethe-Corona-Fonds“ stamme aus den ersten Tagen der Pandemie, so sollten Forscherinnen und Forscher sofort und unbürokratisch unterstützt werden, ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise zu leisten.

Niederlande: Tausende Geldbußen wegen Verstößen gegen Ausgangssperre

14.12 Uhr: Wegen Verstößen gegen die nächtliche Corona-Ausgangsperre hat die Polizei in den Niederlanden bislang fast 16.000 Geldbußen verhängt. Allein seit Sonntag seien es 980 gewesen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Montag. Massenproteste gegen das Ausgangsverbot zwischen 21.00 und 4.30 Uhr, das seit dem 23. Februar gilt, waren in mehreren Städten in Krawalle, Plünderungen und Angriffe auf die Polizei ausgeartet. Laut Behördenangaben werden bei Verstößen gegen Corona-Schutzvorschriften zunächst Verwarnungen ausgesprochen. Wer sie nicht befolgt, kann mit einem Bußgeld in Höhe von 95 Euro bestraft werden. Die niederländische Regierung hat für Dienstag Beratungen über Möglichkeiten zur Lockerung ihrer Corona-Maßnahmen angesetzt.

Wegen Verstößen gegen die nächtliche Corona-Ausgangsperre hat die Polizei in den Niederlanden bislang fast 16.000 Geldbußen verhängt Foto: Friso Gentsch / dpa

Corona-Restriktionen bremsen Nashorn-Wilderei in Südafrika aus

14.09 Uhr: Die Zahl der von Wilderern getöteten Nashörner in Südafrika ist in dem von Corona-Restriktionen geprägten Jahr 2020 um ein Drittel zurückgegangen. Landesweit sank sie im Vergleich zum Vorjahr von 594 auf 394 Tiere, wie Umweltministerin Barbara Creecy am Montag bekanntgab. Insgesamt war die Wilderei in Südafrika rückläufig - das gilt auch für die wegen ihres Elfenbeins getöteten Elefanten. Die Zahl der nur im Krüger-Nationalpark gewilderten Jumbos sank um knapp die Hälfte gegenüber dem Vorjahr auf 16 tote Dickhäuter. 2020 wurden insgesamt 166 mutmaßliche Wilderer festgenommen - 66 im Krüger-Park.

Impfstoff-Lieferungen sollen im 2. und 3. Quartal deutlich anziehen

13.53 Uhr: Die Lieferungen von Corona-Impfstoffen für Deutschland sollen im Laufe des Jahres deutlich anziehen. Das geht aus einer neuen Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach 18,3 Millionen Impfdosen im laufenden ersten Quartal könnten demnach laut einer aktuellen Schätzung im zweiten Quartal voraussichtlich 77,1 Millionen Dosen und im dritten Quartal 126,6 Millionen Dosen verschiedener Hersteller folgen. Im vierten Quartal könnten es dann weitere 100,2 Millionen Dosen sein.

Die Schätzung bezieht sich auf geschlossene Verträge und geplante Vereinbarungen sowie voraussichtliche Zulassungstermine einiger Impfstoffe. Wie betont wird, hängen konkrete Termine und Liefermengen von zahlreichen Faktoren ab - besonders von klinischen Prüfungen, den Zulassungsverfahren, Produktionsprozessen, Lieferketten für Ausgangsstoffe und Qualitätskontrollen.

Die Impfstoffmengen sollen in den kommenden Monaten deutlich anziehen.

Dezember-Coronahilfen für Unternehmen werden ausgezahlt

13.45 Uhr: Nach wochenlanger Verzögerung kann die Auszahlung der regulären Dezemberhilfen für Firmen in der Corona-Krise nun starten. Die technischen Voraussetzungen dafür stehen, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Damit könnten die Auszahlungen durch die Länder ab sofort beginnen. Seit Anfang Januar waren bereits Abschlagszahlungen geflossen, Unternehmen konnten also einen Vorschuss auf die spätere Zahlung bekommen. Außerdem wurden die sogenannten Novemberhilfen zuletzt an die Firmen ausgezahlt.

Weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Italien in Kraft getreten

13.27 Uhr: Während viele EU-Staaten ihre Corona-Maßnahmen aus Angst vor den neuen Mutanten zuletzt noch verschärft haben, sind in Italien weitreichende Lockerungen des Lockdowns in Kraft getreten. Die meisten Regionen des Landes wurden am Montag zu gelben Zonen herabgestuft, in denen das Ansteckungsrisiko als gering gilt. Restaurants dürfen tagsüber wieder öffnen, auch Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum in Rom sind Besuchern wieder zugänglich.

Die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr bleibt auch nach den Lockerungen landesweit in Kraft. Restaurants, die bisher nur Außer-Haus-Service anbieten durften, dürfen nun aber wieder bis 18.00 Uhr Gäste vor Ort bedienen. Sehenswürdigkeiten wie die Vatikanischen Museen oder das Forum in Rom dürfen wieder öffnen - allerdings nur von montags und bis freitags. Mit der Schließung am Wochenende sollen große Menschenansammlungen verhindert werden.

GdP fordert frühere Impfung von Polizisten

13.10 Uhr: Unmittelbar vor Beginn des Impfgipfels fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) frühere Impfung der Sicherheitskräfte. „Wenn beim Impfgipfel die Reihenfolge auf den Prüfstand gestellt wird, müssen die Sicherheitsbehörden besser berücksichtigt werden“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, unserer Redaktion. „Wichtig ist, dass die Polizei beim Impfen eine höhere Priorität bekommt.“ Die Polizei wolle nicht in Konkurrenz zu Altenpflegern oder zum Krankenhaus-Personal treten. „Aber die Reihenfolge muss wiedergeben, dass es die Polizei ist, die in der Pandemie für Sicherheit und Ordnung sorgt“, so Radek. Wenn beim Impfgipfel die Reihenfolge auf den Prüfstand gestellt werde, „müssen die Sicherheitsbehörden besser berücksichtigt werden“, forderte er.

Laschet und Spahn für gemeinsame Bestandsaufnahme zu Impfungen

13.08 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat eine realistische gemeinsame Bestandsaufnahme für Verbesserungen bei den Corona-Impfungen in Deutschland angemahnt. Der Impfgipfel von Bund und Ländern diene vor allem dem Zweck, sich gegenseitig einmal auf den Sachstand zu bringen, sagte der CDU-Chef am Montag vor dem Bund-Länder-Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Ziel sei dann, zu überlegen, wie das Impfen in Deutschland optimal voranzubringen sei. Er wandte sich gegen den Eindruck, man könne die Impfstoffproduktion „mal eben in einer Woche“ hochfahren.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nannte es wichtig, zu einer einheitlichen Einschätzung zu kommen. Er verstehe die große Erwartungshaltung, die mit dem Impfen verbunden sei. Die realistische Einschätzung sei aber, dass es noch einige Wochen mit Knappheit von Impfstoffen würden. Dabei könne es im zweiten Quartal schon deutlich anders werden. Es gelte, gemeinsam zu schauen, wo man konkret bei der Beschaffung, der Produktion und der Terminvergabe „die Dinge noch besser machen“ könne.

Gastronomie in Frankreich unter Druck - Minister droht bei Öffnungen

13.06 Uhr: In Frankreich wächst in der Gastronomie der Ärger über die seit Monaten anhaltenden Schließungen von Bars und Restaurants. Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat Betreiber daher die Streichung finanzieller Mittel angedroht, sollten diese sich nicht an die Regeln halten. Ein Gastronom, der seinen Laden öffne, bekomme einen Monat lang kein Geld aus dem Solidaritätsfond, sagte Le Maire am Montag dem Sender RTL. Wenn er es wieder tue, gebe es überhaupt keine Unterstützung aus dem Fonds mehr. Es sei eine „extrem schwierige Situation“ für die Gastronomie, aber das rechtfertige nichts.

Telefonseelsorge führt wegen Corona mehr Gespräche über Einsamkeit

12.10 Uhr: Telefonseelsorger sprechen nach Erkenntnis einer Psychologin coronabedingt mit immer mehr Menschen, die sich einsam fühlen. „Im Jahr 2019 hat sich Einsamkeit in etwa jedem fünften Gespräch als ein Gesprächsthema gezeigt, also nicht nur als eine Lebenssituation oder Befindlichkeit, sondern es wurde explizit thematisiert“, sagte Ruth Belzner, die Leiterin der Telefonseelsorge Würzburg/Main-Rhön, in einem Videogespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Das ist im Jahr 2020 über das ganze Jahr gerechnet auf 25 Prozent hochgegangen, also jedes vierte Gespräch.“ Das sei eine signifikante Steigerung.

