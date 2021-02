Wetter Deutschland: -24 Grad erwartet - Temperaturen sinken

Schnee, Glatteis und heftiger Wind: Tief "Tristan" beschert der Nordhälfte Deutschlands einen massiven Wintereinbruch. Die Bahn muss zahlreiche Verbindungen einstellen - auf unzähligen Straßen und Autobahnen kommt es zu Behinderungen. of the highway covered with snow and of the Dortmund train station in the State of Northrhine Westphalia

Das extreme Winter-Wetter sorgt in Deutschland weiter für Chaos auf Straßen und Schienen

Dem DWD zufolge kann es in der Nacht zu Mittwoch zu Tiefstwerten von bis zu minus 24 Grad kommen

Das Wetter behindert auch den Bahnverkehr und verursacht Ausfälle und Verspätungen

Die Deutsche Post DHL hat die gleichen Probleme gemeldet

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) appelliert an die Bürger, zu Hause zu bleiben

Ein massiver Wintereinbruch mit Schnee, Glatteis und heftigem Wind hat die Nordhälfte Deutschlands erfasst – die Konsequenzen sind noch deutlich zu spüren. In vielen verschiedenen Regionen kam es zu Staus, die sich nur langsam auflösen - in NRW müssen Fahrer nachts auf der Autobahn ausharren. Auf unzähligen Straßen im Norden und in der Mitte Deutschlands sind die Räumdienste im Dauereinsatz.

Die Deutsche Bahn musste nach eigenen Angaben zahlreiche Verbindungen einstellen, andere Züge waren sogar gestrandet und mussten versorgt werden. Mancherorts fielen mehr als 30 Zentimeter Schnee, dazu kamen meterhohe Verwehungen. Und nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) war es das noch nicht.

Wetter in Deutschland: Polarluft bringt den Winter

Eine Ursache für den ungewöhnlich starken Wintereinbruch ist unter anderem der hohe Luftdruck, der vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor starken Unwettern: Auch am Alpenrand seien schwere Sturmböen zu erwarten. Im Norden, der Mitte und Osten des Landes rechnet der DWD mit Sturm- und Windböen. Verfolgen Sie hier die Entwicklungen im Newsblog.

Wetter-News am Dienstag, 9 Februar: Feuerwehr warnt vor Betreten der Eisflächen

11:12 Uhr: Die Berliner Feuerwehr hat vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt. „Die Eisflächen auf Berliner Gewässern sind trotz des Frostes nicht tragfähig. Bitte klären sie besonders ihre Kinder auf, denn für die Jüngsten ist die Verlockung oft zu groß“, twitterte die Feuerwehr am Dienstag. Es bestehe Lebensgefahr. Die Feuerwehr bittet, umgehend die Notrufnummer 112 anzurufen, wenn eine Person eingebrochen ist.

Auto im Winter: Das sollten Fahrer immer dabei haben

Weitere Impfstofflieferungen wetterbedingt abgesagt

10.35 Uhr: Die Schneedecke in Niedersachsen führt weiter zu Verzögerungen bei der Verteilung des Corona-Impfstoffs. Wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte, wurden auch die für Dienstag geplanten Transporte abgesagt. Betroffen seien 20 der 50 Impfzentren. Schon am Montag hatten zwölf Impfzentren anders als geplant keinen Impfstoff erhalten. Wann die Lieferungen nachgeholt werden können, ist offen.

Bahnverkehr im Norden weiterhin eingeschränkt

10.05 Uhr: Im Norden Deutschlands müssen sich Pendler und Reisende auch am Dienstag auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. „Hier im Norden hat uns das Wetter im Griff“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Betroffen seien der Fern- und Regionalverkehr. Am Morgen kam es besonders im Regionalverkehr in Schleswig-Holstein zu witterungsbedingten Verspätungen und Zugausfällen. Die Deutsche Bahn rät allen Reisenden, ihre Verbindung vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.

07.02.2021, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen: Eine Anzeigetafel an einer Bus- und Bahnhaltestelle in Oberhausen weist darauf hin, dass der Vekehr eingestellt wurde. In der Nacht hat es in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen starke Schneefälle gegeben. Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Fabian Strauch/dpa

Wintereinbruch sorgt weiterhin für Probleme im Bahnverkehr

7.56 Uhr: Wegen des Wintereinbruchs müssen sich Bahnpendler und andere Reisende in Hessen weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr ist besonders der Knotenpunkt Kassel betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Hauptstrecken von Schnee und Eis zu befreien. Auch im Regionalverkehr gibt es Behinderungen. So kann es dem Rhein-Main-Verkehrsverbund zufolge etwa auf den Linien RB5, RE5, RE30 und RE98 rund um Kassel zu Ausfällen und Verspätungen kommen. In mehreren Landkreisen gebe es auch im Busverkehr Probleme, etwa im Wetteraukreis.

Lastwagenfahrer stecken die ganze Nacht auf Bundesstraße fest

6.20 Uhr: Wegen Bergungsarbeiten nach einem wetterbedingten Unfall sind mehrere Lastwagenfahrer zum Teil die gesamte Nacht auf der Bundesstraße 4 steckengeblieben. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, kamen auf hessischer Seite der BAB4 Richtung Frankfurt zwischen Wildeck-Ost und Wildeck-Hönebach mehrere Lastwagen wegen Schnee und Glätte nicht weiter. Der Rückstau gehe mehrere Kilometer bis über die Landesgrenze nach Thüringen, hieß es. Die Fahrer sollten vom Deutschen Roten Kreuz und dem Rettungsdienst mit Decken und warmen Getränken versorgt werden. Auf hessischer Seite kümmere sich das Technische Hilfswerk um die Fahrer.

Wintereinbruch sorgt weiterhin für Probleme im NRW-Bahnverkehr

6.10 Uhr: Bahnpendler in Nordrhein-Westfalen müssen sich wegen des heftige Wintereinbruchs weiterhin auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Im Fernverkehr war besonders der Knotenpunkt Dortmund betroffen, wie die Deutsche Bahn am Dienstagmorgen mitteilte. Auch im Nahverkehr gibt es starke Einschränkungen. Dies betreffe vor allem den Norden des Landes, hieß es. Es werde den ganzen Tag über mit Verzögerungen gerechnet. Die Bahn rät allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung vor dem geplanten Fahrtantritt zu überprüfen.

Eingeschneite Züge stehen am Hauptbahnhof. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Unfälle und Sperrungen auf der A9 wegen Glätte

6.00 Uhr: Wegen starker Glätte ist es auf der Autobahn 9 zu mehreren kleinen Unfällen und Sperrungen gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden dabei niemand schwer verletzt. In Richtung Berlin war die Strecke bei Vockerode (Landkreis Wittenberg) wegen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Auch in der Gegenrichtung wurden an der Anschlussstelle Coswig (Anhalt) zwei von drei Spuren gesperrt.

