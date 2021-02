Unter minus 10 Grad: Eisbrecher auf Mittellandkanal im Einsatz

Die extreme Kälte in Mitteldeutschland hält weiter an. Dies macht nun auch der Schifffahrt zu schaffen. „Wir hatten die zweite Nacht mit Temperaturen unter Minus 10 Grad Celsius zu verzeichnen, so dass sich auf dem Mittellandkanal eine geschlossene Eisdecke von bis zu 5 Zentimeter gebildet hat. Dies bringt für die Schifffahrt schon erhebliche Probleme", so Jens Bendler vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (Außenstelle Haldensleben) am Montagmorgen.

Eisbrecher auf dem Mittellandkanal seit 5 Uhr im Einsatz

Seit 5:30 Uhr ist deshalb der Eisbrecher „Seewolf" auf dem Mittellandkanal zwischen Magdeburg und Wolfsburg im Dauereinsatz. Bendler: „Auch in dieser schwierigen Coronazeit ist es wichtig, dass die Verkehrswege frei bleiben!"

Kältekammer an der Börde: Bis minus 17 Grad Kältekammer an der Börde: Bis minus 17 Grad Auf dem Mittellandkanal hat sich in der Nacht zum Sonntag, 31. Januar, eine Eisschicht gebildet. Der frostige Start hatte aber auch eine schöne Seite. Foto: Matthias Strauss