Die Mitarbeiter der Telefonseelsorgen telefonierten nicht nur, sondern chatteten auch mit Interessierten. Gerade dort würden oft bedrückende Geschichten erzählt „von jungen Menschen in dysfunktionalen Familien, die quasi gefangen und von Kontakten und auch von Hilfsangeboten abgeschnitten waren und sind“. Auch Steinmeier erzählte, dass ihn mittlerweile viel mehr Briefe erreichten, in denen Menschen von ihrer Einsamkeit berichteten.

Politiker schlagen Nachholung von Feiertagen als Corona-Bonus vor

11.45 Uhr: SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hat vorgeschlagen, Feiertage in diesem Jahr auch als Corona-Bonus für Arbeitnehmer nachzuholen. 2021 fallen Feiertage wie der 1. Mai, der 3. Oktober und die Weihnachtsfeiertage auf ein Wochenende – deshalb „wäre es eine Anerkennung und ein einfacher Corona-Bonus, wenn der darauffolgende Montag dann frei wäre für die Beschäftigten“, sagte Wiese der „Saarbrücker Zeitung“. In anderen Ländern wie Belgien, Großbritannien und Spanien gibt es einen solchen Ausgleich.

Der Bundesgeschäftsführer der Linken, Jörg Schindler, forderte eine Pflicht zum ersatzweisen Ausgleich durch Arbeitgeber. Das Arbeitszeitgesetz müsse entsprechend geändert werden, sagte Schindler der „Saarbrücker Zeitung“. Schließlich dürfe es nicht sein, dass durch Feiertage am Wochenende Beschäftigte insgesamt mehr arbeiten müssten.

Gericht: Keine sofortige Impfung für Krebskranke

11.28 Uhr: Zwei Berliner Krebskranke haben nach Beschlüssen des Verwaltungsgerichts in der Hauptstadt keinen Anspruch auf eine vorgezogene Impfung gegen das Coronavirus. Ihre entsprechenden Eilanträge seien zurückgewiesen worden, teilte das Gericht am Montag mit. Gegen die Beschlüsse kann noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Die Kranken, die wegen Lungen- beziehungsweise Knochenkrebs nicht stationär behandelt werden, sehen sich laut Mitteilung als besonders gefährdet an. Beide wollten die Senatsverwaltung für Gesundheit verpflichten, dass sie sofort geimpft werden. Ein solcher Anspruch könne nicht aus der Impfverordnung abgeleitet werden, so das Gericht. Die Kranken zählten nicht zu den Menschen mit höchster Impfpriorität. Auch eine Einzelfallentscheidung könne nicht beansprucht werden.

Krebskranke haben keinen Anspruch auf eine sofortige Impfung gegen Covid-19, entschied ein Berliner Gericht. Foto: dpa

Ryanair rechnet mit fast einer Milliarde Euro Jahresverlust

11.02 Uhr: Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair rechnet wegen der Corona-Pandemie mit dem höchsten Jahresverlust ihrer 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Geschäftsjahr bis Ende März werde Ryanair wohl 850 bis 950 Millionen Euro Minus machen, teilte die Airline am Montag mit. Auch das Geschäftsjahr 2021 werde eines der „herausforderndsten“ der Unternehmensgeschichte werden. Die Corona-Pandemie sorge für eine „Verwüstung“ in der Branche.

Ryanair machte zwischen Oktober und Dezember 306 Millionen Euro Verlust, wie die Fluggesellschaft weiter mitteilte. Der Umsatz fiel um 82 Prozent auf 840 Millionen Euro. Ryanair transportierte 8,1 Millionen Passagiere, 78 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

80 Verdächtige wegen Impfstoff-Fälschung in China festgenommen

10.52 Uhr: Wegen der Fälschung von Corona-Impfstoffen sind in China 80 Verdächtige festgenommen worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, hätten die Fälscher seit September 2020 unwirksame Kochsalzlösung abgefüllt, um sie als Impfstoff zu verkaufen. Insgesamt seien 3000 Impfdosen beschlagnahmt worden. Die Polizeiaktion sei an mehreren Orten im ganzen Land erfolgt. Der Umlauf der gefälschten Impfstoffe durch die Bande sei gestoppt worden.