Minusgrade und gelegentlich Schneefall in Berlin und Brandenburg

5.45 Uhr: Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bleiben weiterhin frostig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, kommt es in der ersten Tageshälfte vor allem an der Grenze zu Sachsen zu leichtem Schneefall. In anderen Teilen von Berlin und Brandenburg fallen bei Temperaturen zwischen minus zehn und minus fünf Grad nur vereinzelt Schneeflocken vom Himmel. In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen erneut. Örtlich kann es dem DWD zufolge zu Tiefstwerten von bis zu minus 24 Grad kommen.

Chaos auf A2 in NRW - Fahrer müssen auch nachts im Stau ausharren

5.30 Uhr: Der durch heftigen Schneefall ausgelöste Stau auf der A2 bei Bielefeld hat sich auch bis zum frühen Dienstagmorgen nicht aufgelöst. Fahrer und Mitfahrende verbrachten bei eisiger Kälte zum Teil die ganze Nacht und damit mehr als zwölf Stunden in ihren fest sitzenden Fahrzeugen. Bereits am Montagmittag waren Lastwagen auf der Autobahn wegen des Schnees stecken geblieben. Der Rückstau zog sich zwischenzeitlich über 37 Kilometer. Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt - insgesamt bildeten sich rund um Bielefeld zeitweise mehr als 70 Kilometer Stau.

Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer zum Teil die ganze Nacht auf der Straße und mussten bei klirrender Kälte in ihren Autos ausharren. Foto: Festim Beqiri/TV7News/dpa

Rückstau nach Schneechaos auf A7 - Polizei muss Lkw-Fahrer wecken

5.00 Uhr: Nach starkem Schneefall staut sich weiterhin der Verkehr auf der A7 im Landkreis Northeim. Die Autobahn sei nach dem Einsatz von Räumdiensten zwar wieder weitgehend befahrbar, teilte die Polizei Göttingen in der Nacht zum Dienstag mit. Es komme aber zu erheblichem Rückstau zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg. Grund für den Stau sind demnach Lkw-Fahrer, die sich wegen der langen Wartezeit zur Ruhe begeben hatten. Sie behinderten den anlaufenden Verkehr. Die Autobahnpolizei sei dabei, die Fahrer zu wecken und den Stau aufzulösen.

Die wichtigsten Wetter-News am Montag, 8. Februar: Wetterexperte: Auf das Schneechaos folgt eisiger Frost

22.27 Uhr: Laut dem Meteorologen Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst ist ab Donnerstag in ganz Deutschland fest mit frostigen Temperaturen unter null zu rechnen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich also weiterhin auf rutschige Straßen gefasst machen. Grund für den strengen Frost ist laut Jonas die "kalte Gisela". Das Hoch namens „Gisela“ liege diese Woche „weitgehend ortsfest über Skandinavien“, zapfe Polarluft an und schiebe diese „auf direktem Wege nach Mitteleuropa und damit nach Deutschland“.

In der Mitte und im Osten Deutschlands dürfte Nachtfrost von minus 18 Grad keine Seltenheit sein. Bei Wind und trockener Luft könne die gefühlte Temperatur nachts sogar auf bis zu minus 30 Grad sinken. „Wer da morgens mit dem Hund raus muss, sollte sich im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen“, empfahl Jonas.

"Flockdown" legt auch die Post lahm

19.35: Nach Bahn, ÖPNV und Impfzentren meldet jetzt auch die Deutsche Post DHL Beeinträchtigungen durch das anhaltende Schneechaos. Am Montag sei es unter anderem wegen gesperrter Autobahnen in Teilen Deutschlands zu Verzögerungen bei der Zuführung von Paketsendungen zu Sortierzentren gekommen, sagte ein Konzernsprecher in Bonn.

Dies habe zur Folge gehabt, dass in manchen Gebieten die Zustellung ausgefallen sei. Als Beispiele für teilweise betroffene Bundesländer nannte der Sprecher Nordrhein-Westfalen und Thüringen. In Thüringen fiel die Zustellung von Briefen und Paketen fast komplett aus - nur im Thüringer Wald waren mancherorts einige Fahrzeuge unterwegs. Bei den teils chaotischen Straßenverhältnissen habe die Gesundheit der Mitarbeiter im Vordergrund gestanden, hieß es von der Post.

Einige Züge im Norden fahren wieder

17.10 Uhr: Der Regional- und Fernverkehr im Norden kommt nach dem heftigen Wintereinbruch nur langsam wieder in Gang. „Wir rechnen leider auch am Dienstag noch mit Einschränkungen“, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Zwar sei im Nahverkehr auf einigen Strecken am Nachmittag der Verkehr wieder aufgenommen worden – etwa fuhren wieder Regionalzüge zwischen Bremen und Hannover – „allerdings noch sehr unregelmäßig“, sagte die Sprecherin. Im Fernverkehr verkehrten wieder vereinzelt Züge zwischen Hamburg und Hannover – weiter südwärts Richtung Kassel war die Strecke noch durch Schnee und Eis blockiert.

Noch immer machen vereiste Weichen, eingefrorene Oberleitungen und Schneeverwehungen viele Strecken unpassierbar. Es habe zwar viele Räumfahrten etwa mit Schneefräsen gegeben. Doch durch den Wind und anhaltenden Schneefall seien Bahnlinien oft wenig später mit Schnee wieder zugeweht. Die Bahn riet Reisenden, sich vor Fahrtantritt im Internet über Verbindungen zu informieren.

Notbetrieb an Uniklinik – Über Stunden zu Fuß zum Dienst

16.42 Uhr: Um zum Dienst kommen zu können, haben Mitarbeiter der Uniklinik in Münster (UKM) während des Schneesturms lange Fußmärsche in Kauf genommen. „Wir haben unter anderem eine Mitarbeiterin, die aus Havixbeck drei Stunden zum Dienst gelaufen ist“, sagte Pflegedirektor Thomas van den Hooven am Montag. Eine 24-Jährige habe einen zweieinhalb Stunden langen Fußmarsch in Kauf genommen, sie legte neun Kilometer zurück.

Die Bereitschaft, den Betrieb aufrecht zu erhalten, betreffe aber nicht nur das Pflegepersonal. „Das gilt quer durch alle Berufsgruppen vom medizinisch-pflegerischen Personal über die Logistik bis hin zu den Gärtnern und der Werkfeuerwehr und das in einer ohnehin anstrengenden Zeit“, sagt Christoph Hoppenheit, Kaufmännischer Direktor des UKM.

