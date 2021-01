Corona-Notlage in Portugal: Die Särge stapeln sich

So, 31.01.2021, 15.46 Uhr

Gemessen an der Bevölkerungszahl ist Portugal derzeit weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie getroffen. Die Zahl der Toten steigt auf neue Höchststände, viele Bestatter sind an der Belastungsgrenze. Die Regierung hat Deutschland um Hilfe gebeten.