China hat eine Reihe eigener Impfstoffe entwickelt. Die Regierung in Peking hat das Ziel ausgegeben, bis Mitte Februar 50 Millionen Menschen zu impfen.

Curevac rechnet gegen Ende des Jahres mit mehreren hundert Millionen Impfdosen

10.44 Uhr: Curevac bekommt nun tatsächlich Unterstützung bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffs: Der Pharmakonzern Bayer kündigte an, über die Produktionsmöglichkeiten für den mRNA-basierten Impfstoff von Curevac zu verfügen. Damit kann die Kooperation zwischen den beiden Pharmaunternehmen stattfinden. Bayer wird für die Herstellung auch das Werk in Wuppertal nutzen, kündigte Bayer-Vorstand Stefan Oelrich an.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) begrüßte die Kooperation bei der gemeinsamen Pressekonferenz der Unternehmen und erklärte, dass es wichtig sei, dass der Bund auch Impfstoffe für die Zeit nach dem Sommer bestellen würde. Wegen der Mutationen oder möglicher Impfauffrischungen sei es notwendig, dass man auch nach dem Impfangebot, dass der Bund bis Ende des Sommers allen Bürgern machen möchte, Impfstoff zur Verfügung stünde.

Der Curevac-Chef Franz-Werner Haas sagte: „Zum Ende des Jahres werden wir mehrere hundert Millionen Dosen zur Verfügung haben.“ Für das Jahr 2022 seien bisher 600 Millionen Dosen geplant gewesen. Durch Ausweitung des bestehenden Produktionsnetzwerkes würden es nun mindestens eine Milliarde werden.

Der Firmensitz des Unternehmens Curevac in Tübingen. Foto: dpa

Söder gegen übereilte Lockerungen ab Mitte Februar

10.34 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einer umfassenden Lockerung des coronabedingten Lockdowns ab Mitte Februar eine klare Absage erteilt. Mit Blick auf die nächsten Bund-Länder-Beratungen warnte er am Montag vehement vor einem „überstürzten Lockerungswettbewerb“ und einem neuen Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen auch innerhalb einzelner Länder. Fehler müsse man vermeiden. „Es geht nach wie vor um viele Menschenleben.“

Bei der nächsten Konferenz, wahrscheinlich am 10. Februar, werde man sich die aktuellen Entwicklungen anschauen, sagte der CSU-Vorsitzende vor einer Videoschalte des Parteivorstands in München. Söder fügte aber bereits hinzu: „Jeder, der erwartet, dass danach die großen Öffnungen in breiter Form stattfinden können – das ist aus meiner Sicht derzeit nicht verantwortbar.“ Söder mahnte eindringlich zur Geduld – auch deshalb, weil die britische Virusmutation immer stärker hierzulande nachgewiesen werde.

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern mahnte Söder zudem Verlässlichkeit und Planbarkeit bei den Impfungen gegen das Coronavirus an. „Wir müssen wissen, wann welche Impfmengen kommen“, sagte Söder am Montag vor einer Sitzung des CSU-Parteivorstands. Es sei „besser mehr und schneller als später und weniger“ Impfstoff zu haben.

Lesen Sie auch: Anne Will: Corona-Lockerungen - Gäste streiten über das Wann

Griechenland wappnet sich für dritte Corona-Welle

10.24 Uhr: Die griechische Regierung bereitet sich auf die Möglichkeit einer dritten Corona-Welle vor. Am Montagmorgen bestellte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias außerplanmäßig den nationalen Corona-Krisenstab ein, um das Vorgehen für einen möglichen starken Anstieg der Zahlen zu erörtern. Dazu könnte auch ein noch strengerer Lockdown gehören, als er ohnehin schon seit Anfang November in Kraft ist, berichteten griechische Medien.