Bis zu 30 Zentimeter Schnee waren in Ostwestfalen und im Münsterland in der Nacht zum Sonntag innerhalb weniger Stunden gefallen. Das blockierte für viele Mitarbeiter den Weg zur Uniklinik. Foto: Ute Friederike Schernau/dpa

Vereiste Gleise: Dortmunder schieben Straßenbahn an

16.30 Uhr: Bei klirrender Kälte haben Passanten eine steckengebliebene Straßenbahn in Dortmund auf vereisten Gleisen wieder in Bewegung gesetzt. Bei der Sonderfahrt sollte ein Fahrschullehrer die Befahrbarkeit der Strecke testen, schilderte eine Sprecherin der Dortmunder Stadtwerke DSW21. Fahrgäste waren nicht im Wagen, dafür einige Mitarbeiter der Stadtbahn. An einer Steigung in Innenstadtnähe sei am Montagvormittag dann kältebedingt Schluss gewesen. Hilfsbereite Passanten sprangen den Mitarbeitern zur Seite und schoben die Stadtbahn an. Zuvor hatten die „Ruhr Nachrichten“ berichtet.

Auf ein kurzes Video von der kraftvollen Aktion auf Twitter mitsamt dem Tweet „Großartig #Zusammen Dinge Bewegen“ reagierten die Stadtwerke mit dem Lob: „Wir mögen unsere Fahrgäste.“ Der Sprecherin zufolge konnten Busse in Dortmund am Montag gar nicht fahren, die Stadtbahnen nur teilweise und eingeschränkt.

Feuerwehr entfernt Eiszapfen in Unterführung

16.18 Uhr: Die Minusgrade haben der Feuerwehr in Mönchengladbach einen ungewöhnlichen Einsatz beschert. Die Einsatzkräfte musste ausrücken, um in einer Unterführung Eiszapfen von der Decke abzuschlagen, wie ein Sprecher am Montag berichtete. Die Feuerwehrleute kletterten auf das Dach ihres Einsatzfahrzeugs und entfernten dann die spitzen Eisgebilde. Dies sei vorsorglich geschehen, damit Fußgänger nicht verletzt und Autos nicht beschädigt würden, sagte ein Sprecher.

Scheuer appelliert an Bürger: „Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zuhause bleiben“

15.45 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat an die Bürger im Norden und in der Mitte des Landes appelliert, angesichts der Wetterlage auch am Mittwoch auf Reisen zu verzichten. „Bei solchen extremen Bedingungen können selbst die beste Weichenheizung und das beste Räumfahrzeug an ihre Grenzen geraten“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion „Deshalb gilt zumindest für die Mitte und den Norden vorerst weiter: Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zuhause bleiben.“

Die schwierige Lage sei noch nicht überstanden, warnte Scheuer. „In der Mitte Deutschlands erwarten wir in den Nächten auf Dienstag und Mittwoch strengen Frost mit Temperaturen von teilweise minus 18 oder sogar minus 25 Grad. Der Norden wird sich zudem in der Nacht zum Mittwoch weiter auf kräftige Schneefälle einrichten müssen.“

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Foto: dpa

Corona-Impfstoff verspätet sich wegen Schneewetters

15.42 Uhr: Das anhaltende Winterwetter in Niedersachsen erschwert auch die Corona-Impfkampagne. Das Gesundheitsministerium in Hannover sagte in Abstimmung mit der Polizei am Montag die Impfstofflieferungen für zwölf Impfzentren ab. Frühestens am Dienstag solle je nach Wetterlage damit begonnen werden, die Lieferungen nachzuholen, sagte ein Ministeriumssprecher.

Wer bereits einen Impftermin hat, derzeit aber wetterbedingt nicht zum Impfzentrum kommen kann, soll „so schnell und unkompliziert wie möglich“ einen Nachholtermin bekommen. Eine erneute Anmeldung über die Hotline oder das Internetportal ist dafür nicht nötig, die Abstimmung läuft über die Kommunen als Betreiber der Impfzentren.

Thüringer Impfstellen nach Schneepause wieder geöffnet

15.28 Uhr: Die wegen des Winterwetters am Montag in Thüringen zunächst geschlossenen Corona-Impfstellen arbeiten seit dem frühen Nachmittag wieder. Lediglich die Einrichtung in Sömmerda sei noch nicht wieder in Betrieb, sagte der Impfkoordinator der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen, Jörg Mertz, auf Anfrage. Sie sollen voraussichtlich am Dienstag folgen. Wegen des Winterwetters und der Behinderungen durch Schneemassen auf Straßen und Gehwegen waren die Einrichtungen am Morgen zunächst geschlossen geblieben.

Ersatztermine für davon betroffene Impfwillige würden entweder direkt vor Ort durch die Einrichtungen organisiert oder diese würden im Laufe der Woche telefonisch informiert, erklärte Mertz. In Thüringen gibt es 29 regionale Corona-Impfstellen.

Winterwetter beeinträchtigt Abfallentsorgung

14.21 Uhr: Wegen der aktuellen Wetterlage wird der Abfall in Halle vorerst nicht mehr abgeholt. Die Entsorgung werde nachgeholt, teilte die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft (HWS) am Montag mit. Dabei prüfe das Unternehmen fortlaufend, wann die Arbeit wieder aufgenommen werden könne. Derweil sei der Räumdienst der HWS seit der Nacht zum Samstag ununterbrochen im Einsatz. Schneeverwehungen erschwerten die Arbeit.

Auch in Magdeburg wirkt sich der Schneefall auf die Müllentsorgung aus. Eine pünktliche Leerung könne nicht gewährleistet werden, teilte die Stadt am Montag mit. In jedem Fall könnten Abfallbehälter nur geleert werden, wenn der Zugang frei von Schnee sei. Zudem stelle die Stadt die Entsorgung von Sperrmüll bis einschließlich Mittwoch ein.

Bei Sturm über Bord gegangen – Suche nach 24-Jähriger eingestellt

14.15 Uhr: Die Suche nach einer jungen Frau, die während des Sturms von einem Containerschiff in die Nordsee stürzte, ist eingestellt worden. Wie eine Sprecherin der Seenotretter sagte, lieferte auch ein Flug der Marine bei Ebbe keine Hinweise auf die Vermisste. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Unglück aus. „Die 24-Jährige ist bei Arbeiten an der Gangway verunglückt“, sagte ein Sprecher am Montag. Der Sturz am Sonntag zeige keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Zum Zeitpunkt der Suche herrschte Sturm mit Böen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde, wie die Seenotretter mitteilten. Die Lufttemperatur lag bei minus acht Grad, die Wassertemperatur bei zwei Grad. Der unter der Flagge Dänemarks fahrende, 300 Meter lange Containerfrachter „Santa Clara“ lag zunächst in Bremerhaven vor Anker und machte sich auf den Weg nach Rotterdam, so der Polizeisprecher.

