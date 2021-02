Biontech beginnt mit Corona-Impfstoffproduktion in Marburg

Mi, 10.02.2021, 18.26 Uhr

Das Mainzer Unternehmen Biontech hat eine neue Produktionsstelle für seinen mRNA-Wirkstoff: In Marburg sollen künftig 750 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen im Jahr produziert werden. of BioNtech production site in Marburg