Die Corona-Experten sehen das Land an einem entscheidenden Punkt: Nach einer leichten Lockerung des Lockdowns vor zwei Wochen waren die Fallzahlen bereits nach oben geschnellt. Zudem wurde am Wochenende erstmals die südafrikanische Virus-Mutante entdeckt; die britische ist bereits im Umlauf. Nun ist die Sorge groß, dass das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten könnte.

Auch interessant: Wie Finnland das Coronavirus in den Griff bekommen hat

Wann öffnen Friseure wieder? Viele fürchten um Existenz

09.57 Uhr: Auf den Köpfen der Deutschen sieht es zunehmend wild aus. Viele fragen sich, wann Friseure wieder öffnen. Indes bangen Tausende Friseurinnen und Friseure um ihre Existenz. Lesen Sie hier: Friseure vor Ruin – "Ich werfe der Regierung Versagen vor"

Rekordjahr für Einzelhändler trotz Umsatzeinbruch im Dezember

8.57 Uhr: Deutschlands Einzelhändler haben das Corona-Jahr 2020 trotz eines historischen Umsatzeinbruchs im Dezember in Summe mit einem Rekordplus abgeschlossen. Im Gesamtjahr lagen die Erlöse real um 3,9 Prozent und nominal um 5,1 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Vor allem der Onlinehandel boomte, auch Lebensmittelhändler sowie Möbel- und Heimwerkermärkte machten gute Geschäfte. Der Textilhandel stürzte dagegen tief in die Krise.

Zum Jahresende gab es für den gesamten Einzelhandel in Deutschland wegen des erneuten Lockdowns den größten Umsatzeinbruch gegenüber einem Vormonat seit 1994: Im Dezember setzte die Branche preisbereinigt (real) insgesamt 9,6 Prozent weniger um als im November 2020. Zur Bekämpfung der Pandemie war das öffentliche Leben wieder eingeschränkt worden, das für die Branche wichtige Weihnachtsgeschäft fiel daher teilweise aus.

Im Vergleich zum Dezember 2019 lag die Branche jedoch auch im Dezember 2020 in Summe im Plus: Die Umsätze lagen real um 1,5 Prozent und nominal um 2,6 Prozent über den Werten des Vorjahresmonats.

Die Geschäfte sind momentan bis auf wenige Ausnahmen für den Kundenverkehr geschlossen. Foto: Oliver Berg / dpa (Symbol)

Kommt Corona-Bonus für Hartz-IV-Empfänger?

8.40 Uhr: In der Debatte um eine mögliche Zusatzzahlung für Grundsicherungsempfänger wegen der Corona-Pandemie nennt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans nun konkrete Zahlen: „Ein Zuschuss von 200 Euro wäre für viele Menschen, die in Armut leben, eine große Hilfe und würde die Allgemeinheit nicht überfordern“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Walter-Borjans sprach von einer „Einmalhilfe“.

Für gefährdete Unternehmen tue die Regierung „zu Recht viel“, sagte Walter-Borjans. „Daran gemessen wäre eine solche Hilfe ein Klacks.“ Er sei der Meinung, die Koalition müsse sich auf die Einmalzahlung einigen können, „wenn sich CDU und CSU der Bedeutung des Buchstabens C in ihren Namen bewusst sind.“ Denkbar sei außerdem eine erneute Zahlung an Familien, sagte der SPD-Chef.

Lockdown führt zu starkem Anstieg der Kurzarbeit

8.30 Uhr: Der andauernde Corona-Lockdown hat die Kurzarbeit in Deutschland nach Schätzung des Ifo-Instituts wieder stark ansteigen lassen. Im Januar waren nach Berechnungen der Münchner Wirtschaftswissenschaftler 2,6 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit, 400.000 mehr als im Dezember. Damit waren 7,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer in Kurzarbeit, nach 6,6 Prozent im Dezember. Das teilte das Ifo-Institut am Montag mit.

Besonders hart getroffen sind Hotels und Gaststätten mit geschätzt 594.000 Menschen in Kurzarbeit, knapp 56 Prozent aller Arbeitnehmer im Gastgewerbe. Im Handel waren es nach den Berechnungen der Ifo-Arbeitsmarktexperten 556.000 Kurzarbeiter, mit einem Anteil von gut 12 Prozent der Beschäftigten mehr als doppelt so viele wie Anfang Dezember.