Zeitungen bieten wegen winterlicher Zustellprobleme E-Paper an

14.06 Uhr: Schnee und Eis haben am Montag vielerorts die Zustellung von Tageszeitungen erschwert. Zahlreiche Blätter boten daher Lesern vorsorglich die aktuelle Ausgabe kostenlos als E-Paper im Internet an.

Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen: Die „Münstersche Zeitung“ teilte auf ihrer Webseite am frühen Morgen mit, dass es aufgrund der Witterung in einigen Bereichen des Verbreitungsgebietes zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen könne. Auch „Die Glocke“war betroffen.

Eine ähnliche Lage in Sachsen: Die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) konnte in einigen Gebieten in den Landkreisen nicht zugestellt werden, da Gehwege und Straßen mitunter gar nicht oder nur schwer passierbar gewesen seien. Ähnliche Fälle gab es auch in Bayern.

Auch Bayern ist tief im Schnee versunken. Das sorgt nicht nur für Chaos, sondern auch für malerische Aussichten – wie bei diesen Feldern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Schneechaos in Bildern

14.00 Uhr: Der massive Wintereinbruch hat Teile Deutschlands in eine weiße Winterlandschaft mit einer dicken Schneedecke verwandelt. In dieser Fotostrecke können Sie sich ein Bild davon machen: Schneechaos: Der Wintereinbruch in Bildern

Deutsche Bahn: Extreme Wetterlage schränkt Verkehr erheblich ein

13.05 Uhr: Die starken Schneefälle und heftigen Verwehungen haben am Montag den Verkehr der Deutschen Bahn in Sachsen erheblich eingeschränkt. So wurde der Fernverkehr von und nach Leipzig bis mindestens mittags komplett eingestellt, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Von Leipzig nach Dresden fuhr zunächst lediglich die RE 50 über Riesa.

Eingeschneite Züge stehen am Leipziger Hauptbahnhof. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

DWD sagt eine frostige Nacht voraus

12.06 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag weitere Schneefälle, die zusätzlich zum Schnee vom Wochenende noch einmal zwischen drei und 15 Zentimeter Zuwachs an Schneehöhe erwarten ließen. Nachts drohen allerdings Glätte und Tiefstwerte zwischen minus 15 und minus 20 Grad.

Deutschland erwartet eine besonders frostige Nacht. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Flugbetrieb in Dortmund vorübergehend ausgesetzt

10.58 Uhr: Weil die Start- und Landebahn vereist ist, hat der Flughafen Dortmund den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Voraussichtlich bis 13.00 Uhr könnten keine Maschinen starten und landen, teilte der Flughafen am Montag mit. Maschinen mit Ziel Dortmund würden nach Köln/Bonn umgeleitet, sagte eine Sprecherin. Dort, wie auch am größten Flughafen in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, lief der Flugbetrieb am Montagvormittag ohne Beeinträchtigungen.

Schnee sorgt für Einschränkungen bei Bus und Bahn

10.43 Uhr: Wegen des anhaltenden Schneefalls kommt es in Sachsen-Anhalt zu Einschränkungen beim Bus- und Bahnverkehr. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben den Betrieb komplett eingestellt, wie ein Sprecher in Magdeburg am Montag mitteilte. In der Nacht war zunächst ein Notbetrieb mit Bussen vorgesehen. Dieser wurde wieder eingestellt, da sich mehrere Fahrzeuge festgefahren hatten. Wann die Straßenbahnen und Busse wieder fahren können, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Warn-App meldet Extremwetterlage für Halle

10.37 Uhr: Die Nutzer der Warn-App Katwarn in Halle sind am Montagmorgen aufgefordert worden, vorerst alle nicht notwendigen Wege zu vermeiden. Es herrsche eine Extremwetterlage, hieß es in der Mitteilung. Straßen und Schienenwege könnten unpassierbar sein. Im Stadtgebiet sei mit Schneefällen und starken Schneeverwehungen zu rechnen. Unterdessen türmten sich in engen Straßen wie im Süden der Stadt in Vorgärten Schneeberge. Private Hausbesitzer versuchten, große Schneemassen von den Gehwegen zu bekommen. Per Katwarn-App wurden die Menschen aufgefordert, möglichst die Wege für den Winter- und Rettungsdienst frei zu halten. Zudem gelte es, Bäume zu meiden. Diese könnten unter der Schneelast zusammenbrechen.

Die Nutzer der Warn-App Katwarn in Halle sind am Montagmorgen aufgefordert worden, vorerst alle nicht notwendigen Wege zu vermeiden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Familie bleibt stundenlang im Schnee stecken

8.30 Uhr: Stundenlang ist eine dreiköpfige Familie im Landkreis Sömmerda mit ihrem Auto im Schnee steckengeblieben. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, blieb das Fahrzeug am Sonntagabend zwischen Schallenburg und Kranichborn stehen und kam nicht mehr weiter. Eigenen Angaben zufolge versuchte die Familie fünf Stunden lang, das Auto vom Schnee zu befreien. Erst gegen Mitternacht wählten sie den den Notruf. Die Eltern und ihre 7-jährige Tochter wurden den Angaben zufolge von der Feuerwehr gerettet und in eine Notunterkunft gebracht. Aufgrund des schweren Schneefalls konnte das Auto der Familie bisher noch nicht geborgen werden.

Schneemassen lösen sich von Hausdach: Vier Tote in russischem Dorf

8.06 Uhr: In einem russischen Dorf sind vier Menschen durch herabfallende Schneemassen ums Leben gekommen. Insgesamt acht Menschen waren in der Region Altai im südlichen Sibirien zwischenzeitlich von Schnee verschüttet, der sich vom Dach eines Getreidespeichers gelöst hatten, wie der zuständige Katastrophenschutz am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge war eine Kombination aus gestiegenen Temperaturen und Stürmen Auslöser für die Tragödie: So hätten sich Schneemassen gebildet, die dann angeschmolzen seien und sich gelöst hätten.

Mehrere Städte stellen Busverkehr wegen Schneefalls ein

6.50 Uhr: Wegen des heftigen Wintereinbruchs haben mehrere Städte in Hessen den Busverkehr komplett eingestellt - etwa Kassel und Marburg an der Lahn. Grund sei der starke Schneefall sowie vereiste Straßen, teilten die Stadtwerke Marburg am Montag mit. Auch die Busse und Straßenbahnen in Kassel bleiben laut Stadtwerken in den Depots. Bis wann die Einschränkungen andauern, war zunächst unklar.