Klingbeil findet Idee einer „Notimpfstoffwirtschaft“ populistisch

8.12 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht die Idee einer staatlich gelenkten Impfstoffproduktion skeptisch. Wenn der Vorschlag helfe, müsse er beim Impfgipfel auch auf den Tisch, sagte Klingbeil am Montag im Deutschlandfunk. Er glaube aber, „dass das populistische Vorschläge sind, dass sowas am Ende auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Unternehmen führt.“ Er sprach sich für die Stärkung von Kooperationen und auch finanzielle Unterstützungen der Bundesregierung aus. „Aber ich glaube, diese Drohgebärden, die funktionieren erstmal soweit nicht.“

In Richtung der Pharmabranche mahnte Klingbeil an: „Es geht hier nicht um die Profite einzelner Unternehmen, sondern es geht hier darum, eine globale Krise zu lösen.“ Die Pharmaunternehmen seien teilweise auch mit staatlichen Forschungsgeldern unterstützt worden. „Und jetzt erwarte ich von den Unternehmen, dass sie sich auch in die Pflicht nehmen lassen, in dieser globalen Krise zu helfen.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Auch interessant: Hirschhausen: „Der Nutzen der Impfung ist glasklar belegt“

Corona-Krise lässt Bierabsatz auf historisches Tief sinken

8.06 Uhr: Haben die Deutschen in der Krise weniger Lust auf Bier? Im Corona-Jahr 2020 haben die in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager insgesamt rund 8,7 Milliarden Liter Bier abgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sank der Bierabsatz damit gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % beziehungsweise um 508,2 Millionen Liter. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) eingeführte Bier nicht enthalten.

Geschlossene Bars und Restaurants, abgesagte Feste und sonstige Großveranstaltungen sorgten besonders in den Monaten April (-17,3 %) und Mai (-13,0 %) für einen starken Rückgang beim Bierabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Sommermonaten kam es aufgrund der gelockerten Beschränkungen zu einer leichten Erholung beim Bierabsatz. Die wieder verschärften Corona-Auflagen ab Herbst 2020 ließen den Bierabsatz im November jedoch erneut drastisch sinken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde 14,1 % weniger Bier abgesetzt.

Woidke gegen staatlich geregelte Impfstoffproduktion

7.45 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält nichts von einer staatlich geregelten Impfstoffproduktion. „Es ist nicht nötig, Zwangsmaßnahmen einzuleiten. Das sehe ich momentan nicht“, sagte er in der ARD. Stattdessen solle man mit den Herstellern reden und fragen, was möglich sei. Grünen-Chef Robert Habeck hatte zuvor eine „Notimpfstoffwirtschaft“ gefordert, um mehr Impfstoff zu produzieren.

Woidke sprach sich für die Prüfung weiterer Corona-Impfstoffe für den deutschen Markt aus. „Ich halte es schon für nötig und für möglich, auch diese Impfstoffe zu prüfen, wenn sie zur Verfügung stehen. Und wenn sie sicher sind und wirksam sind, dann sollten sie auch eingesetzt werden“, sagte der SPD-Politiker etwa mit Blick auf chinesische und russische Impfstoffe am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Es müssten aber die entsprechenden Zulassungsverfahren durchgeführt werden.

Biontech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

6.56 Uhr: Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern. Das teilte das Mainzer Unternehmen am Montagmorgen mit – wenige Stunden vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern.

„Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen“, wird Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting in der Mitteilung zitiert. „Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern.“ Davon würden gemäß dem geltenden EU-Verteilungsschlüssel 18,6 Prozent auf Deutschland entfallen. Die Bundesrepublik kann also mit fast 14 Millionen zusätzlichen Dosen rechnen.

Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze. Foto: dpa

Streeck: Lockdown-Schäden sollten erfasst werden

6.43 Uhr: Der Virologe Hendrik Streeck plädiert dafür, die gesellschaftlichen Schäden durch den Kampf gegen Corona nicht zu vernachlässigen und systematisch zu erfassen. „Die Politik muss abwägen und darf sich nicht nur von Virologen, Epidemiologen und Physikern leiten lassen. Kinderärzte, Psychologen und Soziologen warnen vor den Kollateralschäden, die Wirtschaft und Künstler leiden: All dies gilt es zu bedenken“, sagte Streeck in einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Bis heute sei außerdem nicht überprüft, welche Einschränkungen der bisherigen Lockdowns tatsächlich welche Wirkung gehabt hätten, erklärte der Bonner Virologe. Das Ziel, das Virus Richtung null zurückzudrängen, hält der Professor für unrealistisch. „No Covid, Zero Covid: Wenn man die Konzepte liest, sind die Unterschiede letztlich nicht sehr groß.“ Dass Corona nicht ausgemerzt werden könne, sei aber eine Realität, mit der es klarzukommen gelte.

Impfgipfel von Bund und Ländern mit Herstellern am Nachmittag

6.20 Uhr: Nach dem schleppenden Start der Corona-Impfungen in Deutschland kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Montag um 14.00 Uhr zu einem Krisengipfel zusammen. An der Videokonferenz nehmen auch Vertreter der Impfstoff-Hersteller und der EU-Kommission teil. Am Wochenende forderten mehrere Länder-Regierungschefs einen Fahrplan für die kommenden Wochen und Klarheit über die Impfstoff-Lieferungen.

Der Impfgipfel ist eine Reaktion auf Probleme beim Impfstart in Deutschland und auf die Diskussion um die Menge der zur Verfügung stehenden Vakzine. Momentan sind in der EU drei Impfstoffe zugelassen, zuletzt wurde am Freitag die Zulassung für das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca erteilt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Erwartungen an die Bund-Länder-Konferenz vorab gedämpft. Im Internetprogramm der „Bild“-Zeitung machte Spahn am Sonntagabend deutlich, dass er nicht mit konkreten Beschlüssen rechnet. „Wir können durch einen Gipfel allein nicht mehr Impfstoffe produzieren“, sagte er. Durch ständige Forderungen nach mehr Impfdosen „wird die Produktion nicht schneller“.

Israel verlängert erneut seinen Corona-Lockdown

6.02 Uhr: Israel hat seinen Corona-Lockdown erneut verlängert. Die Maßnahmen gelten nun vorerst bis kommenden Freitagabend, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und das Gesundheitsministerium am Sonntag nach einer Kabinettssitzung mitteilten. Die Restriktionen wären ohne die Verlängerung am Sonntag um Mitternacht abgelaufen.

Trotz einer intensiven Impfkampagne sind die Infektionszahlen in Israel weiterhin hoch. Der Januar war in Israel mit insgesamt mehr als tausend Corona-Toten der Monat mit den meisten Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Am Mittwoch will das Kabinett erneut über eine mögliche abermalige Verlängerung des Lockdowns beraten, wie es in der Mitteilung hieß. Der Lockdown ist seit dem 27. Dezember in Kraft.

Lindner warnt vor staatlich gelenkter Impfstoffproduktion

3.20 Uhr: Im Vorfeld des Impfgipfels an diesem Montag hat FDP-Chef Christian Lindner vor einer staatlich gelenkten Impfstoffproduktion gewarnt. „Ich wünsche mir innovative Ideen vom Impfgipfel. Staatliche Zwangslizenzen gehören nicht dazu“, sagte er unserer Redaktion. Sie würden dem Innovationsstandort Deutschland schaden.

Lindner sprach sich dafür aus, Anreize für eine schnellere Produktion zu setzen „statt nur auf wenig verbindliche Zusagen zu hoffen“. An falscher Sparsamkeit dürfe ein zügiges Impfangebot für alle nicht scheitern.

Der FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner. Foto: dpa

Irritiert zeigte sich der FDP-Vorsitzende über die Ankündigung der Bundesregierung, wonach beim Impfgipfel keine Beschlüsse geplant seien. „Wir müssen Umfang und Tempo beim Impfen dringend erhöhen“, forderte er. „Die Bevölkerung erwartet ein Ende des gesellschaftlichen Stillstands.“

IMK-Chef Strobl: Hartnäckige Quarantänebrecher „in einem geschlossenen Krankenhaus absondern“

1.12 Uhr: Der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), hat sich für eine Zwangsisolierung von Menschen ausgesprochen, die wiederholt gegen Corona-Quarantäneauflagen verstoßen. „Hartnäckige Quarantänebrecher, bei denen alle anderen Mittel nicht zur Einsicht führen, müssen in einem geschlossenen Krankenhaus abgesondert werden“, sagte Strobl im Interview mit unserer Redaktion. „Natürlich braucht es dafür einen richterlichen Beschluss.“

Das sei „der richtige Umgang mit hartnäckigen, uneinsichtigen und bußgeldunempfindlichen Quarantänebrechern, die bewusst in Kauf nehmen, andere mit einer potentiell tödlichen Krankheit zu infizieren“, betonte Strobl. „Es geht ja nur um wenige Einzelfälle und um wenige Tage, in denen die Leute infektiös sind.“ Baden-Württemberg hat mittlerweile zwei Krankenhäuser für diesen Zweck bestimmt.

Corona-News vom 31. Januar: Weil kündigt Stufenplan für Lockerung des Corona-Lockdowns an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen an den Infektionszahlen ausgerichteten Stufenplan für die Lockerung der Corona-Einschränkungen angekündigt.

Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es sollen neun Millionen Dosen hinzukommen.

Zwei Antikörper-Präparate aus den USA sollen in Deutschland zum Einsatz kommen. Lesen Sie hier: Wem Antikörper-Mittel helfen könnten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat ein Ampel-Modell für eine zügige Öffnung der Kitas vorgeschlagen. Mehr dazu: Corona-Lockdown: So will Giffey die Kitas wieder öffnen

Corona-Lockdown: So will Giffey die Kitas wieder öffnen SPD-Chefin Saskia Esken will im nächsten Koalitionsausschuss einen monatlichen Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher durchsetzen.

Portugal hat wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus die weitgehende Schließung seiner Grenzen angeordnet.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar.

Vor dem Impfgipfel am Montag hat Grünen-Chef Robert Habeck die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert.

Corona-News vom 30. Januar: Italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff bis 55 Jahre

Die italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt den seit Freitag in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nur für Erwachsene bis zum Alter von 55 Jahren.

nur für Erwachsene bis zum Alter von 55 Jahren. Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission über eine Altersbeschränkung beim Impfstoff von Astrazeneca hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt.

Nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie will der Vatikan seine Museen und Kirchen wieder öffnen. Die Vatikanischen Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle sind ab Montag wieder für Besucher zugänglich.

Bis zum 22. Februar werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums laut der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem Video-Podcast die Corona-Krise angesichts des Lockdowns als „gewaltigen Kraftakt“ für Familien bezeichnet und um Geduld geworben.

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab diesem Samstag eine weitreichende Einreisesperre.

Corona-News vom 29. Januar: Impfstoff von Astrazeneca zugelassen, Einreisesperren ab Samstag

Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca darf nun auch in der Europäischen Union genutzt werden. Die EU-Kommission erteilte eine Zulassung, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte. In Deutschland soll das Astrazeneca Vakzin allerdings nur für 18- bis 64-Jährige zum Einsatz kommen.

Gefälschte Corona-Tests sind teils schon für wenig Geld zu haben. Mit den Reisebeschränkungen geht der Missbrauch einher. Das Geschäft mit negativen Testbescheinigungen boomt dabei nicht nur in Russland. Lesen Sie hier: Corona-Bescheinigungen: Gefälschte Tests für 1000 Rubel

Die EU kann künftig die Exporte von Corona-Impfstoffen überwachen und gegebenenfalls beschränken. Die EU-Kommission hatte am Freitag eine entsprechende „Ausfuhrgenehmigungspflicht“ beschlossen.

Der Corona-Impfstoffkandidat des US-Konzerns Johnson & Johnson hat nach Unternehmensangaben eine Wirksamkeit von 66 Prozent.

Mehrere EU-Länder darunter Tschechien, Österreich und Frankreich regulieren die Ein- und Ausreise wegen der Corona-Mutationen stark

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat eindringlich vor zu frühen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen gewarnt. „Wir sind auf einem guten Weg, und wir müssen diesen Weg weiter konsequent bestreiten“, sagte Wieler am Freitag in Berlin.

10.58 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)