Mehrere Straßen in Thüringen gesperrt - Keine größeren Unfälle

6.20 Uhr: Wegen starken Schneefalls und Glätte sind in Thüringen zwischenzeitlich mehrere Straßen komplett gesperrt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es in der Nacht jedoch zu keinen größeren Unfällen. Die stockende oder sogar komplett stehende Verkehrslage habe dies verhindert. Einzelne Strecken mussten teilweise bis zu zwei Stunden lang komplett gesperrt werden. Am Morgen waren die Autobahn 4 Richtung Frankfurt (zwischen den Anschlussstellen Magdala und Weimar) und die Autobahn 9 Richtung München (zwischen den Anschlussstellen Lederhose und Dittersdorf) noch immer gesperrt. Mit Hilfe des Technischen Hilfswerks wurden die Strecken von der Autobahnmeisterei nach und nach freigeräumt.

Schneefall behindert Verkehr auf A7 - Vollsperrung bei Göttingen

6.05 Uhr: Starker Schneefall hat den Verkehr auf der Autobahn 7 bei Göttingen zum Erliegen gebracht. Die Polizei sperrte am frühen Montagmorgen die Fahrbahn Richtung Süden, hieß es in einer Mitteilung. Der Verkehr wurde am Dreieck Drammetal auf die A38 umgeleitet. Großfahrzeuge sollten bei der nächsten Gelegenheit anhalten. Auch in Fahrtrichtigung Nord blieben demnach vermehrt Lastwagen zwischen Hedemünden und Drammetal liegen.

Lastwagen bleiben im Schnee auf A6 bei Nürnberg stecken

6.00 Uhr: Auf der Autobahn 6 bei Nürnberg sind am Sonntagabend Lastwagen im Schnee vor einer Anhöhe stecken geblieben. Insgesamt kamen 150 Lkw zwischen der Anschlussstelle Roth und dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Das Technische Hilfswerk musste die Fahrzeuge zum Teil befreien. Es bildete sich ein Rückstau, da die Fahrbahnen in Richtung Amberg zeitweise blockiert waren.

In Nürnberg und Gera sind Lastwagen im Schnee versunken. Foto: Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa

Lastwagen versinken im Schnee auf A4 bei Gera

5.30 Uhr: Auf der Autobahn 4 bei Gera in Thüringen sind in der Nacht zum Montag reihenweise Lastwagen in Schneeverwehungen stecken geblieben. Auf der rechten Spur in Richtung Frankfurt am Main bildete sich ein kilometerlanger Stau, wie die Polizei mitteilte. Abschleppdienste und Räumfahrzeuge mussten die Lkw befreien. Auf den restlichen Spuren konnte der Verkehr weiterfließen.

Rettungskräfte versorgen rund 25 Zugreisende im Bahnhof Uelzen

5.00 Uhr: Im Hundertwasser-Bahnhof in Uelzen im Nordosten Niedersachsens ist ein Zug mit rund 25 Reisenden gestrandet. Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) rückten am späten Sonntagabend an, um die Fahrgäste mit Decken, heißen Getränken und einer Suppe zu versorgen. Man stelle sich auf einen Einsatz bis zum frühen Montagmorgen ein, sagte ein DRK-Sprecher vor Ort. Voraussichtlich müssten die Fahrgäste die Nacht im Zug verbringen, hieß es. Insgesamt war die Hilfsorganisation mit 20 ehrenamtlichen Helfern und sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Niedersachsen, Hannover: Ein verschneiter ICE steht im Hauptbahnhof. Foto: Ole Spata/dpa

Schulausfall in mehreren bayerischen Landkreisen wegen Wintereinbruch

4.30 Uhr: Wegen des erwarteten Wintereinbruchs fällt am Montag der Unterricht in mehreren bayerischen Landkreisen aus. In Würzburg, Schweinfurt (jeweils Stadt und Landkreis) sowie im Landkreis Bad Kissingen gibt es keinen Unterricht, wie am Sonntag auf dem Meldeportal des Bayerischen Kultusministeriums zu lesen war. Der Landkreis Rhön-Grabfeld verzichtet auf Präsenzunterricht und Notbetreuung an allen Schulen. Distanzunterricht soll jedoch stattfinden. Distanzunterricht soll jedoch stattfinden. Gleiches gilt für den Landkreis Kitzingen sowie Stadt und Landkreis Bamberg.

Unfallserie auf Autobahnen bei Mönchengladbach - Neun Verletzte

4.00 Uhr: Bei einer Unfallserie wegen Glatteis auf den Autobahnen 52 und 61 rund um Mönchengladbach sind neun Menschen verletzt worden. Bei der ersten Kollision am Sonntagnachmittag fuhren drei Autos auf der A61 in Richtung Venlo aufeinander auf, wie die Polizei mitteilte. Zwei Menschen wurden verletzt. Später geriet ein anderes Auto ins Schleudern und krachte in einen Streifenwagen, der den ersten Unfall absicherte. Rettungskräfte brachten vier Verletzte ins Krankenhaus. Kurz nach dieser Kollision hatte ein Wagen auf der A52 kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen einen wetterbedingten Unfall. Die drei Insassen mussten ebenfalls behandelt werden.

Sonntag, 7. Februar: Die wichtigsten Wetter-News: Feuerwehr muss Wagon von Schneepflug-Zug bergen

22:45 Uhr: Die Feuerwehr hat mit schwerem Gerät in Braunschweig einen Straßenbahn-Waggon geborgen, der aufgrund des Schnees aus den Schienen gesprungen war. Der Waggon gehörte zu einem Sonderfahrzeug mit Schneepflug, mit dem die Verkehrsgesellschaft eigentlich unterwegs war, um Schienen von den Schneemassen zu befreien. Der Waggon war wohl durch eine Schneewehe aus dem Gleis gesprungen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag sagte. Rettungskräfte hoben den tonnenschweren Wagen mit einem Autokran zurück in die Spur. Laut Feuerwehr türmten sich im Braunschweiger Stadtgebiet Schneeverwehungen mit bis zu 70 Zentimetern Höhe.

19.47 Uhr: Der Hauptstadt-Flughafen BER hat sich am Wochenende seiner ersten harten Winter-Bewährungsprobe stellen müssen. „Wir räumen, räumen, räumen“, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag in Berlin. Insgesamt seien 40 Spezialfahrzeuge und -geräte gegen Schnee und Eis im Einsatz. Geräumt werde auf einer Fläche von 350 Hektar auf der nördlichen Start- und Landebahn, den Rollwegen und dem Vorfeld.

Je Schicht seien 40 Mitarbeiter unterwegs. Bis Sonntagnachmittag sei alles problemfrei gelaufen, sagte die Sprecherin. Lediglich einige Flüge hätten wegen der Räumungsarbeiten Verspätungen zwischen zehn und 45 Minuten. Flugzeuge mussten enteist werden.

Thüringen schließt am Montag die Schulen

18.41 Uhr: In Thüringen bleiben die Schulen am Montag geschlosssen, da weitere Schneefälle befürchtet werden. Wie das Bildungsminsiterium mitteilte, werde es weder Präsenzunterricht noch Notbetreuung geben. Schulen, die sonst eine Betreuung anbieten würden, seien am Montag notfallmäßig besetzt, um vereinzelt ankommende Kinder aufnehmen zu können, bis deren Abholung organisiert werden kann.

Ob digitaler Fernunterricht stattfindet, dürfen die Schulen jeweils selbst entscheiden. Inwieweit am Montag Kitas geöffnet haben, wird genauso unterschiedlich gehandhabt werden. Die Entscheidung liegt jeweils bei Trägern und Kommunen.

Wetterprognose: Neuer Schnee und strenger Frost

17.16 Uhr: Das Winterwetter mit Schneefall und strengem Frost bleibt Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den kommenden Tagen erhalten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Sonntag auf Anfrage mitteilte, wird sich die Situation in den drei Ländern bis zum 15. Februar nicht wesentlich ändern. Auch tagsüber würden die Temperaturen im Frostbereich bei bis zu minus neun Grad verharren, nachts seien sogar Temperaturen von bis zu 19 Minusgraden möglich, sagte Meteorologin Cathleen Hieckmann.

Bis Montagmittag wird vielerorts Neuschnee erwartet, allerdings in unterschiedlichen Mengen. Der Raum Dresden und Ostsachsen bekommen maximal zehn Zentimeter ab, wie es hieß. Westlich von Chemnitz bis nach Thüringen und im Südraum von Leipzig seien 25 Zentimeter Neuschnee möglich. In Sachsen-Anhalt sei vor allem der Burgenlandkreis betroffen.

Scheuer ruft dazu auf, lieber zu Hause zu bleiben

16.41 Uhr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat den vom Schneechaos betroffenen Menschen in Deutschland geraten, am Wochenbeginn besser zu Hause zu bleiben. Man könne nicht garantieren, im Laufe des Montags den Bahnverkehr wieder zum Laufen zu bekommen, sagte Scheuer nach einer Lagebesprechung am Sonntag bei „Bild live“.

Das Thema Glatteis werde weniger, aber der Schnee höre nicht auf. Der Wind mache „megamäßig“ Probleme, vor allem mit Schneeverwehungen. Betroffen seien auch die Autobahnen und die Bahn. Das heiße, in Absprache mit dem Arbeitgeber „lieber zu Hause bleiben“, so der Minister. Heftige Schneefälle hatten am Sonntag den Bahn- und Straßenverkehr teilweise lahmgelegt.

Bahn stellt Betrieb in Westfalen ein

15.44 Uhr: Wegen des Schnee-Unwetters hat die Deutsche Bahn ihren Nahverkehr in Westfalen bis auf wenige Ausnahmen eingestellt. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, fallen bis auf weiteres witterungsbedingt folgende Linien aus: RE2, RE17, RE18, RE42 sowie zahlreiche Regionalbahn- und S-Bahn-Linien.

Hinzu kamen Oberleitungsstörungen auf den Strecken zwischen Duisburg und Krefeld, Hagen und Wuppertal, Witten und Hagen sowie Duisburg und Essen. Auf betroffenen Streckenabschnitten seien derzeit keine Zugfahrten möglich, es komme zu Verspätungen und Teilausfällen. „Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Störung“, hieß es.

Seit Samstagabend sind die Streufahrzeuge in Gladbeck im Einsatz, wie hier in der Innenstadt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Obdachlosencamp in Berlin geräumt - Schutz vor Kälte in Hostels

13.44 Uhr: Nach der Räumung eines der größten Berliner Obdachlosencamps in der Rummelsburger Bucht sollen die Menschen in den kommenden Tagen auf feste Unterkünfte verteilt werden.

Wie der stellvertretende Bürgermeister von Berlin-Lichtenberg, Kevin Hönicke (SPD), am Sonntag mitteilte, sollen die Menschen von der provisorischen Unterbringung in einer Traglufthalle an Hostels weitervermittelt werden. So könnten sie in den kommenden Wochen vor der klirrenden Kälte geschützt werden. Das Camp war in der Nacht auf Samstag laut Bezirk aus Sorge um das Wohl der Menschen aufgelöst worden.

Saharastaub sorgt für „Blutschnee“ in Thüringen

12.48 Uhr: Staub aus der Sahara hat in Thüringen für sogenannten „Blutschnee“ gesorgt. Gemeldet wurde das Phänomen unter anderem aus Suhl, Jena und Saalburg-Ebersdorf, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Sonntag dürfte es aber flächendeckend in ganz Thüringen aufgetreten sein.

Der Staub sorge für eine meist gelblich-rote Verfärbung des Schnees, sagte Torsten Lehne vom DWD in Leipzig. Zum Teil kann der „Blutschnee“ jedoch von frisch gefallenen Flocken bereits wieder abgedeckt sein. Lesen Sie auch: Blutschnee: Das steckt hinter dem seltenen Wetterphänomen

Schneefälle - Bahn stellt Fernverkehr in weiten Bereichen ein

11.22 Uhr: Bis zu 32 Zentimeter Neuschnee, Windböen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und meterhohe Verwehungen: Der erwartete Schneesturm hat vor allem die Mitte Deutschlands getroffen - und er ist noch nicht ausgestanden. „Hotspots sind der Niederrhein, das Münsterland, Ostwestfalen, das nördliche Thüringen, das südöstliche Niedersachsen und das südliche Sachsen-Anhalt“, sagte Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntagmorgen.

„Der Schneesturm ist noch nicht vorbei.“ Mit fünf bis zehn Zentimetern Schnee, lokal auch bis zu 20 Zentimetern müsse im Laufe des Sonntags noch gerechnet werden. Der Wind halte auch weiterhin an mit Sturmböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. „Das ist auf keinen Fall durchgestanden. Damit müssen wir bis heute Abend warten.“

Schneesturm über Deutschland: Die Fahrer der Räumfahrzeuge versuchen in den betroffenen Regionen, die Autobahnen befahrbar zu halten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Zirkuszelt bricht unter Schneemassen zusammen

10.34 Uhr: Unter der großen Last der Schneemassen ist im nordrhein-westfälischen Hagen ein Zirkuszelt eingestürzt. 13 Tiere wurden gerettet. Die Pferde, Kamele, Ziegen und Lamas, die sich in dem Zelt befanden, blieben unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei in der Stadt Hagen sagte.Nach Angaben der Polizei waren keine Menschen unter dem Zelt.

9.37 Uhr: Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr wegen des heftigen Winterwetters in weiten Teilen eingestellt. So verkehren keine Züge zwischen Berlin und Frankfurt, Berlin und Hannover und Dortmund/Köln. Auch fahren keine Züge zwischenKöln/Dortmund, Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dresden oder zwischen Hamburg und Kiel oder Lübeck. Zwischen Deutschland und den Niederlanden fahren ebenfalls keine Züge mehr.

Zischen Hamburg und Berlin komme es zu Einschränkungen, wie die Deutsche Bahn am Morgen mitteilte. „Besonders starker Wind und Schneeverwehungen machen den Einsatzkräften zu schaffen.“

Die Deutsche Bahn hat angesichts des prognostizierten Wintereinbruchs am Wochenende in Deutschland Anpassungen im Fahrplan vorgenommen. Foto: dpa

Eisige Kälte und starker Wind im Norden - Unwetter bleibt aus

8.56 Uhr: Die Menschen im Norden müssen sich weiter auf eisige Kälte und starken Wind einstellen. Insbesondere an den Küsten Schleswig-Holsteins bestehe am Sonntag die Gefahr von schweren Sturmböen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen sagte. Von einer winterlichen Unwetterlage bleiben Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern demnach jedoch verschont. „Es ist absolut nicht mit dem zu vergleichen, was in Mittel- und Südniedersachsen passiert“ sagte sie.

Lage auf NRW-Autobahnen spitzt sich durch Schneeverwehungen zu

8.52 Uhr: Heftige Schneeverwehungen sorgen in Teilen Nordrhein-Westfalens zunehmend für Probleme auf den Autobahnen. Einige Strecken waren gesperrt, anderswo ging es nur im Schneckentempo voran. Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an. Es gelte vorerst bis 12 Uhr, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Sonntagmorgen.

Auf vielen Autobahnen vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet kam es nach Angaben der Verkehrszentrale NRW zu Staus und Verzögerungen - Autos konnten vielerorts nur sehr langsam fahren. Die Polizei in NRW hatte bis zum Morgen bereits über 220 Unfälle gezählt.

Heftiger Schneefall in Bielefeld sorgte für Verkehrsprobleme. Foto: Marcel Kusch/dpa

8.34 Uhr: Trotz intensiver Schneefälle in der Nacht haben die Lagezentren der Polizeien in Niedersachsen eine erste vorsichtig positive Bilanz gezogen. Zwar sei die Lage beispielsweise auf den Straßen in Göttingen am frühen Sonntagmorgen teilweise „katastrophal“, größere Unfälle habe es dort aber nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Manche Straßen waren durch Schneeverwehungen nicht befahrbar und mussten gesperrt werden. Der Straßenräumdienst war ständig im Einsatz.

8.22 Uhr: Mehrere Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben den Busverkehr komplett eingestellt - etwa Münster und Dortmund. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich“, teilten etwa die Stadtwerke Münster am Sonntagmorgen mit. Die Entscheidung, keine Busse fahren zu lassen, gelte „bis auf Weiteres“ - man werde die Wetterlage genau beobachten. In Münster waren in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit 20 bis 30 Zentimeter Schnee gefallen.

7.58 Uhr: Trotz des Wintereinbruchs mit heftigem Schneefall ist ein großes Verkehrschaos in Sachsen bisher ausgeblieben. Menschen wurden bislang nicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Anwohner in Wernigerode räumten am frühen Morgen einen schneebedeckten Weg in der Harzstadt frei. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

7.44 Uhr: Dichter Schneefall und Glätte haben am Wochenende den Verkehr in Nordrhein-Westfalen teilweise lahmgelegt. Seit Samstagnachmittag sei es zu bislang 222 Unfällen aufgrund des Wetters gekommen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa eine Million Euro. Der „WDR“ hatte zuvor berichtet.

Starker Schneefall behindert den Verkehr in NRW. Foto: Marcel Kusch/dpa

Samstag, 6. Februar: Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Bahn-Reisende

21.43 Uhr: Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands hat die Bahn in mehreren Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert.

Auf diese Weise sei man etwa in Hamburg, Hannover, Münster, Kassel und Leipzig vorbereitet, falls Kunden ihr Reiseziel mit dem Zug nicht mehr erreichen könnten, sagte eine Sprecherin am Samstagabend. Auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen sei verstärkt worden. Außerdem wolle man Reisenden mit Taxigutscheinen helfen, ihr Ziel womöglich doch noch zu erreichen.

Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der extra eingerichteten Hotline 08000 996633.

Eisregen beginnt in Nordrhein-Westfalen

21.23 Uhr: In Teilen Nordrhein-Westfalens hat am Samstagabend ein gefährlicher Eisregen eingesetzt. Zunächst habe es aber nur sehr kleine Hagelkörner gegeben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Samstagabend. Lediglich im Siegerland schätzten die Wetterexperten die Gefahr sehr hoch ein und warnten vor verbreitetem Glatteis.

Vom Siegerland aus ziehe sich der Eisregen in der Nacht in einem breiten Streifen über Wuppertal und Düsseldorf bis zur niederländischen Grenze. In diesem Gebiet sei zumindest örtlich mit Glätte zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit.

Niederlande sagen Fußballspiele ab

19.09 Uhr: Wegen der angekündigten heftigen Schneefälle sind in den Niederlanden alle für Sonntag geplanten Begegnungen der Ehrendivision abgesagt worden. Das teilte die Liga am Samstag mit. Die Partien Ajax Amsterdam gegen FC Utrecht, FC Groningen gegen Feyenoord Rotterdam, Willem II gegen ADO Den Haag und VVV Venlo gegen Sparta Rotterdam sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wie in Teilen Deutschlands sind auch für die Niederlande ab der Nacht zum Sonntag starke Schneefälle vorausgesagt.

In einigen Bundesländern gilt höchste Warnstufe des DWD

15.50 Uhr: In Teilen Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und Sachsen-Anhalts gilt die höchste Warnstufe des DWD. In der Nacht rechneten die Meteorologen von Westen nach Osten von Bocholt bis Magdeburg mit starkem Schneefall und extremen Schneeverwehungen. In weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen soll es Glatteis geben. Am Alpenrand gab es Warnungen vor schweren Sturmböen, im Norden und der Mitte vor Sturm- und Windböen.

Harzer Nationalparkverwaltung warnt vor „lebensgefährlichem Waldbesuch“

11.36 Uhr: Schneefall, Eisglätte, Sturm und Kälte: Wegen der angekündigten Wetterextreme hat die Harzer Nationalparkverwaltung davor gewarnt, die Wälder zu betreten. Ein Waldbesuch könne am Wochenende lebensgefährlich werden, heißt es in einer im Internet veröffentlichen Warnmeldung.

Es drohten nicht nur Gefahren durch abbrechende oder umstürzende Bäume, es könne auch zu Erfrierungen, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit kommen. Außerdem seien vereiste Flächen unter dem Neuschnee nicht zu erkennen, hieß es.

Schnee und Frost erreichen Sachsen-Anhalt - noch ist die Lage ruhig

8.44 Uhr: Der Samstag läutet für Sachsen-Anhalt ein Wochenende mit Schneeschauern und frostigen Temperaturen ein. „Es beginnt noch relativ ruhig, aber wir erwarten ein sehr turbulentes Wochenende“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Schneefälle breiten sich im Tagesverlauf von Süden kommend bis zur Mitte Sachsen-Anhalts aus. Im Norden halten sich die Schneefälle zunächst in Grenzen. Die Temperaturen sinken in den Frostbereich bei Tiefstwerten bis minus vier Grad.

Freitag, 5. Februar: Schneesturm und Eiseskälte – Menschen sollen sich auf Stromausfälle einstellen

18.45 Uhr: „Die Auswirkungen dieser Wetterlage werden dramatisch sein“, sagte Franz Molé, Leiter der Vorhersage und Beratungszentrale des DWD, am Freitag. In betroffenen Gebieten sollten sich die Menschen darauf einstellen, dass der Strom ausfallen könnte oder es wegen Glatteis unmöglich sein wird, das Haus zu verlassen. „Es schaukelt sich hoch ab Samstag in der zweiten Tageshälfte.“

Zum Wochenende spielt das Wetter in Deutschland verrückt: Während in der Mitte und im Norden jede Menge Schnee und klirrende Kälte drohen, könnte es im Süden frühlingshaft werden. Foto: dpa

Dem Norden und der Mitte Deutschlands drohen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, dazu „enorme Schneeverwehungen“ durch Sturm. Besonders betroffen ist dem DWD zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz.

Im Ruhrgebiet, dem Siegerland, in Mittelhessen und Oberfranken hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte. Der DWD rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch unwetterartigen Eisregen und mit Schäden an der Natur durch Eisbruch.

Schneesturm erwartet: Potenzial des Katastrophenwinters 1978/79

17.13 Uhr: Meteorologen sprechen bei dem angekündigten Kälteeinbruch von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ - und ziehen Vergleiche zum Katastrophenwinter 1978/79. Damals brach bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammen.

Schneemassen bedecken ganze Autos. Das Bild wurde im berüchtigten Katastrophenwinter im Januar 1979 im Kreis Rendsburg, Eckernförde, aufgenommen. Foto: Werner Schilling/dpa

Blutschnee könnte Teile Deutschlands rot färben

16.57 Uhr: Wo die Luft aus der Sahara und Luft aus Skandinavien aufeinandertreffen, könnte es zu einem seltenen Wetterphänomen kommen: Blutschnee. Der rot gefärbte Schnee mit dem dramatischen Namen tritt dort auf, wo sich Winterluft mit Sandkörnern aus der Sahara mischt.

Die Farbgebung des Schnees kann dabei variieren. Von dunkelgrauem bis leuchtend rotem Schnee ist eigentlich alles möglich. Im Sommer tritt das Wüstensand-Phänomen häufiger auf - vor allem dann, wenn es nach einer heißen Wetterphase kräftig gewittern. Dann färbt der Sahara-Sand den Regen rot, der sogenannte "Blutregen" fällt.

Wintereinbruch könnte für Verkehrschaos sorgen

12.43 Uhr: Die DWD-Meteorologen rechnen mit überregionalen Auswirkungen der Wetterlage auf Straßen und Schienenwege. Die Autobahnmeistereien im Norden zeigen sich vorbereitet: Sie stünden allein in Schleswig-Holstein, Hamburg und im nördlichen Niedersachsen mit zirka hundert Räum- und Streufahrzeugen und 250 Mitarbeitern rund um die Uhr bereit, um am Wochenende die etwa 750 Kilometer Autobahn in diesen Regionen schnee- und eisfrei zu halten, sagte eine Sprecherin der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag.

Die Sprecherin appellierte an die Autofahrer, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen und Schneeräum- und Streufahrzeuge nicht zu überholen. Das Brandenburger Innenministerium empfahl den Menschen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Ein Spaziergänger geht am eingeschneiten Ostseestrand spazieren. Das für den Norden recht ungewöhnliche Weiß leuchtet im grauen Schmuddelwetter. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Kälteeinbruch in Deutschland: Deutsche Bahn ermöglicht kostenfreie Stornierungen

12.26 Uhr: Die Deutsche Bahn informierte: „Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.“ Fahrgäste, die fürs Wochenende geplante Reisen wegen des angekündigten Wintereinbruchs in Norddeutschland verschieben wollten, könnten bereits gebuchte Fernverkehrstickets „bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren“.

Wintereinbruch: Berlin und Hamburg treffen Vorkehrungen

11.58 Uhr: Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose ausgeweitet. Die Unterkünfte sollen von Freitag an und bis zum Montag ganztägig geöffnet bleiben, wie die Sozialbehörde in Hamburg mitteilte. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sei die Gefahr durch Frost und Erfrierungen groß.

In Berlin gefühlte Temperatur bis minus 15 Grad

Auch in Berlin und Brandenburg werden am Wochenende frostige Temperaturen erwartet. Es soll eine Schneedecke und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte

Spätestens ab Samstag und am Sonntag soll es länger andauernde, teils kräftige Schneefälle geben, vor allem über Brandenburg, sagte DWD-Meteorologe Mathias Rudolph

Er rechne mit einer Schneeschicht von 10 bis 20 Zentimetern - das sei jedoch nur eine Prognose

Hinzu kämen Dauerfrost und teils kräftige Windböen (Windstärke: 6-7)

Am Sonntag könnten diese dann noch einmal stärker werden

Die Temperaturen sinken am Samstag tagsüber auf bis zu minus zwei und am Sonntag auf bis zu minus fünf Grad

„Durch den kalten Wind sind es gefühlt minus 15 Grad“, sagte Rudolph. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen

(amw/bml/te/nfz/dpa)